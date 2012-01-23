ESRB bilgileri PSP oyunlarını Playstation sertifikalı cihazlarda oynayabileceğimizi gösteriyor

2012 yılına iddialı ürünlerle giren Sony bunun yanında yazılım ve donanım desteği anlamında büyük adımlar atarak rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor. Sony'nin şimdiki hedefi 2004 yılından bu yana oyunseverlerin gözdesi olan PSP oyunlarını kendi tablet ve akıllı telefonlarına getirmek.





Bu plan hakkında uzun süredir bazı iddialar ortaya atılıyordu. Ancak Entertainment Software Rating Board - ESRB sisteminde yer alan bilgiler PSP oyunlarının Playstation sertifikallı cihazlarda da oynanabileceğini ortaya çıkardı.





Playstation sertifikalı cihazlar arasında Sony Tablet S ve P, Xperia Play, Xperia Arc, Xperia Acro, Xperia S ve Xperia Ion modelleri bulunuyor.





Sertifikalı cihazlara sunulacak oyunlar ise Syphon Filter: Dark Mirror, Daxter, Fat Princess, ModNation Racers, Flow, Pinball Heroes, Motorstorm, Wipeout HD, High Velocity Bowling, Hot Shots Golf, PAIN ve Uncharted gibi yapımlardan oluşuyor.





Sony programın ne zaman başlayacağı hakkında bilgi vermedi. Başlama zamanının haricinde diğer bir önemli konuda PSP oyunlarının hangi konfigürasyona göre olacağı. Çünkü bahse konu modellerin arasında donanım farklılıkları bulunuyor.