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ESRB bilgileri PSP oyunlarını Playstation sertifikalı cihazlarda oynayabileceğimizi gösteriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılına iddialı ürünlerle giren Sony bunun yanında yazılım ve donanım desteği anlamında büyük adımlar atarak rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor. Sony'nin şimdiki hedefi 2004 yılından bu yana oyunseverlerin gözdesi olan PSP oyunlarını kendi tablet ve akıllı telefonlarına getirmek.

Bu plan hakkında uzun süredir bazı iddialar ortaya atılıyordu. Ancak Entertainment Software Rating Board - ESRB sisteminde yer alan bilgiler PSP oyunlarının Playstation sertifikallı cihazlarda da oynanabileceğini ortaya çıkardı.

Playstation sertifikalı cihazlar arasında Sony Tablet S ve P, Xperia Play, Xperia Arc, Xperia Acro, Xperia S ve Xperia Ion modelleri bulunuyor.

Sertifikalı cihazlara sunulacak oyunlar ise Syphon Filter: Dark Mirror, Daxter, Fat Princess, ModNation Racers, Flow, Pinball Heroes, Motorstorm, Wipeout HD, High Velocity Bowling, Hot Shots Golf, PAIN ve Uncharted gibi yapımlardan oluşuyor.

Sony programın ne zaman başlayacağı hakkında bilgi vermedi. Başlama zamanının haricinde diğer bir önemli konuda PSP oyunlarının hangi konfigürasyona göre olacağı. Çünkü bahse konu modellerin arasında donanım farklılıkları bulunuyor.

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Batterx One 7 yıl
Xperia rayin sertifikası var mıdır meraktan catliicam X(
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th3sicilian 7 yıl ekrem71
ekrem71






2012 yılına iddialı ürünlerle giren Sony bunun yanında yazılım ve donanım desteği anlamında büyük adımlar atarak rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor. Sony'nin şimdiki hedefi 2004 yılından bu yana oyunseverlerin gözdesi olan PSP oyunlarını kendi tablet ve akıllı telefonlarına getirmek.



Bu plan hakkında uzun süredir bazı iddialar ortaya atılıyordu. Ancak Entertainment Software Rating Board - ESRB sisteminde yer alan bilgiler PSP oyunlarının Playstation sertifikallı cihazlarda da oynanabileceğini ortaya çıkardı.



Playstation sertifikalı cihazlar arasında Sony Tablet S ve P, Xperia Play, Xperia Arc, Xperia Acro, Xperia S ve Xperia Ion modelleri bulunuyor.



Sertifikalı cihazlara sunulacak oyunlar ise Syphon Filter: Dark Mirror, Daxter, Fat Princess, ModNation Racers, Flow, Pinball Heroes, Motorstorm, Wipeout HD, High Velocity Bowling, Hot Shots Golf, PAIN ve Uncharted gibi yapımlardan oluşuyor.



Sony programın ne zaman başlayacağı hakkında bilgi vermedi. Başlama zamanının haricinde diğer bir önemli konuda PSP oyunlarının hangi konfigürasyona göre olacağı. Çünkü bahse konu modellerin arasında donanım farklılıkları bulunuyor.

 



Neo V yok mu listede?
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plutonium35 7 yıl
arc yada arc s de yok. merak etme... :D
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Firaristt 7 yıl
@isyankar_emre Nvidia da Tegra'lı cihazlarla üstünluk kuracaktı güya... Ben Galaxy S i9000'imde Tegra cihazlar için olan oyunları da oynayabiliyorum ChainFire 3D ile...
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E_Aydin35 7 yıl
AIainPROST
acaba bu sertifika diger cihazlara port edilip bu oyunlar tum cihazlarda oynanir mi?

Bence böyle bir şey olmaz neden derseniz çünkü bunu ayarlaması,sertifika v.b. kayıtların hepsini Sony ayarladığı için ve yüksek güvenlik sağladığı için ancak yine bunun Sony'nin yapması lazım.
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Makaroncu 7 yıl
Eğer sony psp oyunlarının cihazlarında çalışmasını sağlarsa ciddi bi üstünlük sağlar
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Firaristt 7 yıl
Bence diğer cihazlarda da bir şekilde oynanabilir... Güzel bir gelişme... Telefona oyun kolu veya bunun gibi bir şey takıp uygun bir yazılımla oynanabilir bence...Hem oyunların kalitesi ciddi şekilde artar...
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emiLL 7 yıl
acaba bu sertifika diger cihazlara port edilip bu oyunlar tum cihazlarda oynanir mi?
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