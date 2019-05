Son yılların en iyi bilim kurgu filmlerinden birisi olarak gösterilen Edge of Tomorrow'un devam filmi için çalışmalar tekrar başladı. Deadline tarafından yapılan habere göre Warner Bros, yeni bir senaristle anlaşma sağlayarak filmin geliştirme sürecine hız kazandırdı. The Invention of Lying filmiyle adını duyuran Matthew Robinson, Edge of Tomorrow 2 filminin yeni senaryosunu hazırlayacak.



Edge of Tomorrow'un devam filmi için hazırlıklar aslında ilk kez 2016 yılında başlamıştı. Ancak Joe Shrapnel ve Anna Waterhouse tarafından kaleme alınan ilk senaryo Warner Bros'un onayını alamayınca filmin geliştirme süreci de uzun bir süredir durmuş haldeydi. Devam filmini bir an önce sinemaseverlerle buluşturmak isteyen Warner Bros, Matthew Robinson ile yola devam etme kararı almış.



Yeni filmin oyuncu kadrosu ve yönetmen kısmında ise herhangi bir problem görünmüyor. İlk filmin yönetmeni Doug Liman yeni proje için geri dönecek. Ayrıca Tom Cruise ve Emily Blunt da yine ikinci filmin başrollerinde yer alacak.



Japon manga serisi All You Need is Kill'den uyarlanan Edge of Tomorrow, uzaylı istilası altında olan bir dünyada geçiyor. 2014 yılında vizyona giren filmde; esrarengiz bir uzaylı ırkına karşı savaş verirken kendisini aynı günü tekrar tekrar yaşadığı bir zaman döngüsünün içinde bulan bir askerin hikayesini izliyoruz. Dünya genelinde 370 milyon dolarlık gişe hasılatı elde eden Edge of Tomorrow, sinemaseverler ve eleştirmenler tarafında tam not almayı başarmış ve özellikle de bilim kurgu tutkunlarının da çok büyük beğenisini kazanmıştı.



Edge of Tomorrow 2 filminin vizyon tarihi veya konusu şu an için belli değil.

https://deadline.com/2019/03/tom-cruise-emily-blunt-edge-of-tomorrow-sequel-doug-liman-warner-bros-science-fiction-all-you-need-is-kill-1202567549/