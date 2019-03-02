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Edge of Tomorrow'un devam filmi için çalışmalar tekrar başladı

Warner Bros, Edge of Tomorrow'un merakla beklenen yeni filmi için çalışmalara tekrar başladı. Yapımcı stüdyo filmin senaryosunu kalema alması için Matthew Robinson ile anlaşmaya vardı.
2 ay
5,1b
1
19
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Son yılların en iyi bilim kurgu filmlerinden birisi olarak gösterilen Edge of Tomorrow'un devam filmi için çalışmalar tekrar başladı. Deadline tarafından yapılan habere göre Warner Bros, yeni bir senaristle anlaşma sağlayarak filmin geliştirme sürecine hız kazandırdı. The Invention of Lying filmiyle adını duyuran Matthew Robinson, Edge of Tomorrow 2 filminin yeni senaryosunu hazırlayacak.

Edge of Tomorrow'un devam filmi için hazırlıklar aslında ilk kez 2016 yılında başlamıştı. Ancak Joe Shrapnel ve Anna Waterhouse tarafından kaleme alınan ilk senaryo Warner Bros'un onayını alamayınca filmin geliştirme süreci de uzun bir süredir durmuş haldeydi. Devam filmini bir an önce sinemaseverlerle buluşturmak isteyen Warner Bros, Matthew Robinson ile yola devam etme kararı almış.

Yeni filmin oyuncu kadrosu ve yönetmen kısmında ise herhangi bir problem görünmüyor. İlk filmin yönetmeni Doug Liman yeni proje için geri dönecek. Ayrıca Tom Cruise ve Emily Blunt da yine ikinci filmin başrollerinde yer alacak.

Japon manga serisi All You Need is Kill'den uyarlanan Edge of Tomorrow, uzaylı istilası altında olan bir dünyada geçiyor. 2014 yılında vizyona giren filmde; esrarengiz bir uzaylı ırkına karşı savaş verirken kendisini aynı günü tekrar tekrar yaşadığı bir zaman döngüsünün içinde bulan bir askerin hikayesini izliyoruz. Dünya genelinde 370 milyon dolarlık gişe hasılatı elde eden Edge of Tomorrow, sinemaseverler ve eleştirmenler tarafında tam not almayı başarmış ve özellikle de bilim kurgu tutkunlarının da çok büyük beğenisini kazanmıştı.

Edge of Tomorrow 2 filminin vizyon tarihi veya konusu şu an için belli değil.  

https://deadline.com/2019/03/tom-cruise-emily-blunt-edge-of-tomorrow-sequel-doug-liman-warner-bros-science-fiction-all-you-need-is-kill-1202567549/ Yorum Yaz
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Manhunt Three 2 ay en beğenilen
Azınlık Raporu gelse çok daha iyi olur :) Ayrıca şu 2.yapımlara karşı çıkan kesimin düşüncelerinin hiç birine katılmıyorum.
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Rachsuchtig 2 ay -Ulquiorra-
İlk film gayet güzeldi, sıkılmadan tekrar izleyebildigim nadir filmlerden
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-Ulquiorra- 2 ay
1.filmde icine edemedik 2.filmde basarcaz dıyolar
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El Prezidente 2 ay
güzel filmdi o zamanlar görev yaptığım yozgat'da sinema da izlemiştim.
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methotrexat 2 ay
Edge of tomorrow daha sonra gelen tüm filmlerinden daha iyiydi.
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DH Misafiri 2 ay
İlk film güzeldi inşallah 2. de güzel olur.
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Sunrise. 2 ay yeni yorumcu
Film güzel ama Emily Blunt filmi daha da güzel yapıyor
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lterlemez 2 ay
Güzel bir film ama bana kalırsa çok eksik anlatımı vardı. Devam filmleri için de sadece iki konu aklıma gelebiliyor: Yabancılarla nasıl iletişime geçildiği ve/veya Dünyaya geldiği, savaş ve Rita Vrataski efsanesinin nasıl yürüdü. Başka hangi konuyu anlatabilirler bilemiyorum açıkçası.
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Boragungoren 2 ay
Güzel filmdi
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Kulak Misafiri 2 ay
Tom reis ayrılmazsa projeden izlerim. Boş filmde oynamaz.
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Zooteknist93 2 ay
İlk film fena degildi, ikincisini cop etmezler umarim.
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WB 2 ay
Devam filmleriyle suyunu sikacagim diye ugrasmaktansa yeni filmlerle gelsinler..
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Boldrex 2 ay
Öldük öldük dirildik yahu
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