



Ürettiği başarılı ses sistemleri ile son yıllarda ülkemizde de oldukça fazla kullanıcı sayısına ulaşan Edifier, iF335 ismine sahip yeni Bluetooth hoparlör modelini duyurdu.

Edifier tarafından duyurulan iF335, öncelikle oldukça şık ve portatif bir gövde yapısına sahip. 133x90x300mm boyutlarında olan hoparlör, Bluetooth teknolojisi üzerinden kablosuz olarak müzik dinlemesi yanında, üzerinde yer alan mikrofon sayesinde telefon görüşmeleri yapılmasına da imkan sağlıyor. Yanında gelen kablosuz kumanda ile ses açma/kapatma, parça değiştirme, çağrı cevaplama, cihazı açma/kapatma gibi işlemlerin rahatça yapılabildiği hoparlör, benzer özellikleri direkt olarak gövdesi üzerinden de sağlayabiliyor ve AUX girişi üzerinden Bluetooth özelliği olmayan cihazlar ile de kullanılabiliyor.

Teknik olarak iki adet Class D 2 x 2¾" 70mm sürücüye sahip olan iF335, 12W toplam ses gücü verebiliyor. Bunların yanında 85dBA sinyal gürültü oranı, 40Hz-20kHz frekans tepkisi, %0.5 bozulma oranı gibi teknik diğer ayrıntılara sahip olan model, 6 adet AA pille ya da direkt olarak priz üzerinden çalışabiliyor.

Piyasadaki diğer Bluetooth destekli kablosuz hoparlörlere güzel bir alternatif oluşturan Edifier F335, firmanın resmi sitesi üzerinden 99$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.edifier.us.com/SHOPEDIFIER®/tabid/88/CategoryID/22/List/1/Level/a/ProductID/72/language/en-US/Default.aspx

http://www.edifier.us.com/SHOPEDIFIER®/tabid/88/CategoryID/22/List/1/Level/a/ProductID/72/language/en-US/Default.aspx