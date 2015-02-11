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Egzersiz uygulaması Runtastic, Windows Phone tarafından büyük yenilikler kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Egzersiz uygulaması Runtastic, Windows Phone tarafından büyük yenilikler kazandı
Koşu, yürüyüş, doğa yürüyüşü, bisiklet ve koşu bandı, kardio, yoga ve güç antrenmanı gibi egzersiz aktivitelerinin takibi için hazırlanan en gelişmiş uygulamalardan Runtastic, Windows Phone tarafında birçok yeni özellikle güncellendi.
Yapılan egzersizleri GPS temelinde izleyerek rotalar oluşturabilen Runtastic, yapılan mesafe, yakılan kalori ve yükseklik değişimi gibi büyük önem taşıyan bilgileri de sade arayüzünde açık şekilde gösteriyor ve antreman geçmişi tutarak kişisel gelişimi gözler önüne serebiliyor. Gelişmiş uygulama yayınlanan son sürümüyle ise aşağıda yer alan yenilikleri kazanıyor.
  • Kalp Hızı Entegrasyonu: "Runtastic Heart Rate Combo Monitor" ile kalp hızınızı takip edin (PRO versiyona özel)
  • Kalp Hızı Bölgeleri: İdeal kalp hızı bölgenizde antrenman yapın. Örneğin; yağ akımı, hedeflerinize erişin (PRO versiyona özel)
  • Canlı Takip ve Tezahürat: Lokasyon paylaşın ve motivasyon için mesajlar alın
  • Şeffaf canlı kare desteği
  • Hidrasyon özelliği: Aktivite sonrası hidrasyonu sağlamak için ne kadar su içmeniz gerektiğini öğrenin (PRO versiyona özel)
  • Kuş gözü haritası
  • Japonca Sesli Koç (PRO versiyona özel)
  • Yeni Uygulama Dilleri: Rusça, Türkçe ve Lehçe
  • Geliştirilmiş görünüm
Runtastic uygulamasının ücretsiz sürümüne buradan, 10,99 TL'lik Pro sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/runtastic-releases-major-update-official-apps-windows-phone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fsh77 4 yıl
Yazılımı kullanıyorum pro olarak (zamında indirmistim :) ) hareketlerde cidden sizi costuruyor ayrıca muzik listenizi calıyor gps ile runtastic orbit cihazına gerek kalmadan hareketlerinizi takip edebiliyor herkese oneriyorum.
Siteside cok guzel cevrenizdeki runtastic kullanıcıları ile sosyal bir ortam oluşturup yaptıkları dereceleri calısmalarını gorebiliyorsunuz.
Cihaz ilede uyku duzeniniz (derin uyku, uykuda uyunma ,normal uykuCihaz link) titresim ile sizi uyarma harekete teşvik gibi bir cok ozellige sahip yuzerkende takabiliyorsunuz.
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