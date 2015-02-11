Egzersiz uygulaması Runtastic, Windows Phone tarafından büyük yenilikler kazandı

Koşu, yürüyüş, doğa yürüyüşü, bisiklet ve koşu bandı, kardio, yoga ve güç antrenmanı gibi egzersiz aktivitelerinin takibi için hazırlanan en gelişmiş uygulamalardan Runtastic, Windows Phone tarafında birçok yeni özellikle güncellendi.

Yapılan egzersizleri GPS temelinde izleyerek rotalar oluşturabilen Runtastic, yapılan mesafe, yakılan kalori ve yükseklik değişimi gibi büyük önem taşıyan bilgileri de sade arayüzünde açık şekilde gösteriyor ve antreman geçmişi tutarak kişisel gelişimi gözler önüne serebiliyor. Gelişmiş uygulama yayınlanan son sürümüyle ise aşağıda yer alan yenilikleri kazanıyor.

Kalp Hızı Entegrasyonu: "Runtastic Heart Rate Combo Monitor" ile kalp hızınızı takip edin (PRO versiyona özel)

Kalp Hızı Bölgeleri: İdeal kalp hızı bölgenizde antrenman yapın. Örneğin; yağ akımı, hedeflerinize erişin (PRO versiyona özel)

Canlı Takip ve Tezahürat: Lokasyon paylaşın ve motivasyon için mesajlar alın

Şeffaf canlı kare desteği

Hidrasyon özelliği: Aktivite sonrası hidrasyonu sağlamak için ne kadar su içmeniz gerektiğini öğrenin (PRO versiyona özel)

Kuş gözü haritası

Japonca Sesli Koç (PRO versiyona özel)

Yeni Uygulama Dilleri: Rusça, Türkçe ve Lehçe

Geliştirilmiş görünüm Runtastic uygulamasının ücretsiz sürümüne buradan , 10,99 TL'lik Pro sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/runtastic-releases-major-update-official-apps-windows-phone