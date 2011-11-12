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Ekim ayında ABD pazarında Xbox yine lider

7 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un başarılı oyun konsolu Xbox 360 ABD oyun pazarının tozunu attırmaya devam ediyor. Konsol neredeyse 1.5 yıldır satışlarda zirvede ve şirket tarihinin de en iyi Ekim ayını geride bıraktı. Konsol pazarında Xbox 360, son 17 ayın 16'sında satışlardaki liderliğini sürdürdü. 

Bağımsız bir araştırma şirketi olan NPD Group tarafından yapılan Ekim ayı ABD konsol pazarı analizine göre Xbox 360 konsol pazarının yüzde 44'ünü elinde tutuyor. Ekim 2011 itibariyle 393 000 ünite satıldı. Art arda 8 ay Xbox 360 modeli pazar payını yüzde 40'ın üzerinde tutmayı başardı.

Yıl bazında satışlar yüzde 21 artış gösterdi. Günümüdzdeki oyun konsolları arasında sadece Xbox 360 iki haneli oranı geçebildi.

Donanım, yazılım ve aksesuar açısından Ekim ayında ise 490 milyon dolarlık satış yapıldı. Yine tüm konsollar içerisinde en iyi satış rakamı Xbox 360'a ait.

Ekim ayının en çok satan 10 konsol oyunu arasında 6 tanesi Xbox 360 oyunu oldu. Bunlar : 
"Battlefield 3", "Batman: Arkham City", "NBA 2K12", "Rage", "Forza Motorsport 4" ve "Gears of War 3."

Hareket algılayıcı Kinect aksesuarı için ise şu an 75'den fazla oyun bulunuyor. Bunlardan bazıları : "Kinect Sports: Season Two", "Dance Central 2", "Kinect Disneyland Adventures".

Xbox 360 ayrıca tatil sezonunda 40'dan fazla TV ve eğlence firması ile ortaklık yaparak Xbox LIVE platformuna hareket kazandıracak. Kullanıcılar Comcast, HBO GO, BBC, Bravo ve Televisa gibi içerik sağlayıcıların yayınlarını oturma odalarında izleyebilecek.

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braethxx 7 yıl
şu konsalları birde çıktığı zamanlarda alabilsek hep geriden geliyoruz yeni konsoldaki özellikleri ve grafikleri görünce elimizdeki çöpe atasımız geliyo :(
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esqhia 7 yıl
Maalesef bu satış rakamları xbox ın yeni nesil konsolunu piyasaya çıkartmaz belki ama pazar payını iyice kaybeden nintendoyu wii u, sony de ps4 çıkartmaya mecbur bırakır belki.Başka türlü kimse macera peşinde koşmaz..
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2K 7 yıl
Xbox 360 'da PS3'de çok iyi aletler ikisininde başarısı beni mutlu eder artık karşılaştırma yapmaya ara verelim.Herkes yeni nesil konsollardan bir şeyler bekliyor benim tek beklediğim Sony , Microsoft veya Nintendo biri öyle bir konsol yapsın ki diğerlerinin tam anlamıyla tozunu attırsın da yıllar geçmesine rağmen hala hangisi daha iyi diye tartışmalar çıkmasın.
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Nevfel 7 yıl
Artık yeni nesil konsollar gelsede tonla para verdiğimiz ekran kartları bir işe yarasa.
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MeGaDave06 7 yıl
ya bilgisayar varken konsolda ney miş ya ? Milletin lcd tv'simi var arkadaş ?
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Batuist 7 yıl
günümüz konsollarının yüksek satış rakamları yeni nesil konsolların gelmesini geciktiriyor. nasıl olsa milyonlarca dolarlık hasılatı yeni bir konsola yatırım yapmadan elde edebiliyorsak neden tonla para yatırıp altın yumurtlayan tavuğu keselim misali ellerini taşın altına koymakta zorlanıyorlar.. şu satışlar dörtte biri kadar olsaydı yenisi çoktan gelmişti bile ama böyle giderse daha çok görürüz yenilerini..
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cagataykoroglu 7 yıl
yeni nesil konsol savaşlarında ps3 açık bir şekilde yenilmiş görünüyor. kinect MS adına çok sağlam bir yatırım oldu.
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