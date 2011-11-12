Ekim ayında ABD pazarında Xbox yine lider

Microsoft'un başarılı oyun konsolu Xbox 360 ABD oyun pazarının tozunu attırmaya devam ediyor. Konsol neredeyse 1.5 yıldır satışlarda zirvede ve şirket tarihinin de en iyi Ekim ayını geride bıraktı. Konsol pazarında Xbox 360, son 17 ayın 16'sında satışlardaki liderliğini sürdürdü.





Bağımsız bir araştırma şirketi olan NPD Group tarafından yapılan Ekim ayı ABD konsol pazarı analizine göre Xbox 360 konsol pazarının yüzde 44'ünü elinde tutuyor. Ekim 2011 itibariyle 393 000 ünite satıldı. Art arda 8 ay Xbox 360 modeli pazar payını yüzde 40'ın üzerinde tutmayı başardı.





Yıl bazında satışlar yüzde 21 artış gösterdi. Günümüdzdeki oyun konsolları arasında sadece Xbox 360 iki haneli oranı geçebildi.





Donanım, yazılım ve aksesuar açısından Ekim ayında ise 490 milyon dolarlık satış yapıldı. Yine tüm konsollar içerisinde en iyi satış rakamı Xbox 360'a ait.





Ekim ayının en çok satan 10 konsol oyunu arasında 6 tanesi Xbox 360 oyunu oldu. Bunlar :

"Battlefield 3", "Batman: Arkham City", "NBA 2K12", "Rage", "Forza Motorsport 4" ve "Gears of War 3."





Hareket algılayıcı Kinect aksesuarı için ise şu an 75'den fazla oyun bulunuyor. Bunlardan bazıları : "Kinect Sports: Season Two", "Dance Central 2", "Kinect Disneyland Adventures".





Xbox 360 ayrıca tatil sezonunda 40'dan fazla TV ve eğlence firması ile ortaklık yaparak Xbox LIVE platformuna hareket kazandıracak. Kullanıcılar Comcast, HBO GO, BBC, Bravo ve Televisa gibi içerik sağlayıcıların yayınlarını oturma odalarında izleyebilecek.