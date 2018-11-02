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Ekim ayında otomobil satışları 2017'ye göre yüzde 76 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76 azaldı. Vergi indiriminin sektörü hareketlendirmesi bekleniyor.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ekim ayında otomobil satışları 2017'ye göre yüzde 76 azaldı
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Otomobil satışlarındaki düşüş Ekim ayında etkisini daha da arttırdı. Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 76 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre 2018 yılı Ekim ayında 16.809 adet otomobil satıldı. Geçen sene Ekim ayında 70488 adet satış gerçekleşmişti.

2018 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ekim ayına göre yüzde 77 azaldı ve 4.762 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 21264 adet satış yaşanmıştı.

Vergi indirimine gidildi 

Otomobil satışlarının düşük olması nedeniyle 1 Kasım tarihinden itibaren ÖTV ve KDV indirimi uygulanmaya başlandı. 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildi. Ticari araçlarda KDV yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Vergi indirimlerinin otomobil satışlarına hareketlilik getirmesi bekleniyor.


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clb12 6 ay en beğenilen
Bu istikrar bir harika dostum.
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soulstriper 6 ay
Aslında bir düşünmek lazım. Doların 5.50 olduğu Ağustos 2018 de örneğin Megane sedan 1.5 DCI 140.000 TL imiş. Yani 39000 TL ÖTV varmış. Şimdiki indirimle o fiyatın ortalama 129000 lira olması gerekir.
Ama bugün o araç 160000 TL ve vergi indirimi ile 146000 liraya falan geliyor.
E hani indirim?
Dolar düştü önce fiyatları indirin kardeşim. Yok öyle adamı enayi yerine koymak. O fiyatlar Ağustos fiyatlarına düşüp sonra da ÖTV indirimi yapılmadığı sürece ben araba falan almam.
Hoş param yok zaten alamam 🤣
Edit: ha bir de Ağustos fiyatlarına göre sezon sonu olduğu için zaten ayrıca bir indirim yapılması gerekiyordu. Yani soz konusu aracı bizim 120 bin civarında almamiz lazım ki firmalar vatandaşı kaziklamiyor diyebilelim. Ama nerdee
Aslında bir düşünmek lazım. Doların 5.50 olduğu Ağustos 2018 de örneğin Megane sedan 1.5 DCI 140.000 TL imiş. Yani 39000 TL ÖTV varmış. Şimdiki indirimle o fi...
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JaReD22 6 ay
Aklı olan almaz araba falan
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bulentcandan 6 ay
Yukarıda bahsetmiştim; bugün Maliye ve Hazine Bakanlığı konutta stok eritmek için kolları sıvamış. Bakanlık, 7 Kasım'da GYO'ların ellerindeki konut stok miktarını belirleyip bildirmelerini istemiş. 800.000 adet bitmiş konut stoku, 1.500.000 adet ise yapımı devam eden konut var deniliyor.
Yeni konut satışlarında da yakında bir zamanda teşvik/indirim/düşük faizli kredi imkanı gelir. Yoksa GYO'ların işi zor.
Fakat taktir etmek lazım ki, eğer bizim milletin şuursuz tüketim çılgınlığı olmasaydı ne otomobil piyasası, ne de konut piyasası böyle ayakta kalabilirdi.
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MehmetF4tih 6 ay
Daha da düşer arkadaşlar alacak varsa beklesin
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Markizo 6 ay
Otomobil fiyatları böyle devam ederse tutunamayan firmalar ülkemizden çekilebilirler. Bu da hiç isteyeceğimiz bir durum değil.
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zingfth 6 ay
Ben de daraldım. %76 daralmayan var mı acaba ? Sandıkta konuşacağım nokta
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Stand Alone 6 ay
İndirim hikaye, fiyatlar her şeye rağmen yüksek. Otomobil fiyatlarının kafadan 50,000 TL falan inmesi lazım. Avrupa'da getir götür işleri için alınan arabaları millet burada ancak emeklilik ikramiyesi ile alıyor. Saçmalıktan başka bir şey değil.
Şu piyasada araba alan adama da her şey müstahak. İnsanlara 16 seneden boyalı hayat pazarladılar, sıcak para dönemi bitince kırk takla atıyorlar. Daha bunlar başlangıç, 2019'da konut balonu patlayacak ve millet o zaman sefaletin ne demek olduğunu anlayacak.
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bulentcandan 6 ay Stand Alone
Ben de aynı fikirdeyim. Konut arzı zaten fazla şu anda. Kredi faizleri yüksek gittiği sürece konut fiyatlarında geri gelme bile olabilir. Hatta, çeşitli nedenlerden dolayı alım gücünün düşmesi sonucu hane halkının harcama önceliklerindeki oranlar ciddi anlamda değişebilir.
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crazymodifieldd 6 ay
Birde her yerde enflasyonla topyekün mücadele kapsamı diye diye millete iyice geçiriyolar. Fiyatlarda hiç değişim yok hatta böyle diyerek indirim yaptık bahanesiyle fiyatları arttırıyolar.
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programmer_onur 6 ay
Devlet bile keriz silkeleme işine girdiyse bayiler boş durur mu?
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Guest-CF3D9488C 6 ay
gelir düzeyi en düşük ülkelerden ama pahalılıkta en başta olan biz...
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Lene 6 ay
Beter olun Beter... İnşallah Daha da Kötüye gider..
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BlueDay_86 6 ay
Her şey halkta biter arkadaşlar almayalım bakın nasıl düşürüyorlar faizleri vergileri ötvleri zamları vs. Vs..insanları aptal yerine koyuyorlar 7₺ ye benzin fiyatıyla zaten araç alınmaması durumunu gösteriyor
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