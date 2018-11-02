Ekim ayında otomobil satışları 2017'ye göre yüzde 76 azaldı

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Otomobil satışlarındaki düşüş Ekim ayında etkisini daha da arttırdı. Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 76 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre 2018 yılı Ekim ayında 16.809 adet otomobil satıldı. Geçen sene Ekim ayında 70488 adet satış gerçekleşmişti.

2018 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ekim ayına göre yüzde 77 azaldı ve 4.762 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 21264 adet satış yaşanmıştı.





Vergi indirimine gidildi

Otomobil satışlarının düşük olması nedeniyle 1 Kasım tarihinden itibaren ÖTV ve KDV indirimi uygulanmaya başlandı. 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildi. Ticari araçlarda KDV yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Vergi indirimlerinin otomobil satışlarına hareketlilik getirmesi bekleniyor.