Ekim ayında otomobil satışları 2017'ye göre yüzde 76 azaldı

Otomobil satışlarındaki düşüş Ekim ayında etkisini daha da arttırdı. Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 76 azaldı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre 2018 yılı Ekim ayında 16.809 adet otomobil satıldı. Geçen sene Ekim ayında 70488 adet satış gerçekleşmişti.
2018 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ekim ayına göre yüzde 77 azaldı ve 4.762 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 21264 adet satış yaşanmıştı.
Vergi indirimine gidildi
Otomobil satışlarının düşük olması nedeniyle 1 Kasım tarihinden itibaren ÖTV ve KDV indirimi uygulanmaya başlandı. 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildi. Ticari araçlarda KDV yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Vergi indirimlerinin otomobil satışlarına hareketlilik getirmesi bekleniyor.
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Ama bugün o araç 160000 TL ve vergi indirimi ile 146000 liraya falan geliyor.
E hani indirim?
Dolar düştü önce fiyatları indirin kardeşim. Yok öyle adamı enayi yerine koymak. O fiyatlar Ağustos fiyatlarına düşüp sonra da ÖTV indirimi yapılmadığı sürece ben araba falan almam.
Hoş param yok zaten alamam 🤣
Edit: ha bir de Ağustos fiyatlarına göre sezon sonu olduğu için zaten ayrıca bir indirim yapılması gerekiyordu. Yani soz konusu aracı bizim 120 bin civarında almamiz lazım ki firmalar vatandaşı kaziklamiyor diyebilelim. Ama nerdee