Ekonomi bakanı : Microsoft Finlandiya'ya ihanet etti





Microsoft'un geçtiğimiz hafta yaklaşık 18 000 çalışanın işine son vermeye hazırlandığı yeniden yapılanma açıklaması pek çok kesimden tepki görmeye devam ediyor. Son olarak Finlandiya hükümeti de eleştiri oklarını Microsoft'a yöneltti.





Microsoft'un bu kararının Finlandiya açısından önemi ise 12500 Nokia çalışanının işten çıkarılacak olması. Bunların büyük kısmı Finlandiya'daki tesislerde ve ofislerde çalışan kişiler. Daha önce de Finlandiya'da yüzlerce Nokia çalışanı işini kaybetmişti. İşten çıkarmalar ülkede işsizliği tetikleyen en önemli etkenlerden birisi olarak görülüyor.





Finlandiya ekonomi bakanı Antti Rinne, Microsoft'un ilk başta Finlandiya ve Nokia'nın bilgi birikimine önem vereceğini bildirdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini ve firmanın Finlandiya'ya ihanet ettiğini belirtti. Rinne ayrıca Microsoft'un Finlandiya'ya söz verdiği veri merkezi projesini de bizzat takip edeceğini sözlerine ekledi.





Bazı kaynaklar satın alma sonrasında Microsoft'un Nokia çalışanlarını işten çıkarmayacağına dair vaatlerde bulunduğunu ve bu nedenle hükümet kanadından sert tepki geldiğini belirtiyor.





Microsoft'un işten çıkarma kararı pek çok önemli Nokia projesini de vurdu. Asha serisi, S40 serisi, Nokia X serisi ve McLaren kod adlı amiral gemi modeli karar sonrası rafa kaldırılmış, bazı Nokia X modellerinin Windows Phone tarafına geçirileceği ifade edilmişti.

http://www.phonearena.com/news/Finnish-finance-minister-claims-Microsoft-has-betrayed-Finland_id58425