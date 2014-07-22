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Ekonomi bakanı : Microsoft Finlandiya'ya ihanet etti

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekonomi bakanı : Microsoft Finlandiya'ya ihanet etti

Microsoft'un geçtiğimiz hafta yaklaşık 18 000 çalışanın işine son vermeye hazırlandığı yeniden yapılanma açıklaması pek çok kesimden tepki görmeye devam ediyor. Son olarak Finlandiya hükümeti de eleştiri oklarını Microsoft'a yöneltti.

Microsoft'un bu kararının Finlandiya açısından önemi ise 12500 Nokia çalışanının işten çıkarılacak olması. Bunların büyük kısmı Finlandiya'daki tesislerde ve ofislerde çalışan kişiler. Daha önce de Finlandiya'da yüzlerce Nokia çalışanı işini kaybetmişti. İşten çıkarmalar ülkede işsizliği tetikleyen en önemli etkenlerden birisi olarak görülüyor. 

Finlandiya ekonomi bakanı Antti Rinne, Microsoft'un ilk başta Finlandiya ve Nokia'nın bilgi birikimine önem vereceğini bildirdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini ve firmanın Finlandiya'ya ihanet ettiğini belirtti. Rinne ayrıca Microsoft'un Finlandiya'ya söz verdiği veri merkezi projesini de bizzat takip edeceğini sözlerine ekledi. 

Bazı kaynaklar satın alma sonrasında Microsoft'un Nokia çalışanlarını işten çıkarmayacağına dair vaatlerde bulunduğunu ve bu nedenle hükümet kanadından sert tepki geldiğini belirtiyor.

Microsoft'un işten çıkarma kararı pek çok önemli Nokia projesini de vurdu. Asha serisi, S40 serisi, Nokia X serisi ve McLaren kod adlı amiral gemi modeli karar sonrası rafa kaldırılmış, bazı Nokia X modellerinin Windows Phone tarafına geçirileceği ifade edilmişti.  

http://www.phonearena.com/news/Finnish-finance-minister-claims-Microsoft-has-betrayed-Finland_id58425 Yorum Yaz
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Infinitum 4 yıl en beğenilen
Efsane firma ele ayağa düştü şu hale bak.
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aybey 4 yıl
Nokia'nın MeeGo işletim sistemine geçmemesi büyük hataydı.
N9 Kullandım ve hayatımda kullandığım en hızlı, kolay, akıcı telefon işletim sistemiydi.
Kendi kendine yazık etti Nokia. Ama MeeGo gibi bir madeni kullanmayan firmaya müstahaktır.
Nokia'nın MeeGo işletim sistemine geçmemesi büyük hataydı.N9 Kullandım ve hayatımda kullandığım en hızlı, kolay, akıcı telefon işletim sistemiydi.Kend...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Mr. Jingles 4 yıl
Microsoft bugüne kadar hangi bi sözünü tutmuş da bunu tutsun? Microsoft kadar kirli bir firma var mı bu piyasada? Biz defalarca burada yazdık. Microsoft pis bir oyun oynadı ve klasik taktiği olan değerini düşür sonra satın al taktiğini çok başarılı şekilde uyguladı. Ama bunu göremediler. Finlandiya hükümeti biraz adam olsaydı da kendi firmasına sahip çıkıp satılmasına izin vermeseydi. Şimdi mi çıkıp Microsoft şöyle yaptı bik bik bik. O treni kaçırdınız. Microsoft'tan bahsediyoruz. Güvenilmeyecek en kirli firmaların başında geliyor. Sen ona güvenmekle zaten baştan kaybettin. Biz defalarca Microsoft'un Nokia'yı satın alması Nokia'nın hayrına olmaz dedik. Nokia biraz akıllı olup bu oyuna gelmeseydi ve MeeGo ile devam etseydi şimdi Android'i koltuğundan etmiş bir Nokia görecektik. Neyse iyi oldu böyle olduğu. Bir Nokia cihazın üzerinde Symbian ve MeeGo göremedikten sonra o cihaz benim gözümde Nokia değildir, olamaz da.
Microsoft bugüne kadar hangi bi sözünü tutmuş da bunu tutsun? Microsoft kadar kirli bir firma var mı bu piyasada? Biz defalarca burada yazdık. Microsoft pis bi...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Elsa 4 yıl
Ben nokiayi seviyordum Microsoft u değil
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Virtual Reality 4 yıl
Nokia, zamanında Android işletim sistemine geçseydi, bunların hiç biri başına gelmeyecekti, halen Finlandiya' nın malı olarak kalacaktı ama Android işletim sistemine geçmemekte inat ederek, hem kendine, hem çalışanlarına, hem de ülkesine yazık etti.
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BekirTemel 4 yıl
Ffinlandiya da nokia ya ihanet etmedi mi?
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DH Misafiri 4 yıl
Ya ne olacağıdı.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Apple olsa çalışanları atmayı bırakın onların çocuklarını okuturdu be
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swat882 4 yıl
Finliler malesef biraz saf insanlar.
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Tom Hagen 4 yıl
Nokia'nin hatasi birazda. Kendi sistemini tutup kendini kapatirsan olan olur tabi.
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Captain_Ivy 4 yıl
Microsoft da gidici..
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redbest 4 yıl
Symbian hala bile şu andaki işletim sistemlerinin tamamından bazı konularda çok üstün. Zamanında yapılacak akıllı hamlelerle şu an hala mobile os kategorisinde zirvede olmaması için hiçbir sebep yoktu. Nokia'nın yanlış hamlelerine bir de vahşi Amerikan emperyalizmi eklenince bu son sürpriz değil.

Bakın, artık hepimiz Amerikan firmalarının işletim sistemlerini kullanıyoruz. Amaçladıkları oldu.

Microsoft da suç aramaya lüzum yok. Ticari bir firma ve işine nasıl geliyorsa öyle davranır. Aile şirketi değil sonuçta bu. Microsoft oyunu kurallarına göre oynuyor. Etik davranmak zorunda değil.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Dr. Hannibal Lecter 4 yıl redbest
redbest
Symbian hala bile şu andaki işletim sistemlerinin tamamından bazı konularda çok üstün. Zamanında yapılacak akıllı hamlelerle şu an hala mobile os kategorisinde zirvede olmaması için hiçbir sebep yoktu. Nokia'nın yanlış hamlelerine bir de vahşi Amerikan emperyalizmi eklenince bu son sürpriz değil.

Bakın, artık hepimiz Amerikan firmalarının işletim sistemlerini kullanıyoruz. Amaçladıkları oldu.

Microsoft da suç aramaya lüzum yok. Ticari bir firma ve işine nasıl geliyorsa öyle davranır. Aile şirketi değil sonuçta bu. Microsoft oyunu kurallarına göre oynuyor. Etik davranmak zorunda değil.

Mobil işletim sistemi olarak seçeneksiz kalmamız çok kötü oldu.
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serafon 4 yıl
dereyi geçene kadar o sözler, biz çok yedik o kazıklardan.... çok zor olan bir işi başarmışsınız, dünya markası oluşturmuşsunuz, hop onu peşkeş çekiyorsunuz. Kore samsung u lg yi abd ye satsa hali nice olur? Hiç mi akıl yok sizde?
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TwinPowerTurbo 4 yıl serafon
serafon

dereyi geçene kadar o sözler, biz çok yedik o kazıklardan.... çok zor olan bir işi başarmışsınız, dünya markası oluşturmuşsunuz, hop onu peşkeş çekiyorsunuz. Kore samsung u lg yi abd ye satsa hali nice olur? Hiç mi akıl yok sizde?

Nokia çok akıllıydı zaten elop geldi akıl kalmadı
Ayrıca akıl olmasa nasıl yılların efsanesi olacaktı
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