Eldar Murtazin: Windows Phone Mango, fiziksel tuş takımına gerek duymayabilir

Nokia'nın CEO'su Stephen Elop, bir süre önce yaptığı sunumda Windows Phone Mango işletim sistemli ilk Nokia modelini sergilemişti. Elop, dinleyicilerinden kameralarını kapatmalarını rica etmesine rağmen SeaRay kod adlı telefonun fotoğrafları ve Elop'un yaptığı konuşma internete sızdırılmıştı. Daha sonradan Nokia, Youtube'a müdahale edip haberimize konu olan bir kaç dakikalık videoyu sildirmişti.

SeaRay kod adlı telefonun ön yüzünde herhangi bir fiziksel tuş takımının bulunmaması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu, zira daha önceden Windows Phone 7'nin gereksinim listesinde fiziksel tuş takımı yer alıyordu. Mobile-review'ın önemli isimlerinden Eldar Murtazin'in Twitter'ından yaptığı son açıklamalara göre Windows Phone Mango'da telefonların ön yüzüne fiziksel tuş takımı eklenmesine ihtiyaç yok. Elbette teknoloji meraklılarının bu durumu nasıl karşılayacağı merak konusu.

