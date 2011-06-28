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Eldar Murtazin: Windows Phone Mango, fiziksel tuş takımına gerek duymayabilir

7 yıl
5,5b
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8
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Eldar Murtazin: Windows Phone Mango, fiziksel tuş takımına gerek duymayabilir
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Nokia'nın CEO'su Stephen Elop, bir süre önce yaptığı sunumda Windows Phone Mango işletim sistemli ilk Nokia modelini sergilemişti. Elop, dinleyicilerinden kameralarını kapatmalarını rica etmesine rağmen SeaRay kod adlı telefonun fotoğrafları ve Elop'un yaptığı konuşma internete sızdırılmıştı. Daha sonradan Nokia, Youtube'a müdahale edip haberimize konu olan bir kaç dakikalık videoyu sildirmişti.
SeaRay kod adlı telefonun ön yüzünde herhangi bir fiziksel tuş takımının bulunmaması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu, zira daha önceden Windows Phone 7'nin gereksinim listesinde fiziksel tuş takımı yer alıyordu. Mobile-review'ın önemli isimlerinden Eldar Murtazin'in Twitter'ından yaptığı son açıklamalara göre Windows Phone Mango'da telefonların ön yüzüne fiziksel tuş takımı eklenmesine ihtiyaç yok. Elbette teknoloji meraklılarının bu durumu nasıl karşılayacağı merak konusu.
Eldar Murtazin: Windows Phone Mango, fiziksel tuş takımına gerek duymayabilir
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Klasör.:X:. 7 yıl
çekirdeksiz karpuz gibi telefon yaniii
olsun varsın olmasın.Düzgün işler çıkardıktan sonra....
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DH Misafiri 7 yıl
Htc Hd7 sahibiyim ve gerçekten çok başarılı bir işletim sistemi , 1 aaydır kullanıyorum ve ne bir hata nede bir tıkanma yaşadı , cihaz aldığım günden beri açık hiçbir restart sorunu vermedi yeni bir OS olmasına rağmen , xbox live ile oyun grafikleri çok iyi ve uygulama desteği hızla gelişiyor ... Iphone 3gs ve 4g kullanıcısıydım , şuan hala iphone 4 e sahibim ama Mango güncellemesinden sonra eminimki ilk işim iphone 4 ü satmak olacak ...
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séquestre 7 yıl
İyi olmuş..
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vito38 7 yıl
şahsen biraz inceleme fırsatım oldu windows phone mangoyu arayüz olarak farklı bir arayüzü var rakiblerine görede ie de olsun flash destekli sitelerde olsun gayet güzel performans sunuyor meego yadı birazcık inceleme fırsatım oldu meego ise bambaşka birşey arayüz olarak normal ama ne de olsa işin bi ucundada intel var. kısacası hangisi derseniz ben iki model arasında meegoyu alırdım...
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kuavo15 7 yıl
GERÇEKTEN ÇOK ABUK SUBUK KONUŞUYORSUNUZ NOKİA BATTIN GÖZÜMDE FALAN FİLEN NE BUNLAR YA İŞTE YENİ YENİ TELEFONLAR ÇIKIYOR LÜTFEN DÜŞÜNEREK CEVAP VERİN
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TsG 7 yıl
Olan dağ gibi Meego'ya olacak, ölü doğan OS... :(
.
Ulan Elop, nerden çıktın geldin?
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umutarslan.com 7 yıl
Batuist
ister koysun ister koymasın wp7nin geleceğini pek parlak görmüyorum..

analistler iş başında
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Batuist 7 yıl
ister koysun ister koymasın wp7nin geleceğini pek parlak görmüyorum..
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