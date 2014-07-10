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Electric Objects ile dünyadaki pek çok sanat galerisi oturma odanıza geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Fotoğraflarınızı sunu biçiminde izleyebileceğiniz dijital fotoğraf çerçeveleri uzun bir süredir piyasada mevcut. Electric Objects projesi ise sanat galerilerini fotoğraf çerçevesine sığdırmayı amaçlıyor.

Kickstarter üzerinde oldukça ilgi gören ve ihtiyacı olan desteği katlayarak elde etmeyi başaran Electric Objects veya EO1 23 inçlik HD ekrana sahip ve Cortex-A9 tabanlı bir işlemci barındıran dijital bir çerçeve. 

EO1 çerçevesine Android veya iOS uygulaması üzerinden erişilebiliyor ve internet haricinde herhangi bir kaynaktan resim yüklenemiyor. EO1; Digg, to.be ve Giphy gibi kaynaklardan ayrıca New York Public Library ve Museum of the Moving Image gibi kültürel etkinliklerden pek çok görseli ekranından kullanıcılara yansıtıyor. Ayrıca çerçeve gif resimleri de oynatabiliyor.

EO1 yakın zamanda pek çok sanatçının özel çalışmalarını dijital ortama aktararak görüntülemeye başlayacak. Ayrıca yazılım geliştirme aracı ile üçüncü taraf geliştiricilerin farklı çözümler üretmesi de mümkün olacak. 

EO1 siyah veya beyaz mat tasarımı ile evinizin dekorasyonunda sırıtmayacak bir şekilde yer alabiliyor. En az 300 dolarlık bağışlarda hediye edilen EO1, en erken Mayıs ayında dağıtıma başlayacak. 

https://www.kickstarter.com/projects/electricobjects/electric-objects-a-computer-made-for-art Yorum Yaz
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Virtual Reality 5 yıl
Fiyatı yüksek ama iyi düşünülmüş bir ürün.
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