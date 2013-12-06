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Electronic Arts : Yeni nesil konsolları gelecekte zor bir rekabet bekliyor

5 yıl
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29
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Electronic Arts : Yeni nesil konsolları gelecekte zor bir rekabet bekliyor

PS4 ve Xbox One modellerinin milyonları geçen satış rakamına ulaşması ile yeni nesil konsol savaşları resmen başlasa da konsol konseptinin geleceği konusunda endişeler mevcut.

EA Sports patronu Andrew Wilson, oturma odası eğlencesi odaklı ürünlerin piyasada daha fazla boy göstermeye başlamasıyla Sony ve Microsoft'u gelecekte zor bir rekabetin beklediğine inanıyor.

Wilson oyun dünyasının hızlı bir değişim içerisinde olduğunu ve yeni konseptlerin birbiri ardına sektöre girdiğini belirtirken, Sony ve Microsoft'un oturma odası konusunda önemli bir avantaja sahip olduğunu ancak bu avantajı devam ettirmek için güçlü stratejiler üretmek zorunda olduklarını sözlerine ekledi. 

Wilson özellikle 3-4 yıl içerisinde oturma odası eğlence sektöründe Apple, Google, Roku, Comcast gibi firmaların pay kapma mücadelesinin artacağını düşünüyor. Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarıyla oturma odasına hitap eden bir konsepte ağırlık vermeleri bir süre aslan payını kaptırmamlarını sağlayabilir.  

http://www.computerandvideogames.com/441206/consoles-will-face-stiff-competition-in-years-to-come-ea-ceo/ Yorum Yaz
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darkaura 5 yıl en beğenilen mehmedaltair
mehmedaltair

Xbox büyümüş ps küçülmüş


uzerine ps4 un guc kaynagi dahili, xbox one i harici. xbox in kasa disinda bir de tugla gibi guc kaynagi var. buna ragmen yuk altinda ps4 ile xbox one in kasa ici sicakliklari asa yukari ayni. iki cihazinda hemen hemen ayni donanima sahip olduklarini dusunursek, ps4 un tasarim basarisini takdir etmek gerek.
mehmedaltairXbox büyümüş ps küçülmüşuzerine ps4 un guc kaynagi dahili, xbox one i harici. xbox in kasa disin...
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Biz oturma odasını kullanmıyoruz oyun oynarken, herkes kahin vay anasını.
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DH Misafiri 4 yıl
sa abi ben bişey soracağım xbox 360 süper slimindede 3 kırmızı ışık hatası varmı ?
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OverClocK1ng 5 yıl
Bence konsolların işi çok zor.
Zira artık PC de grafikler daha iyi ve daha güçlü.
Ayrıca artık konsollar x86 tabanlı oldukları için, konsolların oyunları PC de emüle edilebileceğinden, God Of War gibi sadece konsolda olduğundan dolayı Konsol aldırtan oyunlar PC de de çalışabilir hale gelince insanlar konsol almak zorunda kalmayacaklar. Bunun yanında sadece konsolda olan, PC için üretilmemiş olan bazı oyunlar da x86 tabanlı olacağı için emulasyonlar değil de doğal olarak PC ye de rahatça gelecektir.
Bu yüzden konsol almayı zorunlu kılan şeyler etkisini yitirecek. Oyuncular da PC ye ağırlık verecekler.
PS4'ün bu konuda eli daha güçlü. Çünkü yeni kontrolörün çok iyi olduğu söyleniyor ve bu da onu daha tercih edilesi kılıyor. Hem joystick bakımından hem donanımı daha güçlü diye hem de arkasında Sony ve oyun stüdyosu olduğu için...
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Virtual Reality 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bence konsolların işi çok zor.

Zira artık PC de grafikler daha iyi ve daha güçlü.

Ayrıca artık konsollar x86 tabanlı oldukları için, konsolların oyunları PC de emüle edilebileceğinden, God Of War gibi sadece konsolda olduğundan dolayı Konsol aldırtan oyunlar PC de de çalışabilir hale gelince insanlar konsol almak zorunda kalmayacaklar. Bunun yanında sadece konsolda olan, PC için üretilmemiş olan bazı oyunlar da x86 tabanlı olacağı için emulasyonlar değil de doğal olarak PC ye de rahatça gelecektir.

Bu yüzden konsol almayı zorunlu kılan şeyler etkisini yitirecek. Oyuncular da PC ye ağırlık verecekler.

PS4'ün bu konuda eli daha güçlü. Çünkü yeni kontrolörün çok iyi olduğu söyleniyor ve bu da onu daha tercih edilesi kılıyor. Hem joystick bakımından hem donanımı daha güçlü diye hem de arkasında Sony ve oyun stüdyosu olduğu için...

Şuan ki nesilde yeni nesilde her zaman heyecan verici oldu. Çünkü aşağıda ki oyunları PC de oynamanın ya imkanı yok ya keyif verici olmuyor. Onun için her zaman oyun konsolu özellikle de playstation tercih ediliyor.

Metal Gear Solid serisi
Read Dead Redemption
The Last of US
Uncharted serisi
God of War serisi
Killzone serisi
Gran Turismo serisi
Little Big Planet serisi
Heavy Rain
Beyond serisi
Tekken serisi
Dead or Alive serisi
Mortal Kombat serisi (PC ye biz sıkıldıktan sonra çıkıyor.)
GTA serisi (PC ye biz sıkıldıktan sonra çıkıyor.)
PES (futbol oyunu konsolda oynanır)
FIFA (futbol oyunu konsolda oynanır)
NBA n2k14 (basketbol oyunu konsolda oynanır)
WWE 2k14
Madden NFL
Battlefield serisi (konsolda temiz sunucular da ve eşit şartlarda oynamak bambaşka)
Forza
ve
daha niceleri...



600TL lik PS3 2006 donanımıyla MGS4, GOW 3, Uncharted 3, The Last of US gibi çok yüksek grafikli (adeta grafik şov) oyunlar çalıştırdı. Acaba bu oyunlar bu grafik kalitesinde çalıştırmak için kaç liralık bir PC toplamak gerekirdi. 600TL ye toplanmış bir PC, PS3' ün MGS4, GOW 3, Uncharted 3, The Last of US de verdiği grafiği verebilir miydi?

Ben bunun cevabını gerçekten merak ediyorum.

Yeni nesil konsollara özellikle de playstation 4' e şöyle 2-3 sene sonra yapılacak oyunlar, nasıl bir grafik şov sergileyecek, o yüzden yeni nesil konsolların 2-3 yıl sonrası beni son derece heyecanlandırıyor.
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emre1393 5 yıl
resimdeki ps3 aynadaki görüntüsü sanırım. solda kendi olsa yansıması olan yukarıdaki oluyor.
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Master_Evil 5 yıl
oturma odası konsol kültürü tutmadı tutmayacakta
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ulmel 5 yıl
madem öyle tv ile tümleşik modellerde yapsınlar
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hacı.basat 5 yıl
xbox fanları yazılara cevap yazmadan eksileri basıp gitmişler, bu da bir gelişmedir. Eskiden olsa kaynaklarıyla sabit rakamların üstünden bile sayfalarca tartışmalar oluyordu.
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Virtual Reality 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Black Friday (Kara Cuma) = PS4 vs XO

İzlemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Arkadaşlar South Park' ın 9. bölümü yayınlandı, konsol savaşları ve kara cuma acı sonla bitti ve Sony vs Microsoft çekişmesini, mükemmel bir sosyal mesaj vererek bitirdiler. Bill Gates ile Kaz Hirai bir biriye dövüşmek zorunda kaldı.


Yeni bölümü izlemeden 7. ve 8. bölümü mutlaka izleyin, konsol savaşları 7. bölümde başlıyor, 8. bölüm de alevleniyor, 9.bölümde son buluyor.

South Park 17. Sezon 9. Bölüm

dizimag1.com/...

South Park 17. Sezon 8. Bölüm

dizi-mag.com/...

South Park 17. Sezon 7. Bölüm

dizi-mag.com/...
.
.
.
Bu arada, iki şirketin fanlar yaratarak savaştan beslendiğiyle ilgili çok güzel bir sosyal mesaj verirken, çaktırmadan PS4' ün Xbox One dan çok daha iyi bir konsol olduğunu ima ediyorlar.

Xbox One' ın sadece arayüzünün daha iyi olduğunu ve bir önceki nesilden %10 daha iyi grafik verdiğini açık açık söylüyorlar.

Southpark' ın sonunda kazanan Xbox One ama gerçek hayatta kazanan Playstation 4, kaybeden insanlık

Kısaca bunu anlatmaya çalışmışlar.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
xbox için yapılan en çok satan konsol haberlerinde habercinin suçu ne? MS pazarlama müdürü çıkıp röportajda söylüyor en çok satan konsol xbox360 diye, biri de adama demiyorki size yanlış rakamlar vermişler diye??????
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Bir oyun yapımcısıda ps4 ve xbox ın performansları aynı diye bir açıklama yapmıştı buda ona benzemiş.Sonuçta konsolların yeri ayrı pc lerin yeri ayrı.
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mehmedaltair 5 yıl
Xbox büyümüş ps küçülmüş
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darkaura 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Xbox büyümüş ps küçülmüş


uzerine ps4 un guc kaynagi dahili, xbox one i harici. xbox in kasa disinda bir de tugla gibi guc kaynagi var. buna ragmen yuk altinda ps4 ile xbox one in kasa ici sicakliklari asa yukari ayni. iki cihazinda hemen hemen ayni donanima sahip olduklarini dusunursek, ps4 un tasarim basarisini takdir etmek gerek.
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Lion 5 yıl
O degilde Ps3 fat gibi bir konsol daha gelmez :) tasarımına hayranım
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