Electronic Arts : Yeni nesil konsolları gelecekte zor bir rekabet bekliyor





PS4 ve Xbox One modellerinin milyonları geçen satış rakamına ulaşması ile yeni nesil konsol savaşları resmen başlasa da konsol konseptinin geleceği konusunda endişeler mevcut.





EA Sports patronu Andrew Wilson, oturma odası eğlencesi odaklı ürünlerin piyasada daha fazla boy göstermeye başlamasıyla Sony ve Microsoft'u gelecekte zor bir rekabetin beklediğine inanıyor.





Wilson oyun dünyasının hızlı bir değişim içerisinde olduğunu ve yeni konseptlerin birbiri ardına sektöre girdiğini belirtirken, Sony ve Microsoft'un oturma odası konusunda önemli bir avantaja sahip olduğunu ancak bu avantajı devam ettirmek için güçlü stratejiler üretmek zorunda olduklarını sözlerine ekledi.





Wilson özellikle 3-4 yıl içerisinde oturma odası eğlence sektöründe Apple, Google, Roku, Comcast gibi firmaların pay kapma mücadelesinin artacağını düşünüyor. Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarıyla oturma odasına hitap eden bir konsepte ağırlık vermeleri bir süre aslan payını kaptırmamlarını sağlayabilir.

http://www.computerandvideogames.com/441206/consoles-will-face-stiff-competition-in-years-to-come-ea-ceo/