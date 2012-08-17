Electronic Arts'ın satılacağı iddia ediliyor

Uzun yıllardır oyun endüstrisine hizmet veren ve milyonlarca kişinin severek oynadığı yapımlara sahip dünyanın ikinci büyük oyun yayıncısı EA, iddialara göre satış planları yapıyor.





New York Post gazetesinin iddiasına göre firma olası satış şartları için görüşmelere başlamış durumda. Şu anda EA ile KKR ve Providence Equity Partners adlı iki özel firma ilgileniyor. Kaynaklar görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu belirtiyor.





Providence Equity Partners firması ZeniMax Media'nın sahibi. ZeniMax Media ise Skyrim yapımcısı Bethesda'yı bünyesinde barındırıyor.





Kutulu oyun pazarında bir dönem büyük başarılar elde eden EA, satışların düşmesi ve mobil ve sosyal oyun sektörüne yaptığı yatırımın karşılığını alamaması nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Ayrıca Star Wars: The Old Republic çevrimiçi oyunu da firma için büyük bir risk oluşturdu. Beklenen ilgiyi göremeyen oyunun yıl sonuna doğru ücretsiz olarak oynanmaya başlanacağı belirtilmişti.





EA konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor. Ancak iddialar gerçekleşirse oyun endüstrisinde büyük bir geçiş yaşanması bekleniyor. EA bedel olarak hisse başına 20$ şeklinde bir fiyat belirlemiş.