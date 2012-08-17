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Electronic Arts'ın satılacağı iddia ediliyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun yıllardır oyun endüstrisine hizmet veren ve milyonlarca kişinin severek oynadığı yapımlara sahip dünyanın ikinci büyük oyun yayıncısı EA, iddialara göre satış planları yapıyor.

New York Post gazetesinin iddiasına göre firma olası satış şartları için görüşmelere başlamış durumda. Şu anda EA ile KKR ve Providence Equity Partners adlı iki özel firma ilgileniyor. Kaynaklar görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu belirtiyor.

Providence Equity Partners firması ZeniMax Media'nın sahibi. ZeniMax Media ise Skyrim yapımcısı Bethesda'yı bünyesinde barındırıyor. 

Kutulu oyun pazarında bir dönem büyük başarılar elde eden EA, satışların düşmesi ve mobil ve sosyal oyun sektörüne yaptığı yatırımın karşılığını alamaması nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Ayrıca Star Wars: The Old Republic çevrimiçi oyunu da firma için büyük bir risk oluşturdu. Beklenen ilgiyi göremeyen oyunun yıl sonuna doğru ücretsiz olarak oynanmaya başlanacağı belirtilmişti. 

EA konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor. Ancak iddialar gerçekleşirse oyun endüstrisinde büyük bir geçiş yaşanması bekleniyor. EA bedel olarak hisse başına 20$ şeklinde bir fiyat belirlemiş.

http://www.slashgear.com/electronic-arts-reportedly-up-for-sale-16243151/ Yorum Yaz
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wildlove 6 yıl en beğenilen
batsın köpek gibi sürünsün şerefsizler.
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mert1907 6 yıl
Alsın bi Türk firması en azından teknolojinin bir yerinden de biz tutalım herşeyi uzaktan izliyoruz.
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Rubisco 6 yıl
Spekülasyon güzel tabi, anında hisse fiyatlarına yansıyor. Şimiden %10ları bulmuş. Haftaya 20$lara doğru hareketlenir. MIPS içinde satılacak haberi vardı herkez görüşüyordu güya, o zman dedik haziran temmuz belli olur ne olacağı diye, bi cacık olmdı.
EA zaten oyun sektörüne verebileceği kadar zarar vermiş, bi şekilde dağılacaksa yeniden yapılanacaksa, sektöre olumlu katkıda bulunacaksa ne ala ister satılsın ister bölünsün.
Spekülasyon güzel tabi, anında hisse fiyatlarına yansıyor. Şimiden %10ları bulmuş. Haftaya 20$lara doğru hareketlenir. MIPS içinde satılacak haberi vardı herkez...
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DH Misafiri 6 yıl
ea olmasa oyun sektorunun hali nolurdu bide laf atıolar. adamlar her keze yönelik oyun yapıyo öle 2 oyun yapıpda isimlenen bi firma değil
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Romulus 6 yıl
gelen gideni aratmasında kim alırsa alsın
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DH Misafiri 6 yıl
Gelen gideni aratır gençlerrrrrrr...
Bir Dost...
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Amedra 6 yıl
Hic uzulmem.
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Recharged 6 yıl
El değiştireceğini düşünmüyorum.Köklü,piyasann en değerli firmalarından biri.Almakta,satmakta o kadar kolay olmayacaktır.
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bellair 6 yıl
E A yırlısı be gülüm
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.:Romeo_Redline:. 6 yıl
EA nında vardır bir fiyatı
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WhiteSword 6 yıl
Electronic Arts ı kim satın alabilir adamlar zaten devasa bir şirket.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Apple alırsa iyi olur.
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iscanthere 6 yıl
microsoft alsin bence alacaksa.
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JoeyBane 6 yıl
EA da bata çıka reklam yapıyor. Hep gündemde kalmayı başarıyor.
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Chidori 6 yıl
Reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı ise yarıyor
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