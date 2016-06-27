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Elektrikli Nissan Juke ve Qashqai mı geliyor?

SUV pazarında eli oldukça kuvvetli olan ve ülkemizde de en çok satan kompakt SUV modeli olan Qashqai'ın üreticisi Nissan, tamamen elektrikli SUV modellerini piyasaya sürebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Tesla Model X ve prizli Mitsubishi Outlander hibrit gibi seçenekler çıkarıldığında elektrikli SUV pazarında alınabilecek otomobil sayısı neredeyse sıfır diyebiliriz. Ancak SUV pazarında oldukça güçlü olan Nissan’ın, yakın bir gelecekte piyasaya Juke ve Qashqai modellerinin tamamen elektrikli versiyonlarını sürmesi bekleniyor.
Nissan’ın, iddia edilen planlarını, 2017 veya 2018 yılında yenilenmesi beklenen ve halihazırda birçok ödüle sahip olan LEAF modeli ile birlikte gerçekleştirmesi ise gayet akla yatkın bir seçenek olarak duruyor. Nissan’ın bahsi geçen elektrikli SUV modellerini ne zaman pazara süreceği belirsizliğini korusa da, Nissan Avrupa’nın Elektrikli Araçlar Departmanı Genel Müdürü Gareth Dunsmore’un açıklamalarına göre şirketin, SUV araçlarını elektrikli otomobil teknolojileriyle buluşturmak gibi bir hedefi bulunmaka.
Çeşitli kaynaklar tarafından, yenilenecek olan LEAF’in 320 km’ye varan menzil sunması bekleniyor. 60 kW/s kapasiteli bir pili bünyesinde barındıracak olan otomobilin menzilinin, piyasaya sürülmesi beklenen tamamen elektrikli Juke veya Qashqai ile aşağı yukarı aynı olacağı da yine yapılan tahminler arasında.
Daha önce de bahsettiğimiz üzere, bu iddialar varsayımlara dayanıyor ve herhangi bir kesinlik içermemekte. Ancak Nissan’ın bu modelleriyle, özellikle Avrupa’da ciddi bir pazar payına sahip olduğu düşünüldüğünde, piyasada diğer otomobil üreticilerini de paralel kararlar almakta zorlayacağını söyleyebiliriz.

http://cleantechnica.com/2016/06/25/electric-nissan-juke-rogue-suv-way/ Yorum Yaz
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Captain_Ivy 3 yıl en beğenilen
LPG olayına benzetiyorum ben bu elektrikli araçların çoğalmasını. Zamanında bizim peder, oturduğumuz civarda arabaya ilk LPG taktıranlardandı. Teknoloji yeni, haliyle LPG istasyonları çok az. Tüpü doldurmak için yaklaşık 40 km ötedeki şehire gidiyorduk..

Gel gör ki şimdi her benzin istasyonunda LPG dolumu yapılıyor. Sevilen bir teknoloji olunca gerisi de hızlı bir şekilde geliyor. Elektrikli araçlar için hem şarj istasyonları hem de kapasiteleri gün geçtikçe hızlı bir şekilde artacaktır.

Saygılar
LPG olayına benzetiyorum ben bu elektrikli araçların çoğalmasını. Zamanında bizim peder, oturduğumuz civarda arabaya ilk LPG taktıranlardandı. Teknoloji yeni, ...
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Yanıtla +6
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homebird 3 yıl
Şu juke kadar tipi ve ismi çirkin bir başka araç var mı acaba?
-Abi senin araba ne?
-Cuk.

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BatuhanXxX 3 yıl
Elektrikli araçlar 1000km görmedikçe şehir içinde kullanılmak üzere zengin ve 2.arabasi olana hitap eder. Ve en önemlisi Sokaklara Şarj istasyonları kurulması gerekiyor.
Elektrikli araçlar 1000km görmedikçe şehir içinde kullanılmak üzere zengin ve 2.arabasi olana hitap eder. Ve en önemlisi Sokaklara Şarj istasyonları kurulması...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
homebird 3 yıl
Şu juke kadar tipi ve ismi çirkin bir başka araç var mı acaba?
-Abi senin araba ne?
-Cuk.

1 Yanıt Yanıtla +6
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A.F.Y.D 3 yıl homebird
Rusça Juk, böcek demek.

Bu arada eskiden akülü araba diye dalga geçerdik bunlarla, nasıl bu hale gelebildik anlamıyorum.
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Fiasco 3 yıl
nissan, primera'ya yazık etti üretimi durdurarak. tipide uygun. elektrikli bir primera iyi satardı.
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kadirirdem 3 yıl
menzili iyi olması lazım 400 ile 500 arası idealdir.Rekabet iyidir gelsin gelsin...
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3qzotix 3 yıl
BatuhanXxX
Elektrikli araçlar 1000km görmedikçe şehir içinde kullanılmak üzere zengin ve 2.arabasi olana hitap eder. Ve en önemlisi Sokaklara Şarj istasyonları kurulması gerekiyor.

Bana kalırsa 350km civarı menzil ilk etap için yeterlidir. 350km'lik yolculuk nereden baksan 4 saat sürer. 4 saatten fazla araç kullanmak sakıncalı. Sürücü 30 40 dk dinlenirken o sırada şarjı full doldurabilecek bir teknoloji olsa menzil sorunu ortadan kalkar.
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BatuhanXxX 3 yıl 3qzotix
Tesla nin 90kw bataryası ile 39 km ile klima kapalı şekilde 700km üzeri gitmek mümkün yalnız otoyolda 120 km üzerinde
258 Km yapıyormuş Testlerin gösterdiği rakamlar. Şimdi 90kw bataryanın kombine kullanımda sunduğu mesafe Tesla nin verdiği rakamlar 540 km.

100 bin euro vermişim 200 km yolu otoyolda hızlı gitmek istiyorum ortalama 150km hız yapacağım ve 200km yolu tamamlaması şüpheli oluyor. Yani eğer ki yolum üzerinde süper şarj istasyonu yok ise yolda kaldım demektir.

Aksi taktirde standart şarj istasyonuna gidip 4 saat bekleyerek arabayı şarj etmem gerekiyor. Şehir içi arabasi dememin nedeni bu. Normal içten yanmalı motorlu araçlar şehir içinde düşük hızlarda çok tüketirken. Tesla tam tersi oluyor. Düşük hızda şehir içinde mesafe artıyor. Şehir dışında yakıtlı araç 120 km ideal hızda yakıt tüketimi azalırken. Tesla 120 km de tam dolu batarya ile 300km göremiyor.

Bende Touran vardı. Bazen haftasonu 500km yol yapardım. 60 lt tam dolu depo ile 1050 km yol alıyordum. Ailemi alıp Hamburg Amsterdam arasında tek dolumluk depo ile gidip gelmem mümkün. Ama elektrikli araçla mümkün değil.


2 ayda 4000km yapıp 4 - 5 kez depoyu doldurmusumdur. Ortalama depoyu doldurmak 5dk ise 4000km de 20 dakika zaman kaybım var. Elektrikli araçta ise 400km yol aldığımı hesaplarsak ve hep süper şarj istasyonu olsa bile 45*10= 450 Dakika Şarj için zaman gerekiyor. Yada özel garajı 2 olması.


Malesef hala elektrikli araçlar kitlelerin kullanımına uygun altyapıya uygun değil. Ama artık yatırımlar hızlandı ve 10 yıl içinde hazır olacaktır. Hayalim elektrikli araç.

Yakıtlı araçların derdi çok.


Birincisi Motor gibi yüzlerce parçası olan ve bakımı gerektiren bela yok.


Motor yağı değişme yok, motor suyu yok, motor kayışı değiştirme yok, filtre değiştirme yok, egzoz bozuldu derdi yok, sanziman yok,.


Arkaya iki elektirik motoru, ortaya pil gerisi elektrikli donanım.


Emisyonu yok, vergisi yok, Doğa dostu, elektrikli otomobil candır. Ama bizim gibilere hitap etmiyor şuan.
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BekirTemel 3 yıl
Türk halkı bunu beğendi.
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Captain_Ivy 3 yıl
LPG olayına benzetiyorum ben bu elektrikli araçların çoğalmasını. Zamanında bizim peder, oturduğumuz civarda arabaya ilk LPG taktıranlardandı. Teknoloji yeni, haliyle LPG istasyonları çok az. Tüpü doldurmak için yaklaşık 40 km ötedeki şehire gidiyorduk..

Gel gör ki şimdi her benzin istasyonunda LPG dolumu yapılıyor. Sevilen bir teknoloji olunca gerisi de hızlı bir şekilde geliyor. Elektrikli araçlar için hem şarj istasyonları hem de kapasiteleri gün geçtikçe hızlı bir şekilde artacaktır.

Saygılar
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BatuhanXxX 3 yıl
Elektrikli araçlar 1000km görmedikçe şehir içinde kullanılmak üzere zengin ve 2.arabasi olana hitap eder. Ve en önemlisi Sokaklara Şarj istasyonları kurulması gerekiyor.
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muratai 3 yıl BatuhanXxX
BatuhanXxX
Elektrikli araçlar 1000km görmedikçe şehir içinde kullanılmak üzere zengin ve 2.arabasi olana hitap eder. Ve en önemlisi Sokaklara Şarj istasyonları kurulması gerekiyor.

Yaw he he!
Sanki hiç mola vermeden 1000 km gidiyorsun hergün.
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