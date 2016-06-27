Elektrikli Nissan Juke ve Qashqai mı geliyor?

Tesla Model X ve prizli Mitsubishi Outlander hibrit gibi seçenekler çıkarıldığında elektrikli SUV pazarında alınabilecek otomobil sayısı neredeyse sıfır diyebiliriz. Ancak SUV pazarında oldukça güçlü olan Nissan’ın, yakın bir gelecekte piyasaya Juke ve Qashqai modellerinin tamamen elektrikli versiyonlarını sürmesi bekleniyor.

Nissan’ın, iddia edilen planlarını, 2017 veya 2018 yılında yenilenmesi beklenen ve halihazırda birçok ödüle sahip olan LEAF modeli ile birlikte gerçekleştirmesi ise gayet akla yatkın bir seçenek olarak duruyor. Nissan’ın bahsi geçen elektrikli SUV modellerini ne zaman pazara süreceği belirsizliğini korusa da, Nissan Avrupa’nın Elektrikli Araçlar Departmanı Genel Müdürü Gareth Dunsmore’un açıklamalarına göre şirketin, SUV araçlarını elektrikli otomobil teknolojileriyle buluşturmak gibi bir hedefi bulunmaka.

Çeşitli kaynaklar tarafından, yenilenecek olan LEAF’in 320 km’ye varan menzil sunması bekleniyor. 60 kW/s kapasiteli bir pili bünyesinde barındıracak olan otomobilin menzilinin, piyasaya sürülmesi beklenen tamamen elektrikli Juke veya Qashqai ile aşağı yukarı aynı olacağı da yine yapılan tahminler arasında.

Daha önce de bahsettiğimiz üzere, bu iddialar varsayımlara dayanıyor ve herhangi bir kesinlik içermemekte. Ancak Nissan’ın bu modelleriyle, özellikle Avrupa’da ciddi bir pazar payına sahip olduğu düşünüldüğünde, piyasada diğer otomobil üreticilerini de paralel kararlar almakta zorlayacağını söyleyebiliriz.

http://cleantechnica.com/2016/06/25/electric-nissan-juke-rogue-suv-way/