Elektrikli araçlar Norveç'te %52'lik pazar payına ulaşarak yeni bir rekor kırdı

Haber Editörü
Geçtiğimiz ay yeni bir rekorla Tesla'nın en popüler otomobil üreticisi olduğu Norveç otomobil piyasası %52'lik elektrikli araç satışı ile bir ilki başardı. Bu durum demek oluyor ki ülkede bir araç satıldığı zaman bu aracın hibrit veya elektrikli olma ihtimali içten yanmalı motora sahip olma ihtimalinden daha fazla.
Aralık ayı Norveç'te elektrikli araçlar için çok iyi geçerken, bir önceki yılın aralık ayında elektrikli araç satış oranı %40 olarak gerçekleşmiş. Bu artışın en büyük destekçisi Tesla olurken, Avrupa teslimat döngüsünü gerçekleştiren Kaliforniya'lı üretici geçtiğimiz ay Norveç'te 1.032 adet Model S ve 1.429 adet Model X teslimatı gerçekleştirmiş.
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Bütün yıl bazında elektrikli ve hibrit araç satışları %39,2 oranında gerçekleşirken, bu oran bir önceki sene %29,1 oranında kalmış. Elektrikli e-Golf de dahil olmak Volkswagen'in bütün Golf versiyonları 12.164 adetlik satışla 2017 yılında Norveç'in en çok satan otomobili olurken onu 5.036 adet teslimat ile BMW i3 takip ediyor.
Ülkenin en çok satışa ulaşan 15 otomobilinin 5'ini tamamen elektrikli modeller oluştururken, 13 tanesinin ise hibrit versiyon seçeneği bulunuyor.
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bu medeniyete göre bizim durumumuz ise
Adamların 5 milyon nüfusu var zaten ayrıca çok da iyi gelirleri var , sadece bir yılda bile güneş ve rüzgar enerjisini %100 bedava yapabilecek kapasiteye sahip ilk 3 ülkeden birisi Norveç. Ancak şuan öncelikleri bu değil belli ki zaten hali hazırda rahatça geçinen zengin bir ülke ve tertemiz havası var bu yüzden o kadar da umurlarında değil.Bizimkiler gibi vergiye boğan bir ülke değil halkıyla beraber zenginleşen bir ülke. Bizimkiler gibi önüne gelen mülteciyi toplamıyorlar ve köpek gibi üremiyorlar...
Tesla nın ortalama 400 km giden 85 kWh bataryasını %85 verimlilikle şarj ettiğinizi düşünün , şarj masrafı 100 kWh * 0,4 TL (anadolu yakası mesken elk ortalama birim fiyatı) = 40TL olacaktır. Arabayı 3 puant sisteminde gece şarj ederseniz bu masraf yarıya düşer.
Şehir içinde 400-500 km giden 55lt depoya sahip bir C sınıfı arabanın benzin masrafı ise 55 * 5,62 (https://www.shell.com.tr/motorists/shell-fuels/akaryakit-pompa-satis-fiyatlari.html) = 310 TL olacaktır .
Hani bedava demeyelim tamam ama... takdir sizin.