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Elektrikli araçlar Norveç'te %52'lik pazar payına ulaşarak yeni bir rekor kırdı

Norveç pazarında ilgiyle karşılanan ve yoğun talep gören elektrikli araçlar, geride bıraktığımız Aralık ayında ülkede %52'lik satış oranına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.
1 yıl
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22
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay yeni bir rekorla Tesla'nın en popüler otomobil üreticisi olduğu Norveç otomobil piyasası %52'lik elektrikli araç satışı ile bir ilki başardı. Bu durum demek oluyor ki ülkede bir araç satıldığı zaman bu aracın hibrit veya elektrikli olma ihtimali içten yanmalı motora sahip olma ihtimalinden daha fazla.
Aralık ayı Norveç'te elektrikli araçlar için çok iyi geçerken, bir önceki yılın aralık ayında elektrikli araç satış oranı %40 olarak gerçekleşmiş. Bu artışın en büyük destekçisi Tesla olurken, Avrupa teslimat döngüsünü gerçekleştiren Kaliforniya'lı üretici geçtiğimiz ay Norveç'te 1.032 adet Model S ve 1.429 adet Model X teslimatı gerçekleştirmiş.
Bütün yıl bazında elektrikli ve hibrit araç satışları %39,2 oranında gerçekleşirken, bu oran bir önceki sene %29,1 oranında kalmış. Elektrikli e-Golf de dahil olmak Volkswagen'in bütün Golf versiyonları 12.164 adetlik satışla 2017 yılında Norveç'in en çok satan otomobili olurken onu 5.036 adet teslimat ile BMW i3 takip ediyor.
Ülkenin en çok satışa ulaşan 15 otomobilinin 5'ini tamamen elektrikli modeller oluştururken, 13 tanesinin ise hibrit versiyon seçeneği bulunuyor.

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CeyKalDa 1 yıl en beğenilen
medeniyet ne güzel
bu medeniyete göre bizim durumumuz ise
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tobepeople 1 yıl forumu
forumu

Elektrikli otomobil su haliyle bana cok da mantikli gelmiyor.

Sanki elektrik bedava ve tamamen ruzgardan/gunesten uretiliyor.

Adamların 5 milyon nüfusu var zaten ayrıca çok da iyi gelirleri var , sadece bir yılda bile güneş ve rüzgar enerjisini %100 bedava yapabilecek kapasiteye sahip ilk 3 ülkeden birisi Norveç. Ancak şuan öncelikleri bu değil belli ki zaten hali hazırda rahatça geçinen zengin bir ülke ve tertemiz havası var bu yüzden o kadar da umurlarında değil.Bizimkiler gibi vergiye boğan bir ülke değil halkıyla beraber zenginleşen bir ülke. Bizimkiler gibi önüne gelen mülteciyi toplamıyorlar ve köpek gibi üremiyorlar...
forumuElektrikli otomobil su haliyle bana cok da mantikli gelmiyor.Sanki elektrik bedava ve tamamen ruzgardan/gunesten ureti...
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pyrotechnician 1 yıl forumu
forumu

Elektrikli otomobil su haliyle bana cok da mantikli gelmiyor.

Sanki elektrik bedava ve tamamen ruzgardan/gunesten uretiliyor.

Tesla nın ortalama 400 km giden 85 kWh bataryasını %85 verimlilikle şarj ettiğinizi düşünün , şarj masrafı 100 kWh * 0,4 TL (anadolu yakası mesken elk ortalama birim fiyatı) = 40TL olacaktır. Arabayı 3 puant sisteminde gece şarj ederseniz bu masraf yarıya düşer.

Şehir içinde 400-500 km giden 55lt depoya sahip bir C sınıfı arabanın benzin masrafı ise 55 * 5,62 (https://www.shell.com.tr/motorists/shell-fuels/akaryakit-pompa-satis-fiyatlari.html) = 310 TL olacaktır .

Hani bedava demeyelim tamam ama... takdir sizin.
forumuElektrikli otomobil su haliyle bana cok da mantikli gelmiyor.Sanki elektrik bedava ve tamamen ruzgardan/gunesten ureti...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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synthesizer 1 yıl
2010 da Norveçteydim. Takım o zaman bile her yerde elektrikli arabalar ve şarj istasyonları vardı. Hani derler ya 10 yıl geriden geliyoruz.. yalan.. en az 20 yıl geriden geliyoruz..
Ha bu arada unutmadan.. 2010 da Oslo dan başka şehire yolculuk yapmıştım. 4 saat süren yolun sadece kısa bölümü duble yoldu.. şehirler arası yolları geliş gidiş di.. Demek ki yol medeniyet göstergesi olmayabiliyor.
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Farmer Jax 1 yıl
VW Golf'ün birinciliğine kimse takılmamış.

Hayret!
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hollowman_ 1 yıl
Kendi ülke ve insanına karşı bu kadar aşağılık kompleks taşıyarak saldıran ahlaksızlar, benzettiğiniz yaratıklar veya köpekler en başta kendi suretiniz.
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kadirirdem 1 yıl
O bataryalar o soğukta iyi donmuyor veya arıza vermiyor,Helal olsun.
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kokomoko 1 yıl
günde 100 km yol yapan biri için elektrikli veya hybrid araç çok mantıklı...
hele elektiriklide MTV de ödemiyorsun nasıl güzel bir histir acaba işallah allah bize de tatmayı nasip eder..
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darkaura 1 yıl
elektrikli araclar yayginlassa en guzeli sehir icindeki arac gurultusu ve yarattigi hava kirliligi tamamen ortadan kalkar.
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haberelectro 1 yıl
B. kadar ulke ama vizyonu tum dunyaya yeter.
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bulentcandan 1 yıl
El oğlunda vizyon, bizde bizon... Hatta bizon kafası...
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Şıh Hazretleri 1 yıl
Bizde ise 1.5 Dci, 1.3 Mjet satış rekoru kırıyor. Nereden nereye..
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tesla, norveç ve
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