Elektrikli araçlar Norveç'te %52'lik pazar payına ulaşarak yeni bir rekor kırdı

Geçtiğimiz ay yeni bir rekorla Tesla'nın en popüler otomobil üreticisi olduğu Norveç otomobil piyasası %52'lik elektrikli araç satışı ile bir ilki başardı. Bu durum demek oluyor ki ülkede bir araç satıldığı zaman bu aracın hibrit veya elektrikli olma ihtimali içten yanmalı motora sahip olma ihtimalinden daha fazla.

Aralık ayı Norveç'te elektrikli araçlar için çok iyi geçerken, bir önceki yılın aralık ayında elektrikli araç satış oranı %40 olarak gerçekleşmiş. Bu artışın en büyük destekçisi Tesla olurken, Avrupa teslimat döngüsünü gerçekleştiren Kaliforniya'lı üretici geçtiğimiz ay Norveç'te 1.032 adet Model S ve 1.429 adet Model X teslimatı gerçekleştirmiş.

Bütün yıl bazında elektrikli ve hibrit araç satışları %39,2 oranında gerçekleşirken, bu oran bir önceki sene %29,1 oranında kalmış. Elektrikli e-Golf de dahil olmak Volkswagen'in bütün Golf versiyonları 12.164 adetlik satışla 2017 yılında Norveç'in en çok satan otomobili olurken onu 5.036 adet teslimat ile BMW i3 takip ediyor.

Ülkenin en çok satışa ulaşan 15 otomobilinin 5'ini tamamen elektrikli modeller oluştururken, 13 tanesinin ise hibrit versiyon seçeneği bulunuyor.