Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, iPhone kılıflarını satışa sundu

Geçtiğimiz hafta Android işletim sistemli akıllı telefonlar üreten OnePlus, iPhone 6 modelleri için ürettiği kılıfları satışa sunarak ilginç bir hamleye imza atmıştı. Bunun üzerine Apple ise ekstra bataryalı kılıfını satışa sunmuş ve bolca konuşulmuştu. Sıradaki hamle ise elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan geliyor. İnternet mağazasını yenileyen üretici "Aksesuarlar" kategorisinde iPhone 6 kılıfı satmaya başladı.

Elektrikli otomobilleriyle sık sık gündeme gelen Tesla aslında geçtiğimiz yıldan beri internet mağazası üzerinden çanta, eldiven ve cüzdan gibi aksesuarlar satıyordu. Alışveriş sayfasındaki bu bölümü güncelleyen üretici aksesuarlar arasına iPhone 6 kılıfı ve dokunmatik ekranlar ile uyumlu eldiveni de ekledi.

45 dolardan satışa sunulan telefon kılıfı arka kısımda Tesla logosuna sahip. Dileyen kullanıcılar ise ekstra 5$ daha ödeme yaparak kılıfın arkasına kartlarını koyabilecekleri bir cep yaptırabiliyorlar. Üretici bu ceplerin RFID engelleme sistemine sahip olduğunu, dolayısıyla kılıfta duran kartların dolandırıcılar tarafından kopyalanamayacağını belirtiyor.

iPhone kılıfı ile uyumlu gözüken ve yine deri malzemeden üretilen dokunmatik ekran üzerinde kullanılabilen eldivenler ise 100 dolardan satışa sunuldu. Tesla'nın Türkiye'de bir ofis açtığını, dolayısıyla gelecek günlerde olası Türkçe sitesinde de bu aksesuarların satılabileceğini söyleyebiliriz.

http://9to5mac.com/2015/12/11/tesla-leather-iphone-cases/