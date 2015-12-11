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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, iPhone kılıflarını satışa sundu

iPhone için son dönemde oldukça ilginç aksesuarlar görmeye başladık. Bu aksesuarların en dikkat çekici yanı ise genel olarak adı Apple ile anılmayan üreticiler tarafından üretilmesi.
3 yıl
5,9b
1
24
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, iPhone kılıflarını satışa sundu
Geçtiğimiz hafta Android işletim sistemli akıllı telefonlar üreten OnePlus, iPhone 6 modelleri için ürettiği kılıfları satışa sunarak ilginç bir hamleye imza atmıştı. Bunun üzerine Apple ise ekstra bataryalı kılıfını satışa sunmuş ve bolca konuşulmuştu. Sıradaki hamle ise elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan geliyor. İnternet mağazasını yenileyen üretici "Aksesuarlar" kategorisinde iPhone 6 kılıfı satmaya başladı.
Elektrikli otomobilleriyle sık sık gündeme gelen Tesla aslında geçtiğimiz yıldan beri internet mağazası üzerinden çanta, eldiven ve cüzdan gibi aksesuarlar satıyordu. Alışveriş sayfasındaki bu bölümü güncelleyen üretici aksesuarlar arasına iPhone 6 kılıfı ve dokunmatik ekranlar ile uyumlu eldiveni de ekledi.
 
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, iPhone kılıflarını satışa sundu
45 dolardan satışa sunulan telefon kılıfı arka kısımda Tesla logosuna sahip. Dileyen kullanıcılar ise ekstra 5$ daha ödeme yaparak kılıfın arkasına kartlarını koyabilecekleri bir cep yaptırabiliyorlar. Üretici bu ceplerin RFID engelleme sistemine sahip olduğunu, dolayısıyla kılıfta duran kartların dolandırıcılar tarafından kopyalanamayacağını belirtiyor. 
iPhone kılıfı ile uyumlu gözüken ve yine deri malzemeden üretilen dokunmatik ekran üzerinde kullanılabilen eldivenler ise 100 dolardan satışa sunuldu. Tesla'nın Türkiye'de bir ofis açtığını, dolayısıyla gelecek günlerde olası Türkçe sitesinde de bu aksesuarların satılabileceğini söyleyebiliriz.

http://9to5mac.com/2015/12/11/tesla-leather-iphone-cases/ Yorum Yaz
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Markalaşmak dedikleri aha da budur. Kalite deyince insanların aklına ilk gelenlerdenseniz, ne sattığınızın da bir önemi kalmıyor. Tek yapmanız gereken satmak istediğiniz ürüne karar verip, üzerine markanızı basmak.
Markalaşmak dedikleri aha da budur. Kalite deyince insanların aklına ilk gelenlerdenseniz, ne sattığınızın da bir önemi kalmıyor. Tek yapmanız gereken satmak i...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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AlicanNalbat 3 yıl simbolmina
simbolmina

Fenomenon

Kılıfda iyi para var tabi. 5$a üret 50$a sat.


Deri kılıflar hiçbir markada 5 dolar değil maalesef.

:) seri üretimde 5 dolar bile değil emin ol :)
simbolminaFenomenonKılıfda iyi para var tabi. 5$a üret 50$a sat.Deri kılıflar hiçbir markada...
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Guest-F8946C419 3 yıl Aslanhan.
mehmetaslanhan
Markalaşmak dedikleri aha da budur. Kalite deyince insanların aklına ilk gelenlerdenseniz, ne sattığınızın da bir önemi kalmıyor. Tek yapmanız gereken satmak istediğiniz ürüne karar verip, üzerine markanızı basmak.

Harley davidson, şarap satmayı denedi sonuç hüsran oldu. Marka genişlemesi büyük risk unsurudur. Popüler bir ürün olması nedeniyle kısa vadede tutulur, belki.
mehmetaslanhanMarkalaşmak dedikleri aha da budur. Kalite deyince insanların aklına ilk gelenlerdenseniz, ne sattığınızın da bir önemi kalmıyo...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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orithyia 3 yıl
:)
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orithyia 3 yıl
yararlı
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Patren 3 yıl
kılıf üretmeleri biraz garip olmuş
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Seyrim 3 yıl
Geleceğin firması.. Zarada etse.. Geleceğe yatiri m yapıyorlar..
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teramit 3 yıl
Fire_67
Apple teslayı satın alacak yani teslanın o ekonomik elektrikli modelini üretebilmesinin başka yolu yok

fiyatı çok yükseldi teslanın 30 milyar dolara yaklaştı Apple satın alacağına kendi o fiyata yeniden fabrika kurar ki kuruyor zaten binalarını.
Apple ın parası çok olduğu için kendi de üretebilir Tesla dan bir sürü mühendisde apardı zaten.
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Master_Evil 3 yıl
rakibine mi yanaşıyor nedir
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1BilimAdamı 3 yıl teramit
teramit

Fire_67

Apple teslayı satın alacak yani teslanın o ekonomik elektrikli modelini üretebilmesinin başka yolu yok

fiyatı çok yükseldi teslanın 30 milyar dolara yaklaştı Apple satın alacağına kendi o fiyata yeniden fabrika kurar ki kuruyor zaten binalarını.
Apple ın parası çok olduğu için kendi de üretebilir Tesla dan bir sürü mühendisde apardı zaten.


Tesla şirketinin değeri yüksek ama hala zarar eden bir şirket ve teslanın şimdiki durumuyla elon musk'ın o ünlü amaçlarını gerçekleştirebilmesinin imkanı yok.Prensiplerini yapmak istiyorsa apple ile çalışmalı.Hatta elon musk'ı 5-10 yıl sonra appleda CEO olarak bile görebilirz.
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veteriner69 3 yıl
Bir arkadaşım Tesla S otomobilinden satın aldı.
150 bin $ a yakın para verdi, Amerika'dan getirtti.
Quick Charge la 4 saatte aküleri doluyor, ve 450 km yol yapıyormuş.
Normal şarj ederse (3 faze elektrik lazım) 24 saate yakın sürüyormuş şarj olması.
0'da 100'e (60mph) çıkması 2.8 saniye.
Bir avantajı da bazı vergilerden muaf ve kdv sinin %8 olması.
Canım çekmedi değil hani....
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sarpm 3 yıl veteriner69
Avantajlari sadece vergilerle sinirli degil

* sanzuman derdin yok
* motoryagi degisme derdin yok
* benzin pis/kirli/pahali derdin yok
* motor yag yakiyor/akitiyor derdin yok
* egzos masrafin yok
* ...vs.



araci ciplak halde( karoser halinde) gordugumde, aklima takilan tek soru motoru arka lastiklerin arasinda ve arkadan alacagi bir darbede motorun ne kadar saglam kalabilecegi. malum Turkiye'de kazalar az hasarli olmuyor.
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kadirirdem 3 yıl
tesle neden böyle bir şey yaptın? :)...
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esmerbuyucu 3 yıl
Eldiven çok şık uuu tam trend
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1BilimAdamı 3 yıl
Apple teslayı satın alacak yani teslanın o ekonomik elektrikli modelini üretebilmesinin başka yolu yok
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umut_baris 3 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Apple teslayı satın alacak yani teslanın o ekonomik elektrikli modelini üretebilmesinin başka yolu yok

Öyle bir antlaşma olmayacak.
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