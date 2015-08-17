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Elektronik ürünlere ek vergi uygulamasında geri adım atıldı

3 yıl
11,9b
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146
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Elektronik ürünlere ek vergi uygulamasında geri adım atıldı
 
2 Temmuz tarihinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi "Önümüzdeki 1-2 ay içinde özel ürün gruplarında gümrük vergilerinde, ilave gümrük vergilerinde özel tedbirlerle karşılaştığını göreceğiz" şeklinde bir açıklama yaparak ithal elektronik ürünlere ek verginin kısa bir süre sonra geleceğini söylemişti. Zeybekçi'nin bugün yaptığı yeni açıklama ise kafaları biraz karıştırdı.
Süreci biraz daha hatırlatmak gerekirse ilk çıkış noktası bazı yerli üreticilerin devlete koruma talebinde bulunmasıydı. Sonrasında devlet bu talebi değerlendirerek önlem alma kararı almış ve bu durumu bir kaç kez bakanlar dile getirmişti. Bundan önceki son açıklamalar da vergi oranının tartışıldığı ve kısa bir süre sonra hayata geçirileceği yönündeydi.
Reuters'da yer alan habere göre ekonomi bakanı bu kez "Tablet, cep telefonunda fiyat artırıcı ek gümrük vergisi, telafi edici vergi uygulaması asla olmayacak” dedi. Bu cümle ise ek vergi uygulamasında geri adım atıldığı yönünde bir izlenim uyandırıyor. Bunun yanında Zeybekçi son iki yıldır haksız rekabeti önlemek için Dünya Ticaret Örgütü'nün belirlediği kurallar çerçevesinde bir takım önlemlerin alındığını ve 40 milyar doları aşan ithalatın ülke menfaatleri için kontrol altına alındığını da belirtti.
Bilişim ürünleriyle ilgili olarak ise alınacak tedbirlerin maliyet arttırıcı olmaması gerektiğini belirten bakan, yeni ek gümrük vergisinin asla olmayacağını ancak Türkiye'de üretim için destekleyici ve teşvik edici kararlar alındığını söyledi. Yaklaşık 2 hafta önce Milliyet gazetesinde yayınlanan ropörtajda da yerli üretim konusunda "Bunu niye Türkiye’de üretmiyorsunuz’ dedik. Bunun katma değerinin, işçiliğinin, teknolojisinin, Türkiye’de üretilsin diyoruz biz. Kendimiz bir cep telefonu markası çıkaralım anlamında söylemiyorum. iPhone ya da başka markalar adı her neyse getirsinler Türkiye’de üretsinler istiyoruz. Teknolojinin montajdan da başlayarak bir şekilde yavaş yavaş Türkiye’de bir tortu bırakacak şekildi bu teknolojinin Türkiye’ye gelmesini istiyorum” şeklindeki söylemler de yer almıştı.
Son günlerde Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerinin artması ve yükselen telefon fiyatları bu konuda geri adım atılmasının arkasındaki sebep olabilir. Bunun yanında ise açıklamada sadece "cep telefonu ve tablet" denilmesi dikkat çekici bir detay olabilir. Beyaz eşya veya televizyon gibi diğer elektronik ürünlerde ek vergi hala gündemde mi bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Gelecekte bu konuda yaşanacak gelişmeleri de yine Donanimhaber.com adresinden takip edebilirsiniz.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/29833469.asp Yorum Yaz
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dogaunl 3 yıl en beğenilen
Ekledikçe eklediler zaten daha ne ekliyecekler 16 lık iphone olmus 2600 tl 2500 liraya oyun sistemi toplarsın. Hic kusura bakmasınlar vestelin telefonunuda bilgisayarınıda evime sokmam
Ekledikçe eklediler zaten daha ne ekliyecekler 16 lık iphone olmus 2600 tl 2500 liraya oyun sistemi toplarsın. Hic kusura bakmasınlar vestelin telefonunuda bi...
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1 Yanıt Yanıtla +78
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1981se1981 3 yıl
nasılsa seçim yapacaklar ürkütmeyelim vakvakları dediler heral
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plexus_09 3 yıl
vergileri savunabilen kitleyi gördükten sonra diyecek fazla söz kalmıyor aslında
ermenisatan'da elektrik zammı protestolar sonrasına geri alındı hatırlarsanız (ermenistan'ı savunduğum için değil örnek olduğu için yazdım)
fakat bu ülkede hakkını aramak için protesto yapsan direkt "vatan haini" damgasını yersin
halk her zaman ülkeleri yönetenlerden güçlüdür
uyan be arkadaş artık uyan! paran değersiz, vergiler almış başını gidiyor (cep telefonu vergileri her şey içinde %45-50 gibi) yani bir cihaz da devlete alıyorsun ama yine de ülkeyi yönetenlere toz kondurmuyorsun.
vergileri savunabilen kitleyi gördükten sonra diyecek fazla söz kalmıyor aslındaermenisatan'da elektrik zammı protestolar sonrasına geri alındı hatırlarsanı...
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1 Avatar
MrCaner 3 yıl
Beddua eden ekonomi bakanı

Nasıl bi ülke olduk biz yav
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FatihAsl 3 yıl
Tensi
fuujitsuEskiden de cok vergi getiriyorlarmis ama milletin ses çıkardığı yokmus. Simdi vergi getirilince yerin dibine sokuyorlar adami. Kaldirildi haberi geldi hala kimse bir seyden memnun olmuyor. Ya hu adamlar cok isler yaptilar , sanki abd gibi ingiltere gibi basarili bir demokrasiyle yonetilen bir ulkeydik te oncesinde hala laf yapiyorsunuz daha . Elbette ülke demokrasisi kalkinmasi zamanla rayina oturacaktir. Oysa siz sanki cumhuriyet tarihi boyunca dort dortluk yonetilmiste sanki bu iktidar doneminde ulke batmis gibi konusuyorsunuz. Insaf.
Ulkenin battigindan bir tek koyunlarin haberi yok. Ithalat - ihracat orani nedir, aclik siniri- asgari ucret nedir, IMFye odenen 20 milyara oranla artan devlet borcu ne kadardir, kamu ve ozel istiraklerden ne kadari yabanci firmalara satilmistir, bankalarin yuzde kaci yabanci sermayeye satilmistir bu iktidar suresince, bir ara gel ucretsiz ders vereyim sana.

keşke ekonomi kalemlerini tutarları ile yazsaydın sen konuşacağına matematik konuşsaydı. ama cımbızlama kalemler seçmeden yapmak kaydıyla.
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Tekno moomce 3 yıl
Olacaklar beli beyler bu hükümet devam eder ise kazmanın sapını bize monte edecekler aksini iddia aden var ise konuşsun
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Tensi 3 yıl
Umutcan
İşin ilginç yanı firmalar da fiyat düşürmüyor. Fiyat kırmasıyla ünlü olan samsung cihazların bile fiyatları hala yüksek. S6 edgein 2000 altına düşmesini bekliyordum 2600de takıldı kaldı kaç ay olmasına rağmen. Başka modele yönelirim kendileri bilir o kadar parayı telefona verecek değilim.

Hic o kadar para verme bence de. Telefonum arizalandi, gidip 16 ay garantisi olan LG G2 aldim. Arkadas S6 aldi, benden iyi kazaniyor , onun icin dert degil. Biraz optimizasyonla S6 nin yaptigi her seyi yapiyor dedim dinlemedi. Snap 800 islemci ve 2 GB ram var, kamera da karanlikta flash kullanmadan yapilan cekimler disinda ayni, NFC, DLNA, FM radyovar, eksik bir sey yok. o kadar ucuk deneme yaptik yani. Batarya desen S6 dan iyi cikti. Fiyat 600 TL. Daha ne olsun.
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Tensi 3 yıl
fuujitsu
Eskiden de cok vergi getiriyorlarmis ama milletin ses çıkardığı yokmus. Simdi vergi getirilince yerin dibine sokuyorlar adami. Kaldirildi haberi geldi hala kimse bir seyden memnun olmuyor. Ya hu adamlar cok isler yaptilar , sanki abd gibi ingiltere gibi basarili bir demokrasiyle yonetilen bir ulkeydik te oncesinde hala laf yapiyorsunuz daha . Elbette ülke demokrasisi kalkinmasi zamanla rayina oturacaktir. Oysa siz sanki cumhuriyet tarihi boyunca dort dortluk yonetilmiste sanki bu iktidar doneminde ulke batmis gibi konusuyorsunuz. Insaf.

Ulkenin battigindan bir tek koyunlarin haberi yok. Ithalat - ihracat orani nedir, aclik siniri- asgari ucret nedir, IMF'ye odenen 20 milyara oranla artan devlet borcu ne kadardir, kamu ve ozel istiraklerden ne kadari yabanci firmalara satilmistir, bankalarin yuzde kaci yabanci sermayeye satilmistir bu iktidar suresince, bir ara gel ucretsiz ders vereyim sana.
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Tensi 3 yıl
kuyudakitas
asla ek vergi olmayacak dedilerse kesinlikle vergi getirirler. hükümetin taktiği bu, önce kesinlikle reddet sonra geçir.

Ek vergi gelmeyecek dediler zaten, gelmez. Ama olan vergilerin oranlarini arttirmayacagiz demediler, isin puf notasi bu.
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Tensi 3 yıl
kuyudakitas
asla ek vergi olmayacak dedilerse kesinlikle vergi getirirler. hükümetin taktiği bu, önce kesinlikle reddet sonra geçir.

Ek vergi gelmeyecek dediler zaten, gelmez. Ama olan vergilerin oranlarini arttirmayacagiz demediler, isin puf notasi bu.
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Tensi 3 yıl
100$ lik telefon ithal edip 800-900 TL ye satmaya calisan acgozluler ceplerini biraz daha doldursunlar diye cikacak bu vergi. Inadina gidip yabanci mali alacagim. Madem tek dertleri haksiz kazanclarini artirmak boykot ederim ben de.
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DH Misafiri 3 yıl
Madem amacımınız yerli üretiyici korumak ondan kdv alma. Neden tüketicileri kazıklama derdine düştünüz ? Vestel kaç yıllık firma telefonu 3310 dan kadar kalas adamlar 150$ telefon yapıyor Vestel yaptıda da aynı kalitede almadık mı ?
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2K 3 yıl
Açık ve net olmayan konuşmalar, laf cambazlıkları tamamen seçim bir geçsin o zaman görürsünüz anlamına geliyor.
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StaatSanWalt 3 yıl
Tek bir açıklaması var, Seçimlerde patlayacağını anladılar, gençlerin de tepkisi dinleniyor, bu da güzeldir
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