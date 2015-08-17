Elektronik ürünlere ek vergi uygulamasında geri adım atıldı

2 Temmuz tarihinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi "Önümüzdeki 1-2 ay içinde özel ürün gruplarında gümrük vergilerinde, ilave gümrük vergilerinde özel tedbirlerle karşılaştığını göreceğiz" şeklinde bir açıklama yaparak ithal elektronik ürünlere ek verginin kısa bir süre sonra geleceğini söylemişti. Zeybekçi'nin bugün yaptığı yeni açıklama ise kafaları biraz karıştırdı.

Reuters'da yer alan habere göre ekonomi bakanı bu kez "Tablet, cep telefonunda fiyat artırıcı ek gümrük vergisi, telafi edici vergi uygulaması asla olmayacak” dedi. Bu cümle ise ek vergi uygulamasında geri adım atıldığı yönünde bir izlenim uyandırıyor. Bunun yanında Zeybekçi son iki yıldır haksız rekabeti önlemek için Dünya Ticaret Örgütü'nün belirlediği kurallar çerçevesinde bir takım önlemlerin alındığını ve 40 milyar doları aşan ithalatın ülke menfaatleri için kontrol altına alındığını da belirtti.

Bilişim ürünleriyle ilgili olarak ise alınacak tedbirlerin maliyet arttırıcı olmaması gerektiğini belirten bakan, yeni ek gümrük vergisinin asla olmayacağını ancak Türkiye'de üretim için destekleyici ve teşvik edici kararlar alındığını söyledi. Yaklaşık 2 hafta önce Milliyet gazetesinde yayınlanan ropörtajda da yerli üretim konusunda "Bunu niye Türkiye’de üretmiyorsunuz’ dedik. Bunun katma değerinin, işçiliğinin, teknolojisinin, Türkiye’de üretilsin diyoruz biz. Kendimiz bir cep telefonu markası çıkaralım anlamında söylemiyorum. iPhone ya da başka markalar adı her neyse getirsinler Türkiye’de üretsinler istiyoruz. Teknolojinin montajdan da başlayarak bir şekilde yavaş yavaş Türkiye’de bir tortu bırakacak şekildi bu teknolojinin Türkiye’ye gelmesini istiyorum” şeklindeki söylemler de yer almıştı.

Son günlerde Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerinin artması ve yükselen telefon fiyatları bu konuda geri adım atılmasının arkasındaki sebep olabilir. Bunun yanında ise açıklamada sadece "cep telefonu ve tablet" denilmesi dikkat çekici bir detay olabilir. Beyaz eşya veya televizyon gibi diğer elektronik ürünlerde ek vergi hala gündemde mi bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Gelecekte bu konuda yaşanacak gelişmeleri de yine Donanimhaber.com adresinden takip edebilirsiniz.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/29833469.asp