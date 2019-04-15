Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eleştiri yağmuruna tutulan yeni Hellboy filmi gişede çakıldı

Sert eleştirilere maruz kalan yeni Hellboy filmi gişede de beklentilerin çok altında kaldı. Film ilk hafta sonunda ABD'de yalnızca 12 milyon dolar hasılat elde etti ve gişeyi üçüncü sırada tamamladı.
1 ay
11,2b
1
31
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sevilen çizgi roman serisi Hellboy, tam 11 yıllık aranın ardından beyaz perdeye geri döndü. 12 Nisan'da vizyona giren yeni Hellboy filmi özellikle de serinin hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Ancak sinema eleştirmenleri geride bıraktığımız hafta içerisinde filmi adeta yerden yere vurdu. Hem eleştirmenler hem de genel izleyici tarafından eleştiri yağmuruna tutulan film gişede de beklediğini alamadı.

BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre yeni Hellboy filmi vizyondaki ilk hafta sonunda ABD'de yalnızca 12 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti. Hellboy, ilk hafta sonu olmasına rağmen gişeyi üçüncü sırada tamamlamış. 5 Nisan'da vizyona giren Shazam! (25m) ve 12 Nisan'da vizyona giren Little (15m) ilk iki sırada yer alıyor.

Yeni Hellboy filmi ayrıca Guillerme Del Toro'nun orijinal filmlerinin de epey gerisinde kaldı. Ron Perlman'ın başrolünde yer aldığı filmler hatırlayacağınız üzere genel anlamıyla olumlu yorumlar almıştı ancak filmlerin gişe performansı beklentilerin altındaydı. Yeni Hellboy'un bu iki filmin de gerisinde kalması çok büyük bir başarısızlığı ortaya koyuyor.

Neil Marshall tarafından yönetilen Hellboy'un toplam bütçesinin yaklaşık 50 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Yapımcı firma Lionsgate'in zarar etmemesi için filmin ABD dışındaki ülkelerde iyi bir performans göstermesi gerek. Ancak önümüzdeki hafta Avengers: Endgame'in de vizyona gireceğini düşünürsek Hellboy için işler biraz zor görünüyor gibi diyebiliriz.

Yeni Hellboy filminin başrolünde Stranger Things dizisinden tanıdığımız ünlü aktör David Harbour yer alıyor. Harbour'a eşlik eden isimler arasında ise Milla Jovovich ve Ian McShane var. Film 12 Nisan'da ülkemizde de vizyona girmişti.

https://io9.gizmodo.com/oh-boy-hellboys-box-office-debut-is-hell-1834047240 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MustafaC53 1 ay en beğenilen
Ne kadar salak var bu forum da ya.
4 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlak.Sıfır 1 ay borukuzen
Dıj mihrakların filmleri bunlar, bu filmle şeytanı iyi gösterip dünyayı ele geçirip Ay'dan "
" şeklinde gülecekler.
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
borukuzen 1 ay
Bu filmlerle, İblisi ve zürriyetini o kadar da kötü olmadığını mı göstermeye çalışıyorlar yoksa?
Tabi inanırsan...
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MonitörKertenkelesi 1 ay
Oysa ki beklentileri oldukça yukarıda tutacak bir fragmanı vardı filmin. Fragmana göre filmin müthiş olacağı kesin gibiydi. Bu güne kadar ki en karizmatik Hellboy tipi bence bu filmdeki görüntüsü.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ironman68 1 ay
Bunlar çizgi roman karakterleri ve dünyası zaten, gerçek hayatta olacak değiller. Saçma sapan filmler gibi yorumlar yapmaya gerek yok. Bırakın fantastik sinemayı, herhangi bir filmde saçmalık bulmaya kalkarsak ohoooo....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 1 ay
fena filim olmamaış ama biraz fazla kanlı olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 1 ay
millet bıktı süper kahramanlı saçma sapan filmlerden
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyuzuak 1 ay sosisvesalam
AVENGERS:ENG GAME geldiğinde topukların götune vura vura koşacaksın sinamaya sosis adam
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saltanat1299 1 ay
Eski filmler daha kaliteli,keşke şu saçma sapan filmler yapılmasa.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Am@deus 1 ay
Fragman iyidi patladımı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
G1903K 1 ay yeni yorumcu
İyi iyi...
Birkaç süper kahraman çöksün. kurtuluruz belki.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.J 1 ay G1903K
Avangers Infinity War : 2,048 milyar USD
Black panther:1,344 milyar USD
Aquaman:1,148 milyar USD
Bence kurtulumazsın, en azından bir 15 sene
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arslan0058 1 ay
Orda kotu elestiri alan filmler gisede cakiliyor bizde rekor kiriyor(bkz : recep ivedik serisi)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
aynen bunlar amerika ve illimunatinin oyunları
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Bedavası varken hd görüntülü tabi gitmez üstelik türkçe
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11247 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
film, sinema ve
6 etiket daha hellboy Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay PlayStation 5 hakkında yeni sızıntı: 24GB GDDR6 ve 2020’de tanıtım 1 ay Eski Volkswagen CEO'su dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yatabilir 1 ay Huawei, 5G modem satma konusunu Apple ile konuşmadığını söyledi 1 ay Game of Thrones ateşi Mars’a yansıdı 1 ay VLC uygulaması, Huawei cihazlar için tekrar indirmeye sunuldu 1 ay Aston Martin’in ilk elektrikli otomobili Rapide E tanıtıldı 1 ay Avengers: Endgame internete sızdı "Sosyal medyaya dikkat" 1 ay Ekran üreticisi Japan Display, batmamak için Tayvan ve Çinli şirketlerle anlaşma yaptı 1 ay Bankalar, telefon kredisi almak isteyene sigortayı şart koşuyor 1 ay Microsoft, PC ve mobil cihazlar için Forza Street oyununu duyurdu 1 ay SpaceX, Falcon Heavy roketinin merkez parçasını kabaran okyanusta kaybetti 1 ay Apple uyardı: iPad Pro kullanıcıları Apple Pencil ve araba anahtarlarını birbirinden uzak tutmalı 1 ay Google Pixel 3a ve 3a XL tanıtım günü Avengers temasıyla açıklandı 1 ay Outlook.com hesaplarının ele geçirilmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 1 ay Asus ilk ROG oyuncu kasasını duyurdu 1 ay Microsoft da gerçek kablosuz kulaklık geliştiriyor 1 ay Samsung’dan 75$’a akıllı telefon 1 ay Samsung Galaxy Note 10 Pro geliyor 1 ay Samsung Galaxy A80 ve OnePlus 7 geliyor | Mobilite 1 ay Yapay zeka tarafından hazırlanan ilk spor, Speedgate 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Eleştiri yağmuruna tutulan yeni Hellboy filmi gişede çakıldı Sonraki Mercedes, yeni kompakt SUV konsepti GLB'yi görücüye çıkardı 1 ay Geleceğin elektrikli şehir araçlarına bir yenisi eklendi: Audi AI:ME 1 ay Huawei'nin bu yılki hedefi 250 milyon telefon satmak 1 ay Yeni Opel Corsa, selefine kıyasla yüzde 10 hafifleyecek 1 ay RGB bellekleri için G.Skill özel bir saklama kutusu hazırladı 1 ay Samsung Galaxy A80 için kayar-döner mekanizmaya uygun kılıflar ortaya çıktı 1 ay iOS 13 hangi yeniliklerle gelecek? 1 ay Bilgisayarınızdaki Internet Explorer artık kullanmasanız bile size zarar verebilir 1 ay Tesla, otonom sürüş opsiyonunun fiyatını artırıyor 1 ay Avrupa Birliği telif hakkı yasası çıktı: Link vergisi ve ağır filtreler kapıda 1 ay Microsoft OneNote'un Android uygulaması arama özelliği ile güncellendi 1 ay Orta seviye Google Pixel 3a ve 3a XL fiyatları sızdırıldı 1 ay Facebook Messenger uygulaması kısmen de olsa yuvaya dönüyor 1 ay Çin otonom araçlar için otoban inşaatına başlıyor 1 ay Bağışıklık hücrelerinin de dişleri çürütebileceği tespit edildi 1 ay Pop-up kameralı Redmi modeli sızdırıldı 1 ay Apple, uygulama içi aboneliklere yanlışlıkla kaydolmayı, onay kutusu ile önleyecek 1 ay OpenAI, şampiyon Dota 2 takımını yendi 1 ay Arabalara Overclock İşlemi! Chip Tuning Nedir? Nasıl Yapılır? 1 ay Google kapalı alan navigasyonu için 'WifiRttScan' uygulamasını yayınladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim