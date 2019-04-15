Eleştiri yağmuruna tutulan yeni Hellboy filmi gişede çakıldı

https://io9.gizmodo.com/oh-boy-hellboys-box-office-debut-is-hell-1834047240

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Sevilen çizgi roman serisi Hellboy, tam 11 yıllık aranın ardından beyaz perdeye geri döndü. 12 Nisan'da vizyona giren yeni Hellboy filmi özellikle de serinin hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Ancak sinema eleştirmenleri geride bıraktığımız hafta içerisinde filmi adeta yerden yere vurdu. Hem eleştirmenler hem de genel izleyici tarafından eleştiri yağmuruna tutulan film gişede de beklediğini alamadı.BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre yeni Hellboy filmi vizyondaki ilk hafta sonunda ABD'de yalnızca 12 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti. Hellboy, ilk hafta sonu olmasına rağmen gişeyi üçüncü sırada tamamlamış. 5 Nisan'da vizyona giren Shazam! (25m) ve 12 Nisan'da vizyona giren Little (15m) ilk iki sırada yer alıyor.Yeni Hellboy filmi ayrıca Guillerme Del Toro'nun orijinal filmlerinin de epey gerisinde kaldı. Ron Perlman'ın başrolünde yer aldığı filmler hatırlayacağınız üzere genel anlamıyla olumlu yorumlar almıştı ancak filmlerin gişe performansı beklentilerin altındaydı. Yeni Hellboy'un bu iki filmin de gerisinde kalması çok büyük bir başarısızlığı ortaya koyuyor.Neil Marshall tarafından yönetilen Hellboy'un toplam bütçesinin yaklaşık 50 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Yapımcı firma Lionsgate'in zarar etmemesi için filmin ABD dışındaki ülkelerde iyi bir performans göstermesi gerek. Ancak önümüzdeki hafta Avengers: Endgame'in de vizyona gireceğini düşünürsek Hellboy için işler biraz zor görünüyor gibi diyebiliriz.Yeni Hellboy filminin başrolünde Stranger Things dizisinden tanıdığımız ünlü aktör David Harbour yer alıyor. Harbour'a eşlik eden isimler arasında ise Milla Jovovich ve Ian McShane var. Film 12 Nisan'da ülkemizde de vizyona girmişti.