Ellison : Jobs olmadan Apple başarısızlığa mahkum

Haber Editörü
2011 sonlarında hayata veda eden Apple'ın kurucusu ve vizyoner ismi Steve Jobs'un ardından pek çok tartışma yaşandı. Bunların en önemlisi ise Jobs olmadan şirketin başarılı olamayacağı idi.
Şirketin patron koltuğuna oturan Tim Cook ise eleştirilerin aksine Apple'ı çok daha iyi bir konuma getirmek için çalışma sözü verdi ve onun yönetimi altında Apple bir dönem dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi. Ancak Jobs olmadan şirkete fazla şans vermeyenler çoğunlukta.
Kendisini teknolojinin dahi çocuğu olarak niteleyen ve dünyanın en zenginleri arasında yer alan Oracle patronu Larry Ellison, Apple'a şans tanımayan isimlerden birisi.
Ellison, Jobs'un hayatını kaybetmesi sonrasında Apple'ın çöküşe gideceğine dair kanaatini ısrarla yeniliyor. Ellison, 1985 yılında Steve Jobs'un yönetim kurulu ile büyük kavgasından sonra şirketten ayrılışının çöküşü de beraberinde getirdiğini belirterek, bu deneyin zaten yapıldığını ve sonucun da alındığını dile getiriyor.
Ellison'a göre Apple ilerleyen dönemlerde rekor karını sürdürmeyi başaramayacak ve Cook ile Ive önderliğinde çöküşe doğru gidecek.
Ellison gibi pek çok tanınmış şahsiyet Apple'ın Jobs sonrası artık eski günlerine dönemeyeceğini sık sık dile getiriyor. Ancak Jobs'un geride bıraktığı projelerin Apple'a bir 5 veya 10 yıl daha yeteceği firma içerisinde gelen bilgilerde ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan uzun bir süre tahminlerin gerçekleşmesi zor görünüyor.
http://www.phonearena.com/news/Larry-Ellison-says-Apple-without-Steve-Jobs-is-destined-to-fail_id46323 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gıda firması ile nasıl bağdaştırıyorsun teknolojiyi anlamadım. Coca Cola her sene yeni ürün mü çıkartıyor? İçindeki Karbondioksit'in sürümünü mü güncelliyor? 4G LTe mi sağlıyor? Teknoloji her sene ihtiyaçlara bağlı olarak değişir. Bir firma bu ihtiyaçları sağlayamaz ve rakiplerinden geri kalırsa değer kaybeder.
Kodak 132 yıllık bir şirketti ve dijital dünyaya ayak uyduramayınca bu onun sonu oldu. Tıpkı bir zamanlar dünya devi Nokia'nın gerilediği gibi. Apple eğer yeni bir şeyler sunmazsa, uzun süre bu şekilde durmaz. iOS'a bu süreçte çok iş düşüyor aslında. iOS çıktığı zaman yaptığı yenilikleri devam ettirmeli. Nokia'ya bugün akıllı telefon ürettiren şirket Samsung değil Apple'dır. Ve iOS7'ye bakışım benim çok olumlu değil. Tabii iPhone kullananların yorumları nedir bilemem ama bence Microsoft'ta WP8 ile stabilite sunuyor. WP8 her ne kadar geride de olsa ilerleyen zamanlarda durum ne olur bilemeyiz. O yüzden yenilik olmazsa, batarsınız. Android amiralleri asla iPhone rakibi olamaz. Android kullananlarla tartışmak istemiyorum ama başka dünyaların işletim sistemleri. iOS kullanan bir insanın kolay kolay sistem değiştireceğini, değiştirenin ise stabilite yoksunu bir sisteme geçeceğini düşünmüyorum.
Ve bazı arkadaşların dediği gibi, Apple'ı şu an yöneten isimler, Steve Jobs ölünce sokaktan çevrilip "gel yöneticimiz ol" denilen kişiler değil. Apple'ın ağır topları. Bakalım ilerleyen dönemde ne olacak. Son cümlem, bu sene ki iPhone satışlarına bakılırsa, Apple bitecek tahminleri pekte geçerli durmuyor. Apple bilgisayar, tablet ve akıllı telefon alanında, henüz yanına yaklaşılamayacak bir alanda.