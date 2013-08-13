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Ellison : Jobs olmadan Apple başarısızlığa mahkum

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Ellison : Jobs olmadan Apple başarısızlığa mahkum

2011 sonlarında hayata veda eden Apple'ın kurucusu ve vizyoner ismi Steve Jobs'un ardından pek çok tartışma yaşandı. Bunların en önemlisi ise Jobs olmadan şirketin başarılı olamayacağı idi.

Şirketin patron koltuğuna oturan Tim Cook ise eleştirilerin aksine Apple'ı çok daha iyi bir konuma getirmek için çalışma sözü verdi ve onun yönetimi altında Apple bir dönem dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi. Ancak Jobs olmadan şirkete fazla şans vermeyenler çoğunlukta. 

Kendisini teknolojinin dahi çocuğu olarak niteleyen ve dünyanın en zenginleri arasında yer alan Oracle patronu Larry Ellison, Apple'a şans tanımayan isimlerden birisi.

Ellison, Jobs'un hayatını kaybetmesi sonrasında Apple'ın çöküşe gideceğine dair kanaatini ısrarla yeniliyor. Ellison, 1985 yılında Steve Jobs'un yönetim kurulu ile büyük kavgasından sonra şirketten ayrılışının çöküşü de beraberinde getirdiğini belirterek, bu deneyin zaten yapıldığını ve sonucun da alındığını dile getiriyor.

Ellison'a göre Apple ilerleyen dönemlerde rekor karını sürdürmeyi başaramayacak ve Cook ile Ive önderliğinde çöküşe doğru gidecek.

Ellison gibi pek çok tanınmış şahsiyet Apple'ın Jobs sonrası artık eski günlerine dönemeyeceğini sık sık dile getiriyor. Ancak Jobs'un geride bıraktığı projelerin Apple'a bir 5 veya 10 yıl daha yeteceği firma içerisinde gelen bilgilerde ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan uzun bir süre tahminlerin gerçekleşmesi zor görünüyor. 

http://www.phonearena.com/news/Larry-Ellison-says-Apple-without-Steve-Jobs-is-destined-to-fail_id46323 Yorum Yaz
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DubSteq 6 yıl en beğenilen
furky86
Dünyanın en iyi mühendis ordusu da oraya yatmak için gidiyordu zaten... Tamam vizyoner kısmı tam tabir ama illa mucitlik gerektirmez iyi şirket olmak... Coca cola her sene yeni formül mü buluyor da 1.? Veya Muhtar amcamızdan sonra kötüye mi gidecek işler? Appleın ivmesi azalabilir ama bu geriyeleceği anlamına gelmemeli, düşük de olsa ivme ivmedir ve ilerletir ;)

Gıda firması ile nasıl bağdaştırıyorsun teknolojiyi anlamadım. Coca Cola her sene yeni ürün mü çıkartıyor? İçindeki Karbondioksit'in sürümünü mü güncelliyor? 4G LTe mi sağlıyor? Teknoloji her sene ihtiyaçlara bağlı olarak değişir. Bir firma bu ihtiyaçları sağlayamaz ve rakiplerinden geri kalırsa değer kaybeder.
furky86Dünyanın en iyi mühendis ordusu da oraya yatmak için gidiyordu zaten... Tamam vizyoner kısmı tam tabir ama illa mucitlik gerektirmez ...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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EddyCue 6 yıl
tim cook ve jonathan ive dediginiz adamlar zaten steve jobs varken de apple'in agir toplariydi. yeni gelmis stajyer muamelesi yapilmasi cok komik.
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insunwetrust 6 yıl Dentrassi
CaptainWerly

furky86

Dünyanın en iyi mühendis ordusu da oraya yatmak için gidiyordu zaten...

Tamam vizyoner kısmı tam tabir ama illa mucitlik gerektirmez iyi şirket olmak...

Coca cola her sene yeni formül mü buluyor da 1.? Veya Muhtar amcamızdan sonra kötüye mi gidecek işler?

Appleın ivmesi azalabilir ama bu geriyeleceği anlamına gelmemeli, düşük de olsa ivme ivmedir ve ilerletir ;)

Zamanında Kodak da öyle düşünüyordu !

Kodak 132 yıllık bir şirketti ve dijital dünyaya ayak uyduramayınca bu onun sonu oldu. Tıpkı bir zamanlar dünya devi Nokia'nın gerilediği gibi. Apple eğer yeni bir şeyler sunmazsa, uzun süre bu şekilde durmaz. iOS'a bu süreçte çok iş düşüyor aslında. iOS çıktığı zaman yaptığı yenilikleri devam ettirmeli. Nokia'ya bugün akıllı telefon ürettiren şirket Samsung değil Apple'dır. Ve iOS7'ye bakışım benim çok olumlu değil. Tabii iPhone kullananların yorumları nedir bilemem ama bence Microsoft'ta WP8 ile stabilite sunuyor. WP8 her ne kadar geride de olsa ilerleyen zamanlarda durum ne olur bilemeyiz. O yüzden yenilik olmazsa, batarsınız. Android amiralleri asla iPhone rakibi olamaz. Android kullananlarla tartışmak istemiyorum ama başka dünyaların işletim sistemleri. iOS kullanan bir insanın kolay kolay sistem değiştireceğini, değiştirenin ise stabilite yoksunu bir sisteme geçeceğini düşünmüyorum.

Ve bazı arkadaşların dediği gibi, Apple'ı şu an yöneten isimler, Steve Jobs ölünce sokaktan çevrilip "gel yöneticimiz ol" denilen kişiler değil. Apple'ın ağır topları. Bakalım ilerleyen dönemde ne olacak. Son cümlem, bu sene ki iPhone satışlarına bakılırsa, Apple bitecek tahminleri pekte geçerli durmuyor. Apple bilgisayar, tablet ve akıllı telefon alanında, henüz yanına yaklaşılamayacak bir alanda.
CaptainWerlyfurky86Dünyanın en iyi mühendis ordusu da oraya yatmak için gidiyordu zaten...Tamam...
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Konungariket Sverige 6 yıl
öle koyun bir milletimiz varki apple oyuncak telefon satsa gidip alıp hava yapmaya çalışır bizim gibi ülkeler varken bu teknoloji devlerinin sırtı yere gelmez merak etmeyin...
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mamilan 6 yıl
Apple çıtayı ileriye fırlattı Stave dayı ile dayı gittikten sonra çıta yerinde dursaydı gene iyiydi ama değişen dünya yerinde durmayan çıta :D izindeler herhalde stave dayı :D
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burakesan 6 yıl
ertanunver
tim cook ve jonathan ive dediginiz adamlar zaten steve jobs varken de applein agir toplariydi. yeni gelmis stajyer muamelesi yapilmasi cok komik.

Bir markanin yuzu olmakla agir topu olmak arasinda daglar kadar fark vardir. Rahmetli yasiyorken Apple denince aklina bu agir toplar mi yoksa Steve Jobs mu geliyordu? Bir markanin yuzu olmak iste bu kadar onemli bir seydir, markanin kaderini belirler.
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dockhanger 6 yıl
HEY DOSTUM ORTADA SORUN FELAN YOK DAHA AZ kapitalist olucaksınız plastık kalitesiz malzemeleri daha ucuza satıcasınız işin sırrı bu lanet olsun dostum sen bızı keriz mi sanıyorsun
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Nurish60 6 yıl
insunwetrust
CaptainWerly
furky86 Dünyanın en iyi mühendis ordusu da oraya yatmak için gidiyordu zaten... Tamam vizyoner kısmı tam tabir ama illa mucitlik gerektirmez iyi şirket olmak... Coca cola her sene yeni formül mü buluyor da 1.? Veya Muhtar amcamızdan sonra kötüye mi gidecek işler? Appleın ivmesi azalabilir ama bu geriyeleceği anlamına gelmemeli, düşük de olsa ivme ivmedir ve ilerletir ;)
Zamanında Kodak da öyle düşünüyordu !
Kodak 132 yıllık bir şirketti ve dijital dünyaya ayak uyduramayınca bu onun sonu oldu. Tıpkı bir zamanlar dünya devi Nokianın gerilediği gibi. Apple eğer yeni bir şeyler sunmazsa, uzun süre bu şekilde durmaz. iOSa bu süreçte çok iş düşüyor aslında. iOS çıktığı zaman yaptığı yenilikleri devam ettirmeli. Nokiaya bugün akıllı telefon ürettiren şirket Samsung değil Appledır. Ve iOS7ye bakışım benim çok olumlu değil. Tabii iPhone kullananların yorumları nedir bilemem ama bence Microsoftta WP8 ile stabilite sunuyor. WP8 her ne kadar geride de olsa ilerleyen zamanlarda durum ne olur bilemeyiz. O yüzden yenilik olmazsa, batarsınız. Android amiralleri asla iPhone rakibi olamaz. Android kullananlarla tartışmak istemiyorum ama başka dünyaların işletim sistemleri. iOS kullanan bir insanın kolay kolay sistem değiştireceğini, değiştirenin ise stabilite yoksunu bir sisteme geçeceğini düşünmüyorum. Ve bazı arkadaşların dediği gibi, Appleı şu an yöneten isimler, Steve Jobs ölünce sokaktan çevrilip gel yöneticimiz ol denilen kişiler değil. Appleın ağır topları. Bakalım ilerleyen dönemde ne olacak. Son cümlem, bu sene ki iPhone satışlarına bakılırsa, Apple bitecek tahminleri pekte geçerli durmuyor. Apple bilgisayar, tablet ve akıllı telefon alanında, henüz yanına yaklaşılamayacak bir alanda.

Helal be kardeşim,valla tam noktayı koydun bıraktın. Bencede Apple öyle kolay kolay batmaz,ha ağır topları bir araya gelip bi steve beyin'i yapmazsa bişey diyemem.
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batuhan1122 6 yıl
Dunyadaki apple sevgisi , en iyisi en kalitelisi apple dusuncesi daha dogrusu apple cilginligi bitmeden -ki buna populer kultur bile diyebiliriz- apple kolay kolay batmaz.facebookun basindaki cocuk bile hatalari yuzunden milyar dolarlar kaybetip yinede sirketi cevirebiliyorsa apple in basindakiler bunu rahat rahat yapar.soyle bir sey olabilir ama.apple batmaz ama her anlamda samsung un gerisine dusebilir.5-10 yil sonra su anda nokia nin geldigi hale gelebilir.her zaman zirvede kalicak diye bir sey yok.belli sebeplerle geri dusebilir.bu da cok dogal.
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TurQich 6 yıl
Bence sorun Steve Jobs'un olup olmamasi degil.
Steve Jobs bir cagi baslatan sahis olabilir.
Fakat Android karsisinda Apple kendi kurallari yuzunden ezilmeye devam ediyor.
Windows Phone'lar dahil teknolojide yeniliklere devam ederken Apple yerinde saymaya devam ediyor.. Bunun sebebi de Steve Jobs zamanindan beri alisagelinmis Apple taktigi.
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turker03 6 yıl
ne jobs muş arkadaş
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okan_cehapelioglu 6 yıl
yenilik sunmazsa her firma batar jobs'ta sonsuza kadar yaşıcak değilya apple sahipleri buna göre planların yapmıştır
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muhamnet 6 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
yenilik sunmazsa her firma batar jobs'ta sonsuza kadar yaşıcak değilya apple sahipleri buna göre planların yapmıştır

3210 ve 3310 un başarısı Nokia'nın başını dondurmustu. Herkes nokia nin yeni telefonlarını bekledi 2008 lere kadar. Zaman ve hele teknoloji çok daha hızlı değişiyor. Ve apple artık geriden geliyor.
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MegaWolt38 6 yıl
I AM MONGOL
Adamlar 2500tl ye telefon yapıyolar ama alıyorum elime hala küçücük ekran.Böyle saçma iş mi olur arkadaş akılları sıra yanında ipad de alıcam.ıphone almak saçmalığın daniskası alanlar da düpedüz enayidir,hem de o paraya...

Rumuz mesaj ilişkisi birebir uymuş..
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