Ellison : Jobs olmadan Apple başarısızlığa mahkum





2011 sonlarında hayata veda eden Apple'ın kurucusu ve vizyoner ismi Steve Jobs'un ardından pek çok tartışma yaşandı. Bunların en önemlisi ise Jobs olmadan şirketin başarılı olamayacağı idi.





Şirketin patron koltuğuna oturan Tim Cook ise eleştirilerin aksine Apple'ı çok daha iyi bir konuma getirmek için çalışma sözü verdi ve onun yönetimi altında Apple bir dönem dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi. Ancak Jobs olmadan şirkete fazla şans vermeyenler çoğunlukta.





Kendisini teknolojinin dahi çocuğu olarak niteleyen ve dünyanın en zenginleri arasında yer alan Oracle patronu Larry Ellison, Apple'a şans tanımayan isimlerden birisi.





Ellison, Jobs'un hayatını kaybetmesi sonrasında Apple'ın çöküşe gideceğine dair kanaatini ısrarla yeniliyor. Ellison, 1985 yılında Steve Jobs'un yönetim kurulu ile büyük kavgasından sonra şirketten ayrılışının çöküşü de beraberinde getirdiğini belirterek, bu deneyin zaten yapıldığını ve sonucun da alındığını dile getiriyor.





Ellison'a göre Apple ilerleyen dönemlerde rekor karını sürdürmeyi başaramayacak ve Cook ile Ive önderliğinde çöküşe doğru gidecek.





Ellison gibi pek çok tanınmış şahsiyet Apple'ın Jobs sonrası artık eski günlerine dönemeyeceğini sık sık dile getiriyor. Ancak Jobs'un geride bıraktığı projelerin Apple'a bir 5 veya 10 yıl daha yeteceği firma içerisinde gelen bilgilerde ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan uzun bir süre tahminlerin gerçekleşmesi zor görünüyor.

http://www.phonearena.com/news/Larry-Ellison-says-Apple-without-Steve-Jobs-is-destined-to-fail_id46323