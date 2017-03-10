Elon Musk, 100 günde enerji depolama tesisini tamamlama sözü verdi

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Güney Avustralya’daki enerji sorununu çözmek için bir süredir Avustralyalı yetkililerle iletişim halinde olan ve enerji sıkıntısını dev bir enerji depolama tesisi ile çözmeyi planlayan Elon Musk, enerji planını açıkladı. Henüz yetkililerle bir anlaşma yapılmamış olsa da SolarCity CEO’su Lyndon Rive, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla enerji sorunun çözülmesi için ülkede kurulacak 100MWh ile 300MWh arasında kapasiteye sahip bir batarya tesisinin yeterli olacağını dile getirmişti ve Elon Musk da 100MW’lık bir tesisin 100 günde kullanıma hazır hale geleceğini söylemişti.

Yazılım geliştirme şirketi Atlassian’ın CEO’su olan Avustralyalı milyarder Cannon-Brookes’ın; Elon Musk’a Twitter üzerinden ‘’Bu iddianda ne kadar ciddisin, 100 gün içinde tamamlanabileceğini garanti edebilir misin?’’ diye sorması üzerine Musk ‘’Tesla, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 100 gün içinde kurulumu tamamlayacak aksi takdirde tesisin kurulumu için ücret istenmeyecek. Bu ciddiyet senin için yeterli mi?’’ cevabını verdi. Daha sonra Cannon-Brookes’ın 100MW’lık enerji depolama tesisi için fiyat teklifinde bulunmasını önerdiği Musk, Tesla’nın sabit bir fiyatlandırma sistemine geçtiğini ve KWh başına 250$ istediğini söyledi.

Teklif Yetkililerin İlgisini Çekebilir

Tesla henüz Avustralya hükümetiyle anlaşma sağlamamış olsa da bu teklifin Avustralyalı yetkililerin ilgisini çekmesi ve kısa bir süre içinde iki taraf arasında anlaşma sağlanması bekleniyor. Güney Avustralya Senatörü Sarah Hanson-Young’ın da Twitter üzerindeki diyaloğa katılması bunun en büyük habercisi ancak kendinden oldukça emin görünen Elon Musk’ın bu iddiasını yerine getirebileceği konusunda büyük şüpheler var. Tesla’nın, geçtiğimiz yıl Kaliforniya’da inşa ettiği 80MW’lık enerji depolama tesisinin 100 milyon dolar karşılığında 90 günde tamamlandığını düşünürsek Musk’ın iddiayı kaybetmesi ve şirketini iyi bir gelirden mahrum bırakması ihtimali de hiç az değil.

Tabi Avustralya’yı Musk’la anlaşmaya itecek birkaç neden daha var. Avustralya hükümetinin son birkaç ay içerisinde kömürle çalışan birçok enerji santralini kapatmasının ardından ülkede son zamanlarda oldukça sık bir şekilde elektrik kesintisi yaşanmaya ve elektrik faturaları kabarmaya başladı. Avustralya hükümeti için artık politik bir savaş haline gelmiş olan yenilenebilir enerjiye geçişin Tesla’nın da katkısıyla gerçekleşmesi ve enerji problemi çözülen ülke halkının da bu konuda desteğinin alınması amaçlanıyor.

http://www.theverge.com/2017/3/10/14879246/elon-musk-tesla-battery-farm-australia-blackouts