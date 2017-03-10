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Elon Musk, 100 günde enerji depolama tesisini tamamlama sözü verdi

Güney Avustralya’daki enerji sıkıntısı çözmek isteyen Elon Musk, 100 gün içinde 100MW’lık bir enerji depolama tesisi kuracaklarını ve eğer tamamlayamazsa tesis için para talep edilmeyeceğini söyledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk, 100 günde enerji depolama tesisini tamamlama sözü verdi
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Güney Avustralya’daki enerji sorununu çözmek için bir süredir Avustralyalı yetkililerle iletişim halinde olan ve enerji sıkıntısını dev bir enerji depolama tesisi ile çözmeyi planlayan Elon Musk, enerji planını açıkladı. Henüz yetkililerle bir anlaşma yapılmamış olsa da SolarCity CEO’su Lyndon Rive, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla enerji sorunun çözülmesi için ülkede kurulacak 100MWh ile 300MWh arasında kapasiteye sahip bir batarya tesisinin yeterli olacağını dile getirmişti ve Elon Musk da 100MW’lık bir tesisin 100 günde kullanıma hazır hale geleceğini söylemişti.

Yazılım geliştirme şirketi Atlassian’ın CEO’su olan Avustralyalı milyarder Cannon-Brookes’ın; Elon Musk’a Twitter üzerinden ‘’Bu iddianda ne kadar ciddisin, 100 gün içinde tamamlanabileceğini garanti edebilir misin?’’ diye sorması üzerine Musk ‘’Tesla, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 100 gün içinde kurulumu tamamlayacak aksi takdirde tesisin kurulumu için ücret istenmeyecek. Bu ciddiyet senin için yeterli mi?’’ cevabını verdi. Daha sonra Cannon-Brookes’ın 100MW’lık enerji depolama tesisi için fiyat teklifinde bulunmasını önerdiği Musk, Tesla’nın sabit bir fiyatlandırma sistemine geçtiğini ve KWh başına 250$ istediğini söyledi.

Teklif Yetkililerin İlgisini Çekebilir 

Tesla henüz Avustralya hükümetiyle anlaşma sağlamamış olsa da bu teklifin Avustralyalı yetkililerin ilgisini çekmesi ve kısa bir süre içinde iki taraf arasında anlaşma sağlanması bekleniyor. Güney Avustralya Senatörü Sarah Hanson-Young’ın da Twitter üzerindeki diyaloğa katılması bunun en büyük habercisi ancak kendinden oldukça emin görünen Elon Musk’ın bu iddiasını yerine getirebileceği konusunda büyük şüpheler var. Tesla’nın, geçtiğimiz yıl Kaliforniya’da inşa ettiği 80MW’lık  enerji depolama tesisinin 100 milyon dolar karşılığında 90 günde tamamlandığını düşünürsek Musk’ın iddiayı kaybetmesi ve şirketini iyi bir gelirden mahrum bırakması ihtimali de hiç az değil.

Tabi Avustralya’yı Musk’la anlaşmaya itecek birkaç neden daha var. Avustralya hükümetinin son birkaç ay içerisinde kömürle çalışan birçok enerji santralini kapatmasının ardından ülkede son zamanlarda oldukça sık bir şekilde elektrik kesintisi yaşanmaya ve elektrik faturaları kabarmaya başladı. Avustralya hükümeti için artık politik bir savaş haline gelmiş olan yenilenebilir enerjiye geçişin Tesla’nın da katkısıyla gerçekleşmesi ve enerji problemi çözülen ülke halkının da bu konuda desteğinin alınması amaçlanıyor.


http://www.theverge.com/2017/3/10/14879246/elon-musk-tesla-battery-farm-australia-blackouts Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Linns Judy 2 yıl en beğenilen
Devrimsel söz vermiş.
Elon abimizin bugün neden devrimsel bir haberine denk gelmedik diye üzülüyordum.
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nokta_28 2 yıl
Elon Dayı raconu kesmiş bir kere...
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berkguleryuz 2 yıl
Bu adam dunyayi tek basina yonetse keske neler yapar neler
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Cowinenge 2 yıl
Idolümsün Elon Musk..
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abrajj 2 yıl
Neye para vermiyoruz ki, Elon musk'ı benzer şekilde Türkiyede görmek isteyenler?
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gxhero 2 yıl
Batarya özelliklerinden çok tesisin yeşil enerjii de yapacağı etkiyi merak ediyorum getirisi götürüsü ne bunlardan bahsedilmiyor mu aldığınız kaynakta?
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malkooklam 2 yıl
ya bu herif IRONMAN gibi uçsa yeridir. yapar mı yapar!
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malkooklam 2 yıl
Adam bilim kurgu filmlerinden çıkar gibi,
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gurkanse 2 yıl
bizde özelleştirilmiş elektrik idarelerine mahkum kalalım.bırakın tasarruf etmeyi onun bunun elektrik kaçaklarını,firmanın zararlarını da biz ödeyelim.ne güzel iş be..!
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interwap 2 yıl
KWh başına 250$
Elon 2KWh kapasiteli kurmak istiyorum. 10 gün süreniz var.
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draw1907 2 yıl
Türkiye'de 1 yılda tamamlayamayacağını garanti ederim :)
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berkguleryuz 2 yıl
Bu adam dunyayi tek basina yonetse keske neler yapar neler
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arel.gr 2 yıl
oralar kolay yönetimler, onurlu bürokrasi ülkelerinde bu iddaya girseye görelim.
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