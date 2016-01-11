Elon Musk: 2018 yılında Tesla araçlar istediğiniz yere gelecek

Kısa süre önce tamamen elektrikli Model S ve Model X otomobil modelleri için detaylarına burada yer verdiğimiz 7.1 yazılım güncellemesi ile "summon (Çağırma)" özelliği kullanıma sunan Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı yeni bir açıklamayla ise çok daha büyük bir hedef koydu.

Tesla otomobillere eklenen "summon" özelliği, kısaca bahsetmek gerekirse kişilerin otomobillerini otomatik olarak (Kumadan üzerinden) garajlarından çıkartmasına ve otomobil içerisinde olmasalar dahi kumanda üzerinden garajlarına giriş yapmasına imkan tanıyor. Elon Musk'un son sözleri bu özelliğin sadece bu tarafta kısıtlı kalmayacağını gösteriyor.

Dünyaca üncü CEO'ya göre "summon" desteği ile önümüzdeki iki yıl içerisinde otomobiller sahibinin istediği her noktaya otonom olarak kendi başlarına gelebilecekler. Bu açıdan sınırlar ile kapatılmamış kara parçalarından bahseden ve teoride ABD odağında tüm ülkeyi kapsayan Musk, siz New York City içerisinde aracınız ise Los Angeles da olsa dahi sistemin çalışacağından ve sadece internet bağlantısı olmasının yeterli geleceğinden bahsediyor. Aracın yolda duyacağı şarj ihtiyacı içinse yılan benzeri otomatik şarj robotu uzun zamandır geliştirme aşamasında bulunuyor

Elon Musk'ın bu hedefi şimdilik çok da gerçeğe dönüşecekmiş gibi durmuyor. Bu noktada teknolojik yetersizlik bulunmamasına rağmen, yasal konular otonom araçların aktif trafik içerisindeki durumları hakkında halen gerekli izinleri sunmuyor. İki yıl içerisinde ne olacağı bilinmiyor olsa da, içerisinde sürücü olmayan bir otomobilin kolay kolay trafiğe çıkamayacağı öngörülüyor.

http://www.engadget.com/2016/01/10/tesla-summon-anywhere-by-2018/