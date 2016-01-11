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Elon Musk: 2018 yılında Tesla araçlar istediğiniz yere gelecek

Hazırladığı tamamen elektrikli otomobilleri ve onlara çıkarttığı inanılmaz yazılım güncellemeleri ile sürekli olarak gündemde kalan Elon Musk, 2018 yılın için Tesla tarafında büyük bir hedef koydu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
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26
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Elon Musk: 2018 yılında Tesla araçlar istediğiniz yere gelecek

Kısa süre önce tamamen elektrikli Model S ve Model X otomobil modelleri için detaylarına burada yer verdiğimiz 7.1 yazılım güncellemesi ile "summon (Çağırma)" özelliği kullanıma sunan Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı yeni bir açıklamayla ise çok daha büyük bir hedef koydu.
Tesla otomobillere eklenen "summon" özelliği, kısaca bahsetmek gerekirse kişilerin otomobillerini otomatik olarak (Kumadan üzerinden) garajlarından çıkartmasına ve otomobil içerisinde olmasalar dahi kumanda üzerinden garajlarına giriş yapmasına imkan tanıyor. Elon Musk'un son sözleri bu özelliğin sadece bu tarafta kısıtlı kalmayacağını gösteriyor.
Dünyaca üncü CEO'ya göre "summon" desteği ile önümüzdeki iki yıl içerisinde otomobiller sahibinin istediği her noktaya otonom olarak kendi başlarına gelebilecekler. Bu açıdan sınırlar ile kapatılmamış kara parçalarından bahseden ve teoride ABD odağında tüm ülkeyi kapsayan Musk, siz New York City içerisinde aracınız ise Los Angeles da olsa dahi sistemin çalışacağından ve sadece internet bağlantısı olmasının yeterli geleceğinden bahsediyor. Aracın yolda duyacağı şarj ihtiyacı içinse yılan benzeri otomatik şarj robotu uzun zamandır geliştirme aşamasında bulunuyor.
Elon Musk'ın bu hedefi şimdilik çok da gerçeğe dönüşecekmiş gibi durmuyor. Bu noktada teknolojik yetersizlik bulunmamasına rağmen, yasal konular otonom araçların aktif trafik içerisindeki durumları hakkında halen gerekli izinleri sunmuyor. İki yıl içerisinde ne olacağı bilinmiyor olsa da, içerisinde sürücü olmayan bir otomobilin kolay kolay trafiğe çıkamayacağı öngörülüyor.

http://www.engadget.com/2016/01/10/tesla-summon-anywhere-by-2018/ Yorum Yaz
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hlksnrr 3 yıl en beğenilen
Adamlardaki vizyona bir bak sonra gelip birde 6 milyar lira bütçesi olup bunu yetiştiremeyip ek ödenek isteyen , kayıp milyonlatın hesabını vermehen diyanete bak.

YAZIKLAR OLSUN...
Adamlardaki vizyona bir bak sonra gelip birde 6 milyar lira bütçesi olup bunu yetiştiremeyip ek ödenek isteyen , kayıp milyonlatın hesabını vermehen diyanete b...
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DeepNote 3 yıl homeedition88
Dışardan yenilikçi görünüyor ama sen şirketin içinden biri olarak öyle olmadığını mı görüyorsun ? Yani taklitçi bir firmamı demek istiyorsun

Amerikalı müşterilerinin çoğunun mutsuz olduğuna dair bir araştırma linki bekliyorum

Geri geriye inen roket yapmak zaten heyecanlanılacak bir konu değil nedir yani, adam yörüngeye füze fırlatıp geri indirmiş komik işler

Bomboş bir mesaj bomboş kulaktan dolma bilgiler

Dışardan yenilikçi görünüyor ama sen şirketin içinden biri olarak öyle olmadığını mı görüyorsun ? Yani taklitçi bir firmamı demek istiyorsunAmerika...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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20likcivi 3 yıl
homeedition88
Abartmayin bu kadar. Adam hedef falan koymadi sadece twitterda boyle bisey yazdi. 2 yil once de elektro manyetik tren denemelerine baslayacagini soylemisti fakat henuz ses yok. Bunlar biraz medyatik hareketler malesef. Tesla kendi icinde sorunlari olan bir firma. Disaridan muthis yenilikci falan gibi gozukuyor biliyorum ama o´kadar toz pembe degil isleri. Amerikada bir cok kullanicisi mutsuz.Avrupada kronik sorunlari arasinda tavanindan su sizdirdigi bile yaziyor.Dahasi geri inis yapabilen roket diye kiyametleri koparmislardi ama spaceXden once Virgin gorevi basardi.Amerika reklamcilik isini iyi yapiyor. ;)

Panpa o elektro manyetik değil hyper LOOP. Ve test için 4,6 km lik bir hat inşaa ediliyor şuan buda demektir detaylı projelendirmesi çalışma sistemi hazır.Yıl sonunda testler başlıyor, test den sonra qualifikasyonları da tamamladı mı 2019 gibi hazır buyyrun.
homeedition88Abartmayin bu kadar. Adam hedef falan koymadi sadece twitterda boyle bisey yazdi. 2 yil once de elektro manyetik tren denemelerine...
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fortunasuper 3 yıl
saçmalamış ta saçmalamış,akşamları içkiye başlamış teslanın patronu,onu anlıyoruz,bu hayallerden:))
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ynsgz 3 yıl
Helal olsun yawwww
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MHEC 3 yıl
türkiyede çalışmaz
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Pi 3 yıl
Teslam olsun da ben onun ayagina giderim. Sorun yok
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gs09gs09 3 yıl
Ulan bunu bizim coderlar yapiodu otomobile uyarlamislar iyimi xD
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homeedition88 3 yıl
teramit
homeedition88Abartmayin bu kadar. Adam hedef falan koymadi sadece twitterda boyle bisey yazdi. 2 yil once de elektro manyetik tren denemelerine baslayacagini soylemisti fakat henuz ses yok. Bunlar biraz medyatik hareketler malesef. Tesla kendi icinde sorunlari olan bir firma. Disaridan muthis yenilikci falan gibi gozukuyor biliyorum ama o´kadar toz pembe degil isleri. Amerikada bir cok kullanicisi mutsuz.Avrupada kronik sorunlari arasinda tavanindan su sizdirdigi bile yaziyor.Dahasi geri inis yapabilen roket diye kiyametleri koparmislardi ama spaceXden once Virgin gorevi basardi.Amerika reklamcilik isini iyi yapiyor. ;)
hyperloop testi için pist inşa edildi, müşteri memnuniyeti en üst düzeyde olan bir firma sorun varsa servise götür bakıyorlar,spacex yörüngeye giden 40 metrelik roketi indirdi bunun yanına yaklaşan yok henüz, diğerleri yarısı kadar bile değil.abd reklamı iyi biliyorda sen karalamayı iyi bilmiyorsun...

Musteri memnuniyeti anketinde en son liste disi birakimis bir firma Tesla :) Servisi en kotu markalardan biri avrupada. Hatta kullanicilari Tesla zaman birimi diye birim icat etti forumlarda, servise verilen araclarin geri alinmasi uzun surdugu icin.
Illahi Elon'u ilahlastirmaya ihtiyacim var diyorsan o zaman roketlerin kiyaslamasi ile ilgili buradaki bilgileri kullanirsan daha mantikli olur bir daha ki sefere: techcrunch.com/...
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homeedition88 3 yıl
20likcivi
homeedition88Abartmayin bu kadar. Adam hedef falan koymadi sadece twitterda boyle bisey yazdi. 2 yil once de elektro manyetik tren denemelerine baslayacagini soylemisti fakat henuz ses yok. Bunlar biraz medyatik hareketler malesef. Tesla kendi icinde sorunlari olan bir firma. Disaridan muthis yenilikci falan gibi gozukuyor biliyorum ama o´kadar toz pembe degil isleri. Amerikada bir cok kullanicisi mutsuz.Avrupada kronik sorunlari arasinda tavanindan su sizdirdigi bile yaziyor.Dahasi geri inis yapabilen roket diye kiyametleri koparmislardi ama spaceXden once Virgin gorevi basardi.Amerika reklamcilik isini iyi yapiyor. ;)
Panpa o elektro manyetik değil hyper LOOP. Ve test için 4,6 km lik bir hat inşaa ediliyor şuan buda demektir detaylı projelendirmesi çalışma sistemi hazır.Yıl sonunda testler başlıyor, test den sonra qualifikasyonları da tamamladı mı 2019 gibi hazır buyyrun.

Tesla'nin yoneticileri senin kadar emin degil sürecten, sen bir de bitis tarihi vermissin :DDD
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V4LKyR 3 yıl
Roketi fırlattıktan sonra geriye tekrar DİK BİR ŞEKİLDE AYNEN KALKTIĞI GİBİ İNDİREN ADAM,
bunu da yapar.
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teramit 3 yıl
homeedition88
Abartmayin bu kadar. Adam hedef falan koymadi sadece twitterda boyle bisey yazdi. 2 yil once de elektro manyetik tren denemelerine baslayacagini soylemisti fakat henuz ses yok. Bunlar biraz medyatik hareketler malesef. Tesla kendi icinde sorunlari olan bir firma. Disaridan muthis yenilikci falan gibi gozukuyor biliyorum ama o´kadar toz pembe degil isleri. Amerikada bir cok kullanicisi mutsuz.Avrupada kronik sorunlari arasinda tavanindan su sizdirdigi bile yaziyor.Dahasi geri inis yapabilen roket diye kiyametleri koparmislardi ama spaceXden once Virgin gorevi basardi.Amerika reklamcilik isini iyi yapiyor. ;)

hyperloop testi için pist inşa edildi, müşteri memnuniyeti en üst düzeyde olan bir firma sorun varsa servise götür bakıyorlar,spacex yörüngeye giden 40 metrelik roketi indirdi bunun yanına yaklaşan yok henüz, diğerleri yarısı kadar bile değil.
abd reklamı iyi biliyorda sen karalamayı iyi bilmiyorsun...
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Cakma Iphone 3 yıl
Yalnız valeleri işsiz bırakır bu hee
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