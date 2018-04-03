Elon Musk Model 3 üretiminde ipleri eline aldı: Fabrikada uyuyacak

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Model 3 üretimindeki darboğaz kısmen aşılmış olsa da şirket henüz hedeflediği üretim adetine ulaşamadı. Geçtiğimiz hafta bir fon yöneticisi de Tesla'nın üretim adetlerine dikkat çekmiş ve geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar zarar eden şirketin 4 ay içinde iflas edebileceğini dile getirmişti. Şirket CEO'su Elon Musk bu iddiayı Hisseleri son bir yılın en düşük değerine gerileyen Tesla için son zamanlarda işlerin yolunda gittiğini söylemek pek mümkün değil. Uygun fiyatıyla şirketin çok sayıda satmayı planladığıkısmen aşılmış olsa da şirket henüz hedeflediği üretim adetine ulaşamadı. Geçtiğimiz hafta bir fon yöneticisi de Tesla'nın üretim adetlerine dikkat çekmiş ve geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar zarar eden şirketindile getirmişti. Şirket CEO'su Elon Musk bu iddiayı 1 Nisan şakası olarak yanıtlasa da durumun ciddiyetinin farkında. Hem dedikoduların önüne geçmek hem de şirketin ekonomik yapısını toparlamak isteyen Musk, Model 3 üretiminde ipleri eline aldı.





Böl ve fethet taktiği

Model 3 üretim süreciyle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Elon Musk, yaklaşık bir yıl önce ''gezegendeki en yetenekli mühendislerden biri olarak gördüğü'' Doug Field'i Tesla'ya getirerek mühendislik ve araç üretim birimlerine Field'e emanet etmişti. Şimdi ise bir CEO olarak şirketteki en kritik işe yani Model 3 üretimine yoğunlaşmak zorunda olduğunu belirten Musk, ''böl ve fethet'' taktiğini uygulama koyduğunu açıkladı. Kendisi Model 3 üretimine odaklanırken Field'in artık araç mühendisliği ile ilgileneceğini açıklayan Musk, ''Ben fabrikada uyumaya dönüyorum. Araba işleri cehennem gibi...'' ifadelerini kullandı.





İlerleyen günlerde 2018'in ilk çeyreğine ait mali sonuçları paylaşması beklenen Tesla'nın, şirket tarafından onaylanmayan bir rapora göre, haftada 2.000 adet Model 3 ürettiği belirtiliyor. Tabi bu sayı geçen yılın üçüncü çeyreğinde sadece 260 adet Model 3 üreten şirket için ciddi bir artış anlamına geliyor. Bununla birlikte yatırımcılar bu veriden memnun değil zira Tesla'nın hedefi 2018'in ilk çeyreğinde haftalık 2.500 Model 3 üretebilir hale gelmekti. Öte yandan ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu da haksız çalışma koşulları ve işten çıkarma iddialarıyla şirketi sıkıştırıyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta bir Tesla Model X kazaya karışmış ve sürücünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili federal soruşturma başlatılmıştı.





İlk değil

Tabi Musk'ın ''fabrikada uyuyacağı'' yönündeki açıklaması, muzip kişiliği göz önünde bulundurulduğunda bir şaka gibi görünebilir ancak Musk daha önce de fabrikada uyumuştu. Model X üretimi esnasında süreci ''üretim cehennemi'' olarak adlandıran Musk, üretim hattının yakınlarında bir uyku tulumunda uyumuştu. Musk şimdi de yine benzer şekilde üretim hattındaki problemlere doğrudan müdahale edebilmek için uyku tulumu ile fabrikada uyuyacak.

https://mashable.com/2018/04/02/tesla-model-3-elon-musk-production/?utm_campaign=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full&utm_cid=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full#VFNeMsM9yZqM