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Elon Musk Model 3 üretiminde ipleri eline aldı: Fabrikada uyuyacak

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin son otomobili Model 3 üretiminde hedeflenen rakamlara ulaşılması ve şirketin zorlu ekonomik süreci atlatması için fabrikada uyuyacağını açıkladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk Model 3 üretiminde ipleri eline aldı: Fabrikada uyuyacak
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Hisseleri son bir yılın en düşük değerine gerileyen Tesla için son zamanlarda işlerin yolunda gittiğini söylemek pek mümkün değil. Uygun fiyatıyla şirketin çok sayıda satmayı planladığı Model 3 üretimindeki darboğaz kısmen aşılmış olsa da şirket henüz hedeflediği üretim adetine ulaşamadı. Geçtiğimiz hafta bir fon yöneticisi de Tesla'nın üretim adetlerine dikkat çekmiş ve geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar zarar eden şirketin 4 ay içinde iflas edebileceğini dile getirmişti. Şirket CEO'su Elon Musk bu iddiayı 1 Nisan şakası olarak yanıtlasa da durumun ciddiyetinin farkında. Hem dedikoduların önüne geçmek hem de şirketin ekonomik yapısını toparlamak isteyen Musk, Model 3 üretiminde ipleri eline aldı.


Böl ve fethet taktiği 

Model 3 üretim süreciyle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Elon Musk, yaklaşık bir yıl önce ''gezegendeki en yetenekli mühendislerden biri olarak gördüğü'' Doug Field'i Tesla'ya getirerek mühendislik ve araç üretim birimlerine Field'e emanet etmişti. Şimdi ise bir CEO olarak şirketteki en kritik işe yani Model 3 üretimine yoğunlaşmak zorunda olduğunu belirten Musk, ''böl ve fethet'' taktiğini uygulama koyduğunu açıkladı. Kendisi Model 3 üretimine odaklanırken Field'in artık araç mühendisliği ile ilgileneceğini açıklayan Musk, ''Ben fabrikada uyumaya dönüyorum. Araba işleri cehennem gibi...'' ifadelerini kullandı.


İlerleyen günlerde 2018'in ilk çeyreğine ait mali sonuçları paylaşması beklenen Tesla'nın, şirket tarafından onaylanmayan bir rapora göre, haftada 2.000 adet Model 3 ürettiği belirtiliyor. Tabi bu sayı geçen yılın üçüncü çeyreğinde sadece 260 adet Model 3 üreten şirket için ciddi bir artış anlamına geliyor. Bununla birlikte yatırımcılar bu veriden memnun değil zira Tesla'nın hedefi 2018'in ilk çeyreğinde haftalık 2.500 Model 3 üretebilir hale gelmekti. Öte yandan ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu da haksız çalışma koşulları ve işten çıkarma iddialarıyla şirketi sıkıştırıyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta bir Tesla Model X kazaya karışmış ve sürücünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili federal soruşturma başlatılmıştı.


İlk değil 

Tabi Musk'ın ''fabrikada uyuyacağı'' yönündeki açıklaması, muzip kişiliği göz önünde bulundurulduğunda bir şaka gibi görünebilir ancak Musk daha önce de fabrikada uyumuştu. Model X üretimi esnasında süreci ''üretim cehennemi'' olarak adlandıran Musk, üretim hattının yakınlarında bir uyku tulumunda uyumuştu. Musk şimdi de yine benzer şekilde üretim hattındaki problemlere doğrudan müdahale edebilmek için uyku tulumu ile fabrikada uyuyacak. 


https://mashable.com/2018/04/02/tesla-model-3-elon-musk-production/?utm_campaign=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full&utm_cid=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full#VFNeMsM9yZqM Yorum Yaz
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10ff 1 yıl en beğenilen
Sıktı artık bu saçma haberlerde...
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basartenk 1 yıl
Helal sana Elon :)
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haberelectro 1 yıl
Tesla ilk çeyrek rakamlarını dün açıkladı zaten. DH ekibi uyumuş. Toplam 34 bin üretimin 9.700 lük kısmını model 3 oluşturmuş.
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haberelectro 1 yıl
Yumurta dayandı tabi
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Lumibrite 1 yıl
Niye uyku tulumuyla uyuyor? Koskoca fabrikada ofisi yok muymuş?
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haberelectro 1 yıl Lumibrite
Lumibrite
Niye uyku tulumuyla uyuyor? Koskoca fabrikada ofisi yok muymuş?


Medyatik oyunlar, acındırma politikası vs vs.
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agaçe 1 yıl
Laz müteahhit kafası
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Public_Enemy 1 yıl
Tesla ciddi sıkıntıda, mali tabloları berbat durumda, soruşturma altına girdi, büyük nakit açığı var ve kredi notu CCC'ye düştü, yani çok yüksek faiz ile borçlanabilecek, tek olumlu yanı araca talep olması ama üretim düzeyi yeterli değil, ha bu arada Yönetim Kurulu CEO olarak E.Musk'a 10 senelik bir paket ile toplam 50 milyar dolar maaş ödenmesini kabul etti.
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demirparcasi 1 yıl Public_Enemy
10 senelik maaş ancak şirket değeri 650milyar USD'ye ulaşınca olabiliyor. Şirket değeri 100milyar USD olmadan Musk hiç ücret alamayacak. Bu rakkamlar ne mi ifade ediyor. Şu anda Teslanın değeri 40 -50milyar USD arasında. Dünyanın en büyüğü Volkswagen grubunun değeri ise 80-90milyar USD civarında. Kısaca Elon Musk Tesla'yı dünyanın en değerli otomobil şirketi yapmadan maaş veya ikramiye almayacak. Her hangi bir otomobil şirketinin 10 yıl içerisinde 650 milyar USD değere ulaşması zaten çılgınca bir şey. Bir şirketin 10 yıl içerisnde 15 kat değerleneceğine inanıyorsan herşeyini sat o şirkete yatır!
Bizim çenemiz yoruluyor ama maaş almasa dahi Musk Tesla'nın en büyük bireysel hissedarı. Hisselerinin değeri zaten milyarlarca USD ediyor. Yani Musk zengin.
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eric13 1 yıl
Adam tuvalete gitse DH haber yapacak, artık o seviyeye geldi
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obsesoz 1 yıl
Herif her b.ktan anlıyor. Üretim bandına kadar müdahale edecekmiş. Asıl 1 Nisan şakası bu..
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qeceninprensi 1 yıl
Reklamın iyisi kötüsü olmaz demiş 🤔
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Mendieta58 1 yıl
Hayır fabrikada uyuyunca ne olacak,sırf gündemde olayım konuşulayım diye yapılan hareketler
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BekirTemel 1 yıl
ee o zaman alalım bir tane arkadaş sevinsin
ne 200 bin dolar mı? WUT

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