Elon Musk, Starship prototip roketini ilk kez ortaya çıkardı

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SpaceX'in gezegenlerarası yolculuklar için hazırladığı devasa uzay gemisi Starship, ilk kez yörüngeye çıkmaya hazırlanıyor. CEO Elon Musk, şirketin uzun bir süredir çalıştığı yeni Starship test roketini dün gerçekleştirilen bir basın toplantısında ilk kez görüceye çıkardı. Starship prototipi, devasa boyutları ve paslanmaz çelikten oluşan gövdesiyle dikkat çekiyor.Elon Musk'ın dün düzenlediği etkinliğe farklı basın organlarından davet edilen gazeteciler ve 200'den fazla SpaceX çalışanı katıldı. Etkinlikte Starship'ininanılmaz büyük bir önem taşığından bahseden Musk, devasa roketin önümüzdeki yıllarda sırasıylakoloniler taşıyacağını söyledi. Musk'ın kullandığı ifadelere göre Starshipyolcu taşıyabilecek kapasiteye sahip.Elon Musk, haberde görmüş olduğunuz Starship prototipinin sadecesöylüyor. Musk ayrıcaStarship'in uzaya insan taşıyabilecek duruma geleceğini belirtti. Ancak Musk'ın bu sözü biraz abartı gibi duruyor diyebiliriz. Starship'in 2022'den önce uzaya insan taşımaya başlaması büyük bir sürpriz olur.Starship'in nihai versiyonunda altı farklı Raptor motoru bulunacak. Ancak şu anki prototip örneğinde sadece üç Raptor yer alıyor. Elon Musk bu prototip roketin önümüzdeki ayçıkacağını ve bu uçuşta yaklaşıkulaşacağını söyledi. Görevin sonunda roket Yeryüzü'ne geri dönüp bir degerçekleştirecek. SpaceX bu deneme uçuşunda Starship'in kalkış ve iniş kabiliyetlerini test etmek istiyor.Starship'e güç veren, ilk kez geçtiğimiz şubat ayında Starhopper isimli test roketinde test edilmişti. Raptor, şu andavekullanılanmotorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. Tamamıyla tekrar kullanılabilir olarak dizayn edilen Raptor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijenden alıyor.Apollo görevlerinden bu yana belki deolan Starship, Elon Musk'ın ifadeleriyle insanlığı Güneş Sistemi'ndeki her noktaya taşıyabilecek kapasiteye sahip. SpaceX'in şu anki hedefiilk insanları taşımaya başlamak. Şirket daha sonra Güneş Sistemi'nin diğer ilginç noktalarına da görevler düzenlemek istiyor.Elon Musk'ın dün düzenlediği basın toplantısının kısa bir özetini aşağıdan izleyebilirsiniz.