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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, Starship prototip roketini ilk kez ortaya çıkardı

    Elon Musk, dün gerçekleştirilen bir basın etkinliğinde devasa roketi Starship için bazı yeni detaylar verdi. Etkinliğin en dikkat çeken noktasıysa ilk kez sergilenen yeni Starship prototip roketi oldu
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX'in gezegenlerarası yolculuklar için hazırladığı devasa uzay gemisi Starship, ilk kez yörüngeye çıkmaya hazırlanıyor. CEO Elon Musk, şirketin uzun bir süredir çalıştığı yeni Starship test roketini dün gerçekleştirilen bir basın toplantısında ilk kez görüceye çıkardı. Starship prototipi, devasa boyutları ve paslanmaz çelikten oluşan gövdesiyle dikkat çekiyor.

    Elon Musk'ın dün düzenlediği etkinliğe farklı basın organlarından davet edilen gazeteciler ve 200'den fazla SpaceX çalışanı katıldı. Etkinlikte Starship'in uzay araştırmalarının geleceği için inanılmaz büyük bir önem taşığından bahseden Musk, devasa roketin önümüzdeki yıllarda sırasıyla Ay'a, Mars'a ve Güneş Sistemi'nde daha da öteye koloniler taşıyacağını söyledi. Musk'ın kullandığı ifadelere göre Starship tek seferde 100 kişiye kadar yolcu taşıyabilecek kapasiteye sahip.

    Elon Musk, haberde görmüş olduğunuz Starship prototipinin sadece altı ay içerisinde uzaya çıkacağını söylüyor. Musk ayrıca 2020 yılının sonlarına doğru Starship'in uzaya insan taşıyabilecek duruma geleceğini belirtti. Ancak Musk'ın bu sözü biraz abartı gibi duruyor diyebiliriz. Starship'in 2022'den önce uzaya insan taşımaya başlaması büyük bir sürpriz olur.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk ilk 'Ay turistini' açıkladı: Yusaku Maezawa kimdir?"
    Starship'in nihai versiyonunda altı farklı Raptor motoru bulunacak. Ancak şu anki prototip örneğinde sadece üç Raptor yer alıyor. Elon Musk bu prototip roketin önümüzdeki ay ilk test uçuşuna çıkacağını ve bu uçuşta yaklaşık 20 kilometrelik bir yüksekliğe ulaşacağını söyledi. Görevin sonunda roket Yeryüzü'ne geri dönüp bir de iniş denemesi gerçekleştirecek. SpaceX bu deneme uçuşunda Starship'in kalkış ve iniş kabiliyetlerini test etmek istiyor.

    Starship'e güç veren Raptor motorları, ilk kez geçtiğimiz şubat ayında Starhopper isimli test roketinde test edilmişti. Raptor, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. Tamamıyla tekrar kullanılabilir olarak dizayn edilen Raptor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijenden alıyor.

    Apollo görevlerinden bu yana belki de son 50 yılın en heyecan verici roketi olan Starship, Elon Musk'ın ifadeleriyle insanlığı Güneş Sistemi'ndeki her noktaya taşıyabilecek kapasiteye sahip. SpaceX'in şu anki hedefi 2023 yılında Ay'a, 2025'te ise Mars'a ilk insanları taşımaya başlamak. Şirket daha sonra Güneş Sistemi'nin diğer ilginç noktalarına da görevler düzenlemek istiyor.

    Elon Musk'ın dün düzenlediği basın toplantısının kısa bir özetini aşağıdan izleyebilirsiniz.

     


    https://www.theverge.com/2019/9/29/20889605/spacex-elon-musk-starship-rocket-update-pictures-mk1 Yorum Yaz
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    teknokaptan 25 dk.
    2025-2030 arası sanırım Mars’tan videolar gelecektir
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