Elon Musk, Tesla'daki çalışma koşullarını açıkladı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz haftalarda Tesla’nın Fremont şehrinde bulunan üretim tesisinde çalışan Jose Moran, fabrikada zorlu çalışma koşulları olduğunu ve işçiler arasında örgütlenme sıkıntıları yaşadıklarını dile getirmişti. Bazı dönemlerde haftanın altı günü 12 saat çalışmak durumda kaldıklarını dile getiren Moran, özellikle Model 3 için fabrikalardaki mesai sürelerinin arttığını söylemiş ve maaş, tazminat ödemelerindeki aksaklıklardan bahsetmişti.

Açıklamanın ardından Tesla CEO’su Elon Musk, fabrika koşullarıyla ilgili incelemeler yapıp konunun aydınlatılacağını söylemişti ve Musk haftasonu çalışanlara gönderdiği mesaj ile konu hakkında detaylı bilgi verdi. Musk; çalışanlarının hepsine, Moran tarafından ortaya atılan bu endişeleri ele alan uzun bir e-posta gönderdi ve Moran’ın ifadelerinin yanlış olduğunu, güvenlik kontrolleri yüzünden sık sık yaralanmalar yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Ödemeler Diğer Şirketlere Göre Daha Yüksek

Üretim tesislerindeki önceliğin güvenlik olduğunu belirten Musk, şirkette yaşanan kazaların oranının otomotiv endüstrisindeki ortalamanın yarısından bile az olduğunu ve çalışanların daha güvenli bir ortamda çalıştığını söyledi. Musk buna ek olarak çalışanlara tazminat çizelgesini de sundu. Özkaynaktan karşılanan hisse bazlı ödemeleri ve diğer avantajlarla beraber 3 büyük otomobil üreticisi olan GM, Ford ve Fiat Chrysler’daki çalışanların aldığı ödemeleri ekleyerek geniş bir tabloyu paylaştı.

Tabloya göre Tesla çalışanlarının bu üç büyük şirketteki çalışanlara göre daha iyi ödemeler aldığını belirten Musk, çalışanların fazla mesaiye kaldığı iddiasını da geçen yıldan bu yana mesai saatlerinin aslında %50 oranında azaldığını söyleyerek yalanladı.

Eğlence Bölümü Olacak

Tüm bunlarla birlikte Musk, çalışanların çalışma ortamından keyif alması ve şirkete gelirken bıkkınlık içinde olmamaları için yeni bir bölüm oluşturulacağını dile getirdi. Eğlence bölümü olarak adlandırılan yerde çeşitli gıdaların çalışanların tüketimine sunulacağını ve hatta tesisin etrafında dolaşmayı sağlayan elektrikli bir roller coaster bulunacağını ifade eden Elon Musk, çalışanlarla birlikte onların haklarını ele alan toplantılar yapılacağını da duyurdu.

http://wccftech.com/musk-emails-employees-regarding-working-conditions/