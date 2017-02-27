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Elon Musk, Tesla'daki çalışma koşullarını açıkladı

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde bir Tesla çalışanının ortaya attığı ''olumsuz çalışma koşulları'' iddiasını yalanladı ve Tesla'daki çalışma ortamını, ödemeleri ve yenilikleri açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk, Tesla'daki çalışma koşullarını açıkladı
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Geçtiğimiz haftalarda Tesla’nın Fremont şehrinde bulunan üretim tesisinde çalışan Jose Moran, fabrikada zorlu çalışma koşulları olduğunu ve işçiler arasında örgütlenme sıkıntıları yaşadıklarını dile getirmişti. Bazı dönemlerde haftanın altı günü 12 saat çalışmak durumda kaldıklarını dile getiren Moran, özellikle Model 3 için fabrikalardaki mesai sürelerinin arttığını söylemiş ve maaş, tazminat ödemelerindeki aksaklıklardan bahsetmişti.

Açıklamanın ardından Tesla CEO’su Elon Musk, fabrika koşullarıyla ilgili incelemeler yapıp konunun aydınlatılacağını söylemişti ve Musk haftasonu çalışanlara gönderdiği mesaj ile konu hakkında detaylı bilgi verdi. Musk; çalışanlarının hepsine, Moran tarafından ortaya atılan bu endişeleri ele alan uzun bir e-posta gönderdi ve Moran’ın ifadelerinin yanlış olduğunu, güvenlik kontrolleri yüzünden sık sık yaralanmalar yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Ödemeler Diğer Şirketlere Göre Daha Yüksek 

Üretim tesislerindeki önceliğin güvenlik olduğunu belirten Musk, şirkette yaşanan kazaların oranının otomotiv endüstrisindeki ortalamanın yarısından bile az olduğunu ve çalışanların daha güvenli bir ortamda çalıştığını söyledi. Musk buna ek olarak çalışanlara tazminat çizelgesini de sundu. Özkaynaktan karşılanan hisse bazlı ödemeleri ve diğer avantajlarla beraber 3 büyük otomobil üreticisi olan GM, Ford ve Fiat Chrysler’daki çalışanların aldığı ödemeleri ekleyerek geniş bir tabloyu paylaştı.

Tabloya göre Tesla çalışanlarının bu üç büyük şirketteki çalışanlara göre  daha iyi ödemeler aldığını belirten Musk, çalışanların fazla mesaiye kaldığı iddiasını da geçen yıldan bu yana mesai saatlerinin aslında %50 oranında azaldığını söyleyerek yalanladı.

Eğlence Bölümü Olacak 

Tüm bunlarla birlikte Musk, çalışanların çalışma ortamından keyif alması ve şirkete gelirken bıkkınlık içinde olmamaları için yeni bir bölüm oluşturulacağını dile getirdi. Eğlence bölümü olarak adlandırılan yerde çeşitli gıdaların çalışanların tüketimine sunulacağını ve hatta tesisin etrafında dolaşmayı sağlayan elektrikli bir roller coaster bulunacağını ifade eden Elon Musk, çalışanlarla birlikte onların haklarını ele alan toplantılar yapılacağını da duyurdu.


http://wccftech.com/musk-emails-employees-regarding-working-conditions/ Yorum Yaz
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ardaq 2 yıl en beğenilen
o şikayet edilen türkiye'de standart gibi bir şey. ayrıca itiraz etsen (ki çalışma koşulları iş hukukuna aykırı) hiçbir yetkili bir şey demez seni güzelce atar ve yerine milyonlarca asgari ücretin bile altına çalışabilecek işsizden birini alır. ah ulan burada 10bin alacağıma orada asgari ücrete çalışırdım. alım gücün bile daha yüksek olurdu.
o şikayet edilen türkiye'de standart gibi bir şey. ayrıca itiraz etsen (ki çalışma koşulları iş hukukuna aykırı) hiçbir yetkili bir şey demez seni güzelce atar ...
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4 Yanıt Yanıtla +40
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dr20mouse 2 yıl
O çalışanlar dua etsin patronları Turbo değil.
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axaxa 2 yıl
Tamam da burası Türkiye
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umtcnkrt 2 yıl
Selamlar,
Haber içeriği güzel ama artık şu başlık olayını da bence çözmelisiniz. Haber başlığı Elon Musk'ın çalışma şartları ile ilgili bir odak doğururken haber Tesla'daki çalışma şartları ilgili.
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kadirirdem 2 yıl
İmkanlar güzelmiş ya...
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0MG90 2 yıl
Adamlar böyle patron bulmuşlar beğenmiyorlar
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Eeltorm 2 yıl
Çalış de çalışalım Elon abi.
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WB 2 yıl
Sıktı artik su adamin kasini oynatmasinin haber yapilmasi..
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sniper23 2 yıl
Bu arada yarın SpaceX'in duyurusu var. Onu da ekleyeyim.
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BekirTemel 2 yıl
Trump olmasa teslanın Avrupa ve asyaya açılıp işi biraz daha hızlı bitirip, büyüteceğini düşünüyorum açıkçası ama şu şartlarda zor
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Elon Musk zihniyet itibarı ile çalışanları köle olarak kullanacak biri olamaz. Muhtemelen eleman ajanlık yapıp yalan söylüyor.
İşçiye ancak kapitalist zihniyetli, gözünü para hırsı bürümüş, patronun menfaatlerini öncelikli tutanlar zulmeder. Ör. tayyip ve yandaş patronları (bkz. Somada 301 madencinin katliamı ve hükümetin patrondan yana tavır alması. Ve yine bkz. çiftçiye 4.6 tl'den verilen mazotun lüks yat sahiplerine 1.5 tl'den verilmesi. Ayrıca bkz. ekmeğe kdv'nin %1, pırlantaya %0 olması. Asgari ücretliden dünyanın vergisini keserken inşaat baronu'nun 400 milyon tl vergi borcunun silinmesi... diye uzar gider).
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ARTHUR. 2 yıl Guest-BF8E9B238
Benim gördüğümde bu, sürekli tesla markasına karşı bir karalama kampanyası var gibime geliyor . Yoksa bunu bi benmi görüyorum .
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KaleyDeskop 2 yıl
elon kırbaçla çalıştır acıma bunlara :D
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