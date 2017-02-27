Elon Musk, Tesla'daki çalışma koşullarını açıkladı

Açıklamanın ardından Tesla CEO’su Elon Musk, fabrika koşullarıyla ilgili incelemeler yapıp konunun aydınlatılacağını söylemişti ve Musk haftasonu çalışanlara gönderdiği mesaj ile konu hakkında detaylı bilgi verdi. Musk; çalışanlarının hepsine, Moran tarafından ortaya atılan bu endişeleri ele alan uzun bir e-posta gönderdi ve Moran’ın ifadelerinin yanlış olduğunu, güvenlik kontrolleri yüzünden sık sık yaralanmalar yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
Ödemeler Diğer Şirketlere Göre Daha Yüksek
Üretim tesislerindeki önceliğin güvenlik olduğunu belirten Musk, şirkette yaşanan kazaların oranının otomotiv endüstrisindeki ortalamanın yarısından bile az olduğunu ve çalışanların daha güvenli bir ortamda çalıştığını söyledi. Musk buna ek olarak çalışanlara tazminat çizelgesini de sundu. Özkaynaktan karşılanan hisse bazlı ödemeleri ve diğer avantajlarla beraber 3 büyük otomobil üreticisi olan GM, Ford ve Fiat Chrysler’daki çalışanların aldığı ödemeleri ekleyerek geniş bir tabloyu paylaştı.
Tabloya göre Tesla çalışanlarının bu üç büyük şirketteki çalışanlara göre daha iyi ödemeler aldığını belirten Musk, çalışanların fazla mesaiye kaldığı iddiasını da geçen yıldan bu yana mesai saatlerinin aslında %50 oranında azaldığını söyleyerek yalanladı.
Eğlence Bölümü Olacak
Tüm bunlarla birlikte Musk, çalışanların çalışma ortamından keyif alması ve şirkete gelirken bıkkınlık içinde olmamaları için yeni bir bölüm oluşturulacağını dile getirdi. Eğlence bölümü olarak adlandırılan yerde çeşitli gıdaların çalışanların tüketimine sunulacağını ve hatta tesisin etrafında dolaşmayı sağlayan elektrikli bir roller coaster bulunacağını ifade eden Elon Musk, çalışanlarla birlikte onların haklarını ele alan toplantılar yapılacağını da duyurdu.
http://wccftech.com/musk-emails-employees-regarding-working-conditions/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haber içeriği güzel ama artık şu başlık olayını da bence çözmelisiniz. Haber başlığı Elon Musk'ın çalışma şartları ile ilgili bir odak doğururken haber Tesla'daki çalışma şartları ilgili.
İşçiye ancak kapitalist zihniyetli, gözünü para hırsı bürümüş, patronun menfaatlerini öncelikli tutanlar zulmeder. Ör. tayyip ve yandaş patronları (bkz. Somada 301 madencinin katliamı ve hükümetin patrondan yana tavır alması. Ve yine bkz. çiftçiye 4.6 tl'den verilen mazotun lüks yat sahiplerine 1.5 tl'den verilmesi. Ayrıca bkz. ekmeğe kdv'nin %1, pırlantaya %0 olması. Asgari ücretliden dünyanın vergisini keserken inşaat baronu'nun 400 milyon tl vergi borcunun silinmesi... diye uzar gider).
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6000 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
tesla, elon musk ve