Elon Musk'ın devasa roketi Starship, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyor

SpaceX'in gezegenlerarası uzay seyahatleri için hazırladığı devasa roketi Starship, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Bugün Twitter üzerinden roketin geliştirme süreciyle ilgili bazı açıklamalar yapan Elon Musk, yörüngeye ulaşabilecek kabiliyetteki ilk Starship test örneğinin tamamlandığını duyurdu. Yeni Starship prototipi önümüzdeki aylarda ilk deneme uçuşuna çıkacak.
Teslarati'de yer alan bilgilere göre yeni prototip roket, ilk uçuşunda yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe ulaşacak. Bu test denemesinin önümüzdeki ekim ayında yapılacağı söylenmiş. Daha sonra ise 2020 yılında Starship'in ilk kez yörüngeye çıkması hedefleniyor.
İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan Starship uzay gemisi gücünü SpaceX'in yeni nesil roket motoru Raptor'dan alıyor. Raptor roket motorları ilk kez geçtiğimiz şubat ayında Starhopper isimli test roketinde test edilmişti. Raptor, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijenden alıyor.
SpaceX tarafından daha önce yapılan açıklamalarda Starship'in 2021 yılı itibarıyla resmi görevlerine başlayacağı belirtilmişti. Şirket bu hedefe ulaşabilmek için şu anda sıkı bir çalışma sürecine girmiş durumda. SpaceX bildiğiniz gibi 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşımaya başlamak istiyor.
Tam 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan Starship; boyutlarına rağmen görece düşük maliyetlerle üretilebilmesi, devasa itici gücü ve tekrar tekrar kullanılabilme özelliğiyle Apollo görevlerinden bu yana belki de son 50 yılın en heyecan verici roketlerinden birisi olacak. Elon Musk'ın da ifadeleriyle Starship, insanlığı Güneş Sistemi'ndeki her noktaya taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bakalım devasa roketin Mars'a ilk insanları taşıdığı günleri görebilecek miyiz.
Teslarati'de yer alan bilgilere göre yeni prototip roket, ilk uçuşunda yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe ulaşacak. Bu test denemesinin önümüzdeki ekim ayında yapılacağı söylenmiş. Daha sonra ise 2020 yılında Starship'in ilk kez yörüngeye çıkması hedefleniyor.
İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan Starship uzay gemisi gücünü SpaceX'in yeni nesil roket motoru Raptor'dan alıyor. Raptor roket motorları ilk kez geçtiğimiz şubat ayında Starhopper isimli test roketinde test edilmişti. Raptor, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijenden alıyor.
SpaceX tarafından daha önce yapılan açıklamalarda Starship'in 2021 yılı itibarıyla resmi görevlerine başlayacağı belirtilmişti. Şirket bu hedefe ulaşabilmek için şu anda sıkı bir çalışma sürecine girmiş durumda. SpaceX bildiğiniz gibi 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşımaya başlamak istiyor.
Tam 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan Starship; boyutlarına rağmen görece düşük maliyetlerle üretilebilmesi, devasa itici gücü ve tekrar tekrar kullanılabilme özelliğiyle Apollo görevlerinden bu yana belki de son 50 yılın en heyecan verici roketlerinden birisi olacak. Elon Musk'ın da ifadeleriyle Starship, insanlığı Güneş Sistemi'ndeki her noktaya taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bakalım devasa roketin Mars'a ilk insanları taşıdığı günleri görebilecek miyiz.
https://twitter.com/elonmusk/status/1171513413274460161 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bizdekiler de ona zam buna zam saçma saçma şeylerle uğraşıyorlar