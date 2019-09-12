Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk'ın devasa roketi Starship, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyor

SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, yeni Starship prototopinin çok yakında ilk test uçuşlarına çıkacağını açıkladı. Yeni prototip uzaya çıkabilecek şekilde hazırlanıyor.
31 dk.
323
42
1
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SpaceX'in gezegenlerarası uzay seyahatleri için hazırladığı devasa roketi Starship, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Bugün Twitter üzerinden roketin geliştirme süreciyle ilgili bazı açıklamalar yapan Elon Musk, yörüngeye ulaşabilecek kabiliyetteki ilk Starship test örneğinin tamamlandığını duyurdu. Yeni Starship prototipi önümüzdeki aylarda ilk deneme uçuşuna çıkacak.



Teslarati'de yer alan bilgilere göre yeni prototip roket, ilk uçuşunda yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe ulaşacak. Bu test denemesinin önümüzdeki ekim ayında yapılacağı söylenmiş. Daha sonra ise 2020 yılında Starship'in ilk kez yörüngeye çıkması hedefleniyor.

İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan Starship uzay gemisi gücünü SpaceX'in yeni nesil roket motoru Raptor'dan alıyor. Raptor roket motorları ilk kez geçtiğimiz şubat ayında Starhopper isimli test roketinde test edilmişti. Raptor, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijenden alıyor.

SpaceX tarafından daha önce yapılan açıklamalarda Starship'in 2021 yılı itibarıyla resmi görevlerine başlayacağı belirtilmişti. Şirket bu hedefe ulaşabilmek için şu anda sıkı bir çalışma sürecine girmiş durumda. SpaceX bildiğiniz gibi 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşımaya başlamak istiyor.

Tam 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan Starship; boyutlarına rağmen görece düşük maliyetlerle üretilebilmesi, devasa itici gücü ve tekrar tekrar kullanılabilme özelliğiyle Apollo görevlerinden bu yana belki de son 50 yılın en heyecan verici roketlerinden birisi olacak. Elon Musk'ın da ifadeleriyle Starship, insanlığı Güneş Sistemi'ndeki her noktaya taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bakalım devasa roketin Mars'a ilk insanları taşıdığı günleri görebilecek miyiz.  


https://twitter.com/elonmusk/status/1171513413274460161 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
corpixx 11 dk.

bizdekiler de ona zam buna zam saçma saçma şeylerle uğraşıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 31 dk. GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk'ın devasa roketi Starship, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyor Sonraki Samsung Galaxy M10s modelinin teknik özellikleri sızdı 1 sa. iPhone 11 Pro modelinin Geekbench puanı belli oldu 2 sa. Xiaomi'den yeni rekor: Redmi Note serisi telefon satışları 100 milyonu aştı 2 sa. Civilization VI güncellemesi nükleer kıyametli battle royale modunu getirdi 3 sa. DDR4 belleklerde 6GHz sınırı geçildi 3 sa. Firefox’un dâhili VPN özelliği beta sürümüne sunuldu 4 sa. AMD’nin yol harita slaytı sızdı: RDNA 2 yolda 5 sa. 32 kullanıcıya kadar bağlantı sunan Alcatel 4G modem tanıtıldı 5 sa. AMD boost frekans sorununa yönelik beta BIOS yayınladı 5 sa. Juul adlı elektronik sigara şirketi FDA tarafından kınandı 6 sa. Redmi'nin ilk televizyonu 15 dakikada 15.000'den fazla sattı 6 sa. Honor 20 üst seviye fiyat etiketiyle raflarda 17 sa. Mount & Blade II: Bannerlord'un Multiplayer Betasını Oynadık 17 sa. IFA 2019'da XPG yüksek performans standını geziyoruz 17 sa. Kapaklı telefon döndü | Nokia 2720 Flip ön inceleme 18 sa. 110 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin atmosferinde 'su buharı' keşfedildi 19 sa. Alcatel Smart Tab 7 giriş seviyesine odaklanacak 21 sa. Şimdi de yaşlılar için akıllı saat 21 sa. PS Store'da Japon oyunlarına büyük indirimler 23 sa. Agora 2019 Fotoğrafçılık Yarışması finalistleri oyunuzu bekliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TAI’nin yerli dev İHA’sı Aksungur göreve hazırlanıyor
DonanımHaber
Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı
DonanımHaber
Apple Deep Fusion ile mobil fotoğrafçılık çağ atlıyor
DonanımHaber
Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Vodafone'dan İtiraf Niteliğinde Tarifeler! 500 Mbps 60 TL!
DH Forum
iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / [ANA KONU]
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim