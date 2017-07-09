Elon Musk paylaştı: İşte üretilen ilk Model 3

First Production Model 3 pic.twitter.com/TCa2NSUNI3 — Elon Musk (@elonmusk) 9 Temmuz 2017

Tesla'nın merakla beklenen otomobili Model 3'ün ilk üretimi nihayet gerçekleşti. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan şirket CEO'su Elon Musk, Model 3'ün seri üretime girdiğini duyururken üretilen ilk otomobilin de fotoğraflarını paylaştı.Elon Musk'ın fotoğraflarını paylaştığı bu araç yine Musk'ın kendisine ait olacak. Üretilen ilk Model 3'ün 46. doğum günü için kendisine verilen bir hediye olduğunu belirten Musk, "Aslında Model 3'ün ilk sahibi Ira Ehrenpreis(Tesla çalışanı) olacaktı. Ira, depozito ödeyen ilk müşterimiz olduğu için bu hakka o sahipti; ancak kendisi 46. doğum günüm sebebiyle yerini bana verdi. Teşekkürler Ira!" ifadelerini kullanıyor.Model 3 üretimine ilk kez 7 Temmuz'da başlayan Tesla, şu an için yaklaşık 30 otomobilin üretimini tamamlamış durumda. Bu 30 otomobili 28 Temmuz'da ilk müşterileriyle buluşturacak olan şirket sonrasında ise üretimi kademeli olarak hızlandırmayı hedefliyor. Buna göre önümüzdeki Eylül ayında yaklaşık 1500 Model 3 daha üretilecek ve Aralık ayı itibariyle de ayda yaklaşık 20.000 otomobil üretimi gerçekleşecek. Aracın tanıtıldığı 2016 Mart ayından bu yana yaklaşık 400.000 ön sipariş alan şirket, 2018 yılı içerisinde üretmeyi hedeflediği tam 500.000 araç ile birlikte bu yoğun ilgiye karşılık vermeye çalışacak.