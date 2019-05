Elon Musk paylaştı: İşte üretilen ilk Model 3

Tesla, Model 3'ün teknik detaylarıyla ilgili şu an için çok fazla bilgi vermedi. Verilen bilgiler arasında aracın tam bir şarj ile en az 346 kilometrelik bir menzile sahip olacağı ve 0-96 km/saat hızlanmasını ise yalnızca 5.6 saniyede tamamlayacağı yer alıyor. Tüketici dostu Model 3 ayrıca bir Tesla aracından beklendiği gibi Autopilot ve süper sarj özellikleriyle de donatılacak. Aracın ABD fiyatıysa 35 bin dolardan başlayacak.

Production unit 1 of Model 3 is now built and going through final checkout. Pics soon.