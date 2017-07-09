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Elon Musk paylaştı: İşte üretilen ilk Model 3

Tesla'nın merakla beklenen tüketici dostu otomobili Model 3 nihayet üretime geçti. Twitter hesabı üzerinden ilk Model 3'lerin üretildiğini açıklayan Elon Musk işte bu fotoğrafları paylaştı:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,5b
1
29
Otomobil Teknolojileri
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tesla'nın merakla beklenen otomobili Model 3'ün ilk üretimi nihayet gerçekleşti. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan şirket CEO'su Elon Musk, Model 3'ün seri üretime girdiğini duyururken üretilen ilk otomobilin de fotoğraflarını paylaştı.


Elon Musk'ın fotoğraflarını paylaştığı bu araç yine Musk'ın kendisine ait olacak. Üretilen ilk Model 3'ün 46. doğum günü için kendisine verilen bir hediye olduğunu belirten Musk, "Aslında Model 3'ün ilk sahibi Ira Ehrenpreis(Tesla çalışanı) olacaktı. Ira, depozito ödeyen ilk müşterimiz olduğu için bu hakka o sahipti; ancak kendisi 46. doğum günüm sebebiyle yerini bana verdi. Teşekkürler Ira!" ifadelerini kullanıyor.

Model 3 üretimine ilk kez 7 Temmuz'da başlayan Tesla, şu an için yaklaşık 30 otomobilin üretimini tamamlamış durumda. Bu 30 otomobili 28 Temmuz'da ilk müşterileriyle buluşturacak olan şirket sonrasında ise üretimi kademeli olarak hızlandırmayı hedefliyor. Buna göre önümüzdeki Eylül ayında yaklaşık 1500 Model 3 daha üretilecek ve Aralık ayı itibariyle de ayda yaklaşık 20.000 otomobil üretimi gerçekleşecek. Aracın tanıtıldığı 2016 Mart ayından bu yana yaklaşık 400.000 ön sipariş alan şirket, 2018 yılı içerisinde üretmeyi hedeflediği tam 500.000 araç ile birlikte bu yoğun ilgiye karşılık vermeye çalışacak.
 
Tesla, Model 3'ün teknik detaylarıyla ilgili şu an için çok fazla bilgi vermedi. Verilen bilgiler arasında aracın tam bir şarj ile en az 346 kilometrelik bir menzile sahip olacağı ve 0-96 km/saat hızlanmasını ise yalnızca 5.6 saniyede tamamlayacağı yer alıyor. Tüketici dostu Model 3 ayrıca bir Tesla aracından beklendiği gibi Autopilot ve süper sarj özellikleriyle de donatılacak. Aracın ABD fiyatıysa 35 bin dolardan başlayacak.
 
 

https://twitter.com/elonmusk Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
jimhendrix 2 yıl en beğenilen
bir yandan elektirikli araçlar, bir yandan trafikte fosur fosur nox salan hileli tidiaylar.
teslanın gücünü herkes görecek

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Fx_57,5 2 yıl
içten tamam da dış tasarım sıkıntı
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BekirTemel 2 yıl
dıştan tamam da iç tasarım sıkıntı
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haberelectro 2 yıl
Gözlerim kanadı
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redferrari 2 yıl
Herşeyi anlıyoruz, lakin neden tasarımlar normal araç görünümü olmak zorunda??
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Kaiser75 2 yıl
Güzel olmuş ama ben alamadıktan sonra ne yapayım??
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LanciaDeltacı 2 yıl
İçini bu kadar kötü yapmayı nasil becermisler?Direk LCD ekran alıp takmışlar estetik namına en ufak bir görünüm yok.Bildigin uhuyla televizyon yapıştırmışlar konsola yahu.
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bulentcandan 2 yıl
Heseplayalım;
35.000$× %15 ÖTV x %18 KDV = 47.500$ × 3,63TL/$ =172.000TL + nakliye için ve diğer masraflar = 180.000TL olmalı.
El oğlu 35.000$ der demesine de bizim burada nasıl bir fiyat çıkacağını üç aşağı, beş yukarı tahmin ederiz. Yani 180.000TL altında gelmeyeceği neredeyse kesin gibi ama üstü çok rahat gelebilir.
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LambayaFunfDe 2 yıl bulentcandan
Bence bu fiyat çok optimist, en az 200.000 tahmin ediyorum. Ama değer mi değer hem doğaya zarar vermeyeceksin hem yakıtın neredeyse bedava olacak hem araba sessiz çalışacak elektrik motorundan dolayı hem de güç olarak o fiyata alınacak araçlar ile aynı performansta olacak. Resmen bir başyapıt
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hotgam 2 yıl bulentcandan
Elektirikli araclarda Türkiyede alılan ÖTV vergisi %3 diye biliyorum en yüksek %8 alınıyor çünkü
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V4LKyR 2 yıl
Arkadan yaya olarak, yavaş ama güçlü bir şekilde geleceğiz inşallah. :)
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elninom1 2 yıl
Ötvsi belli kdvsi belli neden e250 den pahalı olsun ki? Daha ucuz, daha hızlı ve otonom olacak.
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aycibin 2 yıl elninom1
elninom1
Ötvsi belli kdvsi belli neden e250 den pahalı olsun ki? Daha ucuz, daha hızlı ve otonom olacak.

prius'un belli değil mi? o neden c180'le aynı fiyat peki? avrupada yıllardır peynir ekmek gibi satıyor burda kimse erişemiyor
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hllcnr 2 yıl
tüh, benden önce paylaşmışsınız :P
https://www.forumluyum.com/konu-tesla-model-3-artik-yollarda.html
Beklerim arkadaşlar. Tavsiyelere, eleştirilere açığım. Selametle.
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Master_Evil 2 yıl
yıllar sonra ülkemizde görmek dileğiyle
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kadirirdem 2 yıl
Diğer firmalardan 2-0 önde olan bir firma.
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001ATB 2 yıl kadirirdem
hiç öyle düşünme diğer firmaların eli çok daha güçlü,onlar zamanı geldiğinde pazara girip yine değişimi taşıyacaklardır. Teslanın işi bu süreçte çok daha zor emin ol.
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