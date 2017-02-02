Elon Musk’a kızan müşteriler Model 3 siparişlerini iptal etti

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ABD Başkanı Donald Trump’ın çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 7 ülke vatandaşlarının ABD’ye giriş yapmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından ülkenin önde gelen şirket CEO’ları çeşitli açıklamalarla yeni düzenlemeye karşı olduklarını dile getirmişlerdi.

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Tesla’nın CEO’su Elon Musk ise Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bu düzenlemenin ülkeyi güvende tutmak için en iyi yol olmadığını söylemiş ve pek çok masum insanın bu yeni düzenlemeden zarar görebileceğini ifade etmişti. Aynı zamanda Trump’ın danışmanı olan Elon Musk; bu açıklamanın yeterince sert olmadığı düşüncesiyle takipçileri tarafından eleştirilirken bir iddiaya göre insanlar Elon Musk’a olan tepkilerini göstermek için Model 3 rezervasyonlarını iptal etmeye başladı.

Tesla’dan Model 3 için rezervasyon yapan bazı kullanıcıların bugün Twitter hesaplarından bu rezervasyonlarını iptal ettiklerini söylemesi ve iptal formunun resimlerini paylaşmasıyla ortaya çıkan bu durumun nedeni olarak ise kullanıcılar Elon Musk’ın yeni düzenleme hakkında etkili bir açıklama yapmamasını gösterdi.

Açıklamalar Yeterli Değil

Elon Musk’ın ilk açıklaması etkili değil gibi görünse de Musk daha sonra yaptığı açıklamayla yetkililerle görüşeceğini ve bu durumun daha doğru yollardan çözülmesi için neler yapılabileceği hakkında konuşacağını duyurmuştu ancak müşteriler bu açıklamalardan tatmin olmamış gibi görünüyor.

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Tesla’nın 2017 bitmeden müşterilere teslim etmeyi planladığı Model 3 için şirket bugüne kadar 400.000 ön sipariş talebi aldı. Ön sipariş için 1000$ ödeyen müşterilerin ne kadarının bu harekete katıldığı veya katılacağı henüz belli değil ancak bu hareketin yayılması durumundan tanıtıldıktan sonra 3 gün içinde 280.000 ön sipariş talebi alan Model 3’ün beklenilen etkiyi yaratamama ihtimali de söz konusu olabilir.

Uber da Nasibini Aldı

İnsanların tepki gösterdiği şirketlerden birisi de Uber. Cumartesi günü pek çok kişinin yeni düzenlemeyi protesto etmek için gittiği John F Kennedy Havaalanı’nda taksiciler de eyleme destek vermek için kontak kapatmış ve müşteri almamıştı ancak Uber Twitter’dan yaptığı duyuru ile müşteriler için çalışmaya devam ettiklerini duyurmuştu. Bunun ardından Twitter’da #DeleteUber etiketi altında binlerce insan telefonlarındaki Uber uygulamasını sildiğini paylaşmıştı.

Uber ise bu olayın ardından yaptığı açıklamayla kendisine karşı olan protestoları bastırmış gibi görünüyor. Şirket CEO’su ve aynı zamanda Trump’ın danışmanı olan Travis Kalanick bu düzenlemeyle ilgili Trump’la görüşeceğini söylemiş ve Uber’ın göçmen konusunda çalışan pek çok sivil toplum kuruluşuna toplam 3 milyon dolarlık bağışta bulunacağını duyurmuştu.

Elon Musk’ın da bu konuda daha gerçekçi adımlar atarak hayranlarının kendisine sırt çevirmesine izin verip vermeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz ancak Musk’ın Trump’a danışmanlık görevini üstlendiğinden beri pek çok hayranının kendisinden ve Tesla’dan uzaklaştığı bilinen bir gerçek.

https://electrek.co/2017/01/31/tesla-model-3-reservation-holders-canceling-orders-elon-musks-trump/