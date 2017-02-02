Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk’a kızan müşteriler Model 3 siparişlerini iptal etti

Donald Trump’ın aldığı seyahat yasağı kararının ardında yeterli tepkiyi göstermediği iddia edilen Elon Musk’a bir darbe de Tesla Model 3 ön siparişlerini iptal eden müşterilerden geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,2b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elon Musk’a kızan müşteriler Model 3 siparişlerini iptal etti
Tam Boyutta Gör

ABD Başkanı Donald Trump’ın çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 7 ülke vatandaşlarının ABD’ye giriş yapmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından ülkenin önde gelen şirket CEO’ları çeşitli açıklamalarla yeni düzenlemeye karşı olduklarını dile getirmişlerdi.
Ayrıca Bkz. "Daimler yeni bir sürücüsüz araç filosu için Uber ile ortaklık kurdu"

Tesla’nın CEO’su Elon Musk ise Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bu düzenlemenin ülkeyi güvende tutmak için en iyi yol olmadığını söylemiş ve pek çok masum insanın bu yeni düzenlemeden zarar görebileceğini ifade etmişti. Aynı zamanda Trump’ın danışmanı olan Elon Musk; bu açıklamanın yeterince sert olmadığı düşüncesiyle takipçileri tarafından eleştirilirken bir iddiaya göre insanlar Elon Musk’a olan tepkilerini göstermek için Model 3 rezervasyonlarını iptal etmeye başladı.

 

Tesla’dan Model 3 için rezervasyon yapan bazı kullanıcıların bugün Twitter hesaplarından bu rezervasyonlarını iptal ettiklerini söylemesi ve iptal formunun resimlerini paylaşmasıyla ortaya çıkan bu durumun nedeni olarak ise kullanıcılar Elon Musk’ın yeni düzenleme hakkında etkili bir açıklama yapmamasını gösterdi.

Açıklamalar Yeterli Değil

Elon Musk’ın ilk açıklaması etkili değil gibi görünse de Musk daha sonra yaptığı açıklamayla yetkililerle görüşeceğini ve bu durumun daha doğru yollardan çözülmesi için neler yapılabileceği hakkında konuşacağını duyurmuştu ancak müşteriler bu açıklamalardan tatmin olmamış gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Apple milyonlarca avro vergi cezasını ödemedi"

Tesla’nın 2017 bitmeden müşterilere teslim etmeyi planladığı Model 3 için şirket bugüne kadar 400.000 ön sipariş talebi aldı. Ön sipariş için 1000$ ödeyen müşterilerin ne kadarının bu harekete katıldığı veya katılacağı henüz belli değil ancak bu hareketin yayılması durumundan tanıtıldıktan sonra 3 gün içinde 280.000 ön sipariş talebi alan Model 3’ün beklenilen etkiyi yaratamama ihtimali de söz konusu olabilir.

Uber da Nasibini Aldı

İnsanların tepki gösterdiği şirketlerden birisi de Uber. Cumartesi günü pek çok kişinin yeni düzenlemeyi protesto etmek için gittiği John F Kennedy Havaalanı’nda taksiciler de eyleme destek vermek için kontak kapatmış ve müşteri almamıştı ancak Uber Twitter’dan yaptığı duyuru ile müşteriler için çalışmaya devam ettiklerini duyurmuştu. Bunun ardından Twitter’da #DeleteUber etiketi altında binlerce insan telefonlarındaki Uber uygulamasını sildiğini paylaşmıştı.

Uber ise bu olayın ardından yaptığı açıklamayla kendisine karşı olan protestoları bastırmış gibi görünüyor. Şirket CEO’su ve aynı zamanda Trump’ın danışmanı olan Travis Kalanick bu düzenlemeyle ilgili Trump’la görüşeceğini söylemiş ve Uber’ın göçmen konusunda çalışan pek çok sivil toplum kuruluşuna toplam 3 milyon dolarlık bağışta bulunacağını duyurmuştu.

Elon Musk’ın da bu konuda daha gerçekçi adımlar atarak hayranlarının kendisine sırt çevirmesine izin verip vermeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz ancak Musk’ın Trump’a danışmanlık görevini üstlendiğinden beri pek çok hayranının kendisinden ve Tesla’dan uzaklaştığı bilinen bir gerçek.


https://electrek.co/2017/01/31/tesla-model-3-reservation-holders-canceling-orders-elon-musks-trump/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eric13 2 yıl en beğenilen
Bu medya gruplari her yerde kanser. Kurtulacaksin hepsinden yok dusunce ozgurlugu yok bilmem bildigin mafya hepsi, bir kere karaladilar mi seni kurtulusun yok vakti zamanda Erdoganin en iyi yaptigi seydi bu meshur gruplari dagitmak
Bu medya gruplari her yerde kanser. Kurtulacaksin hepsinden yok dusunce ozgurlugu yok bilmem bildigin mafya hepsi, bir kere karaladilar mi seni kurtulusun yok v...
Devamını Gör
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 2 yıl
bu nasıl bir cenderedir ya trump ülke menfatini düşünmekten başka ne yaptı ? küreselci yahudiler bu adamın peşini bırakmayacak insanları medya yolu ile hipnoz ediyorlar zamanında aydın doğan medyası gibi resmen kumpas yalan iftira bu sömürü düzeni er yada geç yılılacak
bu nasıl bir cenderedir ya trump ülke menfatini düşünmekten başka ne yaptı ? küreselci yahudiler bu adamın peşini bırakmayacak insanları medya yolu ile hipno...
Devamını Gör
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 2 yıl
Amerikadaki liberaller gercekten tam bir pislik yigini cikti, su verdikleri tepkinin onda birini Amerika kuzey afrikayi bombalarken, Obama Isidi kurarken vermediler, simdi Amerika terörü daha fazla desteklemek istemiyor kendi sorunlarini cözmeye calisiyor diye cildirdi liboslar.
Amerikadaki liberaller gercekten tam bir pislik yigini cikti, su verdikleri tepkinin onda birini Amerika kuzey afrikayi bombalarken, Obama Isidi kurarken vermed...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Experimentation 2 yıl
adam da ne üzülmüştür ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barış Manço 2 yıl
Herkes bu adama karşı. Bakalım daha neler göreceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Trump ve Tayyip yanyana!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deathness666 2 yıl
Beni birisi bir konuda aydınlatırsa çok sevinirim. Amerika zaten göçmenlerden oluşan ülke diye biliyorum. Tek yerlileri vardı onlarda kızılderililerdi. Nedir bu göçmen yaygarası? Hepsi birer göçmen değil mi? Zaten tarihleri de çok yeni. Tarihim çok iyi değildir ama olsa olsa 300-400 yıllık geçmişi vardır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanandnexus 2 yıl deathness666
Evet göç. Birçok Avrupa ülkesi kolonileşme döneminde atını koştursa da genel olarak ingilizlerin çatısı altında bulunmuş. Hala ingilizlerin komuta ettiğini düşünenler var. Kimisi de köklerinin kanun kaçakları, at hırsızları, tecavüzcüler tarafından atıldığını savunur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Abartılı boş haberler. 3-5 kişi iptal etmiştir hepsi bu büyütüp şişirmeyin.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 2 yıl
Yahu insanların hepsini mutlu edemezsin ki Musk Trump a aykırı konuştu diye iptal eden de olabilir, uber o gün çalışmadı bizi yarı yolda bıraktı diye protesto edenler de olabilirdi. Optimum düzeyde mantık çerçevesinde yalpalamadan izlediğin yolda devam edeceksin seninle aynı kafada, düşüncede olanlar sana katılır yoluna devam edersin. Herkesi mutlu edeyim her ses çıkarana bakayım ya da sadece benim gibi düşünenlere bakayım sadece onlar olsun dersen en sonunda kimseye yaranamamış olarak saçma sapan bir durumda yalnız bulursun kendini.
Trump sadece ülkesine girenlere karışıp dünyaya musallat olmayacaksa istediğini yapsın banane bizene yıllardır pompalanan Amerikan Rüyası ne hale geldi tüm Dünya görsün. Fakat hem müslüman gelmesin deyip hem de orta doğu benden sorulacak derse hadi len derler adama. Pyd ye zırhlı araç gönderildi haberleri var Obama döneminin bir aksiyonu mu Trump kaldığı yerden devam mı ediyor yakında anlaşılır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 2 yıl
Kusura bakmayın ama Amerikan halkı bizim halktan kat be kat cahildir. Yönlendirilmesi daha kolaydır. Ben Amerikalı olsam ülkeye girecek olan mültecilerin belirli testlerden ve aramalardan geçmesini doğru bulurum. Kusura bakmasınlar ama 9/11'i müslüman kesimin dünya üzerindeki algısını kötüleştirmek için bir proje olarak gerçekleştiren Amerika DEvleti şimdi neden müslümanlar ülkeye alınmasın dediğinde laf ediliyor?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huseyin-ZST 2 yıl DubSteq
DubSteq
Kusura bakmayın ama Amerikan halkı bizim halktan kat be kat cahildir. Yönlendirilmesi daha kolaydır. Ben Amerikalı olsam ülkeye girecek olan mültecilerin belirli testlerden ve aramalardan geçmesini doğru bulurum. Kusura bakmasınlar ama 9/11'i müslüman kesimin dünya üzerindeki algısını kötüleştirmek için bir proje olarak gerçekleştiren Amerika DEvleti şimdi neden müslümanlar ülkeye alınmasın dediğinde laf ediliyor?

Tipik bir hataya düşüyorsunuz. 9/11 devletin içinden çıkma bir ürün bile olsa (ki bu konu karışık, kesin yargıya varmak zor) Bir devletin hatasını, haksız uygulamalarını halkına yoruyorsunuz. 9/11'i ABD halkı yapmadı neticede. Müslümanlar ülkeye alınmasın dendiğinde ise sesini yükseltenler ABD halkı.
Şöyle düşünün, bir Türk olarak devletimin Suriye politikasına sonuna kadar karşıydım. Devletim mezhepçiliğin bir parçası olduğu için utanç duyuyorum. Suriyeli çıkıp "Bunu bize neden yaptınız?" diye sorduğunda verebilecek tek bir cevabım var: "Bunu Türk halkı yapmadı. Devlet yaptı. Kendi sorunlarımız gözümüze o kadar büyük görünüyor ki o sırada, komşumuzda devlet ne yapıyor bakmadık, önemsemedik. Bizim sorunlarımız o an bizim için daha önemliydi. Evimizin, işimizin kredi borcu vardı, ekonomi ayakta kalsın diye sustuk. Bu arada devletimiz de yapacağını yaptı."
Çok benzer iki durumdur. Ne sorumluluğun yoktur, ne de bizzat sen yapmışsındır. Ancak sanma ki, ABD'nin her yediği halta muhalefet eden düzgün vatandaşlar yoktur. Belki sokakta gördüklerin onlardır? O yüzden bir yandan dediklerin yapılır, bir yandan protestolar olur. Laf edilir. Doğaldır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eSSelamuAleykum 2 yıl
2.dünya savaşı senaryosu geldi aklıma.Yahudiler dağılmasın tek bayrak altında toplansın ki israil kurulsun.Bu kez aynı senaryo tersten işliyor. Bugün müslümanlar ortadoğudan göç etsin, ortadoğu katliamlar eşliğinde boşalsın ki israil ortadoğuya rahat rahat hükmetsin. Ama bir engel görünüyor ufukta. Trump kapıları kapatıyor. Ab zaten almıyor ve şartları trumptan esin alarak iyice ağırlaştırabilir. Burda kim zararlı çıkar? İsrail..
Müslümanların gidecek, kaçacak bir yerleri olmalı. israilin istediği bu.
Bu yüzden hakim olduğu bütün medya gücü ve bir çoğunu el altından yönettiği şirketler aracılığıyla sözde insan hakları adı altında kendi çarkını döndürmek için elinden geleni yapıyor.
Sonuç ne olur derseniz trump ın bu fikrinden cayacağını sanmıyorum. O halde 2 seçenekten birisi Amerikanın yeni kennedy'si tarih tekekkür ederse yine bir yahudi suikastine gider, ya da ilerlediği yolda zafer şarkılarıyla yahudi çarkına sağlam bir çöp sokar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huseyin-ZST 2 yıl
"Bizim millet bir gariptir, i..ne dersin kızar, dütersin aldırmaz" diye bir laf vardı. Ne kadar doğru bir lafmış da kıymetini bilememişim.

Türkiye'de Trump'u savunan da gördüm ya...

Bir Türk'ün Turmp vs Hillary'e şöyle bakması daha doğru olur: "İkisi de bok!" Terör destekçiliği mi istersin, faşizan düzeyde bir müslüman karşıtlığı mı?
Bir de öyle taşkafa bir karşıtlık ki, ülkeye göre din belirliyor. Belki herif ateist, deist veya agnostik? Ne biliyon?
Taş kafalıları taş kafalılar takdir eder gençler. Düşmeyin bu hatalara...
--------
Hoş, Ben Trump'un aslen ırkçı olmadığını ve cumhuriyetçi olmadığını da biliyorum. Aptalları kandırmak daha kolay ya, tarafı ondan orası oldu.
Merak ettiğim acaba bu bir projenin parçası mıdır? Yani, hukuk sistemine güvenerek, zaten iptal edilecek bir yasa ile müslümanı gömmeye çalış, halkın bir kesimini "hepimiz müslümanız" diye caddelerde yürüt, ABD'yi yeni göç kaynağına alıştır. Sonuçta hepimiz biliyoruz, ABD'nin yeni siyahileri artık müslümanlar. Hispanik devri de kapandı. Güney Amerika ülkelerine belli bir düzen geldi zira. ABD'deki güney amerikalılar da oldukça yolunu buldu, oturdu. ABD'ye zaten sürekli yeni göçmen lazım. Müslüman göçü son yıllarda hadsafhada. "Kendi halkı içinde bir çatışma ihtimaline karşı insanları alıştırma projesi mi yapıyor" diye düşünmekteyim.
Bir diğer ihtimal de, zırt pırt böyle ırkçı, yasalardan geçmeyecek zerzevatlarla karşı tarafı sokağa döküp, sonra kendi seçmen kitlesine dönüp, "Bunlar da bir grup ekstremist" deyip her totaliter rejimin yaptığı şarlatanlığı yapıp, oylarını çoğaltmaya mı çalışacak?
Eğer hedef o ise, gülüyorum. Keyifle ABD'nin çöküşünü izlerim bu yakadan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaSaTuRa. 2 yıl
memleketimin koyunu bile bir başka oluyor, trump konusunda bile ortaya çıkıyor
hesaplama yapılıyor, amerikada olan saldırılarla ilgili, çıkan sonuçta abd de doğan abd vatandaşlarının silahlı saldırıları sonucu oluşan ölüm ve yaralanmalarının sayısı 11 eylül de dahil tüm terörist saldırılardan katlarca daha fazla, işte amerikalılarla en benzediğimiz özelliğimiz millet olarak zeka geriliği yaşamamız, amerikada insanlar bireysel silahlanma yüzünde ölüyordu ki obama bunu engellemeye çalışıyordu, onu yediler, amerikada dışarıdan gelen teröristlerin saldırısından ölen eden yok ama trump dışarıdan gelişi durdurup bireysel silahlanmayı arttırıyor, amerikanın koyunları da bizdekiler gibi matematik konusunda zayıf olduğundan zannediyorlarki ülkeye inen müslüman sağı solu tarıyor, yakında orada da muhtarları beyaz saraya toplar ya da burası küçük der kendine de bir saray yaptırıp orada toplamaya başlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6210 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, elon musk ve
6 etiket daha tesla model 3 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Türkiye'ye taşınacağı belirtilen Crytek ana ofisindeki 15 kişiyi işten çıkardı 2 yıl Pokemon Go’dan iştah kabartan gelir: 1 milyar dolar! 2 yıl Gigabyte Z170X Gaming 7 EK incelemesi "Sıvı soğutmasıyla Z170 yaşıyor dedirten anakart" 2 yıl Apple MacBook Pro ailesinin taşınabilir özelliklerini arttırıyor 2 yıl Avustralya’dan araştırma ekibi soyadan grafen üretmeyi başardı 2 yıl Tim Cook, Apple hisselerini 5 milyon dolara sattı 2 yıl Dünyanın en değerli markası artık Apple değil 2 yıl Samsung Galaxy S8'i bu ay sonunda görebiliriz 2 yıl Samsung da Trump’ın vergi tehditlerine boyun eğdi 2 yıl Mozilli Vakfı'nın eski mühendisinden antivirüs yazılımları uyarısı 2 yıl Instagram'a albüm şeklinde çoklu fotoğraf paylaşma özelliği geliyor 2 yıl Bakandan yerli otomobil açıklaması: 2019 yılı Mart ayından önce geliyor 2 yıl Boston Dynamics'in yeni robotu kabusunuz olacak! 2 yıl Facebook, ZeniMax yaptırımı ile karşı karşıya 2 yıl Tesla Motors resmen isim değişikliğine gitti 2 yıl Model S çarpışma testlerinde düşük puan alınca Tesla üretimde değişikliğe gitti 2 yıl Locked-in Sendromu için yeni bir yöntem geliştirildi 2 yıl NASA'DAN Küçük uydular için origamiden esinlenilen radyatör 2 yıl Google Chrome’un iOS sürümü açık kaynak haline geldi 2 yıl Donald Trump'a bir mesaj da Periscope'dan geldi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk’a kızan müşteriler Model 3 siparişlerini iptal etti Sonraki Lityum iyondan 2 kat daha fazla kapasiteli, patlama riski olmayan pil geliştirildi 2 yıl Logitech’ten sunum yapanlara özel uzaktan kumanda 2 yıl Facebook kendi TV uygulamasını yayınlamaya hazırlanıyor 2 yıl Gaming İstanbul, Xbox ve Windows ile hareketlenecek 2 yıl LG G6'nın prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı 2 yıl NASA'dan tasarruf hamlesi: SpaceX'in roketlerini başka şirketlerle paylaşacak 2 yıl CIA'in UFO görüntülediğini belirten resmi belgeler yayınlandı 2 yıl Bir patent ihlali davası da AMD’den geldi! 2 yıl Shell’den elektrikli araçlar için önemli hamle 2 yıl Türk Telekom'a 184 milyon liralık tebligat gönderildi 2 yıl Asus ZenFone 3 Zoom ön inceleme: Çift arka kamera, optik zoom, 5000mAh! 2 yıl Alcatel Shine Lite modeli Türkiye’de 2 yıl Philips’ten kurumlara yönelik profesyonel monitörler 2 yıl Toshiba nükleer santral işinden çıkmaya hazırlanıyor 2 yıl Tim Cook: Qualcomm para koparmaya çalışıyor, dava açmak zorunda kaldık 2 yıl Amazon hava yolu ağını güçlendirmek için dev bir merkez inşa edecek 2 yıl Daimler yeni bir sürücüsüz araç filosu için Uber ile ortaklık kurdu 2 yıl Apple milyonlarca avro vergi cezasını ödemedi 2 yıl İnsansız hava araçları için geliştirilen yerli motorda marşa basıldı 2 yıl Danimarka'daki bu devasa rüzgar türbini yeni bir rekora imza attı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim