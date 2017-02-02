Elon Musk’a kızan müşteriler Model 3 siparişlerini iptal etti

Tesla’nın CEO’su Elon Musk ise Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bu düzenlemenin ülkeyi güvende tutmak için en iyi yol olmadığını söylemiş ve pek çok masum insanın bu yeni düzenlemeden zarar görebileceğini ifade etmişti. Aynı zamanda Trump’ın danışmanı olan Elon Musk; bu açıklamanın yeterince sert olmadığı düşüncesiyle takipçileri tarafından eleştirilirken bir iddiaya göre insanlar Elon Musk’a olan tepkilerini göstermek için Model 3 rezervasyonlarını iptal etmeye başladı.
Tesla’dan Model 3 için rezervasyon yapan bazı kullanıcıların bugün Twitter hesaplarından bu rezervasyonlarını iptal ettiklerini söylemesi ve iptal formunun resimlerini paylaşmasıyla ortaya çıkan bu durumun nedeni olarak ise kullanıcılar Elon Musk’ın yeni düzenleme hakkında etkili bir açıklama yapmamasını gösterdi.
Açıklamalar Yeterli Değil
Elon Musk’ın ilk açıklaması etkili değil gibi görünse de Musk daha sonra yaptığı açıklamayla yetkililerle görüşeceğini ve bu durumun daha doğru yollardan çözülmesi için neler yapılabileceği hakkında konuşacağını duyurmuştu ancak müşteriler bu açıklamalardan tatmin olmamış gibi görünüyor.Ayrıca Bkz. "Apple milyonlarca avro vergi cezasını ödemedi"
Tesla’nın 2017 bitmeden müşterilere teslim etmeyi planladığı Model 3 için şirket bugüne kadar 400.000 ön sipariş talebi aldı. Ön sipariş için 1000$ ödeyen müşterilerin ne kadarının bu harekete katıldığı veya katılacağı henüz belli değil ancak bu hareketin yayılması durumundan tanıtıldıktan sonra 3 gün içinde 280.000 ön sipariş talebi alan Model 3’ün beklenilen etkiyi yaratamama ihtimali de söz konusu olabilir.
Uber da Nasibini Aldı
İnsanların tepki gösterdiği şirketlerden birisi de Uber. Cumartesi günü pek çok kişinin yeni düzenlemeyi protesto etmek için gittiği John F Kennedy Havaalanı’nda taksiciler de eyleme destek vermek için kontak kapatmış ve müşteri almamıştı ancak Uber Twitter’dan yaptığı duyuru ile müşteriler için çalışmaya devam ettiklerini duyurmuştu. Bunun ardından Twitter’da #DeleteUber etiketi altında binlerce insan telefonlarındaki Uber uygulamasını sildiğini paylaşmıştı.
Uber ise bu olayın ardından yaptığı açıklamayla kendisine karşı olan protestoları bastırmış gibi görünüyor. Şirket CEO’su ve aynı zamanda Trump’ın danışmanı olan Travis Kalanick bu düzenlemeyle ilgili Trump’la görüşeceğini söylemiş ve Uber’ın göçmen konusunda çalışan pek çok sivil toplum kuruluşuna toplam 3 milyon dolarlık bağışta bulunacağını duyurmuştu.
Elon Musk’ın da bu konuda daha gerçekçi adımlar atarak hayranlarının kendisine sırt çevirmesine izin verip vermeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz ancak Musk’ın Trump’a danışmanlık görevini üstlendiğinden beri pek çok hayranının kendisinden ve Tesla’dan uzaklaştığı bilinen bir gerçek.
https://electrek.co/2017/01/31/tesla-model-3-reservation-holders-canceling-orders-elon-musks-trump/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Trump sadece ülkesine girenlere karışıp dünyaya musallat olmayacaksa istediğini yapsın banane bizene yıllardır pompalanan Amerikan Rüyası ne hale geldi tüm Dünya görsün. Fakat hem müslüman gelmesin deyip hem de orta doğu benden sorulacak derse hadi len derler adama. Pyd ye zırhlı araç gönderildi haberleri var Obama döneminin bir aksiyonu mu Trump kaldığı yerden devam mı ediyor yakında anlaşılır.
Tipik bir hataya düşüyorsunuz. 9/11 devletin içinden çıkma bir ürün bile olsa (ki bu konu karışık, kesin yargıya varmak zor) Bir devletin hatasını, haksız uygulamalarını halkına yoruyorsunuz. 9/11'i ABD halkı yapmadı neticede. Müslümanlar ülkeye alınmasın dendiğinde ise sesini yükseltenler ABD halkı.
Şöyle düşünün, bir Türk olarak devletimin Suriye politikasına sonuna kadar karşıydım. Devletim mezhepçiliğin bir parçası olduğu için utanç duyuyorum. Suriyeli çıkıp "Bunu bize neden yaptınız?" diye sorduğunda verebilecek tek bir cevabım var: "Bunu Türk halkı yapmadı. Devlet yaptı. Kendi sorunlarımız gözümüze o kadar büyük görünüyor ki o sırada, komşumuzda devlet ne yapıyor bakmadık, önemsemedik. Bizim sorunlarımız o an bizim için daha önemliydi. Evimizin, işimizin kredi borcu vardı, ekonomi ayakta kalsın diye sustuk. Bu arada devletimiz de yapacağını yaptı."
Çok benzer iki durumdur. Ne sorumluluğun yoktur, ne de bizzat sen yapmışsındır. Ancak sanma ki, ABD'nin her yediği halta muhalefet eden düzgün vatandaşlar yoktur. Belki sokakta gördüklerin onlardır? O yüzden bir yandan dediklerin yapılır, bir yandan protestolar olur. Laf edilir. Doğaldır.
Müslümanların gidecek, kaçacak bir yerleri olmalı. israilin istediği bu.
Bu yüzden hakim olduğu bütün medya gücü ve bir çoğunu el altından yönettiği şirketler aracılığıyla sözde insan hakları adı altında kendi çarkını döndürmek için elinden geleni yapıyor.
Sonuç ne olur derseniz trump ın bu fikrinden cayacağını sanmıyorum. O halde 2 seçenekten birisi Amerikanın yeni kennedy'si tarih tekekkür ederse yine bir yahudi suikastine gider, ya da ilerlediği yolda zafer şarkılarıyla yahudi çarkına sağlam bir çöp sokar.
Türkiye'de Trump'u savunan da gördüm ya...
Bir Türk'ün Turmp vs Hillary'e şöyle bakması daha doğru olur: "İkisi de bok!" Terör destekçiliği mi istersin, faşizan düzeyde bir müslüman karşıtlığı mı? Bir de öyle taşkafa bir karşıtlık ki, ülkeye göre din belirliyor. Belki herif ateist, deist veya agnostik? Ne biliyon? Taş kafalıları taş kafalılar takdir eder gençler. Düşmeyin bu hatalara...
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Hoş, Ben Trump'un aslen ırkçı olmadığını ve cumhuriyetçi olmadığını da biliyorum. Aptalları kandırmak daha kolay ya, tarafı ondan orası oldu. Merak ettiğim acaba bu bir projenin parçası mıdır? Yani, hukuk sistemine güvenerek, zaten iptal edilecek bir yasa ile müslümanı gömmeye çalış, halkın bir kesimini "hepimiz müslümanız" diye caddelerde yürüt, ABD'yi yeni göç kaynağına alıştır. Sonuçta hepimiz biliyoruz, ABD'nin yeni siyahileri artık müslümanlar. Hispanik devri de kapandı. Güney Amerika ülkelerine belli bir düzen geldi zira. ABD'deki güney amerikalılar da oldukça yolunu buldu, oturdu. ABD'ye zaten sürekli yeni göçmen lazım. Müslüman göçü son yıllarda hadsafhada. "Kendi halkı içinde bir çatışma ihtimaline karşı insanları alıştırma projesi mi yapıyor" diye düşünmekteyim.
Bir diğer ihtimal de, zırt pırt böyle ırkçı, yasalardan geçmeyecek zerzevatlarla karşı tarafı sokağa döküp, sonra kendi seçmen kitlesine dönüp, "Bunlar da bir grup ekstremist" deyip her totaliter rejimin yaptığı şarlatanlığı yapıp, oylarını çoğaltmaya mı çalışacak? Eğer hedef o ise, gülüyorum. Keyifle ABD'nin çöküşünü izlerim bu yakadan.
hesaplama yapılıyor, amerikada olan saldırılarla ilgili, çıkan sonuçta abd de doğan abd vatandaşlarının silahlı saldırıları sonucu oluşan ölüm ve yaralanmalarının sayısı 11 eylül de dahil tüm terörist saldırılardan katlarca daha fazla, işte amerikalılarla en benzediğimiz özelliğimiz millet olarak zeka geriliği yaşamamız, amerikada insanlar bireysel silahlanma yüzünde ölüyordu ki obama bunu engellemeye çalışıyordu, onu yediler, amerikada dışarıdan gelen teröristlerin saldırısından ölen eden yok ama trump dışarıdan gelişi durdurup bireysel silahlanmayı arttırıyor, amerikanın koyunları da bizdekiler gibi matematik konusunda zayıf olduğundan zannediyorlarki ülkeye inen müslüman sağı solu tarıyor, yakında orada da muhtarları beyaz saraya toplar ya da burası küçük der kendine de bir saray yaptırıp orada toplamaya başlar
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