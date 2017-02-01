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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Daimler yeni bir sürücüsüz araç filosu için Uber ile ortaklık kurdu

Bir süredir iddialara konu olan Daimler ile Uber ortaklığı resmi olarak duyuruldu. Alman üretici tarafından oluşturulacak otonom araç filosu Uber ağına katılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Daimler ve Uber, bugün yaptığı açıklamayla otomobil endüstrisinde geçen yıl dolaşan söylenti ile ilgili gerçeği açığa çıkardı. İki şirket, Alman otomobil üreticisinin Uber'in sürüş paylaşım ağı üzerinde otonom sürüşe sahip bir filo kurması ve işletmesiyle sonuçlanan bir ortaklık duyurusunda bulundu.
Uber, çok sayıda otonom aracı kendi sürüş paylaşım ağına dahil etme konusunda isteklerini sık sık dile getiriyordu.
2015 yılında ortaya çıkan bir bilgiye göre Uber CEO'su Travis Kalanick, 2020 yılında Tesla'ların tam otonom sürüşe geçmesi halinde o yıl için tahmin edilen 500.000 araçlık üretimin tamamını almak istediğini belirtmiş ancak Elon Musk'dan bir geri dönüş alamamıştı.
2016 yılında ortaya çıkan söylentilerde ise Kalanick'in filoya 100.000 otonom araç katmak için arayışa girdiği belirtilmiş ve Daimler'in anlaşmayı imzalamak üzere olduğu söyleniyordu.
Uber, otomobil üreticilerine "platformunu açtığını" ve Daimler'in bu avantajı kullanan ilk şirket olduğunu söyledi.
Bu konuyla ilgili bir açıklama da Daimler yaparken, otonom araçlarını Uber çatısı altında kullanıma sürecek firmanın teknolojilerini insanlara göstermek için iyi bir fırsatı var.
Otonom sürüş teknolojisi üzerinde bağımsız çalışmalarına devam eden Uber, ancak Kalanick'in söylediği gibi bugün kendi araçlarını üretmeyi planlamıyor ve bunun yerine otomobil üreticileri ile çalışmayı planlıyor: "Elbette, bunu tek başımıza yapamayız. Daimler gibi otomobil üreticileri stratejimiz için çok önemli çünkü Uber'in otomobil yapma deneyimi yok ve aslında araba yapmak gerçekten zor. Bir otomobil fabrikasını ziyaret ettikten sonra bu bana çok net geldi ve otomobilleri tasarlamak, test etmek ve üretmek için ne kadar çaba harcandığını gördüm." sözlerini sarfeden Kalanick sonrasında ise "Bu nedenle kendimiz üretmek yerine, dünyanın en iyi otomobil üreticileriyle ortak olmak istiyoruz. Uber'in küresel sürüş paylaşım ağını, Daimler gibi şirketlerin dünya standartlarındaki araçlarıyla birleştirebiliriz, böylece Uber kullanıcılarının ulaşımlarında harika bir deneyim olabilir." sözlerini söylüyor.

https://electrek.co/2017/01/31/daimler-partners-with-uber-to-build-and-operate-a-fleet-of-self-driving-cars-on-the-ride-sharing-network/ Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
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V4LKyR 2 yıl
TAKSİCİ ler GG.
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Barış Manço 2 yıl
Geleceğin taksileri diyebiliriz.
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kadirirdem 2 yıl
Anlaşılan taksicilik de bitecek ileride...
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irish 2 yıl
Uber, kullandığım en faydalı uygulama diyebilirim.
Otonom araçlar, dünyada enteresan gelişmelere neden olacak gibi gözüküyor.
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Experimentation 2 yıl
taksilerin geleceği
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
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sniper23 2 yıl Kerim5100
Kerim5100

Taksiciler bunu beğenmedi :D

Dünya çapında bütün taksiciler UBER'e kızgın...
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