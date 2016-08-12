Elon Musk'tan devrimsel 'güneş çatısı' fikri

Tesla ve SpaceX'in yanı sıra SolarCity'nin de kurucusu olan Elon Musk, Salı günü gerçekleştirdiği bir konuşma sırasında yeni nesil bir çatı fikrini açıkladı. SolarCity'nin alternatif enerji kullanımına yeni bir boyut kazandıracak devrimsel bir ürün üzerinde çalıştığını belirten Musk, tamamiyle güneş hücrelerinden oluşan çatılar üreteceklerini ifade etti.



Musk bu yeni çatı fikrinin hali hazırda kullanılan 'çatı üzeri güneş panelleri'nden çok daha farklı olacağını belirtiyor. "Çatı üzerinde olan bir şey değil, çatının ta kendisi" ifadelerini kullanan ünlü girişimci sistemin nasıl işleyeceğine dair detaylı bir açıklama yapmamış olsa da kullanıcıların kendi ev dizaynlarına özel olarak üretilmiş çatılar sipariş edebileceğini söyledi.



Musk'ın yeni nesil çatı fikirlerini duyurduğu bu toplantıda SolarCity'nin ikinci çeyrek sonuçları da açıklandı. Şirket, Tesla'nın dev satın almasından sonra ikinci çeyrekte toplam 55.5 milyon dolarlık kayba uğramış ancak aynı süreçte satışlarını 102.8 milyon dolardan 185.2 milyon dolara çıkarmış. SolarCity'nin hisselerinde Tesla satın almasından sonra zaten bu tür bir değişim bekleniyordu.



http://cleantechnica.com/2016/08/12/elon-musk-solarcity-cto-peter-rive-announce-solar-roof-not-solar-roof/