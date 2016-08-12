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Elon Musk'tan devrimsel 'güneş çatısı' fikri

Elon Musk, alternatif enerji kullanımına yeni bir boyut kazandıracak ilginç bir fikir açıkladı. Ünlü girişimci SolarCity'nin tamamen güneş hücresinden oluşan çatılar üzerinde çalıştığını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,8b
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21
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tesla ve SpaceX'in yanı sıra SolarCity'nin de kurucusu olan Elon Musk, Salı günü gerçekleştirdiği bir konuşma sırasında yeni nesil bir çatı fikrini açıkladı. SolarCity'nin alternatif enerji kullanımına yeni bir boyut kazandıracak devrimsel bir ürün üzerinde çalıştığını belirten Musk, tamamiyle güneş hücrelerinden oluşan çatılar üreteceklerini ifade etti.

Musk bu yeni çatı fikrinin hali hazırda kullanılan 'çatı üzeri güneş panelleri'nden çok daha farklı olacağını belirtiyor. "Çatı üzerinde olan bir şey değil, çatının ta kendisi" ifadelerini kullanan ünlü girişimci sistemin nasıl işleyeceğine dair detaylı bir açıklama yapmamış olsa da kullanıcıların kendi ev dizaynlarına özel olarak üretilmiş çatılar sipariş edebileceğini söyledi.

Musk'ın yeni nesil çatı fikirlerini duyurduğu bu toplantıda SolarCity'nin ikinci çeyrek sonuçları da açıklandı. Şirket, Tesla'nın dev satın almasından sonra ikinci çeyrekte toplam 55.5 milyon dolarlık kayba uğramış ancak aynı süreçte satışlarını 102.8 milyon dolardan 185.2 milyon dolara çıkarmış. SolarCity'nin hisselerinde Tesla satın almasından sonra zaten bu tür bir değişim bekleniyordu.
 

http://cleantechnica.com/2016/08/12/elon-musk-solarcity-cto-peter-rive-announce-solar-roof-not-solar-roof/ Yorum Yaz
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fukox 3 yıl en beğenilen Keremqw
Keremqw
Bunu düşünmek için Elon Musk mı olmak gerekiyo :P

Düşünmek için hayır, ama yapmak için onun kadar paran olması gerekiyor
KeremqwBunu düşünmek için Elon Musk mı olmak gerekiyo :PDüşünmek için hayır, ama yapmak için onun kadar paran olması gerekiyor...
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Grkwnxs 3 yıl gbzlim
gbzlim
Forumun sahibi elon musk sanki. Haftada 5 kere elon musk 10 kerede tesla haberi yapilmazda editorlerin maaslari idenmiyor herhalde.

Teknoloji haberi sayfasında ne bekliyorsunuz seda sayan haberleri mi?
gbzlimForumun sahibi elon musk sanki. Haftada 5 kere elon musk 10 kerede tesla haberi yapilmazda editorlerin maaslari idenmiyor herhalde....
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Keremqw 3 yıl
Bunu düşünmek için Elon Musk mı olmak gerekiyo :P
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MrKemal17 3 yıl
Daha önce yapılmış bir şey.
donanimhaber.com/...
yesilekonomi.com/...
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fuujitsu 3 yıl
Çocukken D Çocuk'ta bir çizgi film yayınlanıyordu , yaşlı bir adamla onun öğrencileri modunda gençler vardı. Böyle çevre sorunlarıyla falan uğraşıyorlardı. Bir ara enerji sorununu konuşurken yaşlı adam uzaya güneş paneli çıkartılarak enerji üretilmeli gibisinden bir şeyler söylemişti. O aklıma geldi bu haberi görünce.
1 Yanıt Yanıtla +1
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slmngngr 3 yıl fuujitsu
fuujitsu

Çocukken D Çocuk'ta bir çizgi film yayınlanıyordu , yaşlı bir adamla onun öğrencileri modunda gençler vardı. Böyle çevre sorunlarıyla falan uğraşıyorlardı. Bir ara enerji sorununu konuşurken yaşlı adam uzaya güneş paneli çıkartılarak enerji üretilmeli gibisinden bir şeyler söylemişti. O aklıma geldi bu haberi görünce.


d çocuk değildi o
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ozzy55ozzy 3 yıl
Elon Musk'a veya onu haber yapan editörlere çamur atanların her şeyden önce National Geographic'in Mega Fabrikalar Tesla Model S belgeselini izlemelerini öneririm. Bir devrim yaratmanın ne gibi zorlukları olduğunu ve bu yolda normalden çok daha akılcı kararlar alınması gerektiğini gösteren kişidir Elon Musk. Bulamayanlar için video

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001ATB 3 yıl
Aynı haberleri döndürüp döndürüp yayınlıyorsunuz. Bu ne abi.
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PHO3N1X 3 yıl
Bu adamı yaşatmazlar gibime geliyor.
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Detective W. 3 yıl
Dünyaya en çok iyiliği dokunan adamlardan biri
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Ben zaten hep soruyordum kendi kendime neden catilari direk panellerden uretmiyorlar diye. Bi nedeni var ki uretmiyorlar olsa uretirlerdi diye kapatiyordum konuyu. Bence devrimsel degil gec kalinmis bir fikir


Edit: yorumlari okumadan yazmistim genel fikir ayni yondeymis :D
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kadirirdem 3 yıl
iyi fikirde ona para mı dayanır....
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simbolmina 3 yıl
Bunu düşünebilmek de yetmiyor. Uygulamaya geçirmek ve insanları satın almaya ikna etmek daha önemli. Solar City'den çok daha güçlü tonla şirket var, sadece para da değil iş. Son zamanlarda çok sık "bu kadar basit ve gerekli şey nasıl hayatımıza geç girdi" diye düşünüyorum bazı yazılım güncellemeleri, yeni programlar veya aletleri kullanınca. Bu da öyle bir durum.
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Bukalemun 3 yıl
Aklıma GİNGER "Zencefil" geldi :)))))))
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