Elop : Google işletim sistemini gitgide kapalı bir hale getiriyor





Mobil dünyada söz sahibi olan işletim sistemlerinden sadece Android açık kaynak olması ile tanınıyor. BlackBerry, iOS ve Windows Phone işletim sistemleri ise kapalı bir ekosistem durumunda. Ancak bu sayede Android için bağımsız ROM geliştiren yüzlerce geliştirici var ve bu da ekosisteme olumlu katkı yapıyor.





Nokia icra kurulu başkanı Stephen Elop, bir demecinde Google'ın Android işletim sistemini giderek kapalı bir hale getirdiğini savundu. Elop, parçalı bir ekosistem sunan Android'in bununla birlikte son dönemde kapalı bir konsept haline geldiğinin açıkça görüldüğünü sözlerine ekledi.





Microsoft çalışanı iken Nokia'ya transfer olan ve en tepeye çıkarak firmanın rotasını Windows Phone işletim sistemine çeviren Elop, bu yolda Symbian ve MeeGo işletim sistemlerini feda etmekten çekinmedi. İlk dönemde oldukça zorlanan şirket, ilk kez son çeyrekte kar elde etti.





Nokia'nın Android işletim sistemine şans vermeyeceğinden emin olan Elop'un ifadeleri ile neyi işaret ettiği tam olarak açık değil. Kısa süre önce Google'ın Exchange ActiveSync desteğini hizmetlerinden kaldırmasını veya Aliyun işletim sistemini Android açık kaynak platformu kurallarına uymadığı gerekçesiyle kabul etmemesini eleştirdiği yorumları yapılıyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-chief-executive-says-Google-is-making-Android-more-closed_id39064