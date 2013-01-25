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Elop : Google işletim sistemini gitgide kapalı bir hale getiriyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Elop : Google işletim sistemini gitgide kapalı bir hale getiriyor

Mobil dünyada söz sahibi olan işletim sistemlerinden sadece Android açık kaynak olması ile tanınıyor. BlackBerry, iOS ve Windows Phone işletim sistemleri ise kapalı bir ekosistem durumunda. Ancak bu sayede Android için bağımsız ROM geliştiren yüzlerce geliştirici var ve bu da ekosisteme olumlu katkı yapıyor.

Nokia icra kurulu başkanı Stephen Elop, bir demecinde Google'ın Android işletim sistemini giderek kapalı bir hale getirdiğini savundu. Elop, parçalı bir ekosistem sunan Android'in bununla birlikte son dönemde kapalı bir konsept haline geldiğinin açıkça görüldüğünü sözlerine ekledi.

Microsoft çalışanı iken Nokia'ya transfer olan ve en tepeye çıkarak firmanın rotasını Windows Phone işletim sistemine çeviren Elop, bu yolda Symbian ve MeeGo işletim sistemlerini feda etmekten çekinmedi. İlk dönemde oldukça zorlanan şirket, ilk kez son çeyrekte kar elde etti.

Nokia'nın Android işletim sistemine şans vermeyeceğinden emin olan Elop'un ifadeleri ile neyi işaret ettiği tam olarak açık değil. Kısa süre önce Google'ın Exchange ActiveSync desteğini hizmetlerinden kaldırmasını veya Aliyun işletim sistemini Android açık kaynak platformu kurallarına uymadığı gerekçesiyle kabul etmemesini eleştirdiği yorumları yapılıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Nokia-chief-executive-says-Google-is-making-Android-more-closed_id39064 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 6 yıl en beğenilen
Sen ilk önce kendi işletim sistemine bak. Sanki kendi sistemi açık kaynak kodlu da gelmiş ne diyor. Android'in en kapalı hali bile senin işletim sisteminden daha açık olur. Sıkıyorsa Microsoft açsın kaynak kodlarını. Ama yemez.

Fakat şunu da belirtmek gerek. Google ileride Android'de değişiklikler yapabilir. Ki daha önce de bu tarz iddialar ortaya çıkmıştı. Android'i ücretli yapıp kapalı hale getireceği yönünde. Ki Android iyice yaygınlaşmış durumda. Yakında bir değişiklik olabilir. Elop ise kendi işletim sistemine bakmadan bunu eleştiriyor. İşin trajikomik tarafı bu. :)
Sen ilk önce kendi işletim sistemine bak. Sanki kendi sistemi açık kaynak kodlu da gelmiş ne diyor. Android'in en kapalı hali bile senin işletim sisteminden da...
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shallipushthebutton? 6 yıl
geldi yine tipini
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OverClocK1ng 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 yıl
Elop gitsin snake oynasın. Artist.
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mert1907 6 yıl
Android bu kadar yayginlasmisken kapali olsa da acik olsa da artik farketmez. Sonucta imkanlar kisitli adamlar piyasaya hakim olmuslar ve baska secenek yok. Yani acik veya kapali olmasi tamamen Google'in keyfinde. Android'i yerini alacak sistem biraz zor gelir. Kisacasi bu kadar bagimlilik hic iyi birsey degil.
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Mr. Jingles 6 yıl
Bana laf çarpıtan ergen arkadaş! Sözüm sana. Symbian kapalı kaynaktı ama o zaman açık kaynaklı sistem mi vardı? Doğal olarak Symbian'ın lider olması kadar doğal bir şey olamaz. Şimdi açık kaynağın mobil dünyaya girmesiyle durum tersine dönmüş durumda. Nokia bile yılların kapalı kaynaklı sistemi Symbian'ı bu sebeple açık hale getirmiştir. Ama Symbian rakipleri gibi farklı donanımlar altında çalışacak kadar esnek bir altyapıya sahip olmadığı için gelişen donanımlara ayak uyduramadı ve rakipleri gelişen bu donanımlarla aradaki farkı git gide açarken Symbian olduğu yerde saydı ve kaçınılmaz son olarak üst seviye cihazlarda rekabet edemeyecek duruma geldi. Symbian'ı örnek vermek saçma zira o zaman için rakibi bile yoktu ve kimse mobil dünyanın potansiyelinin farkında değildi. Potansiyel farkedilince açık kaynak buraya girdi ve şu an piyasayı domine ediyor.
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demo23 6 yıl
Eğer böyle birşey varsa kullanıcı açısından çok kötü olur!
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DaRKFoRCeS 6 yıl
kapalı hale gelmesinden ziyade ilk nexuslara gelen güncellemeleri kasdetmiş olsa doğru olurdu.nexus sertefikası diye bir olay vardı.unutuldu gitti.tüm telefonlar aynı anda güncellemeyi alsa o zaman daha güzel olurdu.üst model telefon alıyorsun bekleki gelsin.galaxy nexus,s2 ve s3 ten önce 4.1 güncellemesini aldı.zaten amerikanın ios ve wp işletim sistemleri kapalı o yüzden amerikalılar android i kapalı bir sistem yapacaklarını düşünmüyorum.ayrıca komple kapalı hale getirmesi linux un doğası aykırı olur.
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onsos1100 6 yıl
bazı arkadaşlar mala bağlamış...
Adam windows phone 8 le kıyaslamamış.
Sadece android giderek kapalı hale geliyor demiş.
Belirli bir ücret karşılığı lisanslanan bir yazılımla bedava dağıtılan bir yazılımı kıyaslamayın.Biraz mantıklı düşündüğünüzde windows phone 8 kapalı olmasının sebebi lisans ücreti ile cihazlara verilmesidir.
Nokia her cihaz için microsofta belirli ücret ödüyor.
Ayrıca Elop "Microsft"ta çalışmıyor.
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OverClocK1ng 6 yıl onsos1100
onsos1100
Nokia her cihaz için microsofta belirli ücret ödüyor. Ayrıca Elop "Microsft"ta çalışmıyor.

Hiç Truva diye bir hikaye duydun mu?

Microsoft , Nokia yı ele geçirmek ve kendi platformunu test edeceği ve zarar ederse de kendine zararı olmayacak bir mobil firma bulmak zorundaydı.
Senin o Elop Microsoft'ta çalışmıyor dediğin Elop var ya. İşte Trojan yani Truva atı o.

Microsoft, beş kuruş zarar etmeden işletim sistemini Nokia'ya Elop'u göndererek denedi, hem de cihaz satışlarından kâr da aldı, hem de cebinden de para çıkmadı.
Üstüne üstlük kendisi de akıllı telefon pazarına girmeyi düşünüyordu. Nokia'nın çok zarar edeceği veya Windows Phone 8 tutulana kadar zarar edeceği belliydi.
İstediği kıvama gelirse Nokia'yı satın alır -ki alacaktır da.

Elop Microsoft'un adamı değilse, o zaman neden Nokia da diğer firmalar olan Samsung, HTC, Huawei gibi aynı zamanda Phone 8 cihazların yanında Android'li cihazlar da üretmiyor sence?

Çünkü üretseydi çok satacaktı ve o zaman Microsoft'un dediği her sözü böyle kayıtsızca yerine getirmek zorunda kalmayacaktı. Ayrıca zarar da etmeyecekti ve milyonlar satacaktı.
Milyarlarca dolar zarar etmeyecekti. Piyasa değeri de Microsoft'un satın almak istediği değerlere gerilemeyecekti. Elinde de Microsoft hariç 2. bir B planı olacaktı.

Ama gel gör ki Nokia'ya Microsoft lu cihazlar hariç Android'li cihaz üretmek yasak resmen. Sence bu Elop'un Microsoft'un adamı olduğunun göstergesi değil de nedir? ...
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serafon 6 yıl
git linux un ekmeğini ye ondan sonra önüne set çek. Linux kullanıcıları ve geliştiricileri bence androidin üstü kaymak altı zehir tuzağından uzak durmalılar. google masum görünen bir yılan dehşet bir şekilde bizi takip ediyor haberiniz ola.
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Rockmania01 6 yıl
bende diyorum nokia nasıl batıyor baksana bu kafaya sahip yöneticin olsa bırak şirketi bakkalın olsa batırır :) windows8 tanrı görüyor ama kusura bakmasın geçti artık
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St Batuhan 6 yıl
Kısıtlanan şey ne android 4.2'de öncekilere göre, 4.1.2 kullanıyorum ve bir kısıtlama göremedim henüz ondan sorayım dedim. Hani derler ya ağzı olan konuşuyor, normalde Stephen Elop'a saygım vardır ama bu noktada biraz öyle davranmış. Net bir şeyler söyleseydi iyiydi :(
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