Elop : Surface akıllı telefonu ekosistemi hareketlendirir

Haber Editörü
29 Ekim'deki Windows Phone 8 etkinliğine sayılı günler kala ilk etapta piyasada olacak HTC, Nokia, Samsung gibi firmaların ürünlerini yakından tanıma fırsatı bulduk. Ancak Surface markasıyla Windows tablet pazarına girmeye hazırlanan Microsoft'un bir de akıllı telefon pazarına hamle yapacağı bir süredir dillendiriliyor.
Kesin olarak bir bilgi olmasa da Nokia patronu Stephen Elop, iddiaları destekler nitelikte bir açıklama yaptı. Daha önce Microsoft'un böyle bir planı olduğuna dair herhangi bir işaret olmadığını belirten Elop, bu kez yatırımcılar toplantısında projeyi destekleyen bir ifade kullandı.
Ekosistemin devam etmesi için yatırım yapan HTC, Samsung, Microsoft veya herhangi bir firmanın kendilerini cesaretlendirdiğini ve Microsoft'un Surface akıllı telefonunun ekosisteme hareketlilik getireceğini vurguladı.
Bununla birlikte Elop, ekosisteme giren tüm firmaların ortak da olsa bir şekilde kendilerine rakip olacağının altını çizdi. Eğer Microsoft kendi cihazı ile piyasaya girecekse Nokia rekabet için hazır olacak.
Elop, Microsoft'un akıllı telefonunun ekosistemi karmaşaya iteceği iddiasına ise katılmıyor ve platforma getirdikleri benzersiz farklılık ile gurur duyduklarını belirtiyor. Çünkü bu farklılık kolayca kopyalanamama gibi konularda kendisini gösteriyor. Microsoft'un potansiyel bir Surface telefonu da platforma farklılık getirecek.
Elop her ne kadar rekabete hazır olduklarını belirtse de Surface tablet duyurulduğunda Acer'ın büyük bir tepkisi medyaya yansımıştı. Ekosistemi baltalayacağını düşündüğü Surface için Microsoft'a açık çağrı yapan Acer'ın patronu fiyat konusunda yapılacak bir indirimin rakipler için felaket olacağını iddia etmişti.
Acer'ın tepkileri işe yaramış mıdır bilemiyoruz ancak Surface with Windows RT tabletin minimum fiyatının Windows 8'li Acer Iconia Tab W510 modeli ile eşdeğer olduğu kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte bir Surface akıllı telefonunun yine tartışmaları alevlendireceğine kuşku yok.
http://www.theverge.com/2012/10/18/3520492/nokia-ceo-stephen-elop-microsoft-surface-phone-comments Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Saygılar, naruterme
Kamera devrimmiş... Şahsen kamera için oyun ve internet performansından ödün veremem. Alana hayırlı olsun.
Android ram canavatıymış... Doğru, milyon tane satmış 5800 gibi nokia cihazları için ram canavarı. Ama Lg optimus 2x ve optimus 3d 512mb ram'le mükemmel çalışıyorlar. Ama nokia için 512 ram çok fazla. Eski nesil işlemcileri millete kakalamak varken kendilerini pek kasmıyorlar. Çünkü her zaman nokia alacak birkaç enayi vardır.
Ben NOKIA'nın NOKIA olmasını istiyorum, hem Meego, hem Symbian hala tutkunu var çünkü, hem Android, hem WP8'li adam akıllı telefon yapmasını istiyorum.
Bakalım 1-2 ay kaldı WP'lu Nokia'ların Türkiye'ye gelmesine görecez vatandaşın ilgisini değmiş mi değmemiş mi kendini çukura atmasına, ama tabii Nokia Nokia'dır diyorum beklemişken biraz daha bekleyelim bakalım ne olacak?
telefonları nokia fason üretir ;)
nokia kameraya daha kameralı modellerin çıktığı ilk andan itibaren önem verdi. bazı modellerde kamera yeteneklerini baya üst seviyeye çıkardı. ama bazı modellerde de megapiksel sayısı ile beş para etmez telefonları tüketiciye itelediler. peki durup düşününce neden acaba nokia kameraya bu kadar önem verdi anlayamayan varsa anlatayım. tek şansı kameraydı da o yüzden. nokia telefona oyun koydu ilk önce herkes onu aldı sonra radyo koydu herkes aldı sonra mp3 çaldı telefonlar yine herkes aldı. ama nokia bunları koydukça rakipleri de koyuyordu. ellerindeki symbian ı bi türlü geliştiremediler. onun yerine telefon kasalarını değiştirip aynı sistemi koyup kamerayı iyileştirdiler. nokianın tek yaptığı buydu ve en sonunda rakipleri de kamera alanında ilerledi üstüne işletim sistemini de düzelttiler (nokia ya göre) sonuçta nokia bugünkü durumuna geldi. hala da daha kamera olayındalar. ben winphone8 in çok başarılı olacağını düşünüyorum ama modellere ve fiyatlara bakınca şu an lumia almak yerine daha ince daha hafif donanım özellikleri aynı olan htc 8x almak daha mantıklı. dediğim gibi yine de son ana kadar fiyatlar ne olur bilinmez. microsoft kendi cihazını çıkaracaksa hiç birini almam onu beklerim. burada diğer üreticilerin öyle bi fiyat belirlemesi gerekiyor ki dayanamayıp gidip alalım. yoksa kamerayla filan olmaz bu işler. artık en kötü kamera bile günü kurtarıyor. bi de herkes başımıza amatör fotoğrafçı kesildi ya :) bi de onu da telefonla çekmeye çalışmıyorlar mı... bi gidin allsen ya...
Bir telefonda en önemli donanımlardan biri kameradır. Akılllı telefonlara olan ilgi 100-300 mhzlik işlemcilerle olmadı elbette.Öncesinde sadece bir telefon olan cihazlar kamera renkli ekran gibi yeteneklerde kazanınca tek bir cihazdan bir çok işi yapma fikri tüm dünyayı etkisi altına aldı. Eskiden karşılaştırma ölçütü kamera ses gibi multimedia yetenekleriydi. Eski konulara bakınız symbian algısının bugünkünden ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Rakibi bile yoktu çünkü.Bu konuda rakipleri hiç yarışamadıki..Samsung bile symbian kullanıyordu Nokia tamamen satın almadan önce.
Bugün bakıyoruz android tarafına kamera ile iddalı olan hiç bir model yok neredeyse...Olanlarda lafta kalıyor anca.İşlemci 5ghz olsun neyime yarayacak? Adam gibi kamera ihtiyacımı gidermeyecekse neyime yarar 4 çekirdek? Bir kaç sentetik testde en iyi skoru alacakmış alsın kimin umrunda? hangi rakipleri kamera konusunda ilerlemiş merak ediyorum.Benim anılarım işlemcinin birkaç sentetik testden yüksek puan almasından daha önemlidir. Adamlar 41mp le noise ve zoom olayına el attılar bence devrim budur.Bir telefonda zoom yapabilmek her cihazın harcı değil.Onun bunun ürettiği işlemciyi rami alıp koymak da marifet değil.
Şimdi microsoft tarafına bakalım kamera, ekran, ses gibi temel fonsiyonların öncülüğünü yapan cihazlar bu platformda. Neden?çünkü işlemci zaten standart yeteri kadar verilmiş. Firmalar artık kamera ses ekran gibi android tarafında göremediğimiz kaliteyi bu platformda görüyoruz. Evet işlemci s4 en güncel olanı ramda artık 1gb ama Nokia hala kameraya koyduğu özelliklerle ürününü öne çıkarıyor. çünkü marifet burada.S4 işlemciyi alıp koymakda değil. Nokia bu noktada gerçekten eşsiz. diğer tarafa bakıyoruz ram canavarı android işletim sistemli kamera tuşu bile olmayan çöp bir marketde o rom senin bu rom senin diye aylak aylak dolaşan kullanıcılar
BİRİSİ BU ARKADAŞA TELEFONUN SADECE KAMERADAN İBARET OLMADIĞINI ANLATMALI TELEFONUNU FOTORAF MAKİNASI SANIYOR . ALOOO OTELEFON TELEFON HANİ GRAHAM BELL BULDU YA ONDAN İŞTE :))))))))))
son 3 yilda 3 platformu cikardi simdi win8 e kapak atmia durumda.
neyini çözemiyorsun?Yoksa yapılan anlaşmadan mı haberin yok?Adam gayet mütevazi davranıyor.Ve acer gibi yandı gülüm keten helva diye feryat etmiyor.Android kullanmamakta ısrar etti ve kullanmadı.Şahsen misyonları para kazanmak olsaydı android kullanırlardı ve gayetde herkez nokiaya devam ederdi...
Ama nokia bu herzaman fark atmanın peşinde bir üretici.Rekabete yada pazar payına bakmadan sadece ve sadece teknolojiye bişeyler katmanın peşinde.41mpli nokia olmasaydı bir akıllı telefonda asla ve asla göremezdik.hernekadar arm11 li symbian altında çalışsada kabul etmeliyizki en iyi kameralı akıllı telefon.Eşsiz ve rakipsiz.Nokia sayesinde diğer üreticiler bu kadar kameraya önem vermeye başladı.
tek hatalı bulduğum tarafı htc ile tasarımsal anlamda ortaya çıkan patent davası.Bence artık şu tasarım işini bi tarafa bırakmalılar.Teknoloji ile fark atın kozmetik en son iş...
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