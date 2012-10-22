Elop : Surface akıllı telefonu ekosistemi hareketlendirir





29 Ekim'deki Windows Phone 8 etkinliğine sayılı günler kala ilk etapta piyasada olacak HTC, Nokia, Samsung gibi firmaların ürünlerini yakından tanıma fırsatı bulduk. Ancak Surface markasıyla Windows tablet pazarına girmeye hazırlanan Microsoft'un bir de akıllı telefon pazarına hamle yapacağı bir süredir dillendiriliyor.





Kesin olarak bir bilgi olmasa da Nokia patronu Stephen Elop, iddiaları destekler nitelikte bir açıklama yaptı. Daha önce Microsoft'un böyle bir planı olduğuna dair herhangi bir işaret olmadığını belirten Elop, bu kez yatırımcılar toplantısında projeyi destekleyen bir ifade kullandı.





Ekosistemin devam etmesi için yatırım yapan HTC, Samsung, Microsoft veya herhangi bir firmanın kendilerini cesaretlendirdiğini ve Microsoft'un Surface akıllı telefonunun ekosisteme hareketlilik getireceğini vurguladı.





Bununla birlikte Elop, ekosisteme giren tüm firmaların ortak da olsa bir şekilde kendilerine rakip olacağının altını çizdi. Eğer Microsoft kendi cihazı ile piyasaya girecekse Nokia rekabet için hazır olacak.





Elop, Microsoft'un akıllı telefonunun ekosistemi karmaşaya iteceği iddiasına ise katılmıyor ve platforma getirdikleri benzersiz farklılık ile gurur duyduklarını belirtiyor. Çünkü bu farklılık kolayca kopyalanamama gibi konularda kendisini gösteriyor. Microsoft'un potansiyel bir Surface telefonu da platforma farklılık getirecek.





Elop her ne kadar rekabete hazır olduklarını belirtse de Surface tablet duyurulduğunda Acer'ın büyük bir tepkisi medyaya yansımıştı. Ekosistemi baltalayacağını düşündüğü Surface için Microsoft'a açık çağrı yapan Acer'ın patronu fiyat konusunda yapılacak bir indirimin rakipler için felaket olacağını iddia etmişti.





Acer'ın tepkileri işe yaramış mıdır bilemiyoruz ancak Surface with Windows RT tabletin minimum fiyatının Windows 8'li Acer Iconia Tab W510 modeli ile eşdeğer olduğu kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte bir Surface akıllı telefonunun yine tartışmaları alevlendireceğine kuşku yok.

http://www.theverge.com/2012/10/18/3520492/nokia-ceo-stephen-elop-microsoft-surface-phone-comments