Emektar uzay teleskobu Hubble'ın görev süresi uzuyor

Fırlatıldığı tarih 25 Nisan 1990'dan bu yana yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve yaptığı inanılması güç keşiflerle insanoğlunun evreni anlamlandırmasına büyük katkı sağlayan Hubble Uzay Teleskobu, uzaydaki gözümüz olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında 26. yaş gününü kutlayan Hubble, en azından 5 yıl daha tam kapasiteyle görev yapacak.
Hubble'ın bugüne kadar başardığı işlerden büyük memnuniyet duyan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 200 milyon dolarlık yeni bir yatırımla teleskobun görev süresini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı. Emektar uzay teleskobunun hala çok güçlü bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten NASA,"Hubble'ın 2020'li yıllarda da bizlere önemli veriler sunacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "James Webb Uzay Teleskobu detaylanıyor: İşte teleskobun dev "altın aynası""
James Webb 2018'de fırlatılıyor
Hubble her ne kadar insanlığa çok büyük faydalar sağlamış olsa da artık teknolojilerinin çağın gerisinde kaldığı da bir gerçek. Evreni çok daha iyi bir şekilde gözlemlemek isteyen NASA da bu doğrultuda uzun bir süredir gelişmiş teknolojilerle donatılmış yeni teleskoplar üzerinde çalışıyor.
Hubble'ın kısmen varisi olarak değerlendirilen kızılötesi James Webb Uzay Teleskobu, 2018 yılında fırlatılacak. James Webb'le beraber evreni hiç olmadığı kadar iyi ve net bir şekilde gözlemleyebilecek, hatta bugüne kadar göremediğimiz birçok yeni şey keşfedeceğiz. Hubble'la aynı özellikte ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan NASA'nın bir diğer teleskobu ise 2020'li yılların ortalarında fırlatılacak.
Hubble'ın bugüne kadar başardığı işlerden büyük memnuniyet duyan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 200 milyon dolarlık yeni bir yatırımla teleskobun görev süresini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı. Emektar uzay teleskobunun hala çok güçlü bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten NASA,"Hubble'ın 2020'li yıllarda da bizlere önemli veriler sunacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "James Webb Uzay Teleskobu detaylanıyor: İşte teleskobun dev "altın aynası""
James Webb 2018'de fırlatılıyor
Hubble her ne kadar insanlığa çok büyük faydalar sağlamış olsa da artık teknolojilerinin çağın gerisinde kaldığı da bir gerçek. Evreni çok daha iyi bir şekilde gözlemlemek isteyen NASA da bu doğrultuda uzun bir süredir gelişmiş teknolojilerle donatılmış yeni teleskoplar üzerinde çalışıyor.
Hubble'ın kısmen varisi olarak değerlendirilen kızılötesi James Webb Uzay Teleskobu, 2018 yılında fırlatılacak. James Webb'le beraber evreni hiç olmadığı kadar iyi ve net bir şekilde gözlemleyebilecek, hatta bugüne kadar göremediğimiz birçok yeni şey keşfedeceğiz. Hubble'la aynı özellikte ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan NASA'nın bir diğer teleskobu ise 2020'li yılların ortalarında fırlatılacak.
http://gizmodo.com/hubble-will-continue-to-fly-until-2021-1782581100 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca Kepler teleskobu "K2 mission" projesi kapsamında halen çalışmaya devam etmektedir.