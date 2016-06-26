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Chrome OS artık depolama yöneticisine sahip

3 yıl

Star Trek Beyond'dan son fragman

3 yıl

Twitter görsel arama özelliğine sahip yeni çıkartmalar özelliğini duyurdu

3 yıl

Neutron akıllı hırsız alarmı ve ev otomasyonu sistemi inceleme videosu

3 yıl

Elektrikli Nissan Juke ve Qashqai mı geliyor?

3 yıl

Google, Nexus cihazları için ekran paylaşımına sahip destek uygulaması geliştiriyor

3 yıl

Qualcomm, 5G prototip test sistemini duyurdu

3 yıl

Prizli hibrit Mini Countryman kameralara yakalandı

3 yıl

Aselsan, askeri niteliklere sahip bir router geliştiriyor

3 yıl

Çin'in yeni nesil roketi işte böyle fırlatıldı (VİDEO)

3 yıl

HTC 10, yeni versiyonu ile depolama konusunda çağ atlıyor

3 yıl

Snapchat çok yakında Windows'a da adım atabilir

3 yıl

Google’ın kendi akıllı telefonu için yıl sonu işaret ediliyor

3 yıl

Xiaomi, yılın ikinci yarısı için 3 amiral gemi modeli planlıyor

3 yıl

AMD Radeon RX 480, ABD pazarına çok büyük bir stok ile giriyor

3 yıl

Samsung Galaxy Note 7 logosu sızdırıldı

3 yıl

Mobilite: iPhone 7'den son haberler, Galaxy Note 7'nin özellikleri ve dahası...

3 yıl

Google Haritalar artık hafıza kartına kayıt imkanı tanıyor

3 yıl

TraffickCam ile insan ticaretine engel olun

3 yıl

Give it Up! 2 iOS sürümü bu hafta ücretsiz

3 yıl

GÖRÜNTÜLENEN Emektar uzay teleskobu Hubble'ın görev süresi uzuyor

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Android TV aramalarında artık Netflix içerikleri de görünecek

3 yıl

Sıvı soğutmalı GeForce GTX 1080: MSI Sea Hawk X'e yakından bakıyoruz

3 yıl

Sharp, depreme dayanıklı buzdolabı üretti

3 yıl

Hepsiburada, Silikon Vadisi’ndeki Global Girişimcilik Zirvesi’nde

3 yıl

Qualcomm’dan Meizu’ya patent ihlali suçlaması

3 yıl

Güney Kore'den akıllı telefon bağımlıları için özel trafik işaretleri

3 yıl

En meşhur Windows duvar kağıdı 20. yılını kutluyor

3 yıl

Windows 10 mobilim ekosistemdeki pazar payı yüzde 10’u geçti

3 yıl

YouTube orijinal dizilerine yenilerini ekliyor

3 yıl

Pets Unleashed oyunu indirmeye sunuldu

3 yıl

ASUS X99 Deluxe II inceleme videosu

3 yıl

"Mars'ın size ihtiyacı var": NASA'dan muhteşem Mars posterleri

3 yıl

Rogue One: A Star Wars Story'den yeni görüntüler yayınlandı

3 yıl

Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition ortaya çıktı

3 yıl

BMW, i8 hibrit modelini tamamen elektrikliye geçirmeyi düşünüyor

3 yıl

YouTube uygulamalarında canlı yayın dönemi başlıyor

3 yıl

Huawei, Android-iOS tekelini kırmak için kendi işletim sistemini geliştiriyor

3 yıl

Güneşin enerjisinin elektrik üretimindeki payı %13’e çıkacak

3 yıl

Chevrolet Bolt mu yoksa LG Bolt mu?

3 yıl

iPhone 7'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleri sızdırıldı

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