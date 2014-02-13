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EmoSPARK evinizde yapay zeka tabanlı yardımcınız olmak istiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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EmoSPARK evinizde yapay zeka tabanlı yardımcınız olmak istiyor

Yapay zeka konusunda son dönemlerde yaşanan önemli atılımlar, yapay zeka ürünlerinin insanlara daha fazla yardımcı olmasını sağlıyor. Bunlardan birisi olan EmoSPARK yapay zeka ürünü, dijital asistan konseptini bir adım daha ileriye götürmek istiyor.

EmoSPARK projesi Indiegogo platformunda ihtiyacı olan bağış seviyesini geçmeyi başardı ve Mayıs ayında dağıtıma başlayacak. 

EmoSPARK küp biçiminde mini bir konsol ve yüz hatlarınızdan, ses tonunuzdan içinde bulunduğunuz ruh halini analiz edebiliyor veya ev otomasyon sistemine dahil olarak sesli komutlarınızı yerine getiriyor.

90mmx3 boyutlarındaki EmoSPARK konsolunda 4 çekirdekli 1.8GHz saat hızında çalışan bir işlemci, Mali-T400 grafik birimi, 8GB hafıza, 2GB bellek, WiFi, Bluetooth, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor. Konsolun algılama ve analiz yönetimini ise Duygusal İşlem Birimi olarak adlandırılan EPU yongası yerine getiriyor.

EmoSPARK, 7 ana duyguyu temel alarak kullanıcıların o anki ruhsal durumunu analiz ediyor ve durumuna göre onu rahatlatacak farklı aktiviteler teklif ediyor. Gerekirse müzik sisteminde ruh haline uygun bir parça da çalabiliyor.

EmoSPARK, analiz ettiği bilgileri Duygusal Profil Grafiği adını verdiği bir kayıt içerisinde saklıyor. Ürün birden fazla kişiyi de tanımlayarak ruh hallerini kaydedebiliyor. Ürün içerisindeki patentli LED teknolojisi, ruh hailne göre 32 milyon renk yelpazesini temel alarak insan gözünün farku ruh halinde yansıttığı renkleri verebiliyor. 

Ürün Freebase adlı 39 milyon başlığın yer aldığı veritabanına bağlanarak sorularınıza kısa sürede cevap veriyor. Ürün ayrıca Google ve Wikipedia'dan da on milyonlarca kaynak sağlayabiliyor. Ürün HDMI yoluyla harici ekranlara da bağlanabiliyor.

EmoSPARK ayrıca robot iletişim dillerini kullanarak Sphero, NAO gibi farklı robot ürünlerine bağlanabiliyor ve kendi ruh halini bu robotlar vasıtasıyla kullanıcısına iletebiliyor. Ürüne masaüstü ve mobil uygulamalar yoluyla uzaktan erişim sağlayabilmek de mümkün.  

http://www.indiegogo.com/projects/emospark-first-a-i-home-console Yorum Yaz
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nightflame 5 yıl en beğenilen
Ben Robot'taki kötücül küp değil mi lan bu.
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ardarda45 5 yıl
Firma tarafından edinilen bilgilere göre ürün en kısa zamanda Android 4.4 sürümüne güncellenecek
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carter 5 yıl
Bu cihaz kadınların eline geçmesin. İki günde bozulur, ortada teknoloji falan kalmaz.
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knnkpln 5 yıl
Transformersdaki "Allspark" dan esinlenilmiş sanırım.
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The Tenth Doctor 5 yıl
İyi silah olur aslında bu
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OverClocK1ng 5 yıl
" 4 çekirdekli 1.8GHz saat hızında çalışan işlemci, Mali-T400 grafik birimi"
Rockchip RK3188 olsa gerek. İyi işlemcisi var..
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smyrnaki 5 yıl
Artık yavaş yavaş sona yaklaştığımızı düşündüren video :::::D
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Mobile Prof. 5 yıl
Basit bir ürün ama güzel.
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deadric 5 yıl
En sonunda dünyayı ele geçirttireceksiniz :)
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nightflame 5 yıl en beğenilen
Ben Robot'taki kötücül küp değil mi lan bu.
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mementopolis 5 yıl
"HER" isimli filmi geldi aklima adam isletim sistemine asiliyordu :)
ama cok iyi bir filmdi orasi ayri .
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