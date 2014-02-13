EmoSPARK evinizde yapay zeka tabanlı yardımcınız olmak istiyor





Yapay zeka konusunda son dönemlerde yaşanan önemli atılımlar, yapay zeka ürünlerinin insanlara daha fazla yardımcı olmasını sağlıyor. Bunlardan birisi olan EmoSPARK yapay zeka ürünü, dijital asistan konseptini bir adım daha ileriye götürmek istiyor.





EmoSPARK projesi Indiegogo platformunda ihtiyacı olan bağış seviyesini geçmeyi başardı ve Mayıs ayında dağıtıma başlayacak.





EmoSPARK küp biçiminde mini bir konsol ve yüz hatlarınızdan, ses tonunuzdan içinde bulunduğunuz ruh halini analiz edebiliyor veya ev otomasyon sistemine dahil olarak sesli komutlarınızı yerine getiriyor.





90mmx3 boyutlarındaki EmoSPARK konsolunda 4 çekirdekli 1.8GHz saat hızında çalışan bir işlemci, Mali-T400 grafik birimi, 8GB hafıza, 2GB bellek, WiFi, Bluetooth, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor. Konsolun algılama ve analiz yönetimini ise Duygusal İşlem Birimi olarak adlandırılan EPU yongası yerine getiriyor.





EmoSPARK, 7 ana duyguyu temel alarak kullanıcıların o anki ruhsal durumunu analiz ediyor ve durumuna göre onu rahatlatacak farklı aktiviteler teklif ediyor. Gerekirse müzik sisteminde ruh haline uygun bir parça da çalabiliyor.





EmoSPARK, analiz ettiği bilgileri Duygusal Profil Grafiği adını verdiği bir kayıt içerisinde saklıyor. Ürün birden fazla kişiyi de tanımlayarak ruh hallerini kaydedebiliyor. Ürün içerisindeki patentli LED teknolojisi, ruh hailne göre 32 milyon renk yelpazesini temel alarak insan gözünün farku ruh halinde yansıttığı renkleri verebiliyor.





Ürün Freebase adlı 39 milyon başlığın yer aldığı veritabanına bağlanarak sorularınıza kısa sürede cevap veriyor. Ürün ayrıca Google ve Wikipedia'dan da on milyonlarca kaynak sağlayabiliyor. Ürün HDMI yoluyla harici ekranlara da bağlanabiliyor.





EmoSPARK ayrıca robot iletişim dillerini kullanarak Sphero, NAO gibi farklı robot ürünlerine bağlanabiliyor ve kendi ruh halini bu robotlar vasıtasıyla kullanıcısına iletebiliyor. Ürüne masaüstü ve mobil uygulamalar yoluyla uzaktan erişim sağlayabilmek de mümkün.

http://www.indiegogo.com/projects/emospark-first-a-i-home-console