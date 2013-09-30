En Değerli 10 Marka açıklandı: Apple, 13 yılın lideri Coca Cola'yı koltuğundan etti

İş dünyasında on binlerce kez referans çalışmalarının altına imzasını atan pazar araştırma şirketi Interbrand, 2000'den bu yana yayınladığı en değerli markalar listesini son 12 aydaki gelişmeler göz önüne alarak yeniledi. 2013'ün en değerli markaları listesine Apple'ın Coca Cola'dan liderlik koltuğunu alması ve Google'ın büyük çıkışı damgasını vurdu.

Kamuoyuyla New York Times'ın paylaştığı sıralamada, dünya tarihinin en önemli markalarından olan Coca Cola, 13 yıldır oturduğu liderlik koltuğunu Apple'a bırakmak zorunda kaldı. Apple, liderliğini geçen seneye göre değerini %28 arttırdığı 98,316 milyar dolarlık marka değerine borçluyken, Coca Cola ise marka değerini son bir senede %2'lik artış ile ancak 79 milyar dolara yükseltebildi.

Apple, en değer 10 marka listesine ilk defa 2011 yılında 8.sıradan giriş yapmış; geçen sene ise 2.sıraya kadar yükselmişti.

Apple'ın 1., Coca Cola'nın 3.olduğu listede; bu ikili arasına ise internet devi Google girmeyi başardı. Google, geçen seneye göre marka değerini %34 arttırarak, yıllık bazda en fazla değer kazanan marka ünvanını kazandırdı. İnternet devinin marka değeri ise son artışla birlikte 93 milyar dolara yükseldi.

100 firmanın değerlendirmeye katılarak oluşturulduğu listenin ilk 10'unda Apple ve Google dışında teknoloji dünyasından sırasıyla IBM 4.sırada, Microsoft 5.sırada, yakın zamanda Brand Ideal isimli yeni marka stratejisini hayata geçiren Samsung 8.sırada ve Intel 9.sırada kendilerine yer bulabildi. Güney Koreli Samsung, 8.derecesiyle Toyota ile birlikte ilk 10'a girmeyi başaran ABD dışı merkezli iki firmadan biri olurken; geçen seneye göre marka değerini %20 arttırarak bu alanda Google ve Apple'ın arkasından 3.sırada yer aldı.

Organizasyon yapısında değişikliğe giden ve yakın zamanda CEO değişikliğinin yaşanacağı Microsoft, geçen yıla göre marka değerini korurken; Intel'in marka değeri ise %5 düşüş yaşayarak 37 milyar dolara geriledi.

Interbrand'in tepe yöneticisi Jez Frampton, listenin genel değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Nadir de olsa bazen bir firma sadece ürünleriyle değil ayrıca değerleriyle de hayatımızı değiştirir. Bu yüzden, 13 yıldır Coca Cola'nın en üstte bulunduğu En Küresel Markalar listesinin yeni bir lideri var: Apple. Bazı markalar, insanların [bazı şeyleri] çok sık ama bir o kadar da kolay yapmalarına imkan sunar. Bu yüzden Apple'ın, sadece 3 günde 9 milyonluk iPhone 5c/5s satmasını sağlayacak kadar onu seven bir müşteri ordusu var. Çalışmamızı, oynamamızı ve iletişim kurmamızda devrim yaparken Apple estetik, basitlik ve kullanım kolaylığı için çıtayı yükseltti. Şimdi diğer teknoloji firmalarınıın bu çıtayı yakalaması beklenirken, Apple'ın ise bu sınırları daha da yukarı taşıması bekleniyor. Bizim açımızdan Apple'ın iç marka güçlülüğü istikrarını sürdürüyor. CEO Tim Cook, Apple vizyonu etrafında sıralanmış çok güçlü bir takım kurdu ve bu yapı Apple'ın sadece söz vermesini değil, onları hayata geçirmesine de imkan veriyor. Geçen 12 ayda üst yönetimde çok ciddi değişiklikler oldu ancak donanım ve yazılım tasarımının Jonathan Ive altında bir araya getirilmesi odaklanmanın korunmasına doğru çok önemli bir adımdı. Bu karar, son 12 ay içerisinde hızla evrim geçiren pazarda Apple'ın gardını daha sert bir şekilde almasını sağladı."