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En Değerli 10 Marka açıklandı: Apple, 13 yılın lideri Coca Cola'yı koltuğundan etti

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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En Değerli 10 Marka açıklandı: Apple, 13 yılın lideri Coca Cola'yı koltuğundan etti
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İş dünyasında on binlerce kez referans çalışmalarının altına imzasını atan pazar araştırma şirketi Interbrand, 2000'den bu yana yayınladığı en değerli markalar listesini son 12 aydaki gelişmeler göz önüne alarak yeniledi. 2013'ün en değerli markaları listesine Apple'ın Coca Cola'dan liderlik koltuğunu alması ve Google'ın büyük çıkışı damgasını vurdu.

Kamuoyuyla New York Times'ın paylaştığı sıralamada, dünya tarihinin en önemli markalarından olan Coca Cola, 13 yıldır oturduğu liderlik koltuğunu Apple'a bırakmak zorunda kaldı. Apple, liderliğini geçen seneye göre değerini %28 arttırdığı 98,316 milyar dolarlık marka değerine borçluyken, Coca Cola ise marka değerini son bir senede %2'lik artış ile ancak 79 milyar dolara yükseltebildi.

Apple, en değer 10 marka listesine ilk defa 2011 yılında 8.sıradan giriş yapmış; geçen sene ise 2.sıraya kadar yükselmişti.

Apple'ın 1., Coca Cola'nın 3.olduğu listede; bu ikili arasına ise internet devi Google girmeyi başardı. Google, geçen seneye göre marka değerini %34 arttırarak, yıllık bazda en fazla değer kazanan marka ünvanını kazandırdı. İnternet devinin marka değeri ise son artışla birlikte 93 milyar dolara yükseldi.

100 firmanın değerlendirmeye katılarak oluşturulduğu listenin ilk 10'unda Apple ve Google dışında teknoloji dünyasından sırasıyla IBM 4.sırada, Microsoft 5.sırada, yakın zamanda Brand Ideal isimli yeni marka stratejisini hayata geçiren Samsung 8.sırada ve Intel 9.sırada kendilerine yer bulabildi. Güney Koreli Samsung, 8.derecesiyle Toyota ile birlikte ilk 10'a girmeyi başaran ABD dışı merkezli iki firmadan biri olurken; geçen seneye göre marka değerini %20 arttırarak bu alanda Google ve Apple'ın arkasından 3.sırada yer aldı.
Organizasyon yapısında değişikliğe giden ve yakın zamanda CEO değişikliğinin yaşanacağı Microsoft, geçen yıla göre marka değerini korurken; Intel'in marka değeri ise %5 düşüş yaşayarak 37 milyar dolara geriledi.

Interbrand'in tepe yöneticisi Jez Frampton, listenin genel değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Nadir de olsa bazen bir firma sadece ürünleriyle değil ayrıca değerleriyle de hayatımızı değiştirir. Bu yüzden, 13 yıldır Coca Cola'nın en üstte bulunduğu En Küresel Markalar listesinin yeni bir lideri var: Apple. Bazı markalar, insanların [bazı şeyleri] çok sık ama bir o kadar da kolay yapmalarına imkan sunar. Bu yüzden Apple'ın, sadece 3 günde 9 milyonluk iPhone 5c/5s satmasını sağlayacak kadar onu seven bir müşteri ordusu var. Çalışmamızı, oynamamızı ve iletişim kurmamızda devrim yaparken Apple estetik, basitlik ve kullanım kolaylığı için çıtayı yükseltti. Şimdi diğer teknoloji firmalarınıın bu çıtayı yakalaması beklenirken, Apple'ın ise bu sınırları daha da yukarı taşıması bekleniyor.

Bizim açımızdan Apple'ın iç marka güçlülüğü istikrarını sürdürüyor. CEO Tim Cook, Apple vizyonu etrafında sıralanmış çok güçlü bir takım kurdu ve bu yapı Apple'ın sadece söz vermesini değil, onları hayata geçirmesine de imkan veriyor. Geçen 12 ayda üst yönetimde çok ciddi değişiklikler oldu ancak donanım ve yazılım tasarımının Jonathan Ive altında bir araya getirilmesi odaklanmanın korunmasına doğru çok önemli bir adımdı. Bu karar, son 12 ay içerisinde hızla evrim geçiren pazarda Apple'ın gardını daha sert bir şekilde almasını sağladı."


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headcoach 5 yıl en beğenilen M.M.G
M.M.G
Ne olmasını bekliyordunuz ki ? Tabiki de Apple !. Yok bide çöp androidli samsung mu olacak tı..

Hey fanboy, android Samsung'un değil, 2.sıradaki şirketin. 2 oo ile yazılıyor.
M.M.GNe olmasını bekliyordunuz ki ? Tabiki de Apple !. Yok bide çöp androidli samsung mu olacak tı..Hey fanboy, android Samsun...
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3 Yanıt Yanıtla +97
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Erzsa 5 yıl
Yaşasın Tam Bağımsız Köfteci Ramiz Efendi !
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Shady 5 yıl
JustWatchUs
hepsi tamamda 6. sıradaki hangi marka ?

Merhabalar,
6.sıradaki firma Thomas Edison'un şirketi: General Electric. 150 yaşına yaklaşan bu firma, birçok önemli sektörde faaliyet gösteren dünyanın en köklü ve saygın firmalarından biridir.
JustWatchUshepsi tamamda 6. sıradaki hangi marka ?Merhabalar,6.sıradaki firma Thomas Edison'un şirketi: General Electric. 150 y...
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expo-9009 4 yıl
Bu liste 2013 e ait arkadaşlar. Geçen senenin listesi şu linkten bakabilirsiniz.
m.fortuneturkey.com/...
Bakalım bu sene ne olacak.
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Kam1kaze 4 yıl
Ilk 100de turk sirketi oldugunu dusunen arkadaslar var.. Malesef ilk 300de bile bir sirketimiz yok arkadaslar.
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Lightr 4 yıl
Toyota?
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alicaptain 4 yıl
Bu sıralamanın doğru olduğunu düşünmüyorum
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Nihilous 4 yıl
8 tanesi Amerikan şirketi. Bu amerika ya çok bağlı olmaya başladık hadi hayırlısı.
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stidda81 4 yıl
Arkadaşlar bu listede apple, google ve samsung'un esamesi okunmazken IBM, General Electric ve Coca-Cola listeyi paylaşıyordu yıllar boyu. Microsoft'u da unutmamak lazım son yıllarda. 20-25 sene öncesinden bahsediyorum. Bu listeyi yıllarca domine ettiler ancak günümüzde Apple, Google, Samsung gibi daha magazinsel (hergün aynı gazetelerde bu firmalar birbirleri ile yarıştırılıyorlar) firmalar ortaya çıkınca bu listeler insanların dikkkatine sunulmaya başlandı.

General Electric (logosunda GE yazar) o hastanelerde kullanılan Ultrason cihazlarını dahi üreten bir firma. Neler ürettiğini yazmaya kalksam sayfa yetmez. IBM'e gelince IBM 20.yüzyılın teknoloji markasıdır. Apple, Microsoft, Samsung gibi firmalar yavru firmadır IBM yanında. Apple bir krize girse çıkamayabilir yıllar sonra (SONY'nin şu an için içinde bulunduğu durum. Sony VAIO notebook üretimini dahi durdurdu darboğaz yüzünden) ancak IBM o kadar köklü ki yıkılmaz. Yüksek ihtimalle Amerika savunma sanayisinin teknoloji kısmına desteği var (tahminim). Bizdeki Aselsan gibi...

Son bir sözüm de TOYOTA için. TOYOTA için sürpriz diyenler olmuş. Son 10 yıldır TOYOTA 10-20 sıralar arasında gezinen arada ilk 10 a giren bir firmaydı zaten. Bu sene de 10.sırada kendine yer bulmuş. Sürpriz falan değildir kısaca.
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retkitosman 4 yıl
Hepside cavur firmalar ama hepsinede mecburuz , cunku kullaniyoruz
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Teknode 4 yıl
Toyota hala ilk sıralarda anlamadım gitti. 😄
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MajestiC 4 yıl
Google liderlik koltuğunda artık...

forbes.com/...

millwardbrown.com/...
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1. Selim 4 yıl
bu ibm ne iş yapar la pc sektöründen başka. eskiden maçlarda aşağıda olurdu sonra kayboldu. lenovo üreticisi olduğunu biliyorum daha da bişi bilmiyorum.
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Pit0N 4 yıl 1. Selim
Alışveriş merkezlerinde gördüğün bilgisayarlı kasalar vs. o tür iş bilgisayarları yapıyor.

Kişisel bilgisayar sektörü bunun yanında çok küçük bir parça.
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LuxAeternaFB 4 yıl
Iphonenun eksikliklerini konuşmaya herkesin hak ve özgürlüğü var ancak ıphone para veren kişiye laf söyleme hak ve özgürlüğü hiç kimse de yok bunu kimse kusura bakmasın uzun uzun felsefe yapmaya gerek yok başkasından Sanane olay bu kadar basit. O parayla onu Aldı diye ne adama cahil deme hakkın var nede başka bir şey ha ille diyorsan sorarlar sana bir şeyler batıyor ki üzerine düşmeyen konuyu laf yapıp duruyorsun diye.
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sadurtye 4 yıl
Microsoft ve Ibm 1. Olmasa dahi stratejik gücü Appledan çok daha fazladır. Microsoft hayatımızın içinde ve Ibm demekte Amerikan ordusu demek. Düşünmek gerekir güçlerini.
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