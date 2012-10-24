En güçlü akıllı telefonlardan Xiaomi Mi-Two, 26 Ekim'de Çin'de satışa sunuluyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, elimize ulaşan bilgilere göre ağustos ayında resmi olarak tanıtılan ve dünyanın en güçlü akıllı telefonları arasında gösterilen Mi-Two'yu, 26 Ekim'den itibaren Çinli teknoloji severlerle buluşturmaya hazırlanıyor.



Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin teknik özelliklerini sizler için kısaca hatırlatmak gerekirse, 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 platformunun, Xbox 360'a yakın grafik kalitesi iddiası taşıyan Adreno 320 grafik biriminin ve 2 GB RAM'in güç verdiği Mi-Two, Android 4.1 ''Jelly Bean'' tabanlı (MIUI ROM'lu) mobil işletim sistemi desteğini arkasına alıyor.



4.3-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS (In Plane Switching) ekrana (342 ppi) sahip olan akıllı telefon, 16 GB dahili depolama alanı, Full HD video kaydı yapabilen 8 MP çözünürlüğünde ana kamera, 2 MP çözünürlüğünde ön kamera ve 2000 mAh'lik batarya ile donatılmış. Akıllı telefon ile 3000 mAh'lik batarya seçeneği opsiyonel olarak sunulmuş.

Xiaomi'nin Mi-Two'yu yaklaşık 315$ fiyat etiketiyle satması bekleniyor. Mi-Two'nun nasıl bir satış başarısına ulaşacağı şimdiden merak konusu. Firmanın bir diğer modeli olan Mi-One S'in 200.000 adetten oluşan ilk partisi 30 dakikalık süre zarfı içinde tükenmiş; 300.000 adetten oluşan yeni parti ise yalnızca 4 dakika 12 saniye içinde satılmıştı. Bakalım Xiaomi, Mi-Two ile kendi rekorunu kırabilecek mi? Bekleyelim ve görelim.





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