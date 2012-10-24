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En güçlü akıllı telefonlardan Xiaomi Mi-Two, 26 Ekim'de Çin'de satışa sunuluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,4b
1
47
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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En güçlü akıllı telefonlardan Xiaomi Mi-Two, 26 Ekim'de Çin'de satışa sunuluyor
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, elimize ulaşan bilgilere göre ağustos ayında resmi olarak tanıtılan ve dünyanın en güçlü akıllı telefonları arasında gösterilen Mi-Two'yu, 26 Ekim'den itibaren Çinli teknoloji severlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin teknik özelliklerini sizler için kısaca hatırlatmak gerekirse, 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 platformunun, Xbox 360'a yakın grafik kalitesi iddiası taşıyan Adreno 320 grafik biriminin ve 2 GB RAM'in güç verdiği Mi-Two, Android 4.1 ''Jelly Bean'' tabanlı (MIUI ROM'lu) mobil işletim sistemi desteğini arkasına alıyor.
4.3-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS (In Plane Switching) ekrana (342 ppi) sahip olan akıllı telefon, 16 GB dahili depolama alanı, Full HD video kaydı yapabilen 8 MP çözünürlüğünde ana kamera, 2 MP çözünürlüğünde ön kamera ve 2000 mAh'lik batarya ile donatılmış. Akıllı telefon ile 3000 mAh'lik batarya seçeneği opsiyonel olarak sunulmuş.
Xiaomi'nin Mi-Two'yu yaklaşık 315$ fiyat etiketiyle satması bekleniyor. Mi-Two'nun nasıl bir satış başarısına ulaşacağı şimdiden merak konusu. Firmanın bir diğer modeli olan Mi-One S'in 200.000 adetten oluşan ilk partisi 30 dakikalık süre zarfı içinde tükenmiş; 300.000 adetten oluşan yeni parti ise yalnızca 4 dakika 12 saniye içinde satılmıştı. Bakalım Xiaomi, Mi-Two ile kendi rekorunu kırabilecek mi? Bekleyelim ve görelim.

En güçlü akıllı telefonlardan Xiaomi Mi-Two, 26 Ekim'de Çin'de satışa sunuluyor
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En güçlü akıllı telefonlardan Xiaomi Mi-Two, 26 Ekim'de Çin'de satışa sunuluyor
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http://www.facebook.com/photo.php?fbid=444742472228018&set=a.260176487351285.55855.250677251634542&type=1&theater Yorum Yaz
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idris 7 yıl en beğenilen mangdasire
mangdasire

Çinli olmak varmış
bu cihaz birde miui yi çıkartan firmanın telefonu olduğu için desteği de sağlam olur


Sadece çinli olmak yetmiyor dostum. Aynı zamanda iyi bir internet bağlantın olacak. Saati kuracaksın ve satışa sunulduktan sonra ilk 4 dakika içinde siparişi verecek kadar hızlı olmalısın. :)
mangdasireÇinli olmak varmışbu cihaz birde miui yi çıkartan firmanın telefonu olduğu için desteği de sağlam olur...
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idris 7 yıl
Mi-One S Youth Edition versiyonu için pazartesi günü 350.000 adetlik cihaz satışını da 4 dakika 15 saniyede gerçekleştirmişti.

Ama tabi Donanımhaber o sırada Apple haberleri yapmakla meşgul olduğu için bu haberi atlamıştı. :))

Edit: Yazım hatası.
Mi-One S Youth Edition versiyonu için pazartesi günü 350.000 adetlik cihaz satışını da 4 dakika 15 saniyede gerçekleştirmişti.Ama tabi Donanımhaber...
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Sancak Bilgisayar 7 yıl
çindeki fiyatı 300USd civarındaysa ;
%25 OTV
%18 KDV
navlun , bandrodl ve ıvır zıvır masraflar ile resmi yolla ithalatı yapılınca maliyet 800-850 TL yi bulur ve son kullanıcıya 1000TL nin altına çok zor satılır :(
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YnSSdKgL 7 yıl Sancak Bilgisayar
Sancak Bilgisayar

çindeki fiyatı 300USd civarındaysa ;

%25 OTV
%18 KDV

navlun , bandrodl ve ıvır zıvır masraflar ile resmi yolla ithalatı yapılınca maliyet 800-850 TL yi bulur ve son kullanıcıya 1000 TL nin altına çok zor satılır :(

Şu anda Çin dışına satışı gündemde yok.Kaldı ki olsa bile 1000 TL'yi de geçer merak etmeyin.Devletimiz sağolsun.
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StormLight 7 yıl
Ben begendim
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Yusac 7 yıl
Şu haberleri görünce içim parçalanıyor. Türkiyede Adreno 205 li telefonlar hala 1000 TL nin üzerinde satılıyo. iPhone desen ayrı bir para tuzağı. Xiomi ve Oppo resmen çoşuyolar hele o Oppo Find 5 yokmu diğer telefonlar takoz kalıyo yanında resmen.
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LİVERPOOLYWNA 7 yıl Yusac
Nekroses
Şu haberleri görünce içim parçalanıyor. Türkiyede Adreno 205 li telefonlar hala 1000 TL nin üzerinde satılıyo. iPhone desen ayrı bir para tuzağı. Xiomi ve Oppo resmen çoşuyolar hele o Oppo Find 5 yokmu diğer telefonlar takoz kalıyo yanında resmen.

Sen soyleyince gordum simdi telefonu o ne oyle arkadas ya, konusu yokmu dhde bu telefonun hayalimdeki telefon denilen bu iste
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nurettinaz 7 yıl
Kime göre, neye göre en güçlü?
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muratkaya 7 yıl
TEST SONUÇLARI:
gsmarena bu cihazın test sonuçlarını yayınladı.
sırasıyla mi two, optimus g, sgs 3
Quadrant: 7247 - 7439 - 5365
Linpack: 435.8
Nenamark 2: 63.9 - 60 - 58.8
Antutu: 14615 - 11765 - 10768
Vellamo 2243
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retro. 7 yıl
bence firma, sony samsung gibi bir sirketle anlasip o isimle cikarmaliydi yani sadece alt yapi saglamaliydi o zaman benim gibi sadece adindan dolayi almayanlar icin bahane kalmazdi
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muratkaya 7 yıl
Gerçekten vitrindeki kırmızı oyuncağa bakan çocuk gibi istek uyandıran bir telefon ama binbir yaygarayla galaxy s3, iphone 5 çıkaran şirketler bu ürünün dünya piyasasına çıkmasını bir şekilde engeller diye düşünüyorum. Çünkü bu varken galaxy s3'ü kimse almaz. Asus Padfone 2'yi bekliyorum ama fiyatta çok fark olursa ve tabi bulabilirsem bunu alırım.
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Elessar Eredhian 7 yıl
Gelir mi ki bu Türkiye'ye?
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LİVERPOOLYWNA 7 yıl
aninda alirim bu fiyata gwlsin
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Public_Enemy 7 yıl
çinde ne cevherler var , su linkteki telefon 200 dolar civarı chinaphonereview.com/...
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mateacher 7 yıl Public_Enemy
Public_Enemy
çinde ne cevherler var , su linkteki telefon 200 dolar civarı chinaphonereview.com/...

bu tele 650 tl veririm gözüm kapalı 2 katı fiyat ama değer kesinlikle
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alemburda34 7 yıl
Sanalpazarda satışta 77 adet gelecek. (Ön Sipariştir biraz beklemeniz tavsiye edilir.) sanalpazar.com/...
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depeche35 7 yıl
Bize gelecek mi ? Bir bilgisi olan arkadaş bizi aydınlatırsa çok sevineceğiz ?
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