En hızlı akıllı telefon Motorola ATRIX 4G, 1 Mart tarihinde mi satışa sunulacak?

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Motorola'nın Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2011) kapsamında, dünyanın en hızlı akıllı telefonu olarak lanse ettiği ATRIX 4G'nin çıkış tarihi aydınlanmaya mı başladı?
AndroidCentral'ın, internete sızdırılan bir AT&T dökümanından elde ettiği bilgilere göre ATRIX 4G, 1 Mart 2011 tarihi itibariyle pazara giriş yapabilir. Ancak AT&T cephesinden bu konuda herhangi bir doğrulama gelmedi. 2 yıllık sözleşme karşılığında 199$'dan satışa sunulması beklenen Motorola'nın yeni gözbebeği;
- 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, Nvidia Tegra 2 platformu
- 1 GB RAM
- Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi
- MotoBLUR arayüzü
- 4.0 inç boyutlu 540x960 piksel dokunmatik ekran
- 16 GB dahili flash bellek
- 32 GB'a kadar bellek kartı desteği
- 5 MP kamera
- HD video kaydı
- Wi-Fi 802.11n
- HTML5 ve Flash desteği
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1930 mAh batarya
gibi teknik özellikleriyle pek çok rakibi arasından sıyrılıyor.
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O fiyatlara alacağın hiçbir telefonda bu kadar güçlü donanım bulamazsın. Donanıma pek bakmam diyorsan atrixe nazaran biraz daha şık olan xperia serisine bakmanı önerebilirm.
Bu arada Apple ekranlarini LG değil Sharp üretiyor...
ekrnlarin sharp oldugu dogru. dun birisi, baska bir konuda lg diye baska bir uyeye laf atmisti.
Ya dikkat ediyorum. Bir telefon yapıyorlar. Mutlaka bir kusur bırakıyorşlar. Hepsini koydukları, fiyatı da ona göre pahalı bir şey yapsalar da 1500 lira yerine 2000 lira olsa da alındığı zaman insan "Ulan şu da olsaydı" diye içinden geçirmese olmaz sanki.
Bakalım ekranı bekliyoruz...
960x540 pixel, qHD "quarter high definition" ekran
1.5 net