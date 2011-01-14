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En hızlı akıllı telefon Motorola ATRIX 4G, 1 Mart tarihinde mi satışa sunulacak?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,3b
1
19
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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En hızlı akıllı telefon Motorola ATRIX 4G, 1 Mart tarihinde mi satışa sunulacak?
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Motorola'nın Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2011) kapsamında, dünyanın en hızlı akıllı telefonu olarak lanse ettiği ATRIX 4G'nin çıkış tarihi aydınlanmaya mı başladı?

AndroidCentral'ın, internete sızdırılan bir AT&T dökümanından elde ettiği bilgilere göre ATRIX 4G, 1 Mart 2011 tarihi itibariyle pazara giriş yapabilir. Ancak AT&T cephesinden bu konuda herhangi bir doğrulama gelmedi. 2 yıllık sözleşme karşılığında 199$'dan satışa sunulması beklenen Motorola'nın yeni gözbebeği;

  • 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, Nvidia Tegra 2 platformu
  • 1 GB RAM
  • Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi
  • MotoBLUR arayüzü
  • 4.0 inç boyutlu 540x960 piksel dokunmatik ekran
  • 16 GB dahili flash bellek
  • 32 GB'a kadar bellek kartı desteği
  • 5 MP kamera
  • HD video kaydı
  • Wi-Fi 802.11n
  • HTML5 ve Flash desteği
  • 1930 mAh batarya

    gibi teknik özellikleriyle pek çok rakibi arasından sıyrılıyor.
En hızlı akıllı telefon Motorola ATRIX 4G, 1 Mart tarihinde mi satışa sunulacak?
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DH Misafiri 7 yıl
sakın ama sakın ipon4s dahi almayın inanın kullanımı kötü ya googleye girecem ok güzel klavyesi çook küçük yazamıyorum
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Dreampark 7 yıl
CİHAZ SUANDA ALINABİLİRMİ? 892TL'YE SATILIYOR. O FİYATLARA NE ALINABİLİR?
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b@d0 7 yıl Dreampark
Dreampark

CİHAZ SUANDA ALINABİLİRMİ? 892TL'YE SATILIYOR. O FİYATLARA NE ALINABİLİR?

O fiyatlara alacağın hiçbir telefonda bu kadar güçlü donanım bulamazsın. Donanıma pek bakmam diyorsan atrixe nazaran biraz daha şık olan xperia serisine bakmanı önerebilirm.
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DH Misafiri 7 yıl
kardeş bişi olmaz galaxy kadar güzel bi tel var mı şuan piyasa da yok :) kafanı takma :) almışın bi kere hayırlı olsun telefonun alacak param olsa ben yine galaxy i alırım tekrardan hayırlı uğurlu olsun.
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DH Misafiri 7 yıl
şu motorolanın türkiye distribütörü adam gibi telefonlar getirse motorola yalar yutar ama nerde milestone çıkalı bir sene geçmiş telefon ülkemizde iki aydır satişta
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ManoMachine 8 yıl
Seçim meselesi tabii ama ben amoled ekranların görüntü keskinliği açısından slcd lere yaklasamadigi kanaatindeyim. Renk canlılığında tamam amoledler daha canlı ama slcd lerin verdiği görüntü bariz şekilde daha keskin ve net. Yeni IPS paneller neler getirir göreceğiz.


Bu arada Apple ekranlarini LG değil Sharp üretiyor...
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El Fuego 8 yıl

ManoMachine
Seçim meselesi tabii ama ben amoled ekranların görüntü keskinliği açısından slcd lere yaklasamadigi kanaatindeyim. Renk canlılığında tamam amoledler daha canlı ama slcd lerin verdiği görüntü bariz şekilde daha keskin ve net. Yeni IPS paneller neler getirir göreceğiz.


Bu arada Apple ekranlarini LG değil Sharp üretiyor...

ekrnlarin sharp oldugu dogru. dun birisi, baska bir konuda lg diye baska bir uyeye laf atmisti.
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OverClocK1ng 8 yıl
Bir tek ekran türü hakkında kafamda soru işareti kaldı. Kalan diğerleri beklediğim gibi iyi çıktı. İşlemcisi, Tegra olması, Belleği her şeyi iyi. 2.3 olsaydı iyi olurdu ama o halledilir. Umalım ekran cinsini Desire HD deki gibi SLCD falan yapmasınlar da hayal kırıklığı olmasın. Yoksa Desire HD de çok güzel cihaz ama ekran parlaklığı olsun, kontrastı olsun, güneş altındaki sönüklüğü olsun hoşuma gitmemişti. Bunda umarım LG'nin IPS ekranı gibi birşey kullanırlar da adam gibi herşeyiyle iyi bir telefon olur.
Ya dikkat ediyorum. Bir telefon yapıyorlar. Mutlaka bir kusur bırakıyorşlar. Hepsini koydukları, fiyatı da ona göre pahalı bir şey yapsalar da 1500 lira yerine 2000 lira olsa da alındığı zaman insan "Ulan şu da olsaydı" diye içinden geçirmese olmaz sanki.
Bakalım ekranı bekliyoruz...
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bozcan 8 yıl
Türkiye ye gelişi ne zaman olur bu telefonun???
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kirmizibulten 8 yıl

OverClocKing

Bir tek ekran türü hakkında kafamda soru işareti kaldı. Kalan diğerleri beklediğim gibi iyi çıktı. İşlemcisi, Tegra olması, Belleği her şeyi iyi. 2.3 olsaydı iyi olurdu ama o halledilir. Umalım ekran cinsini Desire HD deki gibi SLCD falan yapmasınlar da hayal kırıklığı olmasın. Yoksa Desire HD de çok güzel cihaz ama ekran parlaklığı olsun, kontrastı olsun, güneş altındaki sönüklüğü olsun hoşuma gitmemişti. Bunda umarım LG'nin IPS ekranı gibi birşey kullanırlar da adam gibi herşeyiyle iyi bir telefon olur.

Ya dikkat ediyorum. Bir telefon yapıyorlar. Mutlaka bir kusur bırakıyorşlar. Hepsini koydukları, fiyatı da ona göre pahalı bir şey yapsalar da 1500 lira yerine 2000 lira olsa da alındığı zaman insan "Ulan şu da olsaydı" diye içinden geçirmese olmaz sanki.

Bakalım ekranı bekliyoruz...


960x540 pixel, qHD "quarter high definition" ekran

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turbo-powwer 8 yıl
İşte akıllı telefon böyle olur :)
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Xtracer 8 yıl
vallaa en çok bataryası dikkatimi çekti benim.3 gün net gidiyordur sanırım
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__Nikolaus__ 7 yıl Xtracer
emrah.kas

vallaa en çok bataryası dikkatimi çekti benim.3 gün net gidiyordur sanırım

1.5 net
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whatisnfc 8 yıl
Uygun bir fiyattan gelirse alıcısı çok olur bence bu telefonun.
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Firaristt 8 yıl
Yok artık ya :S daha Galaxy S i alalı 3hafta oldu :S ama TR'e gelse kim bilir ne kadar olucak??
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