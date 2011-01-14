En hızlı akıllı telefon Motorola ATRIX 4G, 1 Mart tarihinde mi satışa sunulacak?

Motorola'nın Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2011) kapsamında, dünyanın en hızlı akıllı telefonu olarak lanse ettiği ATRIX 4G'nin çıkış tarihi aydınlanmaya mı başladı?

AndroidCentral'ın, internete sızdırılan bir AT&T dökümanından elde ettiği bilgilere göre ATRIX 4G, 1 Mart 2011 tarihi itibariyle pazara giriş yapabilir. Ancak AT&T cephesinden bu konuda herhangi bir doğrulama gelmedi. 2 yıllık sözleşme karşılığında 199$'dan satışa sunulması beklenen Motorola'nın yeni gözbebeği;

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, Nvidia Tegra 2 platformu

1 GB RAM

Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi

MotoBLUR arayüzü

4.0 inç boyutlu 540x960 piksel dokunmatik ekran

16 GB dahili flash bellek

32 GB'a kadar bellek kartı desteği

5 MP kamera

HD video kaydı

Wi-Fi 802.11n

HTML5 ve Flash desteği

1930 mAh batarya



gibi teknik özellikleriyle pek çok rakibi arasından sıyrılıyor.

