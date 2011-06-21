En popüler oyunlardan Plants vs Zombies, Windows Phone 7 platformuna geliyor

Haber Editörü
Hem Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan akıllı telefonlar için hem de iPhone için uyarlanan en popüler oyunlardan Plants vs Zombies, şimdi de Windows Phone 7 işletim sistemli modeller için geliyor.
Yarından itibaren (22 Haziran) kullanıma sunulacak Plants vs Zombies'de sürekli artan zombi akımına karşı farklı niteliklere sahip çiçeklerle belirli bir bölgeyi korumaya çalışıyoruz. Bölüm atladıkça yeni çiçekler açılıyor ve elbette değişen düşmanlarımız da bizi gitgide zorlamaya başlıyor.
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niye eziyonuz olum wm 6,5cu olarak hiç memnun olmasamda(hergun beddua ediyorum)
ezdirmem :D hala doya doya angry birds oynayamadım okulda milletten dileniyom abi bi oynayayım falan diye en son pcye indirdim omnia 2 ye android yuklemeye cesaret etsem wmnin yuzune bakmam
Adamlarin isletim sisteminde 3-5 oyun var napsinlar cikti diye seviniyolar