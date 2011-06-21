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En popüler oyunlardan Plants vs Zombies, Windows Phone 7 platformuna geliyor

7 yıl
5,8b
1
6
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Hem Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan akıllı telefonlar için hem de iPhone için uyarlanan en popüler oyunlardan Plants vs Zombies, şimdi de Windows Phone 7 işletim sistemli modeller için geliyor.
Yarından itibaren (22 Haziran) kullanıma sunulacak Plants vs Zombies'de sürekli artan zombi akımına karşı farklı niteliklere sahip çiçeklerle belirli bir bölgeyi korumaya çalışıyoruz. Bölüm atladıkça yeni çiçekler açılıyor ve elbette değişen düşmanlarımız da bizi gitgide zorlamaya başlıyor.

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Tanarri 7 yıl
Bende ofiste oynuyorum ara sıra evde bitirdim bu oyunu. mobil platformda olsa angry tahtını alırdiyodum meğer varmış valla sırf bu yüzden bana akkıllı telefon aldırıcaklar
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akakivanc 7 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: Lepanto
haber yapmaya degecek bir yenilik degil bence...
Adamlarin isletim sisteminde 3-5 oyun var napsinlar cikti diye seviniyolar

niye eziyonuz olum wm 6,5cu olarak hiç memnun olmasamda(hergun beddua ediyorum)
ezdirmem :D hala doya doya angry birds oynayamadım okulda milletten dileniyom abi bi oynayayım falan diye en son pcye indirdim omnia 2 ye android yuklemeye cesaret etsem wmnin yuzune bakmam
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Starrk35 7 yıl
Bada'da bile uzun süredir var :D
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Python 7 yıl
İos ve androidde oynadık bitirdik üstüne sıkıldık sildik bile bukadar geç çıkması hiç çıkmamasından bir farkı yok bence
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Lepanto 7 yıl
haber yapmaya degecek bir yenilik degil bence...
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yunuss.10 7 yıl
Lepanto
haber yapmaya degecek bir yenilik degil bence...




Adamlarin isletim sisteminde 3-5 oyun var napsinlar cikti diye seviniyolar
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