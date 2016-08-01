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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En ucuz amiral gemisi Lenovo ZUK Z2, olimpiyatlara gidiyor

Lenovo ZUK Z2 Rio Edition adındaki özel versiyon amiral gemi modeli, olimpiyatlara özel olmasının yanı sıra, fiyatı ile de yeni bir rekora imza atacak gibi görünüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Olimpiyatların resmi sponsoru olan Samsung, bir süre önce Galaxy S7 Edge Olympic Edition adında özel bir versiyon piyasaya sürmüştü. Oyunların diğer bir sponsoru olan Lenovo da, özel ve çok daha ucuz bir akıllı telefon ile karşımızda.

Lenovo’nun internet üzerinden satış konsepti ile hayata geçirdiği ZUK markası, bu yıl ses getiren işlere imza attı. Özellikle ZUK Z2 adındaki amiral gemi modeli, 275$ civarında bir etiketle ilgi görmüştü. Lenovo, en ucuz amiral gemi modelini Rio 2016 oyunlarına hazırlıyor.

Lenovo ZUK Z2 Rio Edition

Lenovo ZUK Z2 Rio Edition adındaki amiral gemi modeli, olimpiyatlara özel olmasının yanı sıra, fiyatı ile yeni bir rekora imza atacak gibi görünüyor. Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alan model, sadece 242$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Eğer 2 Ağustos tarihinde, kampanya kapsamındaki e-ticaret sitelerinden alırsanız, fiyat 224$ seviyesine inecek. Evet yanlış duymadınız, Snapdragon 820 yonga setli bu özel versiyon, neredeyse giriş seviyesine yakın bir fiyat etiketi ile satılacak.

Olimpiyat modeli, orijinal model ile hemen hemen aynı. Sadece RAM ve depolama kapasitesi biraz düşük tutulmuş. Bununla birlikte, fiyatı düşünüldüğünde aradaki donanım farkı es geçilebilecek düzeyde kalıyor.

Enerji sarfiyatı açısından daha verimli 5 inçlik Full HD LTPS ekran ile gelen ZUK Z2, 2.5 kavisli ön panel ile Premium hissiyatı artırıyor. Tasarım tarafında metal çerçeve ve polikarbonat gövde görüyoruz. Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alan modelde 3GB LPDDR4 RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. Orijinal modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyordu.

Arka kısımda Samsung imzalı 13MP çözünürlüğündeki kamera yazılım tabanlı görüntü dengeleme sistemi – EIS, faz algılamalı otomatik odaklama, 5 katmanlı lens, çift mod odaklama gibi özellikler sunuyor. Ön kısımdaki 8MP çözünürlüğündeki kamera ise geniş açılı ve 1.4 mikron piksel büyüklüğü ile karanlık ortamlarda daha iyi sonuçlar veriyor.

Ayrıca Bkz. "HTC 10 ön kamerasından Samsung çıktı"

Ön kısımdaki Home tuşunun içerisine bir parmak izi okuyucu entegre edilmiş. U-Touch 2.0 teknolojisi ile desteklenen okuyucu, sadece 0.1 saniyede ekran kilidini açabiliyor. Cihazda 3500mAh kapasiteli bir batarya mevcut ve QuickCharge 3.0 teknolojisi ile 1 saat içerisinde yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/08/is-zuk-z2-rio-edition-the-cheapest-sd820-powered-handset.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolf silver 3 yıl en beğenilen
Bazı samsung Ve HTC sony gibi şirketlerin giriş seviye telefonları bile 200 dolar civarında satıldığını düşünürsek.Eğer bu Telefon küresel ölçekte satılırsa çok tutulur... Bence acilen bizim ülkemizdeki paralel ithalatcilar bu telefonları getirmeli... Dün N11 den mesaj gelmişti Xaomi ile ilgili. Siteye girdim Xaomi mi5 3/32 GB modeli 1500 tl civari yazıyordu. Eğer MİCRO SD kart takılsaydi mi5 alınabilirdi. Tabi ben yorumlara redmi note Pro 3 Ve redmi 3 falan sormuştum getirecek misiniz diye. Dahaa bakmadım. Artık şu çinli gardaşlarİmiz bizim ülkemizi keşfetmeli diye düşünüyorum. Heralde Avrupalı ülkelerden daha fazla Telefon alıyoruz. Zaten kaç Tane avrupa devletinin nüfusunu sayarsan toplamı biz etmiyor. Tabi aramızda gelir farkı Var. Ama ülkemizdekilerin çoğu 1000 tl ye çalışıp 2000-3000 tl ye Telefon alabiliyor. İçleri rahat olsun her türlü alırız...
Bazı samsung Ve HTC sony gibi şirketlerin giriş seviye telefonları bile 200 dolar civarında satıldığını düşünürsek.Eğer bu Telefon küresel ölçekte satılırsa ço...
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eskibirkurt 3 yıl
Ya yurtdışında buraya gelmeyen yada ithalatçı garantili telefonlar var. Güzel cihazlar ama çoğunde 800 mhz 4g frekansını desteklememek gibi bir husus var. Z2 de bu var z2 pro destekliyormuş. mi5 desteklemiyor zaten aldığım bilgilere göre oneplus 3 de böyle. Bir çuval incir berbad oluyor...
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DH Misafiri 3 yıl
Bu telefonun ülkemizde satılmaması (lenovotr sitesinde satış planı yok) anlaşılır gibi değil, hatta hakaret gibi, döküntü lenovolar türkiyeye demek
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kadirirdem 3 yıl
böyle markaların resmi olarak getirmesi lazım ürünleri...
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huseyincarnege 3 yıl
öteler iteler ler türkiyede 2000tl olur :S
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ma95 3 yıl
Benim anladığım kadarıyla sınırlı üretim olacak. O yüzden fiyatı indirebilmişler. Buraya da gelse güzel olur ama malesef ..
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fameka 3 yıl
Hangi e-ticaret sitelerinden satılıyor
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Barni Moloztaş 3 yıl
Onlarda 240 dolar bizde en az 1000 TL
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ozkn_s 3 yıl
Şimdi bu telefon
240$=720tl +%18kdv= 850 tl eder.
Disbritör kârını da koy 1100 TL olsun.
Peki bu açgözlüleri 250 tl kâr tatmin eder mi?
Ama ben iddia ediyorum bu telefon ülkemize gelirse
1500 TL den aşağıya satılmayacak resmi kanaldan.
ülkemizdeki disbritor kafası şöyle çalışacak kesin.
Piyasada SD820' li en ucuz cihazın fiyatına göre fiyat belirleyecekler.o da LG g5 olacaktır.
onunda resmi fiyatı 2400 TL .buradan kendilerine yol çizecek adamlar. Millete en ucuz sd820 ayağına 850 TL ' lik telefonu 1500 tl'ye itele gitsin.
Bu kafa güzel kafa
1 Yanıt Yanıtla +2
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KillerNoob 3 yıl ozkn_s
ozkn_s
Şimdi bu telefon
240$=720tl +%18kdv= 850 tl eder.
Disbritör kârını da koy 1100 TL olsun.
Peki bu açgözlüleri 250 tl kâr tatmin eder mi?
Ama ben iddia ediyorum bu telefon ülkemize gelirse
1500 TL den aşağıya satılmayacak resmi kanaldan.
ülkemizdeki disbritor kafası şöyle çalışacak kesin.
Piyasada SD820' li en ucuz cihazın fiyatına göre fiyat belirleyecekler.o da LG g5 olacaktır.
onunda resmi fiyatı 2400 TL .buradan kendilerine yol çizecek adamlar. Millete en ucuz sd820 ayağına 850 TL ' lik telefonu 1500 tl'ye itele gitsin.
Bu kafa güzel kafa

%25 ötv ve %8 radyo vergisi de var.
1 Yanıt Yanıtla +3
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onsos1100 3 yıl
Kesin ip vardır başka türlü olamaz yani
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mhmtfrt. 3 yıl
Yerli markaların örnek alması gerekir!!!
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