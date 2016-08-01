En ucuz amiral gemisi Lenovo ZUK Z2, olimpiyatlara gidiyor

Olimpiyatların resmi sponsoru olan Samsung, bir süre önce Galaxy S7 Edge Olympic Edition adında özel bir versiyon piyasaya sürmüştü. Oyunların diğer bir sponsoru olan Lenovo da, özel ve çok daha ucuz bir akıllı telefon ile karşımızda.

Lenovo’nun internet üzerinden satış konsepti ile hayata geçirdiği ZUK markası, bu yıl ses getiren işlere imza attı. Özellikle ZUK Z2 adındaki amiral gemi modeli, 275$ civarında bir etiketle ilgi görmüştü. Lenovo, en ucuz amiral gemi modelini Rio 2016 oyunlarına hazırlıyor.

Lenovo ZUK Z2 Rio Edition

Lenovo ZUK Z2 Rio Edition adındaki amiral gemi modeli, olimpiyatlara özel olmasının yanı sıra, fiyatı ile yeni bir rekora imza atacak gibi görünüyor. Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alan model, sadece 242$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Eğer 2 Ağustos tarihinde, kampanya kapsamındaki e-ticaret sitelerinden alırsanız, fiyat 224$ seviyesine inecek. Evet yanlış duymadınız, Snapdragon 820 yonga setli bu özel versiyon, neredeyse giriş seviyesine yakın bir fiyat etiketi ile satılacak.

Olimpiyat modeli, orijinal model ile hemen hemen aynı. Sadece RAM ve depolama kapasitesi biraz düşük tutulmuş. Bununla birlikte, fiyatı düşünüldüğünde aradaki donanım farkı es geçilebilecek düzeyde kalıyor.

Enerji sarfiyatı açısından daha verimli 5 inçlik Full HD LTPS ekran ile gelen ZUK Z2, 2.5 kavisli ön panel ile Premium hissiyatı artırıyor. Tasarım tarafında metal çerçeve ve polikarbonat gövde görüyoruz. Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alan modelde 3GB LPDDR4 RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. Orijinal modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyordu.

Arka kısımda Samsung imzalı 13MP çözünürlüğündeki kamera yazılım tabanlı görüntü dengeleme sistemi – EIS, faz algılamalı otomatik odaklama, 5 katmanlı lens, çift mod odaklama gibi özellikler sunuyor. Ön kısımdaki 8MP çözünürlüğündeki kamera ise geniş açılı ve 1.4 mikron piksel büyüklüğü ile karanlık ortamlarda daha iyi sonuçlar veriyor.

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Ön kısımdaki Home tuşunun içerisine bir parmak izi okuyucu entegre edilmiş. U-Touch 2.0 teknolojisi ile desteklenen okuyucu, sadece 0.1 saniyede ekran kilidini açabiliyor. Cihazda 3500mAh kapasiteli bir batarya mevcut ve QuickCharge 3.0 teknolojisi ile 1 saat içerisinde yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor.