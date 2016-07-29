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HTC 10 ön kamerasından Samsung çıktı

Samsung’un son dönemde kamera sensörü açısından kat ettiği mesafe oldukça dikkat çekici. ISOCELL gibi önemli teknolojiler geliştiren firma, müşteri portföyünü de genişletiyor.
2 yıl
7,2b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında birbiri ile sıkı rakip olan üreticilerin, birbirlerinden teknoloji tedarik etmekte geri kalmadığını da görüyoruz. Örneğin Xiaomi, televizyonlarında LG veya Samsung imzalı paneller kullanıyor. Meizu ise bir dönem Exynos 7420 yonga setini telefonlarında kullanmıştı. HTC 10 modelinde de benzer bir durum söz konusu.

HTC’nin özelleştirme tarafı kendisine ait olan Ultrapixel adındaki kamera teknolojisini hepimiz biliyoruz. HTC markası altında olsa da, firma farklı üreticilerden tedarik ettiği sensörler üzerinde geliştirmeler yaparak tüketiciye sunuyor. Firma, arka kameralarında genelde Sony’den temin ettiği sensörleri kullanıyor. Ön tarafta ise OmniVision veya Samsung yer alıyor.

Yeni Kamera

Firma geçen yıl ki One M9 amiral gemi modelinde OmniVision tarafından sağlanan bir sensör kullanmıştı. Bu yıl ki HTC 10 amiral gemi modelinde ise, ön kamerada Samsung ISOCELL imzasını görüyoruz. Bilindiği üzere, HTC 10 modelinin ön kamerası Ultrapixel teknolojisi barındırıyor ve ilk kez OIS desteği sunuyordu.

Aslında Ultrapixel ve ISOCELL teknolojileri benzer bir mantık üzerine inşa ediliyor. Piksellerin diziliminde yapılan optimizasyon ile, sensörün daha fazla ışık alması sağlanıyor. Üreticiler, bu çözümleri kendi markaları altında pazarlıyor.

HTC 10 modelinde kullanılan sensör 5MP çözünürlüğünde ve Samsung S5K4E6 model numarasına sahip. Bu sensör Galaxy S6, Note 5, Galaxy S7 ve Active gibi son dönemin amiral gemi modellerinde de kullanılıyor. Samsung’un kendi tanımlamasına göre, Advanced ISOCELL teknolojisini taşıyor. Yani daha performanslı ve daha az enerji tüketen bir yapıya sahip.

Ayrıca Bkz. "Samsung, turbo hız teknolojisini detaylandırdı"

Samsung’un son dönemde kamera sensörü açısından kat ettiği mesafe oldukça dikkat çekici. Firma tarihinde ilk kez çift sensörlü yapılar tasarladı ve bunları pek çok önemli akıllı telefon üreticisine tedarik edecek. Mobil pazarda sensör dendiği zaman akla ilk Sony geliyor. Sonrasında ise OmniVision, Toshiba ve Samsung isimlerini görüyoruz. Samsung, geliştirdiği yeni teknolojilerle daha fazla müşteri kazanarak Sony’nin en önemli rakibi haline gelebilir. 

 

http://www.sammobile.com/2016/07/28/did-you-know-you-have-samsung-to-thank-for-your-htc-10-selfies/ Yorum Yaz
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LastShip 2 yıl en beğenilen
Ulan her cikardiklari seye daha tasarruflu daha tasarruflu diyolar telefonu aliyon sarji bi gun dayanmiyo
3 Yanıt Yanıtla +56
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0MG90 2 yıl mu5tafa
mu5tafa

Htc fanları nerde :) samsung un önünde diz çökeceksiniz hepiniz..

Sony kamera lensi olan Galaxy sahipleri de Sony'e diz çöksün o zaman
mu5tafaHtc fanları nerde :) samsung un önünde diz çökeceksiniz hepiniz..Sony kamera lensi olan Galaxy sahipleri de Son...
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AndaCakan 2 yıl mu5tafa
mu5tafa

Htc fanları nerde :) samsung un önünde diz çökeceksiniz hepiniz..

asdctvgabhsjıdkoasş ilk okuduğumda samsung ceosu sandım
mu5tafaHtc fanları nerde :) samsung un önünde diz çökeceksiniz hepiniz..asdctvgabhsjıdkoasş ilk okuduğumda samsung ceo...
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BekirTemel 2 yıl
Htc yaşıyor mu yahu
1 Yanıt Yanıtla +1
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clb12 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
Htc yaşıyor mu yahu

Küllerinden yeniden doğdu
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SC0RPI0N 2 yıl
Biz buna iş ortaklığı diyoruz, samsung markasını sevmiyor olabilirim yada sizde sevmiyor olabilirsiniz ama onlar profesyonel.
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kadirirdem 2 yıl
demekki samsung yazılımı iyi yapamıyor kameralar çekiştiriyor sağa sola...
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strathmorea 2 yıl
Her şey bir yana son yıllarda çıkan en tipsiz ve orantısız telefon Htc 10. Yıllarca kullandım ve özellikle tasarım olarak örnek alınacak bir marka iken bu modeli gerçekten berbat bir tasarıma sahip.
1 Yanıt Yanıtla +3
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clb12 2 yıl strathmorea
strathmorea

Her şey bir yana son yıllarda çıkan en tipsiz ve orantısız telefon Htc 10. Yıllarca kullandım ve özellikle tasarım olarak örnek alınacak bir marka iken bu modeli gerçekten berbat bir tasarıma sahip.

Önemli olan iç güzellik bu telefonda
şaka bir yana arka kısım bence mükemmel bir tasarıma sahip.Ön kısım konusunda ise haklısınız,
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HTC Specialist 2 yıl
"HTC 10 ön kamerasından Samsung çıktı" çıkışının üzerinden aylar geçmiş bir telefon hakkında bu haberin amacı nedir? Telefon çıkmadan önce bile bilinen bir konuydu bu. Ayrıca HTC, 10'un ön kamerası için Ultapixel değil Ultraselfie marketing tagını kullanıyor.
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Xtrud 2 yıl
E heralde ön kamerasından çıkacak arka kamerasından çıkacak değil ya Samsung...
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mu5tafa 2 yıl
Htc fanları nerde :) samsung un önünde diz çökeceksiniz hepiniz..
4 Yanıt Yanıtla +2
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AndaCakan 2 yıl mu5tafa
mu5tafa

Htc fanları nerde :) samsung un önünde diz çökeceksiniz hepiniz..

asdctvgabhsjıdkoasş ilk okuduğumda samsung ceosu sandım
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sekerbaba61 2 yıl mu5tafa
mu5tafa

Htc fanları nerde :) samsung un önünde diz çökeceksiniz hepiniz..

e o yönden bakılırsa bütün üreticiler ericsonn ve siemens gibi markalara diz çökmesi lazım :)
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0MG90 2 yıl mu5tafa
mu5tafa

Htc fanları nerde :) samsung un önünde diz çökeceksiniz hepiniz..

Sony kamera lensi olan Galaxy sahipleri de Sony'e diz çöksün o zaman
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LastShip 2 yıl en beğenilen
Ulan her cikardiklari seye daha tasarruflu daha tasarruflu diyolar telefonu aliyon sarji bi gun dayanmiyo
3 Yanıt Yanıtla +56
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Jigsawlaw 2 yıl LastShip
LastShip
Ulan her cikardiklari seye daha tasarruflu daha tasarruflu diyolar telefonu aliyon sarji bi gun dayanmiyo

Aynen m9 kullanıyom günde 2 kez şarj ediyom dahili batarya rezillik garantiye göndersem 1 ay telefonsuz kalacam bataryada çok pahalı htc pişmanlıktır
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Muguroz 2 yıl LastShip
LastShip

Ulan her cikardiklari seye daha tasarruflu daha tasarruflu diyolar telefonu aliyon sarji bi gun dayanmiyo

Güzel nokta.. Telefonlari neden biraz özellestirmiyorlar anlamiyorum. Ayni HTC 10 telefonun iki versiyonunu cikarsalar biri misal biraz daha kalin olsa ama 5000mAh batarya koysalar. Acaba bunu gerceklestirmek cok mu zor? Sanirim isi iletiminde problem yasatabilir arkayi komple bataryayla doldursalar, ama kullanici icin hos bi secim olur.

Bir de bu Allienware, Monster tarzi cihazlar agir, (kisiye göre) cirkin olsalar da estetikten ziyade performansa önem veren büyük bi kullanici kitlesinin saygisini/sevgisini kazanmis durumda. Akilli telefon sektöründe neden böyle bi yapilanma yok anlamiyorum.
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TearsForFears 2 yıl LastShip
Bataryalar artsın kullanım süreleri uzasın artık 5000 mahları 8mm kalınlıkta görebilelim veya yeni bir verimlilik teknolojisi geliştirsinler.

Ama yorumun yalan yanlış. 1 günü çıkartamayan cihaz artık yok. Telefonu alıp saatlerce oyun, film, müzik için kullanırsan yetmez tabi. Hala ufacık cihazlarda oyun oynayacam diye delirenler var. Biraz az pokemon yakalayın biraz sosyal medyadan uzaklaşın 2 gün gidecek bataryalarınız.
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