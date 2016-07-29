HTC 10 ön kamerasından Samsung çıktı

Akıllı telefon pazarında birbiri ile sıkı rakip olan üreticilerin, birbirlerinden teknoloji tedarik etmekte geri kalmadığını da görüyoruz. Örneğin Xiaomi, televizyonlarında LG veya Samsung imzalı paneller kullanıyor. Meizu ise bir dönem Exynos 7420 yonga setini telefonlarında kullanmıştı. HTC 10 modelinde de benzer bir durum söz konusu.

HTC’nin özelleştirme tarafı kendisine ait olan Ultrapixel adındaki kamera teknolojisini hepimiz biliyoruz. HTC markası altında olsa da, firma farklı üreticilerden tedarik ettiği sensörler üzerinde geliştirmeler yaparak tüketiciye sunuyor. Firma, arka kameralarında genelde Sony’den temin ettiği sensörleri kullanıyor. Ön tarafta ise OmniVision veya Samsung yer alıyor.

Yeni Kamera

Firma geçen yıl ki One M9 amiral gemi modelinde OmniVision tarafından sağlanan bir sensör kullanmıştı. Bu yıl ki HTC 10 amiral gemi modelinde ise, ön kamerada Samsung ISOCELL imzasını görüyoruz. Bilindiği üzere, HTC 10 modelinin ön kamerası Ultrapixel teknolojisi barındırıyor ve ilk kez OIS desteği sunuyordu.

Aslında Ultrapixel ve ISOCELL teknolojileri benzer bir mantık üzerine inşa ediliyor. Piksellerin diziliminde yapılan optimizasyon ile, sensörün daha fazla ışık alması sağlanıyor. Üreticiler, bu çözümleri kendi markaları altında pazarlıyor.

HTC 10 modelinde kullanılan sensör 5MP çözünürlüğünde ve Samsung S5K4E6 model numarasına sahip. Bu sensör Galaxy S6, Note 5, Galaxy S7 ve Active gibi son dönemin amiral gemi modellerinde de kullanılıyor. Samsung’un kendi tanımlamasına göre, Advanced ISOCELL teknolojisini taşıyor. Yani daha performanslı ve daha az enerji tüketen bir yapıya sahip.

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Samsung’un son dönemde kamera sensörü açısından kat ettiği mesafe oldukça dikkat çekici. Firma tarihinde ilk kez çift sensörlü yapılar tasarladı ve bunları pek çok önemli akıllı telefon üreticisine tedarik edecek. Mobil pazarda sensör dendiği zaman akla ilk Sony geliyor. Sonrasında ise OmniVision, Toshiba ve Samsung isimlerini görüyoruz. Samsung, geliştirdiği yeni teknolojilerle daha fazla müşteri kazanarak Sony’nin en önemli rakibi haline gelebilir.