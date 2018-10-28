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“Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında GM 9 Pro’ya %25 indirim geldi

General Mobile, "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında geçen ay piyasaya sürmüş olduğu GM 9 Pro'ya %25 indirim yaptığını duyurdu. Cihazın fiyatı 2899 TL'den, 2199 TL'ye indi.
6 ay
35,1b
1
154
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ülkemizin önde gelen yerli akıllı telefon üreticilerinden General Mobile, geçtiğimiz ay amiral gemisi cihazı GM 9 Pro’nun lansmanını gerçekleştirmişti. General Mobile’ın bugüne kadar piyasaya sürmüş olduğu en gelişmiş cihaz olan GM 9 Pro, kamera yetenekleri ile dikkat çekiyordu.
General Mobile, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 9 Ekim’de duyurduğu "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek vermek amacıyla GM 9 Pro’ya %25 indirim yapacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. 2899 TL’lik bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüş olan cihaz, artık 2199 TL’lik bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.
 
Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 6.01 inç genişliğinde ve 2160x1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 3800 mAh gücünde bir bataryaya sahip. Snapdragon 660 işlemciden gücünü alan cihaz, 4 GB’lık bir RAM’e 64 GB’lık dahili depolama alanına sahip.
12+8 MP’lik arka kameraya ve 8 MP’lik ön kameraya sahip olan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. 

Cihaz Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 660 
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Ekran: 6.01 inç, 2160x1080, Full HD+
Arka Kamera: 12 MP + 8 MP
Ön Kamera: 8 MP
Batarya: 3.800 mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
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AL3ATROS 6 ay en beğenilen
Enflasyon bahane, satılmadı diyemiyoruz, yerli üretim logolu bir ürün için bile hala pahalı duruyor.
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Ryukk6193 6 ay
Enflasyonla mücadele için fiyat düşürdüklerine inanan arkadaşlar like 😃
Eee satamayınca böyle oluyo tabi...
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fastmustaine 6 ay
Olması gereken fiyat 1999 TL
2 Yanıt Yanıtla +70
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DH Misafiri 6 ay
1200 TL den fazla etmez. Nokia 8 var, kim neden alsın GM9 Proyu :)
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mavizaman 6 ay
ederini buldu diyebiliriz.
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DH Misafiri 6 ay
cin olmadan adam carpmaya kalkiyolar. sizin neyinize guvenelim. xiaomi aldim kafam rahat. okadar
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DH Misafiri 6 ay
Piyasada 1500tl ye zonfon var ....tarzındaki mesajlara binaen ;
Nerede var.?
P20 lite 3000tl ilken , gm9 bu fiyatla iyi kanımca .
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DH Misafiri 6 ay
GM yöneticilerini tebrik etmek lağzım. Hazır al/sat yapıp kolaycılığa kaçmadıkları için, kaliteli bir ürün geliştirdikleri için. Garantisi dahi olmayan Çin ürünleri yerine çevreme 9 Pro yüzde tavsiye ediyorum. Testlerden izlediğim kadarı ile tasarım ve kalitesi ile on numara ürün. Her zaman olduğu gibi yerli ürünlere çamur atan sinekler üşüşmüş yorumlara.
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DH Misafiri 6 ay
Coca cola pepsi burger king ne kadar yerli ise General Mobile da okadar yerlidir insan aklını küçük görenler batmaya mahkumdur elimdeki 5+d den memnunum ama ben ucuza aldım ve piyasadaki en uygunu idi bu şartlarda bu 9 pro pek satin alinir degil özellikleri de fark yapmıyor emsallerinden Gm yi cazip kılan verdigi üstün özellikleri ucuza satması bu şartlarda kesinlikle ben satın almam fiyat ise 1699 tl belki çıkış fiyatı olmalı idi
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DH Misafiri 6 ay
Gm bunu hep yapıyor g5 plus aldim 1200 tl idi 2 ay sonra 899 tl şaka gibi.Gm yeni telefon alacakların dikkatine en az 3,4 ay bekleyin sonra alin hatta almayın ??
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DH Misafiri 6 ay
Hadi oradan... satmıyor desenize. Eğer mücadele için indirim varsa diğer modellerdede yapın görelim. Milleti enayi yerine koymayın.
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DH Misafiri 6 ay
Dxomark puanı oldukça iyi boşa debelenmeyin yerli savarlar
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DH Misafiri 6 ay
Vay be ilk başta 2000 TL den çıksaydı kapış giderdi bu telefon. Şimdi 1500 e verseler bile insanlar almayacak öyle bir antipati oluştu.
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