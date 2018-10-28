“Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında GM 9 Pro’ya %25 indirim geldi

Ülkemizin önde gelen yerli akıllı telefon üreticilerinden General Mobile, geçtiğimiz ay amiral gemisi cihazı GM 9 Pro’nun lansmanını gerçekleştirmişti. General Mobile’ın bugüne kadar piyasaya sürmüş olduğu en gelişmiş cihaz olan GM 9 Pro, kamera yetenekleri ile dikkat çekiyordu.

General Mobile, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 9 Ekim’de duyurduğu "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek vermek amacıyla GM 9 Pro’ya %25 indirim yapacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. 2899 TL’lik bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüş olan cihaz, artık 2199 TL’lik bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 6.01 inç genişliğinde ve 2160x1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 3800 mAh gücünde bir bataryaya sahip. Snapdragon 660 işlemciden gücünü alan cihaz, 4 GB’lık bir RAM’e 64 GB’lık dahili depolama alanına sahip.

12+8 MP’lik arka kameraya ve 8 MP’lik ön kameraya sahip olan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor.

Cihaz Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 660

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4 GB64 GB6.01 inç, 2160x1080, Full HD+12 MP + 8 MP8 MP3.800 mAhAndroid 8.1 Oreo