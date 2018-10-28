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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli sürücüsüz elektrikli araç Otomod'dan ilk görüntüler geldi

FEV Türkiye ve Kodeco'nun iş birliğiyle geliştirilen yerli sürücüsüz ve elektrikli taşıt Otomod'un ilk görselleri yayınlandı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
6 ay
8,7b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Zeynep Yolcu
Yazar
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FEV Türkiye ve Kodeco'nun iş birliğiyle geliştirilen yerli sürücüsüz ve elektrikli araç Otomod'un ilk görselleri yayınlandı.  Otomod, üniversite, hastane ve havaalanı gibi alanlarda, yayaların kısa mesafe ulaşımlarının kolaylaştırması amacıyla geliştirildi.
"Kampüs İçi Yolcu/Yük Taşıyan Çok Fonksiyonlu Elektrikli Otonom Taşıt" isimli proje, "TÜBİTAK TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı" kapsamında hibe desteği ile gerçekleştiriliyor.
Otonom sürüş, elektrikli araç, yazılım geliştirme, simülasyon, stil tasarım, bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım ve prototip üretimi dallarında uzman 20 Türk mühendisin görev aldığı projenin 30 ayda tamamlanması planlanıyor. Ayrıca bu yılın Aralık ayında İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde Otomod'un ilk deneme sürüşü gerçekleştirilecek

"Projemiz dünya standartlarında bir mühendislik örneği olacak"

FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez, projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geleceğin teknolojileri olarak belirlenen çevrim içi bağlı, otonom, paylaşılan ve elektrikli araç teknolojilerini bünyesinde barındıran projemizde hedefimiz ulaşımı daha güvenli, kolay ve eğlenceli hale getirmek. Tamamen elektrikli ve otonom aracımızı geliştirirken en ileri teknolojileri kullandık. Projemiz dünya standartlarında bir mühendislik örneği olacak." ifadelerini kullandı.
Kodeco Kurucusu ve Genel Müdürü Kerem Odabaşı ise konuyla ilgili, "Kodeco olarak yaratıcı tasarım ve yenilikçi teknolojilerle geleceğin akıllı ve çevreci şehir ulaşımına yön verebilme hayalimiz var. Bu proje ile beraber hedefimize doğru çok önemli adımlar atıyoruz. Bir Türk markası olan Kodeco'nun çatısı altında ticarileştirilecek olan bu otonom kampüs araçları sadece Türkiye değil, dünya pazarında da müşteriler ile buluşarak Türkiye’nin ihracatına önemli katkı sağlayacak." açıklamalarında bulundu
Projenin dünyada yeni ulaşım konseptlerinin Türkiye’de ilk örneği olduğunu ifade eden proje yöneticisi FEV Türkiye Proje Müdürü Abdullah Umut Doğan da, "Hedefimiz dünya çapında ilk ve son kilometre olarak adlandırılan, toplu taşıma durağından çalışılan binaya ya da katlı otoparktan terminale olan kısa mesafeli ulaşım ihtiyacına yeni ve yerli bir cevap vermek. Bunu yaparken hem kampüs içi araç trafiğine olan ihtiyacı azaltarak hem de tamamen elektrikli bu araçları kullanarak hava kalitesini iyileştireceğiz." açıklamalarında bulundu.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-surucusuz-elektrikli-arac-gun-yuzune-cikti/1295956 Yorum Yaz
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webbie 6 ay en beğenilen
Okuyarak vakit harcamayın.
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dobrasam 6 ay
Aktrol bunu beğendi
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10ff 6 ay
Secimlerin yaklaştığını hissediyorum...
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Guest-907EA767C 6 ay
milli yazmayı unutmuşsunuz
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The Balance 6 ay
He kesin yerlidir.
Kullanmayın şu yerli kelimesini de utanmayalım artık.
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ouzqan 6 ay
umarım devamı gelir.
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Tommy Shelby 6 ay
Bir de devamı gelse şu haberlerin.
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TetraYazilim 6 ay
Değil seçimden sonra, sittin sene de geçse bu çıkmaz. Yalana inanmak isteyeni tutmuyoruz tabi.
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Cem 6 ay
Yahu millet prototipini denerken bile gizli saklı yapıp üretime geçince lansmanını yaparken bizimkiler daha argesini yapmadan ürünün lansmanını yapmaya kalkıyorlar. 30 ay demişler. Hadi bakalım 2.5 yıl yaşarsam görürüm inşallah.
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OverClocK1ng 6 ay
Vay be. Adamlar "Elektrikli" , "Sürücüsüz" ve "Yerli" kelimelerinin üçünü bir arada kullanmışlar.
Fakat bir özelliğini daha yazmayı unutmuşlar:
Seçimden sonra ortadan kaybolma özelliği...
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enverrss 6 ay
Bitmiş hali bmc gibi bişey olacaktır.
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Frobisher 6 ay
Keşke her sene seçim olsa ne güzel böyle haberler görürüz
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Oathbreaker. 6 ay
Vaatler vaatler...
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