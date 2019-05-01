Epic Games, Rocket League geliştiricisi Psyonix’i satın aldı

İlerleyen zamanlarda Steam’den satın alınamayacak
Psyonix ekibi de kendi blog sayfalarında paylaştıkları yazıyla çoğu şeyin aynı kalacağını ve Epic Games desteği sayesinde “e-spor” hedeflerinde daha güçlü olacaklarının belirtiyorlar. Geliştirici ekipte ve oyunun yapısında herhangi bir değişim olmadığının altını çizen Psyonix, oyunlarının Steam’deki geleceğinden de bahsetti.Ayrıca Bkz. "PS Plus Mayıs 2019 oyunları açıklandı"
Rocket League’in Epic Games Store içerisindeki yerini alacağı tarih şu an için belli değil. Sadece 2019’un ilerleyen zamanlarında bilgilendirilmesi yapıldı. Oyun Epic Games Store içerisindeki yerini alana kadar Steam üzerinden satılmaya devam edecek. Ancak Epic Games Store’a eklenince Rocket League’i Steam’den satın alamayacaksınız. Buna rağmen oyunun Steam’de destek almaya devam edeceğini belirtiliyorlar. Yani şu an Steam kütüphanenizde Rocket League varsa desteğin kesileceği konusunda telaş yapmanıza gerek yok.
Epic Games Store, Steam tekelini kırmak için gerçekten sert hamleler yapıyor. Rocket League gibi önemli bir yapımı da kendine dahil etmesi bu hamlelerin hız kesmeden devam edeceğini tekrar gösterdi. Epic Games Store’a özel oyunların sayısı her gün artıyor.
https://twitter.com/EpicGames/status/1123674304602832896 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Steam aracı bir platform oldu ve lakin Rocket League'i Steam var etti demek çok abes bir önerme. Eğer oyun belli bir kitleye hitap etmeseydi ve değişik bir fikire sahip olmasaydı tutmazdı. Ortada mağduriyet yaratan bir durum da yok, Steam'den alan kullanıcılar oynamaya devam edebilecek. Bu zamana kadar PC'de oluşan boşluğu doldurdular. Epic Games ise oyun dünyasına katkı sağlamak için %12 komisyon alıyor. Her Epic Games haberinin altında babanızın malıymış gibi ne bu kin ve hınç dolu yorumlar. Steam'de satılan oyunların çoğunluğunu(belki %50'den fazlasını) Unreal Engine'li oyunlar oluşturuyor. Senin önermere Steam'i Epic Games var etmiş oluyor, ama tabii ki öyle bir durum yok. Sanki Metro Exodus veya Rocket League Valve'nin oyunlarıymış gibi Steam'de satılmak zorunda olmaları gibi bir durum yok. Ki sizin gibi Steam'de yoksa almam diyen olumsuz düşünen kitleyi umursamıyorlardır bile. Oyun oyundur içeriğine bakılır. Sizin gibi negatif düşünen kitleyi de umursadıklarını sanmıyorum. Oyun oyundur A marketi B marketin de satılsa da. Bazı Steam kullanıcıların derdi kütüphanem dolu gözüksün, aman başka bir client kurmayayım, Steam tekeline zeval gelmesin... Bu hayallere kapılanlar daha çok üzülürler. Steam'in şu ana kadar %30'dan cukkaladığı paralar bile hava parasıydı. Geliştiricilerinin gözünün açılıp Epic Store'a geçmesi ise "gayet normal".