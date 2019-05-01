Epic Games, Rocket League geliştiricisi Psyonix’i satın aldı

Rocket League, gerek konsollarda gerekse de Steam aracılığıyla PC’de yer alan popüler oyunlardan biri. Duymamış olanlar için “araba futbolu” olarak özetleyebiliriz. Epic Games bugün yaptığı duyuruyla Rocket League geliştiricisi Psyonix’i satın aldığını açıkladı.

İlerleyen zamanlarda Steam’den satın alınamayacak

Psyonix ekibi de kendi blog sayfalarında paylaştıkları yazıyla çoğu şeyin aynı kalacağını ve Epic Games desteği sayesinde “e-spor” hedeflerinde daha güçlü olacaklarının belirtiyorlar. Geliştirici ekipte ve oyunun yapısında herhangi bir değişim olmadığının altını çizen Psyonix, oyunlarının Steam’deki geleceğinden de bahsetti.

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Rocket League’in Epic Games Store içerisindeki yerini alacağı tarih şu an için belli değil. Sadece 2019’un ilerleyen zamanlarında bilgilendirilmesi yapıldı. Oyun Epic Games Store içerisindeki yerini alana kadar Steam üzerinden satılmaya devam edecek. Ancak Epic Games Store’a eklenince Rocket League’i Steam’den satın alamayacaksınız. Buna rağmen oyunun Steam’de destek almaya devam edeceğini belirtiliyorlar. Yani şu an Steam kütüphanenizde Rocket League varsa desteğin kesileceği konusunda telaş yapmanıza gerek yok.

Epic Games Store, Steam tekelini kırmak için gerçekten sert hamleler yapıyor. Rocket League gibi önemli bir yapımı da kendine dahil etmesi bu hamlelerin hız kesmeden devam edeceğini tekrar gösterdi. Epic Games Store’a özel oyunların sayısı her gün artıyor.

https://twitter.com/EpicGames/status/1123674304602832896