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Epic Games, Rocket League geliştiricisi Psyonix’i satın aldı

Epic Games, Rocket League oyununun geliştiricisi Psyonix’i kendi bünyesine dahil ettiğini açıkladı. Rocket League, ilerleyen zamanlarda Steam’e veda etmeye hazırlanıyor.
3 hf.
2,9b
1
26
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Epic Games, Rocket League geliştiricisi Psyonix’i satın aldı
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Rocket League, gerek konsollarda gerekse de Steam aracılığıyla PC’de yer alan popüler oyunlardan biri. Duymamış olanlar için “araba futbolu” olarak özetleyebiliriz. Epic Games bugün yaptığı duyuruyla Rocket League geliştiricisi Psyonix’i satın aldığını açıkladı.

İlerleyen zamanlarda Steam’den satın alınamayacak

Psyonix ekibi de kendi blog sayfalarında paylaştıkları yazıyla çoğu şeyin aynı kalacağını ve Epic Games desteği sayesinde “e-spor” hedeflerinde daha güçlü olacaklarının belirtiyorlar. Geliştirici ekipte ve oyunun yapısında herhangi bir değişim olmadığının altını çizen Psyonix, oyunlarının Steam’deki geleceğinden de bahsetti.

Ayrıca Bkz. "PS Plus Mayıs 2019 oyunları açıklandı"

Rocket League’in Epic Games Store içerisindeki yerini alacağı tarih şu an için belli değil. Sadece 2019’un ilerleyen zamanlarında bilgilendirilmesi yapıldı. Oyun Epic Games Store içerisindeki yerini alana kadar Steam üzerinden satılmaya devam edecek. Ancak Epic Games Store’a eklenince Rocket League’i Steam’den satın alamayacaksınız. Buna rağmen oyunun Steam’de destek almaya devam edeceğini belirtiliyorlar. Yani şu an Steam kütüphanenizde Rocket League varsa desteğin kesileceği konusunda telaş yapmanıza gerek yok.

Epic Games, Rocket League geliştiricisi Psyonix’i satın aldı
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Epic Games Store, Steam tekelini kırmak için gerçekten sert hamleler yapıyor. Rocket League gibi önemli bir yapımı da kendine dahil etmesi bu hamlelerin hız kesmeden devam edeceğini tekrar gösterdi. Epic Games Store’a özel oyunların sayısı her gün artıyor.


https://twitter.com/EpicGames/status/1123674304602832896 Yorum Yaz
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S.Vettel 3 hf. en beğenilen
ya bu çinlilerde ne para varmış ala ala oyun şirketi bırakmayacaklar piyasada
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TearsForFears 3 hf. al-ozaria
Klasik fanboy kullanıcılar. Epic e geçen her oyuna olumsuz inceleme yazıyorlar
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esmerbuyucu 3 hf. al-ozaria
Hem muhatap olmak istemiyorum diyorsunuz hem cevap yetiştirmeye çalışıyorsunuz?! Azıcık tutarlı olun. Ben insanları eleştirmiyorsam erdemliğimdendir. Ne çirkin çirkin ithamlar, inanılır gibi değil. Sizin bildiğiniz kadar belki de benim unutmuşluğum var. Mesaj sayımın yüksek olmasına gelirsek sebebi eskiden Survivor konusunun Konu Dışı'nda değil Belgeseller-TV Programı kategorisinde olmasından mütevellit. Hala daha aklınızdan çıkarımlar üretmeye çalışıyorsunuz. Bilmediğiniz şeyler hakkında konuşmayın. Cidden bu DH'da ki toksit kitleden gına geldi. Sanki ben çok muhatap olmak istiyormuşum gibi. Zaten mantıklı argüman üretemeyenler uzaktan yakından muhatap kurmasın. Beni bilen bilir, iOS konularından vs.
Steam aracı bir platform oldu ve lakin Rocket League'i Steam var etti demek çok abes bir önerme. Eğer oyun belli bir kitleye hitap etmeseydi ve değişik bir fikire sahip olmasaydı tutmazdı. Ortada mağduriyet yaratan bir durum da yok, Steam'den alan kullanıcılar oynamaya devam edebilecek. Bu zamana kadar PC'de oluşan boşluğu doldurdular. Epic Games ise oyun dünyasına katkı sağlamak için %12 komisyon alıyor. Her Epic Games haberinin altında babanızın malıymış gibi ne bu kin ve hınç dolu yorumlar. Steam'de satılan oyunların çoğunluğunu(belki %50'den fazlasını) Unreal Engine'li oyunlar oluşturuyor. Senin önermere Steam'i Epic Games var etmiş oluyor, ama tabii ki öyle bir durum yok. Sanki Metro Exodus veya Rocket League Valve'nin oyunlarıymış gibi Steam'de satılmak zorunda olmaları gibi bir durum yok. Ki sizin gibi Steam'de yoksa almam diyen olumsuz düşünen kitleyi umursamıyorlardır bile. Oyun oyundur içeriğine bakılır. Sizin gibi negatif düşünen kitleyi de umursadıklarını sanmıyorum. Oyun oyundur A marketi B marketin de satılsa da. Bazı Steam kullanıcıların derdi kütüphanem dolu gözüksün, aman başka bir client kurmayayım, Steam tekeline zeval gelmesin... Bu hayallere kapılanlar daha çok üzülürler. Steam'in şu ana kadar %30'dan cukkaladığı paralar bile hava parasıydı. Geliştiricilerinin gözünün açılıp Epic Store'a geçmesi ise "gayet normal".
Hem muhatap olmak istemiyorum diyorsunuz hem cevap yetiştirmeye çalışıyorsunuz?! Azıcık tutarlı olun. Ben insanları eleştirmiyorsam erdemliğimdendir. Ne çirkin...
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DH Misafiri 1 hf.
Al şimdi tüm dünya bizim mükemmel bir ülke olduğumuz gerçeğini öğrenecek (!) Ülke girişinden sonra yayalara sakın yol vermeyin. Kuralları sadece kitapta yaşayan boşluk sınır ülkesi.
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TheNewAtilla 3 hf.
Rocket league’in steamden çıktığı falan yok sakin biraz.
Epic games de çin malı falan değil. Amerikan milliyetçiliğine mi başladınız hayırdır yani?!
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Charles Bartowski 3 hf. TheNewAtilla
Geliştirici şirket çıkacak dedi nereye çıktığı yok

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a_y_k_u_t 3 hf.
Rocket League ve Hellblade Senua beynimi döndürüp baş dönmesi yapan ender oyunlardan. Beat Hazard Ultra oynayan biriyim ama bir türlü sevemedim rocket league'i. Steam'de klasik bir topluluk var oyunu aldıkları firma para kazanmak isteyince sinirlenip eksiyi basıyorlar. Steam'e karşı tavır alacaklarına oyun yapımcısına karşı tavır alıyorlar.
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Materia01 3 hf.
Yetmez ama eved : ) Steam'da 500 küsür oyunum var ama valla ben Epic Games'in piyasaya girmesinden hoşnutum, tekelcilik destek olacağım bir şey değil.
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bkaakco 3 hf.
Hayırlısı be gülüm.
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al-ozaria 3 hf.
Zaten tek oyunluk firma Psyonix. Geliştiricileri ne kadar karaktersiz olduğunu göstermiş oldu. Oyun son incelemeler puanıda oyuncusunu para ile satan her onursuz firma gibi doğal olarak 47'ye düşmüş. Bilmeyen bazıları içinde PUBG'nin dev ortaklarından biride Tencent/Epic'dir hani olası bir geçişi büyütülmeyecek ve olağan bir durum olur.
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TearsForFears 3 hf. al-ozaria
Klasik fanboy kullanıcılar. Epic e geçen her oyuna olumsuz inceleme yazıyorlar
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Charles Bartowski 3 hf. al-ozaria
Merakla takip ediyorum daha ne kadar düşecek acaba

Oyun yakında steam mağazasından kalkacak kalkana kadar satın alanlar veya hali hazırda satın almış olanlar için oyun kütüphanede kalmaya devam edecek. Yeni oynamak isteyenlerin steamden alma şansı olmayacak. DLC konusunda aksi söylenmediği sürece mağaza ile birlikte DLC satışı da gidecek Steam ile anlaşması biten oyunların mağaza sayfaları komple siliniyor koleksiyon kartları bile satılmıyor. Rocket League gibi arada DLC aldığım bir oyundan ileride DLC alamamak benim için net kötü bir özellik. Oyuna Charger R/T eklediklerini gördüğümde almam 10 saniye falan sürmüştü
benzer durumda da yine alabilmek isterim. Oyun güncelleme, oynama yönüyle sıkıntı çıkartmayacaktır zaten destek alacağını da söyledi yapımcılar. Epic -yine- zaten elimizde olan bir oyunu kendi tekeline alıyor ve milletin sevgisini kazanıyor
Sony baya aptalmış adamlar Exclusive oyun için stüdyo kurmuşlardı onlar da parayı basıp alsaymışlar yolu buymuş meğer bu işin.
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esmerbuyucu 3 hf. al-ozaria
Sırf stüdyoyu Epic Games aldı diye geliştiricilerine "karaktersiz" ve "onursuz" diyen birinden mantıklı bir yorum beklenemezdi.
Sanırım bana cevap vermeye çalışmışsınız eğer öyle yapacaksanız alıntılayabilirdiniz ama uzaktan atmak daha kolay. Tencent PUBG'nin geliştiricisinin hisse sahiplerinden biri olduğu için ona istinaden konuşuyoruz burada, komik... Olay sadece PUBG'nin geçişi değil anlayamamışsınız bile. Steam'in şuan üç ana akım oyunu var; Dota 2, CS:GO ve PUBG. PUBG'nin ayrılması demek Steam'in büyük bir kan kaybı yaşaması demek. Gabe'nin küçük askerlerinin olumsuz oylarına bakacağına açıp Steam kullanıcı istatistiklerine falan bakabilirsin...
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b@d0 3 hf.
steamden çıkınca oyuncu profiline bir etkisi olacak mı ? yani biz oynamaya devam edebilmek için epicten tekrar mı satın alacağız? almazsak da epic ile steamden oynayanlar çevrimiçi eşleşebilecek mi?
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TearsForFears 3 hf. b@d0
Herhangi bir farklılık veya sıkıntı olmaz. Sadece anahtar fiyatları farklılaşabilir.
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Sütyen_Teli 3 hf.
Steam'de kontrolcü desteği sayesinde şu oyunda daha kral ayarlar yapıp harika işler çıkartabiliyorsunuz. (Kontrolcü yapılandırması)
Epic Games Store'da böyle bir ayar varmı bilgim yok ama steam gibi olmayacağının garantisini şimdiden verebilirim.
Eğer ki Tekrardan Steam'de satın alınmayacaksa ikinci hesaptan da 1 tane daha RL alma vakti gelmiştir.
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keremec 3 hf.
Rocket Lige steamden bağımsız bir arkadaşlık altyapısı eklenmişti. Kendi içinde discord tarzı bir arkadaşlık sistemi var, çapraz platformlardan da arkadaş ekleyebiliyorsunuz.
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esmerbuyucu 3 hf.
Daha bu bir şey değil. Eğer PUBG gibi popüler oyunlar Epic tarafına geçerse seyreyleyin cümbüşü 😂
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