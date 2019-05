Epic Games: Steam aldığı komisyonu düşürürse biz de özel oyunlardan vazgeçeriz

Son dönemde birçok dijital oyun mağazasının açıldığına şahit olduk. Ancak hem Fortnite’dan hem de Unreal Engine oyun motorundan aldığı güçle Steam karşısındaki en önemli rakip Epic Games Store. Buna bir de düşük komisyon oranları, her iki haftada bir ücretsiz oyun dağıtımı ve mağazaya özel oyunlar eklenince Epic Games Store’un emin adımlarla geldiğini söyleyebiliriz. Firma CEO’su Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda özel oyunlardan vazgeçmek için Steam’e şart koştu.

Yapımcılara yüzde 88 pay versin

İki mağaza arasındaki en büyük fark aldıkları komisyon oranları. Steam oyun yapımcılarından yüzde 30 komisyon alıyor. Bu komisyon oranı milyon kopya satışından sonra yüzde 25-20 gibi zamanla düşmesine rağmen yine de oldukça fazla. Epic Games Store ise mağazada yer alan oyunlardan yalnızca yüzde 12 komisyon alıyor. Yapımcılar oyun gelirlerinin yüzde 88’ini kasalarına ekleyebiliyorlar. CEO’nun Steam’e verdiği şart da aynı kendileri gibi gelirin yüzde 88’ini yapımcılara vermesi.

Epic Games Store’a özel oyunlar içerisinde Metro Exodus, The Division 2 gibi önemli yapımlar mevcut. Bu oyunlara Steam kullanıcıları ulaşamıyorlar. Yakın zamanda Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain gibi oyunlar da Epic Games’de yerini alacak.

Kısacası özel oyunların Epic Games’in elini oldukça güçlendirdiği ortada. Her ne kadar Steam hala pazar liderliğini net bir şekilde korusa da Epic Games’in hamleleri Valve’in yeni adımlar atmasını mecbur kılacaktır.