Epic Games: Steam aldığı komisyonu düşürürse biz de özel oyunlardan vazgeçeriz

Yapımcılara yüzde 88 pay versin
İki mağaza arasındaki en büyük fark aldıkları komisyon oranları. Steam oyun yapımcılarından yüzde 30 komisyon alıyor. Bu komisyon oranı milyon kopya satışından sonra yüzde 25-20 gibi zamanla düşmesine rağmen yine de oldukça fazla. Epic Games Store ise mağazada yer alan oyunlardan yalnızca yüzde 12 komisyon alıyor. Yapımcılar oyun gelirlerinin yüzde 88’ini kasalarına ekleyebiliyorlar. CEO’nun Steam’e verdiği şart da aynı kendileri gibi gelirin yüzde 88’ini yapımcılara vermesi.
Epic Games Store’a özel oyunlar içerisinde Metro Exodus, The Division 2 gibi önemli yapımlar mevcut. Bu oyunlara Steam kullanıcıları ulaşamıyorlar. Yakın zamanda Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain gibi oyunlar da Epic Games’de yerini alacak.Ayrıca Bkz. "Telefonlar için Mario Kart Tour önümüzdeki ay beta sürecine başlıyor"
Kısacası özel oyunların Epic Games’in elini oldukça güçlendirdiği ortada. Her ne kadar Steam hala pazar liderliğini net bir şekilde korusa da Epic Games’in hamleleri Valve’in yeni adımlar atmasını mecbur kılacaktır.
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Adamlar ciddi ciddi yapımcılar daha çok kazansın diye store açtılar :))) kitle çekmek için hiç oynanmayan oyunlarıda free vereceğiz dediler humblenin verdiği free oyunlar daha değerli açıkcası.