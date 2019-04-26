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Epic Games: Steam aldığı komisyonu düşürürse biz de özel oyunlardan vazgeçeriz

Epic Games CEO’su Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Steam, kendileri gibi komisyon oranını yüzde 12’ye düşürürse özel oyunlardan vazgeçebileceklerini belirtti.
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Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Epic Games: Steam aldığı komisyonu düşürürse biz de özel oyunlardan vazgeçeriz
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Son dönemde birçok dijital oyun mağazasının açıldığına şahit olduk. Ancak hem Fortnite’dan hem de Unreal Engine oyun motorundan aldığı güçle Steam karşısındaki en önemli rakip Epic Games Store. Buna bir de düşük komisyon oranları, her iki haftada bir ücretsiz oyun dağıtımı ve mağazaya özel oyunlar eklenince Epic Games Store’un emin adımlarla geldiğini söyleyebiliriz. Firma CEO’su Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda özel oyunlardan vazgeçmek için Steam’e şart koştu.

Yapımcılara yüzde 88 pay versin

İki mağaza arasındaki en büyük fark aldıkları komisyon oranları. Steam oyun yapımcılarından yüzde 30 komisyon alıyor. Bu komisyon oranı milyon kopya satışından sonra yüzde 25-20 gibi zamanla düşmesine rağmen yine de oldukça fazla. Epic Games Store ise mağazada yer alan oyunlardan yalnızca yüzde 12 komisyon alıyor. Yapımcılar oyun gelirlerinin yüzde 88’ini kasalarına ekleyebiliyorlar. CEO’nun Steam’e verdiği şart da aynı kendileri gibi gelirin yüzde 88’ini yapımcılara vermesi.

Epic Games: Steam aldığı komisyonu düşürürse biz de özel oyunlardan vazgeçeriz
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Epic Games Store’a özel oyunlar içerisinde Metro Exodus, The Division 2 gibi önemli yapımlar mevcut. Bu oyunlara Steam kullanıcıları ulaşamıyorlar. Yakın zamanda Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain gibi oyunlar da Epic Games’de yerini alacak.

Ayrıca Bkz. "Telefonlar için Mario Kart Tour önümüzdeki ay beta sürecine başlıyor"

Kısacası özel oyunların Epic Games’in elini oldukça güçlendirdiği ortada. Her ne kadar Steam hala pazar liderliğini net bir şekilde korusa da Epic Games’in hamleleri Valve’in yeni adımlar atmasını mecbur kılacaktır.


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Feyzuli 3 hf. en beğenilen
Yenilgiyi böyle rezil bir şekilde kabul etmek nedir ya. Böyle bir tweet ile anca oyunlarına ilgi gösteren yaş grubuna hitap eder. Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış. Resmen artık son kozunu oynamış. Epic games gitsin steamin arkadaş listesini kopyalar gibi indirim politikasını v.b kopyalasın kullanıcı belki anca öyle kazanır. Böyle yersiz konuşacağına adam gibi ucuza sat steamin varlığını unuttur.
Yenilgiyi böyle rezil bir şekilde kabul etmek nedir ya. Böyle bir tweet ile anca oyunlarına ilgi gösteren yaş grubuna hitap eder. Tavşan dağa küsmüş dağın haber...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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serafon 3 hf.
Her oyundan %30, iyiymiş, adam niye oyun yapsın ki?
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21guns 3 hf.
Piyasanın en leş clientiyle steam a kafa tutabileceklere inanan varmıydı ki?Steam isterse %40-50 pay bile alır.Ama aç gözlü yapımcılar 1 satıp 20 kazanmak peşinde 10 satıp 125 kazanmak istemiyorlar.Steam üzerindeki en büyük avantaj ucuza giftleme yolu.Yakın zamanda Anno 1800 epic üzerine geçti açgözlü ubibug daha çok kazanmak için kitleyi yok etti.İnsanlar anno oyununu 200 liraya aracı sayfalarda buluyordu epic storeden neden 300 liraya alayım? Gidip ubisoftun clienti üzerinden bile %20 indirim ile alabiliyor insanlar aynı fiyattan oyunu markete verip yapımcı çok kazanacak diye mağaza açıp oyuncu kitlesinden gerçek anlamda destek mi bekledi bu adamlar? Epic gitsin fortnite de 13 yaşındaki çocuklara skin satmaya devam etsin boyunu aşan konulara girmesin.
Adamlar ciddi ciddi yapımcılar daha çok kazansın diye store açtılar :))) kitle çekmek için hiç oynanmayan oyunlarıda free vereceğiz dediler humblenin verdiği free oyunlar daha değerli açıkcası.
Piyasanın en leş clientiyle steam a kafa tutabileceklere inanan varmıydı ki?Steam isterse %40-50 pay bile alır.Ama aç gözlü yapımcılar 1 satıp 20 kazanmak peşi...
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taharetmusluğu_ 2 hf.
yav bu epic gameste batacak yer arıyor herhalde elindeki veledleride kaybetmesinde
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Tommy Shelby 3 hf.
%30
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The Hollow 3 hf.
Epic Games ne ya. Çin faresi gelmiş Steam'e kafa tutuyor. Metro Exodus ve The Division 2. Rus çöpü ve 2. antipatik firmanın remaster yapılmış yeterince tutmayan oyunu. Valve, L4D 3 çıkarttığı an etraf toz duman olur. Yeni HL çıkartsa ne olur bilemiyorum... Tencent ve diğer çinli şirketlerin yok olup gitmesi dileğiyle. Rekabet falan olmasın. Bu çinli şirketler ülkelerine (kapalı ceza evine) geri dönsünler.
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m-99 3 hf.
Bu epic büyük bir kumar oynuyor ama hayırlısı bakalım. Valve 'ın sessizliği de ilginç muhatap bile almıyorlar.
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kumdaoyna 3 hf.
Adam resmen algı operasyonu yapmış. yersen... Bir kere steam %30 almıyor. Eğer $60lık bir oyununda ortalama 350bin satış rakamına ulaşırsan steam komisyonu %25 oluyor. Eğer yaklaşık 700bin satış rakamına ulaşırsan steam komisyonu %20 oluyor. Yani adamlar hala çakallık peşinde.
Ayrıca Valve steam ile oyun sektörüne yön vermiş bir firma. Steamdeki bir çok özellik daha diğer platformlarda bile yok. Steam nerdeyse korsanı bitirdi. epic sağolsun yeniden hortlattı :)
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21guns 3 hf.
Piyasanın en leş clientiyle steam a kafa tutabileceklere inanan varmıydı ki?Steam isterse %40-50 pay bile alır.Ama aç gözlü yapımcılar 1 satıp 20 kazanmak peşinde 10 satıp 125 kazanmak istemiyorlar.Steam üzerindeki en büyük avantaj ucuza giftleme yolu.Yakın zamanda Anno 1800 epic üzerine geçti açgözlü ubibug daha çok kazanmak için kitleyi yok etti.İnsanlar anno oyununu 200 liraya aracı sayfalarda buluyordu epic storeden neden 300 liraya alayım? Gidip ubisoftun clienti üzerinden bile %20 indirim ile alabiliyor insanlar aynı fiyattan oyunu markete verip yapımcı çok kazanacak diye mağaza açıp oyuncu kitlesinden gerçek anlamda destek mi bekledi bu adamlar? Epic gitsin fortnite de 13 yaşındaki çocuklara skin satmaya devam etsin boyunu aşan konulara girmesin.
Adamlar ciddi ciddi yapımcılar daha çok kazansın diye store açtılar :))) kitle çekmek için hiç oynanmayan oyunlarıda free vereceğiz dediler humblenin verdiği free oyunlar daha değerli açıkcası.
Yanıtla +8
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chtsydn 3 hf.
durduk yere neden "vazgeçerim ama steam komisyon oranını düşürsün" diyorlar anlamadım. steam özel oyunlardan vazgeç diye istekte mi bulunmuş kendilerine?
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Materia01 3 hf.
Biraz seyirciye oynamışlar sanki, hani "ben yapımcının yanındayım, para önemli değil" der gibi. Ben öyle anladım. Gerçekten Steam payını yüzde 12'ye çekse Epic Games çok kötü darbe alır.
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al-ozaria 3 hf.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bu da habere yanlı yorum katan editörlere gelsin..
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TheNewAtilla 3 hf.
Steamin indirimleri gif haricinde cebinden yaptığının kaynağı nedir??
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