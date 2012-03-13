Epic Games ve EA açısından iPad oyun konsollarının geleceği olabilir

Haber Editörü
Apple'ın 4 çekirdekli grafik işlemcili yeni iPad modelinin lansmanında oyunseverler, Infinity Blade gibi yapımların son versiyonunun model üzerinde nasıl bir oyun tecrübesi yaşattığını görme fırsatı buldu.
Lansmanın davetlilerinden olan Epic Games tepe yöneticisi Mike Capps izlenimlerini Reuters'e aktardı.
Capps, yeni iPad modelinin bir PS3 konsolu kadar yetenekli olamayabileceğini ancak oyun endüstrisinin bu farkın kapanacağına dair bazı düşünceleri olduğunu belirtti. Capps, Apple'ın sanki triple-A tarzındaki oyunları hedefliyormuş gibi bir görüntü çizdiğine, iPad modelinin ileride TV ve oyun kumandası ile kablosuz iletişime geçerek güçlü bir ev konsolu olacağını hayal etmenin de zor olmayacağına inanıyor.
Epic Games firması PC platformunda Unreal serisi, Xbox 360 üzerinde Gears of War üçlemesi ve iOS için Infinity Blade yapımlarıyla büyük başarılar elde etti. Infinity Blade yapımı ise iOS işletim sisteminin geliştirilmesi sürecinde afiş karakteri haline gelmeyi başardı.
Firma ayrıca Microsoft ve Sony'ye, yeni nesil konsollarını mobil cihazlar ile aradaki farkı korumak için mümkün olan en iyi performansla donatmaları konusunda baskı yapıyor.
Bununla birlikte Apple TV üzerinden iPad oyunlarını oynamak düşüncesi, kökleşmiş kontrol sorununu halen çözemiyor.
EA firmasından Frank Gibeau ise geleneksel konsolların yerini iPad'in almasının ihtimal dahilinde olduğunu vurguluyor. Xbox 360 ile eşit bir grafik performansına sahip iPad ile televizyona bağlanarak oyun oynama düşüncesi EA için sürpriz olmayacak. Firma buna göre oyun geliştirmek için de hazırlıklı.
Crytek stüdyo şefi Kristoffer Waardahl ise hayranlarının yöneldiği platformlara kendilerinin de ilgi göstereceğini belirtiyor. Crytek ilk iPad oyunu için bahar aylarına doğru gün sayıyor.
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Trolledin mi yoksa ciddi ciddi mi yazdın emin olamadım.
Birincisi zaten OS X'de Direct X değil de OpenGL kullandığı için bu kadar az oyuna sahip, sahip olduklarını da Windows'tan kötü bir şekilde çalıştırıyor. İkincisi zaten OpenGL kullanacak, Direct X'i Microsoft ürünleri dışında bir yerde gördün mü? Playstation 3 de OpenGL kullanıyor 3DS de Vita da. Yani tabletlerin OpenGL kullanmasıyla konsollar arasında nasıl bir bağlantı kurdun anlayamadım.
Ps3 su haliyle efsane.apple oyun isine girmeye merakliysa once iPad i falan biraksin kendi işletim sistemi mac os a oyun destegi getirsin.hala en iyi isletim sistemi dedigi mac os ta angry birds ler,daha ilkokulda oynadigim gta vice city yeni geldi.bu arada sene 2012 hatirlatayim!
Hala şu oyun konsollarıyla tabletleri karşılaştırma sevdanızdan vazgeçmediniz. Bir de "o adamlardan iyi mi bileceksin?"ciler var onlara kısaca "he" diyip geçiyoruz. Madem iPad olsun ne bileyim herhangi bir tablet olsun bizim konsolları yakında "yok edecek", hep beraber göreceğiz. Bir kere kullandığınız alet performans/güç odaklı bir cihaz. Sen bunu alıp saf güç odaklı cihazlarla karşılaştırıyorsun. İkincisi, kontroller. Sen o dokunmatik ekranını, fiziksel kontroller ile karşılaştırıyorsan, zaten boşa uğraşmayalım, daha önce herhangi bir konsola el sürmediğini, hatta PC'de bile oyun oynamadığını söyleyebiliriz. Yok haberdeki gibi gamepad bağlar alete öyle oynarız diyorsanız, o zaman tablet almanın ne mantığı kaldı.
3DS çıktı o kadar laf yedi. Bana sorarsanız bence de eksiklikleri, kötü noktaları vardı. Ama yine de aldım, sebep: iPad'de hiçbir zaman göremeyeceğimiz exclusive Nintendo oyunları. 3DS'in satışları başta çok iyi gitmiyordu, sonra fiyat indirimi falan yapıldı. Ama noldu? Bir Mario çıktı, bir Monster Hunter duyuruldu; satışlar patladı. Yani lafın kısası bir oyun konsolunu oyun konsolu yapan oyunlarıdır, gücü değil. Wii'yi de gördük hepsine nal toplattı. Vita da aynı şekilde bir çok eksiği olan bir konsol. Ama gelin görün ki iPad'deki hiçbir oyun bir Uncharted kalitesine ulaşamayacak. Göreceğiz. 2-3$'lık oyunları kaç dolarlık, bütçesi kaç milyon $'lık oyunlarla karşılaştırıyorsunuz. Gameloft'un çakma oyunlarıyla iyi eğlenceler sizlere.
Bir başka konu ise, Apple öncelikle iPad'in kendisinden kâr etmekte ve her sene düzenli olarak yeni iPad çıkarmakta. Konsol firmaları ise ilk başlarda konsollardan kârı bırakın zarar etmektedir, asıl gelirlerini oyunlardan kazanmaktadırlar ve ayrıca aldığınız bir konsol sizi en az 5 sene götürebilmektedir. Siz diyeceksiniz "Ee iPad her sene yenilenecek, konsolların sistemleri antikaya dönecek bir süre sonra?". Sorarım size şu an ki konsollar zaten PC'lerimizin yanında antika kalmadı mı. Şu an ki bilgisayarlarımızın işlem gücü bütün konsolları darma duman edecek seviyedeler. Fakat velhasıl bu kitleleri gazlamayı çok seven oyun firmalarımız PC'lerimizi görmezden gelmeye devam ediyorlar.
Eğer okuduysanız teşekkür ederim, sizin fikirlerinizi de duymaktan memnun olurum. Ama lütfen mantıklı ve tarafsız fikirlerle gelin.
karşılaştırmalar,piyasadan silmeler.. vs... yapılıyor.
Önce sözüm ona psp'yi bitirdiler.Şimdi sıra
PS3 ve Xbox360'a geldi.
Bir kere kulvarlar ve kullanıcı profili çok farklı.
Elma ile armudu karıştırmamak lazım.
Firmalar iş yaptıkları her üreticiye iyi görünme
peşindeler ki bu normal bir durum.
Her söyledikleri sözü çok ciddiye almamak lazım.
Yeni nesil konsollar çıktığında bu haberleri kimse
hatırlamayacak bile...
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iPad, epic games ve