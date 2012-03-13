Epic Games ve EA açısından iPad oyun konsollarının geleceği olabilir

Apple'ın 4 çekirdekli grafik işlemcili yeni iPad modelinin lansmanında oyunseverler, Infinity Blade gibi yapımların son versiyonunun model üzerinde nasıl bir oyun tecrübesi yaşattığını görme fırsatı buldu.





Lansmanın davetlilerinden olan Epic Games tepe yöneticisi Mike Capps izlenimlerini Reuters'e aktardı.





Capps, yeni iPad modelinin bir PS3 konsolu kadar yetenekli olamayabileceğini ancak oyun endüstrisinin bu farkın kapanacağına dair bazı düşünceleri olduğunu belirtti. Capps, Apple'ın sanki triple-A tarzındaki oyunları hedefliyormuş gibi bir görüntü çizdiğine, iPad modelinin ileride TV ve oyun kumandası ile kablosuz iletişime geçerek güçlü bir ev konsolu olacağını hayal etmenin de zor olmayacağına inanıyor.





Epic Games firması PC platformunda Unreal serisi, Xbox 360 üzerinde Gears of War üçlemesi ve iOS için Infinity Blade yapımlarıyla büyük başarılar elde etti. Infinity Blade yapımı ise iOS işletim sisteminin geliştirilmesi sürecinde afiş karakteri haline gelmeyi başardı.





Firma ayrıca Microsoft ve Sony'ye, yeni nesil konsollarını mobil cihazlar ile aradaki farkı korumak için mümkün olan en iyi performansla donatmaları konusunda baskı yapıyor.





Bununla birlikte Apple TV üzerinden iPad oyunlarını oynamak düşüncesi, kökleşmiş kontrol sorununu halen çözemiyor.





EA firmasından Frank Gibeau ise geleneksel konsolların yerini iPad'in almasının ihtimal dahilinde olduğunu vurguluyor. Xbox 360 ile eşit bir grafik performansına sahip iPad ile televizyona bağlanarak oyun oynama düşüncesi EA için sürpriz olmayacak. Firma buna göre oyun geliştirmek için de hazırlıklı.





Crytek stüdyo şefi Kristoffer Waardahl ise hayranlarının yöneldiği platformlara kendilerinin de ilgi göstereceğini belirtiyor. Crytek ilk iPad oyunu için bahar aylarına doğru gün sayıyor.