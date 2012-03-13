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Epic Games ve EA açısından iPad oyun konsollarının geleceği olabilir

7 yıl
3,7b
1
37
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın 4 çekirdekli grafik işlemcili yeni iPad modelinin lansmanında oyunseverler, Infinity Blade gibi yapımların son versiyonunun model üzerinde nasıl bir oyun tecrübesi yaşattığını görme fırsatı buldu. 

Lansmanın davetlilerinden olan Epic Games tepe yöneticisi Mike Capps izlenimlerini Reuters'e aktardı.

Capps, yeni iPad modelinin bir PS3 konsolu kadar yetenekli olamayabileceğini ancak oyun endüstrisinin bu farkın kapanacağına dair bazı düşünceleri olduğunu belirtti. Capps, Apple'ın sanki triple-A tarzındaki oyunları hedefliyormuş gibi bir görüntü çizdiğine, iPad modelinin ileride TV ve oyun kumandası ile kablosuz iletişime geçerek güçlü bir ev konsolu olacağını hayal etmenin de zor olmayacağına inanıyor.

Epic Games firması PC platformunda Unreal serisi, Xbox 360 üzerinde Gears of War üçlemesi ve iOS için Infinity Blade yapımlarıyla büyük başarılar elde etti. Infinity Blade yapımı ise iOS işletim sisteminin geliştirilmesi sürecinde afiş karakteri haline gelmeyi başardı.

Firma ayrıca Microsoft ve Sony'ye, yeni nesil konsollarını mobil cihazlar ile aradaki farkı korumak için mümkün olan en iyi performansla donatmaları konusunda baskı yapıyor.

Bununla birlikte Apple TV üzerinden iPad oyunlarını oynamak düşüncesi, kökleşmiş kontrol sorununu halen çözemiyor.

EA firmasından Frank Gibeau ise geleneksel konsolların yerini iPad'in almasının ihtimal dahilinde olduğunu vurguluyor. Xbox 360 ile eşit bir grafik performansına sahip iPad ile televizyona bağlanarak oyun oynama düşüncesi EA için sürpriz olmayacak. Firma buna göre oyun geliştirmek için de hazırlıklı.

Crytek stüdyo şefi Kristoffer Waardahl ise hayranlarının yöneldiği platformlara kendilerinin de ilgi göstereceğini belirtiyor. Crytek ilk iPad oyunu için bahar aylarına doğru gün sayıyor.

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emre_x 7 yıl en beğenilen
Tabiiki oyunların geleceği iPad. Sony PS'i geliştirmeyecek bu işi bırakacak, XBox 720'yi çıkartmayacak ne gerek var, Nintendo farklı işlere yönelecek. Bırakın bu reklam işlerini yukarıda ki adamlar gittikleri yerlerde o ürünü övüyorlar. İster tablet iPad olsun ister Android olsun profesyonel oyuncular PC veya konsolda oynar.
Tabiiki oyunların geleceği iPad. Sony PS'i geliştirmeyecek bu işi bırakacak, XBox 720'yi çıkartmayacak ne gerek var, Nintendo farklı işlere yönelecek. Bırakın b...
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DH Misafiri 7 yıl
içimiz dışımız ipad oldu ha
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musivga 7 yıl
apple ın taktikleri bunlar. önce stok taktiği az ürün gönderip stoklar tükendi dedirtip insanlarda suni bir düşünce oluştur vaayy süper alet ki hemen bitmiş düşüncesi. şimdi de yok onun yerini alacak yok konsollar bitti gelecek ipad in falan filan. hatunların yerini de alsın bari de millet rahat etsin.. puhahaaaaaa....
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Akbaba89 7 yıl
Tabletler,konsolları her türlü havada karada geçer.Donanım olarak sürekli yenilikler geliyor ve en önemlisi DirectX kullanmıyor OpenGL kullanıyor işletim sistemleri
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Daxteroy 7 yıl Akbaba89
Hacıkafir

Tabletler,konsolları her türlü havada karada geçer.Donanım olarak sürekli yenilikler geliyor ve en önemlisi DirectX kullanmıyor OpenGL kullanıyor işletim sistemleri









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sleepnir 7 yıl Akbaba89
Hacıkafir

Tabletler,konsolları her türlü havada karada geçer.Donanım olarak sürekli yenilikler geliyor ve en önemlisi DirectX kullanmıyor OpenGL kullanıyor işletim sistemleri

Trolledin mi yoksa ciddi ciddi mi yazdın emin olamadım.
Birincisi zaten OS X'de Direct X değil de OpenGL kullandığı için bu kadar az oyuna sahip, sahip olduklarını da Windows'tan kötü bir şekilde çalıştırıyor. İkincisi zaten OpenGL kullanacak, Direct X'i Microsoft ürünleri dışında bir yerde gördün mü? Playstation 3 de OpenGL kullanıyor 3DS de Vita da. Yani tabletlerin OpenGL kullanmasıyla konsollar arasında nasıl bir bağlantı kurdun anlayamadım.
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Akbaba89 7 yıl
Nvidia bağıra bağıra geliyor sürekli çıta yükselterek geliştirmelerine devam ediyor.Dalkavukluğu bırakıp Android cephesine de bakmaları lazım sövüm UDK geliştiricilerine.
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Gs_Emre 7 yıl
Gamepad ile 106 ekran karşısında keskin görüntülerle oyun oynamaktır bence oyun dünyasının geleceği, bunu da bize ps ve xbox ın yeni versiyonları sağlayacaktır umuyorum.
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Emir 7 yıl
Hmm tabi ps3 ten sonra silinir Sony ps4 yapmaz,microsoft xbox 360 tan sonra xbox 720 yapmaz.bu iki dev Apple dan korkar konsol yapmaz. Apple in oyunlari konsollarla kapisacak kaliteye gelecek konsollar da durdum Apple seni bekliyorum,yerimde sayiyorum diyecek.

Ps3 su haliyle efsane.apple oyun isine girmeye merakliysa once iPad i falan biraksin kendi işletim sistemi mac os a oyun destegi getirsin.hala en iyi isletim sistemi dedigi mac os ta angry birds ler,daha ilkokulda oynadigim gta vice city yeni geldi.bu arada sene 2012 hatirlatayim!
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sendomi 7 yıl
bu tür cihazlar ev konsolu olsun bir daha konsola elimi sürersem,bu açıklamaların hepsi ticari para kokuyor resmen,cihazı tv'ye bağlayıp oyun oynayacakmışız eeee elimde bu eşek gibi aleti gamepad olarak kullanmayacağım her halde,bırakalım bunları konsol kalitesinde grafik için daha çok ekmek yemeleri lazım,hadi 720p olarak uncharted 3,killzone 3,forza 4,geow 3 yapsınlarda göreyim bırak gpu gücünü işlemci gücüne bile erişemezler yakın zamanda nedir ki ipad 3'ün toplam işlem kapasitesi
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mczaga 7 yıl
Arkadaşlar tabletler konsolları geçicekse ben şimdiden tahattüt ediyorum bir tane almak için bundan daha güzel bir haber olurmu keşke olsun evdeki TV ye bağımlı oyun konsolu olacağına.
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mceliker 7 yıl
istediği kadar gelişsin 5-6 senede bir çıkan ps3 ve xbox eninde sonunda hersene birkaç kez yenilenen mobil teknolojilerin gerisine düşecektir. Mevcut trend bunu gösteriyor. ps vita bile ipad 2nin grafik işlemcisi sgx 543 yongasını kullanıyor. nvidia tegra, samsung exynos, quallcom derslerine sony ve microsofttan daha iyi çalışıyor.
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erci501 7 yıl
Tabletler konsolları yakalamaları için 40 fırın ekmek yemeleri lazım
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sleepnir 7 yıl
Xbox 360 ile eşit performansa sahip bir iPad mi? Oldu o zaman biz kalkalım.

Hala şu oyun konsollarıyla tabletleri karşılaştırma sevdanızdan vazgeçmediniz. Bir de "o adamlardan iyi mi bileceksin?"ciler var onlara kısaca "he" diyip geçiyoruz. Madem iPad olsun ne bileyim herhangi bir tablet olsun bizim konsolları yakında "yok edecek", hep beraber göreceğiz. Bir kere kullandığınız alet performans/güç odaklı bir cihaz. Sen bunu alıp saf güç odaklı cihazlarla karşılaştırıyorsun. İkincisi, kontroller. Sen o dokunmatik ekranını, fiziksel kontroller ile karşılaştırıyorsan, zaten boşa uğraşmayalım, daha önce herhangi bir konsola el sürmediğini, hatta PC'de bile oyun oynamadığını söyleyebiliriz. Yok haberdeki gibi gamepad bağlar alete öyle oynarız diyorsanız, o zaman tablet almanın ne mantığı kaldı.

3DS çıktı o kadar laf yedi. Bana sorarsanız bence de eksiklikleri, kötü noktaları vardı. Ama yine de aldım, sebep: iPad'de hiçbir zaman göremeyeceğimiz exclusive Nintendo oyunları. 3DS'in satışları başta çok iyi gitmiyordu, sonra fiyat indirimi falan yapıldı. Ama noldu? Bir Mario çıktı, bir Monster Hunter duyuruldu; satışlar patladı. Yani lafın kısası bir oyun konsolunu oyun konsolu yapan oyunlarıdır, gücü değil. Wii'yi de gördük hepsine nal toplattı. Vita da aynı şekilde bir çok eksiği olan bir konsol. Ama gelin görün ki iPad'deki hiçbir oyun bir Uncharted kalitesine ulaşamayacak. Göreceğiz. 2-3$'lık oyunları kaç dolarlık, bütçesi kaç milyon $'lık oyunlarla karşılaştırıyorsunuz. Gameloft'un çakma oyunlarıyla iyi eğlenceler sizlere.

Bir başka konu ise, Apple öncelikle iPad'in kendisinden kâr etmekte ve her sene düzenli olarak yeni iPad çıkarmakta. Konsol firmaları ise ilk başlarda konsollardan kârı bırakın zarar etmektedir, asıl gelirlerini oyunlardan kazanmaktadırlar ve ayrıca aldığınız bir konsol sizi en az 5 sene götürebilmektedir. Siz diyeceksiniz "Ee iPad her sene yenilenecek, konsolların sistemleri antikaya dönecek bir süre sonra?". Sorarım size şu an ki konsollar zaten PC'lerimizin yanında antika kalmadı mı. Şu an ki bilgisayarlarımızın işlem gücü bütün konsolları darma duman edecek seviyedeler. Fakat velhasıl bu kitleleri gazlamayı çok seven oyun firmalarımız PC'lerimizi görmezden gelmeye devam ediyorlar.

Eğer okuduysanız teşekkür ederim, sizin fikirlerinizi de duymaktan memnun olurum. Ama lütfen mantıklı ve tarafsız fikirlerle gelin.
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alito 7 yıl
yeni nesil konsolların ayakta kalabilmeleri için çok güçlü gelmeleri gerekiyor, buna şüphe yok.
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teramit 7 yıl
iphone çıkmadan insanlar cep telefonu oyunlarını ciddiye almazlardı ,ipad den öncede tablet yoktu tablet oyunu da yoktu şimdi oyun sektöründe apple ciddi hamleler yapıyor. bilmem kaç yıl önce konsol yoktu Nasıl oda çıkıp sektöre girdi ve pastadan dilim kaptıysa apple da şimdi ios cihazlarla pazardan ciddi paylar kapabilir.Bugüne kadar girdiği bütün sektörlere o sektörde iş nasıl yapılır gösteren bir firmayı hafife almamak lazım.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Epic games ve EA'ya da artık "Fanboy" derler bunlar.
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Rodion Raskolnikov 7 yıl
Ömrünün sonuna gelen her cihaz için aynı saçma
karşılaştırmalar,piyasadan silmeler.. vs... yapılıyor.

Önce sözüm ona psp'yi bitirdiler.Şimdi sıra
PS3 ve Xbox360'a geldi.

Bir kere kulvarlar ve kullanıcı profili çok farklı.
Elma ile armudu karıştırmamak lazım.

Firmalar iş yaptıkları her üreticiye iyi görünme
peşindeler ki bu normal bir durum.
Her söyledikleri sözü çok ciddiye almamak lazım.

Yeni nesil konsollar çıktığında bu haberleri kimse
hatırlamayacak bile...
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