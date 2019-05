Epic Store, 400 TL'lik oyunun ön sipariş fiyatını 99 TL'ye indirdi

Max Payne ve Alan Wake'in yaratıcılarından: Control

Steam'e alternatif bir platform olarak son zamanlarda epey ün kazanan Epic Games Store, yavaş yavaş Türkiye'ye özel bazı hamleler de yapmaya başladı. Bu yılın en merakla beklenen oyunlarından olan Control'un ön sipariş fiyatı 399 TL'den 99 TL'ye indirildi.Control şu anda PlayStation Store'da 259 TL'den ön siparişe açılmış durumda. Xbox One tarafında ise fiyat 395 TL olarak belirlenmiş. Xbox Store'da aslında 145 TL'den açılmıştı ancak yapılan zamlardan sonra fiyat 395 TL'ye yükseldi. Epic Games Store'daki 99 TL'lik ön sipariş fiyatının ne zamana kadar devam edeceği bilinmiyor.Control'ü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Control, tuhaf hikayesi ve oynanışıyla oyunseverlere ilginç bir deneyim vaadediyor. Oyunda Federal Kontrol Bürosu'nun (Federal Bureau of Control) başkanı olan Jesse Faden isimli karakteri kontrol ediyoruz. Gizli bir devlet bürosu olan Federal Bureau of Control (FBC) dünyadaki doğaüstü olayları araştırmakla görevli.Control, FBC merkez binasının dünya dışı bazı güçler tarafından ele geçirilmesiyle başlıyor. Büro'nun yeni başkanı Jesse Faden, işgal altındaki binanın kontrolünü yeniden elde etmek için bir takım gizemli olaylar ve düşmanlarla mücadele edecek.Aşağıda Control'un geçtiğimiz ay yayınlanan RTX demo görüntüleri yer alıyor. Videoda oyunun grafiklerine yoğunlaşılıyor olsa da oynanışla ilgili de bazı ilginç görüntüler var. Havada uçuşan insanları, garip silahları ve süpergüçleriyle Control yine tam bir Remedy oyunu olmuş diyebiliriz.Control 27 Ağustos'ta çıkış yapacak.