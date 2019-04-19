Epic Store, 400 TL'lik oyunun ön sipariş fiyatını 99 TL'ye indirdi

Steam'e alternatif bir platform olarak son zamanlarda epey ün kazanan Epic Games Store, yavaş yavaş Türkiye'ye özel bazı hamleler de yapmaya başladı. Bu yılın en merakla beklenen oyunlarından olan Control'un ön sipariş fiyatı 399 TL'den 99 TL'ye indirildi.
Control şu anda PlayStation Store'da 259 TL'den ön siparişe açılmış durumda. Xbox One tarafında ise fiyat 395 TL olarak belirlenmiş. Xbox Store'da aslında 145 TL'den açılmıştı ancak yapılan zamlardan sonra fiyat 395 TL'ye yükseldi. Epic Games Store'daki 99 TL'lik ön sipariş fiyatının ne zamana kadar devam edeceği bilinmiyor.
Control'ü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Control, tuhaf hikayesi ve oynanışıyla oyunseverlere ilginç bir deneyim vaadediyor. Oyunda Federal Kontrol Bürosu'nun (Federal Bureau of Control) başkanı olan Jesse Faden isimli karakteri kontrol ediyoruz. Gizli bir devlet bürosu olan Federal Bureau of Control (FBC) dünyadaki doğaüstü olayları araştırmakla görevli.
Control, FBC merkez binasının dünya dışı bazı güçler tarafından ele geçirilmesiyle başlıyor. Büro'nun yeni başkanı Jesse Faden, işgal altındaki binanın kontrolünü yeniden elde etmek için bir takım gizemli olaylar ve düşmanlarla mücadele edecek.
Aşağıda Control'un geçtiğimiz ay yayınlanan RTX demo görüntüleri yer alıyor. Videoda oyunun grafiklerine yoğunlaşılıyor olsa da oynanışla ilgili de bazı ilginç görüntüler var. Havada uçuşan insanları, garip silahları ve süpergüçleriyle Control yine tam bir Remedy oyunu olmuş diyebiliriz.
Control 27 Ağustos'ta çıkış yapacak.
https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Controlun_Epic_Games_Storedaki_On_Siparis_Fiyati_99_TLye_Dusuruldu-94083.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Control şu anda PlayStation Store'da 259 TL'den ön siparişe açılmış durumda. Xbox One tarafında ise fiyat 395 TL olarak belirlenmiş. Xbox Store'da aslında 145 TL'den açılmıştı ancak yapılan zamlardan sonra fiyat 395 TL'ye yükseldi. Epic Games Store'daki 99 TL'lik ön sipariş fiyatının ne zamana kadar devam edeceği bilinmiyor.
Control'ü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Max Payne ve Alan Wake'in yaratıcılarından: Control
Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Control, tuhaf hikayesi ve oynanışıyla oyunseverlere ilginç bir deneyim vaadediyor. Oyunda Federal Kontrol Bürosu'nun (Federal Bureau of Control) başkanı olan Jesse Faden isimli karakteri kontrol ediyoruz. Gizli bir devlet bürosu olan Federal Bureau of Control (FBC) dünyadaki doğaüstü olayları araştırmakla görevli.
Control, FBC merkez binasının dünya dışı bazı güçler tarafından ele geçirilmesiyle başlıyor. Büro'nun yeni başkanı Jesse Faden, işgal altındaki binanın kontrolünü yeniden elde etmek için bir takım gizemli olaylar ve düşmanlarla mücadele edecek.
Aşağıda Control'un geçtiğimiz ay yayınlanan RTX demo görüntüleri yer alıyor. Videoda oyunun grafiklerine yoğunlaşılıyor olsa da oynanışla ilgili de bazı ilginç görüntüler var. Havada uçuşan insanları, garip silahları ve süpergüçleriyle Control yine tam bir Remedy oyunu olmuş diyebiliriz.
Control 27 Ağustos'ta çıkış yapacak.
https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Controlun_Epic_Games_Storedaki_On_Siparis_Fiyati_99_TLye_Dusuruldu-94083.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Halinden memnunsan sorun yok ne güzel. Ben çocuğumun geleceğini düşünüyorum. Çok şükür iyi zamanlarımız da oldu, kötü zamanlarımızda. Yeri geldi koca bim şubesinin sözde gösterdiği matrahtan daha çok matrah gösterip paşa paşa gocunmadan gelir vergimi de ödedim. Hükümeti yere göğe sığdıramayan tanıdıklarım bir ton vergi kaçırma hesapları yaparken. 0 matrahlar çıkartırken, aylık asgari ücretten fazla kdv de ödedim. Yeri geldi zarar çıktım. Beni tanımadan bunları söyleme hakkını kendinde bulduğun gibi hiç patron kafasıyla alkası yok. Keşke zararda olmasam kaç aydır da, eleman çıkartmasam. Benim cebime giren parayla da alakası yok. Asgari ücret, emekli maaşları içler acısı, bir çok firma kapanıyor. Ben büyük firmalarla da çalıştım. Koca firmalar ufacık paraları ödeyemiyor, ödemelerini aylarca geciktiriyor. Keşke benim cebim boş kalsa da ülke üretimde, parasal değerinde kalkınsa. Ben öyle işime geldiği gibi sürekli 180 derece dönen particilerden değilim. Başını secde edenden zarar gelmez diyen, kur-an da bir çok kez geçen münafık kelimesinin anlamını bilmeyenlerden de değilim. Bana diyorsun ama sen harbi baya boş konuşuyorsun.