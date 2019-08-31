Epic Store yine bombaları patlattı: Celeste ve Inside ücretsiz

Bu hafta Epic Store'da Celeste ve Inside oyunları ücretsiz oldu. Celeste; God of War, RDR 2, Spider-Man gibi AAA yapımlarla birlikte 2018'de Yılın Oyunu (GOTY) ödülüne aday gösterilmişti.