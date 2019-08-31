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Epic Store yine bombaları patlattı: Celeste ve Inside ücretsiz

Bu hafta Epic Store'da Celeste ve Inside oyunları ücretsiz oldu. Celeste; God of War, RDR 2, Spider-Man gibi AAA yapımlarla birlikte 2018'de Yılın Oyunu (GOTY) ödülüne aday gösterilmişti.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta ise son yılların en popüler bağımsız yapımlarından olan Celeste ve Inside oyunları ücretsiz oldu. Her iki oyunu da önümüzdeki Perşembe gününe kadar (5 Eylül) herhangi bir ücret ödemeden satın alabilirsiniz.

Matt Makes Games tarafından geliştirilen Celeste, 2018'de Yılın Oyunu (GOTY) adaylarından birisiydi. Hemen hemen tüm oyun eleştirmenlerinden 10/10 gibi notlar almayı başaran Celeste, ilginç hikayesi, etkileyici müzikleri ve zorlu oyun mekanikleriyle dikkat çekiyor. Celeste'in tanıtım yazısı şöyle:

"TowerFall’un yaratıcıları tarafından üretilmiş bu süper ötesi platform oyununda Madeline’in Celeste Dağı’nın zirvesine yaptığı yolculuğunda içindeki şeytanlarla savaşmasına yardımcı ol. Elle üretilmiş yüzlerce mücadeleyi geç, çetrefilli sırları gün yüzüne çıkar ve dağın gizemini gözler önüne ser."


Inside ise tıpkı Celeste gibi yine bağımsız oyun klasiklerinden birisi. Limbo'nun yaratıcıları tarafından hazırlanan Inside, 2016'ta piyasaya sürülmüş ve yılın en dikkat çeken oyunları arasında yer almıştı. Yoğun atmosferiyle oyuncuları içine çekmeyi başaran Inside'ta; kendini karanlık bir projenin merkezine çekilmiş bir halde bulan terk edilmiş ve yalnız bir çocuğu kontrol ediyoruz.

Inside ve Celeste'i hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 5 Eylül'e kadar devam edecek. Ayrıca Epic Games Store önümüzdeki hafta yine iki oyunu ücretsiz verecek: The End is Night ve ABZU.

 


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XanthiN 4 dk.
Gerçekten güzel oyunlar veriyor Epic Store. Yer edinmekte kararlılar.
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