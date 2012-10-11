Ericsson-Avea Yazılım Test Merkezi, İzmir'de hizmete girdi





Dünyanın lider elektronik üreticilerinden olan Ericsson ile Avea işbirliği yaparak, Ericsson-Avea Yazılım Test Merkezi'ni hizmete soktu.





İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Teknopark'ında kurulan merkezin dünkü açılışına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, BTK başkanı Tayfun Acarer, Ericsson Türkiye Ülke Müdürü Ziya Erdem ve Avea tepe yöneticisi Erkan Akdemir katıldı.





Test konusunda büyük bilgi birikimine sahip olan Ericsson, bu ortaklıkla birikimini Türkiye'ye aktaracak.





Ericsson-Avea Yazılım Test Merkezi, Avea müşterilerine sunulması planlanan tüm ürünleri daha önce test edip raporlama yapacak. Bu raporlar Avea ürün ve hizmet kalitesini artırmak için kullanılacak. An itibariyle 30 mühendisi barındıran merkez, gelecek yıl sonunda bu sayıyı 100'e çıkaracak.





Merkez aynı zamanda Ericsson'un bu alanda bölgede yaptığı ilk yatırım. Ayrıca Ortadoğu bölgesindeki ortaklara da merkez tarafından yazılım testi hizmeti sağlanacak.





Açılışta konuşan Bakan Binali Yıldırım, bilişim merkezi olma yolunda ilerleyen İzmir'in sektörde 3000 kişiye istihdam sağladığını, 127 yıllık bir geçmişi olan Ericsson'un İzmir'de kurulduğunu ve bu nedenle İzmir'e karşı sorumluluğu olduğunu belirtti.





Ericsson Türkiye Ülke Müdürü Ziya Erdem, merkezin yönetilen servislerin testi konusunda uluslararası bilgi birikimini Türkiye'ye aktaracağını, Orta Doğu bölgesinde oluşan ihtiyaca cevap vereceğini ve iş olanağı yaratacağını ifade etti.





Avea patronu Erkan Akdemir ise, Avea'nın ülkenin gelişimine katkı sağlayan bir şirket olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü, yapılan bu ortaklık ile yüzlerce kişiye iş imkanı sağlamanın yanı sıra telekomünikasyon alanında uluslararası bilgi birikimini de beraberinde getireceğini vurguladı.