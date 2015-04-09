Erken teslim Galaxy S6 modellerinde flaş sorunları baş göstermeye başladı

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Samsung'un yarın resmi satışına başlayacağı Galaxy S6 ve S6 Edge modelleri halihazırda bir süredir bazı erken teslim alanlar tarafından kullanımda. İlk olarak kutudan ekranında kılcal çiziklerle çıktığına dair bazı şikayetler belirtilen erken teslim cihazlarda şimdi de her daim açık kalan kamera flaşı sorunu tespit edilmeye başlandı.
Flaşlarından en yüksek parlaklıkta olmasa bile düşük bir seviyede ışık geldiğini farkeden kullanıcılar cihazlarını kapatsa bile bu durumdan kurtulamıyor. Yeni modelde çıkartılamayan pile yer verilmesi nedeniyle pil bitene kadar açık kalan flaş sorununa henüz bir çözüm bulunmuş değil.
Samsung'a kullanıcılara bu sorundan haberdar olduğunu belirten firma, sorunun çözümüyle ilgili bir yazılım düzeltmesinin yayınlacağını belirtmiş durumda.
http://forum.xda-developers.com/galaxy-s6/help/flash-lit-t3069039 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
he he çöptür çöp.
Para verdin ya hayatta kabul etmezsin sorunları.
Çöp çöptür. Malzemesi önemli değil.
aldım hiç bir sorun yok.
z4 kutusundan çıkarken açma düğmesi düşüyor desem inanan adama, kardeşim alanlar sorun yok niye inanıyorsun yalana demezlermi.
Senin cihazda problem yok diye bütün üretim bandından çıkan cihazlar sorunsuzdur diye bir sonuca nasıl varabiliyorsun.Samsung sorunu kendisi kabul etmiş.Samsung u para vererek satın alan gönüllü kalite konTrolcüleri kabul etmiyor.
ing den cep kredi ile 9 taksit vade farksız 278 x9 2500 tl ye aldım.
24 ay 3600 tl ye mal oluyor. Böyle bir kazanç olmaz.
Bu arada ne ipohonecuyum ne samsungçu nede sonyci nede vs vs vs.
Teknolojiyi seven bir adamım.
Samsungfanboylar hemen - lemeye başlar şimdi :D
Üretilen her üründe problem çıkabilir bugün dünyanın en büyük araba üreticileri bile ürettikleri arabalardaki problemlerden dolayı kullanıcılarını geri çağırabiliyor önemli olan çıkan problemlere firmanın nasıl yaklaştığıdır.
İyi Forumlar.
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