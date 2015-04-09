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Erken teslim Galaxy S6 modellerinde flaş sorunları baş göstermeye başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,4b
1
38
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Erken teslim Galaxy S6 modellerinde flaş sorunları baş göstermeye başladı
 
Samsung'un yarın resmi satışına başlayacağı Galaxy S6 ve S6 Edge modelleri halihazırda bir süredir bazı erken teslim alanlar tarafından kullanımda. İlk olarak kutudan ekranında kılcal çiziklerle çıktığına dair bazı şikayetler belirtilen erken teslim cihazlarda şimdi de her daim açık kalan kamera flaşı sorunu tespit edilmeye başlandı. 
Flaşlarından en yüksek parlaklıkta olmasa bile düşük bir seviyede ışık geldiğini farkeden kullanıcılar cihazlarını kapatsa bile bu durumdan kurtulamıyor. Yeni modelde çıkartılamayan pile yer verilmesi nedeniyle pil bitene kadar açık kalan flaş sorununa henüz bir çözüm bulunmuş değil. 
Samsung'a kullanıcılara bu sorundan haberdar olduğunu belirten firma, sorunun çözümüyle ilgili bir yazılım düzeltmesinin yayınlacağını belirtmiş durumda. 

http://forum.xda-developers.com/galaxy-s6/help/flash-lit-t3069039 Yorum Yaz
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Bradley Cooper 4 yıl en beğenilen
bence hiçbir elektronik cihaz çıkar çıkmaz alınmamalı. ilk partiler her zaman sorunlu oluyor. sonrakiler ilk partilerin hatalarının düzeltilmişi olarak çıkıyor. her markada bu olan birşey
bence hiçbir elektronik cihaz çıkar çıkmaz alınmamalı. ilk partiler her zaman sorunlu oluyor. sonrakiler ilk partilerin hatalarının düzeltilmişi olarak çıkı...
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Fenomenon 4 yıl
Ben ekran kapalıyken flaş kapanmıyor diye anlamıştım. Ama telefon komple kapalıyken de sorun devam ediyorsa o zaman gerçekten sorun var demektir :)
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba S6 telefonu 2gün önce aldım şarjı gece %100 dü sabah baktığımda %45e düşmüş bununla ilgili sorun yaşayan varmı ne yapmam gerekir acaba?
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DH Misafiri 4 yıl
Ben geçen hafta aldım samsung galaxy s6, bu hafta garantiye gönderdim, şarj gece 12 de yüzde yüz iken fişten çekip telefonu hic kullanmadan bırakıp uyuyorum sabah baktığımda şarjın yüzde 40 a kadar düştüğünü gece boyunca yüzde 60 gittiğini görüyorum, arkadaşımda da şarj problemi vardı, hem edge hem normal versiyonlarda genelleme yapmayayım ama şarj sorunu yaşayan çoktu önceki gün android 5.1.1 versiyon güncellemesi geldi onu bile yapmama rağmen telefonun şarjında hiçbir düzeltme olmadı, umarım bu sorunlar giderilir..
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torchwood66 4 yıl
Isinma problemi diyen arkadas hattini kestirip takmissa a telefon asiri isiniyo yeni yedek sim i oneriyo samsung servisi iainma peoblemi cozuluyo bu sayede
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torchwood66 4 yıl
Tbi 30 saniyede uzun bi sure yani flashin isi bittimi aonmesi lazim direkte bu biraz su evlerde kullanilan yeni nesil ampuller gibi :d biraz gec tamamiyle kpaniyo :)))
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deoksiriboz1000 4 yıl
şu problemlere ısınma sorununu da ekleyin. çevremde birçok kullanıcı da cihazın sağ üst kısmında aşırı bir ısınma var. allahtan servis hemen ürün değişimi yapıyor.
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torchwood66 4 yıl
Beyler suan telefonu guncelledim flash problemi gelen guncellemeyle cozuldu 1 kac kere denedim feneri acip kapatarak flash 30 saniye icinde tamamen sonuyo artik
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spyman 4 yıl
Bazıları çöpte oynamaya devam ederken, biz s6 mızla neredeyse 1 ayı dolduruyoruz.
he he çöptür çöp.
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atakansah 4 yıl spyman
spyman
Bazıları çöpte oynamaya devam ederken, biz s6 mızla neredeyse 1 ayı dolduruyoruz.
he he çöptür çöp.

Para verdin ya hayatta kabul etmezsin sorunları.
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ulpi 4 yıl
Güncelleme ile düzelir.
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Fatih617 4 yıl
Tek sorun kamera mı ki? Telefonun RAM'inde şişme var multitasking yapamıyor. Arkaplana attığın program her defasında sıfırdan başlıyor. 2K ekrana o bataryanın gücü yetmiyor şarjı çok çabuk bitiyor. S6 bölümünde 4 saat ekran süresi almak başarı sayılıyor

Çöp çöptür. Malzemesi önemli değil.
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spyman 4 yıl
Kim uyduruyor flaşın yanık kaldığını.
aldım hiç bir sorun yok.
z4 kutusundan çıkarken açma düğmesi düşüyor desem inanan adama, kardeşim alanlar sorun yok niye inanıyorsun yalana demezlermi.
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MaSSive 4 yıl spyman
spyman
Kim uyduruyor flaşın yanık kaldığını.
aldım hiç bir sorun yok.
z4 kutusundan çıkarken açma düğmesi düşüyor desem inanan adama, kardeşim alanlar sorun yok niye inanıyorsun yalana demezlermi.

Senin cihazda problem yok diye bütün üretim bandından çıkan cihazlar sorunsuzdur diye bir sonuca nasıl varabiliyorsun.Samsung sorunu kendisi kabul etmiş.Samsung u para vererek satın alan gönüllü kalite konTrolcüleri kabul etmiyor.
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spyman 4 yıl
32 gb s6. Edge 3200 istedi.
ing den cep kredi ile 9 taksit vade farksız 278 x9 2500 tl ye aldım.
24 ay 3600 tl ye mal oluyor. Böyle bir kazanç olmaz.
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meego 4 yıl
rezilliğe bak ya. Amiral gemisi telefon üret çıkan soruna bak.
Bu arada ne ipohonecuyum ne samsungçu nede sonyci nede vs vs vs.
Teknolojiyi seven bir adamım.
Samsungfanboylar hemen - lemeye başlar şimdi :D
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seFaßjk 4 yıl meego
meego

rezilliğe bak ya. Amiral gemisi telefon üret çıkan soruna bak.
Bu arada ne ipohonecuyum ne samsungçu nede sonyci nede vs vs vs.
Teknolojiyi seven bir adamım.
Samsungfanboylar hemen - lemeye başlar şimdi :D

Üretilen her üründe problem çıkabilir bugün dünyanın en büyük araba üreticileri bile ürettikleri arabalardaki problemlerden dolayı kullanıcılarını geri çağırabiliyor önemli olan çıkan problemlere firmanın nasıl yaklaştığıdır.

İyi Forumlar.
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