Erken teslim Galaxy S6 modellerinde flaş sorunları baş göstermeye başladı

Samsung'un yarın resmi satışına başlayacağı Galaxy S6 ve S6 Edge modelleri halihazırda bir süredir bazı erken teslim alanlar tarafından kullanımda. İlk olarak kutudan ekranında kılcal çiziklerle çıktığına dair bazı şikayetler belirtilen erken teslim cihazlarda şimdi de her daim açık kalan kamera flaşı sorunu tespit edilmeye başlandı.

Flaşlarından en yüksek parlaklıkta olmasa bile düşük bir seviyede ışık geldiğini farkeden kullanıcılar cihazlarını kapatsa bile bu durumdan kurtulamıyor. Yeni modelde çıkartılamayan pile yer verilmesi nedeniyle pil bitene kadar açık kalan flaş sorununa henüz bir çözüm bulunmuş değil.

Samsung'a kullanıcılara bu sorundan haberdar olduğunu belirten firma, sorunun çözümüyle ilgili bir yazılım düzeltmesinin yayınlacağını belirtmiş durumda.

http://forum.xda-developers.com/galaxy-s6/help/flash-lit-t3069039