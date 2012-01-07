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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eski CEO : IBM bilgisayar bölümü devlet menfaatleri gereği Lenovo'ya satıldı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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2004 yılında yaşanan en önemli gelişmelerden birisi IBM'in bilgisayar bölümünün Çinli Lenovo tarafından satın alınması oldu. Teknoloji çevrelerinde büyük yankı uyandıran bu satış ile birlikte Lenovo dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi olmayı başardı. Ancak o dönem satış sürecinin içinde yer alan IBM eski CEO'su Samuel J. Palmisano Çinli Lenovo firmasının seçilmesinin sebebinin siyasi olduğunu iddia etti.

New York Times gazetesine bir demeç veren Palmisano, Dell gibi pek çok talibin aksine Lenovo firmasının seçilmesinin en büyük sebebini firmanın küresel olarak genişleme politikasına yardım etmek olarak açıkladı. Böylece hükümetin bir firmaya verdiği satış onayının yerel işletmelerin büyümesine ne denli katkı yaptığı da ortaya çıkmış oldu. Çinli Lenovo firmasında Çin hükümetinin de belirli bir oranda hissesi bulunuyor. Hissenin görünürdeki sahibi Çin Bilimler Akademisi. Ancak kurum hükümete ait.

1.75 milyar dolar değerindeki satışın onayı 2005 yılında tamamlandı. Ancak politik tavsiyeler onay esnasında normalden çok daha fazla rol oynadı. Hükümetlerarası ilişkiler Çin'de anahtar rol oynuyor. Gelecekteki yatırımların daha da kolaylaşması adına 1.75 milyar dolarlık teklif IBM tarafından bir ittifak olarak algılandı.
Satışın tamamlanmasıyla birlikte Çin hükümetinin Lenovo üzerindeki payı yüzde 57'ye yükseldi. Bünyesinde eski IBM yöneticilerini de barındıran Lenovo, 10 000 çalışanı da bünyesine katarak toplam çalışan sayısını 19 000'e çıkardı. 10 000 çalışanın yüzde 25'i ABD sınırları içerisinde bulunuyor.

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moon5 7 yıl en beğenilen
yeni bir haber değildir bu...minumum 15 gün...yanlış anlaşılmasın art niyetli değil söylemim ama eski bir haber heleki günümüzde!..
okunmamış gazete yenidir mantığıyla bakarsak o başka...
yeni bir haber değildir bu...minumum 15 gün...yanlış anlaşılmasın art niyetli değil söylemim ama eski bir haber heleki günümüzde!..okunmamış gazete yenidi...
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moon5 7 yıl pckopatx
pckopatx

@moon5
Dikkat edersen haberin konusu kime ne zaman satıldığı değil.

Neden satıldıgının gercek yüzü.

Sen ben ne yazmışım bir oku ondan sonra alıntı yap istersen... :D
pckopatx@moon5Dikkat edersen haberin konusu kime ne zaman satıldığı değil.Neden satıldıgının gercek yüzü.
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alpa07 7 yıl
Çin bir kez daha yüzünü gösterdi.Hükümeti bile
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BeYaBaN. 7 yıl
kapalı ekonomik sistemlerin iyi yönlerinden biri..
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E_Aydin35 7 yıl
+1 hak veriyorum gidişat kötü şu aralar.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
Kıyamet alametlerinden biri daha gerçek oldu ! :(
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OverClocK1ng 7 yıl
Hehe evet. Çağlar Network...
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IceRulez 7 yıl
çağlar network değil m i o :) 150 tl alışveriş yapmadan vermezler o linki sana :))
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pckopatx 7 yıl
@moon5
Dikkat edersen haberin konusu kime ne zaman satıldığı değil.
Neden satıldıgının gercek yüzü.
1 Yanıt Yanıtla
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moon5 7 yıl pckopatx
pckopatx

@moon5
Dikkat edersen haberin konusu kime ne zaman satıldığı değil.

Neden satıldıgının gercek yüzü.

Sen ben ne yazmışım bir oku ondan sonra alıntı yap istersen... :D
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moon5 7 yıl en beğenilen
yeni bir haber değildir bu...minumum 15 gün...yanlış anlaşılmasın art niyetli değil söylemim ama eski bir haber heleki günümüzde!..
okunmamış gazete yenidir mantığıyla bakarsak o başka...
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