Eski CEO : IBM bilgisayar bölümü devlet menfaatleri gereği Lenovo'ya satıldı

2004 yılında yaşanan en önemli gelişmelerden birisi IBM'in bilgisayar bölümünün Çinli Lenovo tarafından satın alınması oldu. Teknoloji çevrelerinde büyük yankı uyandıran bu satış ile birlikte Lenovo dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi olmayı başardı. Ancak o dönem satış sürecinin içinde yer alan IBM eski CEO'su Samuel J. Palmisano Çinli Lenovo firmasının seçilmesinin sebebinin siyasi olduğunu iddia etti.





New York Times gazetesine bir demeç veren Palmisano, Dell gibi pek çok talibin aksine Lenovo firmasının seçilmesinin en büyük sebebini firmanın küresel olarak genişleme politikasına yardım etmek olarak açıkladı. Böylece hükümetin bir firmaya verdiği satış onayının yerel işletmelerin büyümesine ne denli katkı yaptığı da ortaya çıkmış oldu. Çinli Lenovo firmasında Çin hükümetinin de belirli bir oranda hissesi bulunuyor. Hissenin görünürdeki sahibi Çin Bilimler Akademisi. Ancak kurum hükümete ait.





1.75 milyar dolar değerindeki satışın onayı 2005 yılında tamamlandı. Ancak politik tavsiyeler onay esnasında normalden çok daha fazla rol oynadı. Hükümetlerarası ilişkiler Çin'de anahtar rol oynuyor. Gelecekteki yatırımların daha da kolaylaşması adına 1.75 milyar dolarlık teklif IBM tarafından bir ittifak olarak algılandı.

Satışın tamamlanmasıyla birlikte Çin hükümetinin Lenovo üzerindeki payı yüzde 57'ye yükseldi. Bünyesinde eski IBM yöneticilerini de barındıran Lenovo, 10 000 çalışanı da bünyesine katarak toplam çalışan sayısını 19 000'e çıkardı. 10 000 çalışanın yüzde 25'i ABD sınırları içerisinde bulunuyor.