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Eski Lumia modelleri için Windows 10 Mobile güncellemesi ertelendi

Windows 10 Mobile, Microsoft'un yeni modelleri Lumia 950, 950 XL ve 550 için kullanılabiliyor. Eski modeller için de güncelleme sözü veren üretici güncelleme tarihini Şubat'a erteledi.
3 yıl
6,5b
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115
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Eski Lumia modelleri için Windows 10 Mobile güncellemesi ertelendi
 
Microsoft, Windows Phone 8.1 kullanıcılara kötü bir haber verdi. Geçtiğimiz dönemlerde eski Lumia modellerini 2015'in sonunda güncelleyeceğini duyuran yazılım devi bu tarihi 2016 Şubat'a kadar erteledi.
Uzun bir süredir beta sürümleri kullanıcıların deneyimine süren Microsoft, geçtiğimiz aylarda Windows 10 Mobile'ı düzenlediği bir etkinlikle tanıtmıştı. Aynı etkinlikte Windows 10 Mobile ile çalışan Lumia 950, 950 XL ve 550 modellerini de duyuran şirket bu akıllı telefonların satışına da bir süre önce başladı. Eski Lumia'lar için yazılım güncellemesi için ise Aralık ayının ortaları işaret edilmişti, ancak yeni açıklama ile bu planın Şubat 2016'ya ertelendiği belirtildi.

Şirket daha önce Windows 8.1 Denim güncellemesi alan tüm modellerin Windows 10'a yükseltileceğinin sözünü vermişti, ancak yine de net bir listenin yayınlanmadığını belirtelim. Şimdilik gelen bilgilere göre Windows 10 güncellemesine ilk kavuşacak modeller Lumia 430, Lumia 435, Lumia 532, Lumia 535, Lumia 540, Lumia 640, Lumia 640 XL, Lumia 735, Lumia 830 ve Lumia 930 olacak.

http://www.gsmarena.com/windows_10_mobile_update_for_older_lumias_not_coming_this_year_after_all-news-15593.php Yorum Yaz
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hakanxml 3 yıl en beğenilen
Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Asıl Şubat 2016'ya yetiştirirlerse şaşırırım :)
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dobrasam 3 yıl
3 yıl önce satın almadan önce fan lar yıkıyorlar dı ortalığı geleceğin sistemi olacak Windowsphone diye 3 yıl geçti doğru düzgün uygulama yok satmaya kalkarsın alan yok telefoncular takasa bile kabul etmiyor Windowsphone pişmanlıktır
3 yıl önce satın almadan önce fan lar yıkıyorlar dı ortalığı geleceğin sistemi olacak Windowsphone diye 3 yıl geçti doğru düzgün uygulama yok satmaya kalkarsın ...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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MnTotoro 3 yıl
Windows mobile mobile maceram elimden 1520'mi çıkarmamla sona erdi. Aldığım en iyi kararlardan bir tanesi gerçekten. Şu anki haliyle windows mobile telefonları akıllı telefon olarak nitelendirmek bile çok yanlış ki zaten microsoft ne söz verdi ise hepsini yuttu. Sürekli erteleme...
Windows mobile kullanan, her sürümü heyecanla yükleyen heyecanlı arkadaşlarımız var. kendilerine sabır diliyorum.
Windows mobile mobile maceram elimden 1520'mi çıkarmamla sona erdi. Aldığım en iyi kararlardan bir tanesi gerçekten. Şu anki haliyle windows mobile telefonları...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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ipli jeton 3 yıl
WindowsPhone'u terkedenler şunu yapmalı.
account.microsoft.com/...
Buraya tıklayın, cihazları göreceksiniz. Şimdi siz orada görünen WindowsPhone cihazını silin ki. Microsoft sizin platformu terk ettiğinizi anlasın. Gerçekten, cihazınız orada göründüğü sürece windowsphone kullanıcı istatistiklerine dahil olacaktır, bunu engellemek için silin.
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alperd82 3 yıl
Microsoft sesimi duydu

Bir söz verdiysen Fazla Mesai mi yaptırırsın Yeni Personel mi alırsın bir şekilde zamanında bitirirsin demiştim. Taşerona karar vermişler anlaşılan.
İnşallah bundan sonra biraz Hızlanırlar. (Şu olmayan uygulamaları da hizmet aldıkları programcılara yazdırsalar keşke...)

Kaynak:
mynet.com/...
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Whippoorwill 3 yıl
Mart ayında güncelleme tamamlanırsa şanslıyız.
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yoldagezen 3 yıl Whippoorwill
Benim ümidim kalmadı,bizim şu anda çıkması gereken programları diğer platformlarla kapışmalarımızı(bizim mağaza daha iyi,os daha üstün vs vs) konuşmamız gerekirken,hala yeni sistem nezaman gelecek çıkınca ne olacak onları konuşuyoruz tam bir muallaktayız resmen
1 Yanıt Yanıtla +4
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mkyb 3 yıl
Levent Pekcan bile bu hafta gündem değerlendirmesi videosunda eski bir kullanıcısı olarak 2016 yılı içinde Windows Mobile olayının biteceğini söyledi. Varın gerisini siz düşünün.

Kaldı ki Levent Pekcan Türkiye'de ki ilk Lumia 920 kullanıcılarından biridir.
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Oluruna Bırak! 3 yıl mkyb
İzlemedim ama evet mobil olayı bitecek.Tek sistem altında toplanacak "Windows 10" olarak yani telefon sistemi devam edecek.
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FRAPS_TR 3 yıl
wp L920 yi satıp sony z3 aldım. Dünya varmış arkadaş jet gibi çalışıyor.En güzeli şarjı çok uzun gidiyor
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Whippoorwill 3 yıl
8.1 ile değişecek dedik ben dahil herkes inandı fakat ipin ucu kaçalı çok oldu.
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ukilavuz 3 yıl
Marketin cok gelismesi lazim
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frozen88 3 yıl
Ana konuya yazmistim "belki 2016 sonbahar" diye ama 2017 belki 1 ihtimal gelir.
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FaLCoN^ 3 yıl
2 yıllık wp deneyimim var. L920 kullandım 2 sene. Suan m8 kullanıyorum. Size diyeceğim şey şudur, satıp kurtulun, geçen senenin üst seviye androidlerini alın. M8 gram kasmiyor. Lumialardaki gibi de sürdürülüyor muhabbeti yok. Telefon akıp gidiyor, diğer üst seviye androidlerde aynı şekilde. Android kasmiyor arkadaşım bu yıla kadar masal anlattılar bizlere. Wp pişmanlıktır.
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Guest-48C19E19E 3 yıl
Şu haliyle bile wp adroid den ios dan iyi ,çöp mağaza istemiyorum zaten, bana yetiyor,tablette pc de telde Windows candır
2 Yanıt Yanıtla +3
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Guest-5E274E432 3 yıl Guest-48C19E19E
de bruyne

Şu haliyle bile wp adroid den ios dan iyi ,çöp mağaza istemiyorum zaten, bana yetiyor,tablette pc de telde Windows candır

Tamam.
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FaLCoN^ 3 yıl Guest-48C19E19E
de bruyne
Şu haliyle bile wp adroid den ios dan iyi ,çöp mağaza istemiyorum zaten, bana yetiyor,tablette pc de telde Windows candır

Avut avut etkisi olur biraz.
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tugsataydin 3 yıl
Microsoft çok büyük adımlar atacak. mobil sektörünü kasıp kavuracak. yazılımsal olarak cok geri kalsalarda, yaptıklarında cok saglam şeyler yapıyorlar Apple gibi. gerek pil, gerekse donanım olarak
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mkyb 3 yıl tugsataydin
tugsataydin
Microsoft çok büyük adımlar atacak. mobil sektörünü kasıp kavuracak. yazılımsal olarak cok geri kalsalarda, yaptıklarında cok saglam şeyler yapıyorlar Apple gibi. gerek pil, gerekse donanım olarak

Nerede olacak bu dedikleriniz. Paralel evrende mi?
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