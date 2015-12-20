Eski Lumia modelleri için Windows 10 Mobile güncellemesi ertelendi

Microsoft, Windows Phone 8.1 kullanıcılara kötü bir haber verdi. Geçtiğimiz dönemlerde eski Lumia modellerini 2015'in sonunda güncelleyeceğini duyuran yazılım devi bu tarihi 2016 Şubat'a kadar erteledi.

Uzun bir süredir beta sürümleri kullanıcıların deneyimine süren Microsoft, geçtiğimiz aylarda Windows 10 Mobile'ı düzenlediği bir etkinlikle tanıtmıştı. Aynı etkinlikte Windows 10 Mobile ile çalışan Lumia 950, 950 XL ve 550 modellerini de duyuran şirket bu akıllı telefonların satışına da bir süre önce başladı. Eski Lumia'lar için yazılım güncellemesi için ise Aralık ayının ortaları işaret edilmişti, ancak yeni açıklama ile bu planın Şubat 2016'ya ertelendiği belirtildi.



Şirket daha önce Windows 8.1 Denim güncellemesi alan tüm modellerin Windows 10'a yükseltileceğinin sözünü vermişti, ancak yine de net bir listenin yayınlanmadığını belirtelim. Şimdilik gelen bilgilere göre Windows 10 güncellemesine ilk kavuşacak modeller Lumia 430, Lumia 435, Lumia 532, Lumia 535, Lumia 540, Lumia 640, Lumia 640 XL, Lumia 735, Lumia 830 ve Lumia 930 olacak.

http://www.gsmarena.com/windows_10_mobile_update_for_older_lumias_not_coming_this_year_after_all-news-15593.php