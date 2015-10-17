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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer, Twitter'ın %4 hissesine sahip olduğunu açıkladı

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer, Twitter'ın %4 hissesine sahip olduğunu açıkladı
2009 yılında Bill Gates'in bıraktığı Microsoft'un CEO koltuğunu devralan Steve Ballmer 2013 yılına kadar şirketin üst düzey yöneticisi olarak görev yapmıştı. Daha sonra Surface tabletlerin başarısızlığı nedeniyle istifa ettiğini açıklayan iş adamı 2014 yılında NBA takımlarından Los Angeles Clippers'ı 2.1 Milyar dolarlık rekor bir fiyatla satın alarak takımın sahibi oldu.

Forbes'in en zenginler listesinde de yer alan Ballmer bu kez ise Twitter'dan aldığı hisse ile gündeme geldi. Kısa bir süre önce attığı tweette sosyal medya ağının resmi hesaplarını ve kurucusunu etiketleyen Ballmer " Tebrikler Twitter, Twitter Moments güzel bir atılım. Geçtiğimiz aylarda %4'lük bir hisse aldığım için mutluyum" dedi.
Şirketin günümüzdeki değeri 20.73 milyar dolar olarak hesaplanıyor, bu da Ballmer'ın %4'lük bir hisse için yaklaşık 830 milyon dolar ödediğini gösteriyor. Ayrıca Suudi prensi Alwaleed Bin Talal'ı da tweetine ekleyen Ballmer prensin de %5'lik bir hissesi olduğunu belirtti. 
Tweetin atıldığı hesabın onaylı olmaması da ilk etapta sahte olduğu şüphesi uyandırdı. Ancak kısa bir süre sonra hesap doğrulandı ve haberlere taşınmasının ardından Twitter bu sabah yakaşık %5'lik bir değer kazandı.

http://techcrunch.com/2015/10/16/steve-ballmer-says-he-has-a-4-stake-in-twitter/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 yıl
Tipik bir yahudi suratı.
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AMERICAN 3 yıl V4LKyR
Tipik bir ezik filistinli
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kadirirdem 3 yıl
Tamam twitter i da kaybettik...
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tylolhot06 3 yıl
Havan kime Ballmer? Guççük Emrah'in bilem hissesi var.
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alemburda34 3 yıl tylolhot06
tylolhot06
Havan kime Ballmer? Guççük Emrah'in bilem hissesi var.


Adam ne para kazandı ama dimi. Para parayı çekiyor ışte.
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Konuyu Hortlatan Adam 3 yıl
Adam Twitter'in %4'nü almış ama bi saç ektirmemiş.
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Growlithe 3 yıl
[DHVideo=watch?v=RYMH3qrHFEM]
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1BilimAdamı 3 yıl
Tamam twitterıda kaybettik
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DreamofMirrorss 3 yıl
Aha neden Twitter'ın zor günler yaşadığı belli oldu...Windows 9'u da al git
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interwap 3 yıl
Para parayı gerçekten çekiyor.
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Patren 3 yıl
o kadar paran var insan ağzına diş yaptırır

bide parasıyla hava atıyor resmen ne görgüsüz adam
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Elsa 3 yıl Patren
patren
o kadar paran var insan ağzına diş yaptırır

bide parasıyla hava atıyor resmen ne görgüsüz adam

Ballmer Microsoft'un başına gelen en iyi yöneticiydi. Adamı Surface tutmadı diye istifaya zorladılar. Ancak çok parlak fikirleri vardı.
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