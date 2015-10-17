Eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer, Twitter'ın %4 hissesine sahip olduğunu açıkladı

2009 yılında Bill Gates'in bıraktığı Microsoft'un CEO koltuğunu devralan Steve Ballmer 2013 yılına kadar şirketin üst düzey yöneticisi olarak görev yapmıştı. Daha sonra Surface tabletlerin başarısızlığı nedeniyle istifa ettiğini açıklayan iş adamı 2014 yılında NBA takımlarından Los Angeles Clippers'ı 2.1 Milyar dolarlık rekor bir fiyatla satın alarak takımın sahibi oldu.

Forbes'in en zenginler listesinde de yer alan Ballmer bu kez ise Twitter'dan aldığı hisse ile gündeme geldi. Kısa bir süre önce attığı tweette sosyal medya ağının resmi hesaplarını ve kurucusunu etiketleyen Ballmer " Tebrikler Twitter, Twitter Moments güzel bir atılım. Geçtiğimiz aylarda %4'lük bir hisse aldığım için mutluyum" dedi.

Şirketin günümüzdeki değeri 20.73 milyar dolar olarak hesaplanıyor, bu da Ballmer'ın %4'lük bir hisse için yaklaşık 830 milyon dolar ödediğini gösteriyor. Ayrıca Suudi prensi Alwaleed Bin Talal'ı da tweetine ekleyen Ballmer prensin de %5'lik bir hissesi olduğunu belirtti.

Tweetin atıldığı hesabın onaylı olmaması da ilk etapta sahte olduğu şüphesi uyandırdı. Ancak kısa bir süre sonra hesap doğrulandı ve haberlere taşınmasının ardından Twitter bu sabah yakaşık %5'lik bir değer kazandı.

http://techcrunch.com/2015/10/16/steve-ballmer-says-he-has-a-4-stake-in-twitter/