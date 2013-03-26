Eski hoparlörlerini Bluetooth teknolojisi ile kullanmak isteyenlere özel, "The Vamp"





Günümüzde artan Bluetooth destekli akıllı cep telefonu, tablet ya da benzeri cihazlar, müzik dinlemeyi seven kullanıcılar tarafından gene Bluetooth destekli hoparlör sistemleri ile desteklenerek oldukça iyi ve yüksek ses kalitesi alınması mümkün hale gelebiliyor. Bu açıdan Bluetooth desteği olmayan hoparlör modelleri için geliştirilmiş yeni bir ürün olan The Vamp, eski hoparlörlere hayat veriyor.

Kickstarter üzerinde Paul Cocksedge tarafından başlatılmış bir proje olan The Vamp, Bluetooth desteği olmayan hoparlör modellerine bu özelliği kazandırarak, cihazların 10 metre mesafeye kadar portatif olarak kullanılmasına izin veriyor. Arkasında yer alan iki farklı bağlantı ile birçok cihaza kablo ile bağlanan The Vamp, içerisinde yer alan 4W tek kanallı amplifikatör ve batarya ile 10 saate kadar aktif kullanım ömrü yanında, microUSB üzerinden şarj işlemi gerçekleştiriliyor ve Bluetooth desteği olmayan cihazların da kablo üzerinden bağlanmasına imkan sağlayabiliyor.

Oldukça farklı ve kompakt bir tasarım yapısında geliştirilmiş olan The Vamp projesi site üzerinde başlatılırken konan 50,000$'lık hedefin bitimine daha 33 gün kalan 454 gibi oldukça yüksek bir bağış sayısı ile 30,000$'lık kısmını toplamış durumda. Site üzerinde yapılacak 50$ bağış ile Haziran ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1238747394/the-vamp-bring-back-the-sound?ref=category

http://www.kickstarter.com/projects/1238747394/the-vamp-bring-back-the-sound?ref=category