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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eski hoparlörlerini Bluetooth teknolojisi ile kullanmak isteyenlere özel, "The Vamp"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Eski hoparlörlerini Bluetooth teknolojisi ile kullanmak isteyenlere özel,

Günümüzde artan Bluetooth destekli akıllı cep telefonu, tablet ya da benzeri cihazlar, müzik dinlemeyi seven kullanıcılar tarafından gene Bluetooth destekli hoparlör sistemleri ile desteklenerek oldukça iyi ve yüksek ses kalitesi alınması mümkün hale gelebiliyor. Bu açıdan Bluetooth desteği olmayan hoparlör modelleri için geliştirilmiş yeni bir ürün olan The Vamp, eski hoparlörlere hayat veriyor.
Kickstarter üzerinde Paul Cocksedge tarafından başlatılmış bir proje olan The Vamp, Bluetooth desteği olmayan hoparlör modellerine bu özelliği kazandırarak, cihazların 10 metre mesafeye kadar portatif olarak kullanılmasına izin veriyor. Arkasında yer alan iki farklı bağlantı ile birçok cihaza kablo ile bağlanan The Vamp, içerisinde yer alan 4W tek kanallı amplifikatör ve batarya ile 10 saate kadar aktif kullanım ömrü yanında, microUSB üzerinden şarj işlemi gerçekleştiriliyor ve Bluetooth desteği olmayan cihazların da kablo üzerinden bağlanmasına imkan sağlayabiliyor.
 
Eski hoparlörlerini Bluetooth teknolojisi ile kullanmak isteyenlere özel,
Eski hoparlörlerini Bluetooth teknolojisi ile kullanmak isteyenlere özel,
Oldukça farklı ve kompakt bir tasarım yapısında geliştirilmiş olan The Vamp projesi site üzerinde başlatılırken konan 50,000$'lık hedefin bitimine daha 33 gün kalan 454 gibi oldukça yüksek bir bağış sayısı ile 30,000$'lık kısmını toplamış durumda. Site üzerinde yapılacak 50$ bağış ile Haziran ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/1238747394/the-vamp-bring-back-the-sound?ref=category 
Eski hoparlörlerini Bluetooth teknolojisi ile kullanmak isteyenlere özel,

http://www.kickstarter.com/projects/1238747394/the-vamp-bring-back-the-sound?ref=category Yorum Yaz
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Nz9 6 yıl
Harika işlevsel bir ürün.
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_numlock_ 6 yıl
bence de güzel ürün
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umutarslan.com 6 yıl
logitech marka olanını kullanıyorum ses kalitesi muntazam.Gerçi bu anfili bataryalı bir şey ama yinede iş görür.
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DH Misafiri 6 yıl
Logitech in benzer bir ürünü var ben kullanıyorum çok güzel ses alıyor 40 liraya almıştım. 50$ bana biraz pahalı gibi geldi.
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Şeker Hapı 6 yıl
tasarım güzel olmuş bence
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draconist 6 yıl
Fikir güzel ama renkden ve şekilden kaybediyor, açıkcası ben böyle bir cihazı kabinin arkasında gizlemek isterim, tepesine koymak değil.
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yc#1 6 yıl
Güzel düşünülmüş bir Kickstarter projesi. Pek çok evde eski müzik sistemleriden kalma kaliteki kolonlar mevcut.
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umut_baris 6 yıl
Şu bluetooth modülünü 100 wattlık amfimize entegre edebilsek ne iyi olur.
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prosecutor 6 yıl umut_baris
umut_baris
Şu bluetooth modülünü 100 wattlık amfimize entegre edebilsek ne iyi olur.


Bu cihazlar var zaten .amfinize stereo kablo ile bağlayıp mobil cihazınız ile blutoth eşleştirmesi yapıp telefon tablet vs deki müziği sisteminizden dinleyebilirsiniz.

vatanbilgisayar.com/...
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